19:05 19 декабря

Белый дом обвинил Москву в поддержке режима на Кубе

Россия, используя методы холодной войны, поддерживает режим на Кубе, который притесняет свой собственный народ, приводит РИА Новости одно из положений американской стратегии национальной безопасности.



Россия продолжает свою проигравшую стратегию холодной войны для укрепления радикально настроенных союзников на Кубе, где власти притесняют собственный народ,
говорится в документе.


Авторы стратегии также утверждают, что «Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и нацелены на укрепление военных связей и на расширение продаж оружия в регионе».

Кроме того, в документе отмечается, что «демократические страны в Западном полушарии заинтересованы в противостоянии угрозам их суверенитету».

Напомним, США и Куба в конце 2014 года объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Однако в июне текущего года Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других организаций по его отмене.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Немезида Сегодня, 12:25
    Куба независимое государство и вполне имеет право иметь неугодное США правительство,а вот то,что Вашингтон поддерживал исламских террористов в Чечне и Югославии,это уже реальное преступление
    Немезида
    1. Идущий Сегодня, 12:32
      Вот нам и надо приводить все эти факты , но с доказательствами и идти в суды.
      Идущий
      1. Железякин Сегодня, 12:35
        Цитата: Идущий
        Вот нам и надо приводить все эти факты , но с доказательствами и идти в суды.

        Все равно, что крестьянин придет к барину на другого барина жаловаться.
        Железякин
        1. Идущий Сегодня, 12:37
          Это не про Россию , а суд пусть выносит решение и покажет кто есть кто.
          Идущий
          1. Железякин Сегодня, 12:38
            Кто судить будет?
            Железякин
            1. Идущий Сегодня, 12:48
              В какой суд подадут тот и будет , можно даже в Американский ,так сказать по адресу ответчика.
              Идущий
              1. Железякин Сегодня, 12:52
                Да ну прекратите))) Это уже даже не смешно... Волк волка не осудит, что тот овцу задрал!
                Железякин
                1. Идущий Сегодня, 12:53
                  Вы плохо знаете американские суды.
                  Идущий
            2. Sergey53 Сегодня, 13:10
              Цитата: Железякин
              Кто судить будет?

              Правильно. Ответ чисто формальный НИКТО.
              Sergey53
          2. Комментарий был удален.
            1. Идущий Сегодня, 12:54
              Влад , надо подавать в суды общей юрисдикции , все Гааги - это не работает.
              Идущий
              1. 79807420129 Сегодня, 13:02
                Цитата: Идущий
                Влад , надо подавать в суды общей юрисдикции , все Гааги - это не работает.

                Толку Виктор от этого не будет,можно в наш Басманный подать,хохолята тоже вон на нас подают,мы только ржем и тут точно так же будет,а в зарубежные ну это только время и деньги терять. hi
                79807420129
                1. Идущий Сегодня, 13:18
                  Работа кропотливая , но не бесполезная - подавать надо на конкретное физическое лицо и набирать таких дел и решений как можно больше.
                  Идущий
      2. Немезида Сегодня, 12:38
        Вам самому то не смешно,от того,что вы написали? Все эти Гааги давно под полным контролем США,которые распоряжаются там кнутом и пряником,свергая неугодных ( один из ярких примеров свержение генерала Шарля Де Голля во Франции ,который решил поменять доллары США на золото )...США сняли документальный фильм в котором назвали исламского террориста Басаева борцом за свободу...России нужно выбивать клин клином и тратить деньги не на то,чтобы кормить больные русофобией республики бывшего совка,а на поддержку таких же радикалов,которые воюют против стран НАТО ( пример Ирландская Республиканская Армия )
        Немезида
      3. Svarog Сегодня, 12:46
        Цитата: Идущий
        Вот нам и надо приводить все эти факты , но с доказательствами и идти в суды.

        Меня удивляет, что наши дипломаты не особо акцентируют внимания на преступлениях США, почему лебезят перед ними?
        Svarog
        1. Идущий Сегодня, 12:49
          Наша беззубость и порождает вседозволенность США.
          Идущий
    2. Vard Сегодня, 12:43
      И это очень хорошо... Что обвинило... Вот если бы похвалило... То тогда надо внимательно посмотреть вокруг... Ни кто не пристроился....
      Vard
  2. Rakti-Kali Сегодня, 12:27
    Ндэээ... Белый дом обвинил Россию в существовании...
    Д,Б! (с) Лавров
    Rakti-Kali
    1. Alexey RA Сегодня, 12:31
      Точнее, обвинил в том, что Россия, используя методы холодной войны, поддерживает режим в России, который притесняет свой собственный народ. laughing
      Alexey RA
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    Россия, используя методы холодной войны, поддерживает режим на Кубе
    Американцы, ваше-то какое дело кого и как мы поддерживаем. Или до смерти боитесь появления там нашей базы? Так говорите прямо, что ни кому кроме Сша не позволено кого-либо поддерживать. Уже не просто раздражают своей американской "простотой", а подталкивают к тому, чтобы их ненавидели откровенно и яростно.
    rotmistr60
    1. kapitan92 Сегодня, 12:37
      Цитата: rotmistr60
      Уже не просто раздражают своей американской "простотой", а подталкивают к тому, чтобы их ненавидели откровенно и яростно.

      Вы не раздражайтесь так! Это "старая песня о главном" в исполнении мальчиков из хора матрасов.
      Она уже оскомину набила. Будем рассматривать как избитый элемент пропагандисткой войны.
      Отвечать на уровне МИДа безусловно надо, но лучшим ответом будет возобновление работы на Кубе станции слежения и пункта МТО ВМФ РФ. hi
      kapitan92
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:41
        возобновление работы на Кубе станции слежения и пункта МТО ВМФ РФ
        Согласен с вами.
        rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:31
    «демократические страны в Западном полушарии заинтересованы в противостоянии угрозам их суверенитету».

    ... да, тут нечего и сказать... laughing
    a.s.zzz888
  5. Железякин Сегодня, 12:33
    Обвинили или констатировали факт?!

    Позиция США - "Нах с пляжу я тут ляжу"! Обвинить всех и вся, в угнетении или вмешивании во внутреннюю политику государств (читай - это наш рынок сбыта оружия, пусть еще не освоенный, по какому праву вы тут свою политику проводите!?). При этом, когда сами "исключительные" снисходят до подобных действий по отношению к другим государствам, это называется - борьба с терроризмом, насаждение демократии или, упаси Господи - защита от Российской агрессии!
    Железякин
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:35
    Россия продолжает свою проигравшую стратегию холодной войны для укрепления радикально настроенных союзников на Кубе

    smile Главное отличие от прошлой холодной войны то что РОССИЯ не втягивается в гонку вооружений раззорительную для экономики страны ...так что США сейчас мало что светить...противник использует ее же методы ведения холодной войны.
    Кубу обязательно надо поддерживать и защищать от агрессии США как любого другого союзника РОССИИ.
    Тот же ЛЕХА
    1. хрыч Сегодня, 12:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      РОССИЯ не втягивается в гонку вооружений

      Правда новую ракетно-ядерную РФ уже выиграла, а США ее даже не начали, а только поговаривают. Сармат закроет всю линейку, заменив Воеводу. Главное, что у США огромная доля оборонных расходов идет на поддержание тысячи зарубежных баз, СССР также несло куда не поподя и давали бабло любому людоеду, объявившему себя марксистом, за счет РСФСР кормили 14 дармоедов и еще страны СЭВ, а в РФ не было паршивых бананов. РФ лишена недостатков СССР, включая экономических и идеологических, поэтому вроде еще не восстановили уровень мощностей Союза, а стали лидерами экспорта зерновых и воссоздали приличную армию с самыми сильными СЯС и ТЯО, развернули спутниковую группировку, эффективней Союза и пр.
      хрыч
  7. Околоточный Сегодня, 12:42
    А у меня вопрос, предыдущая администрация США сама проявила инициативу отмене санкций и т.п. Так слабо выдвинуть против них обвинения? С логикой дружим? Хотя, какая логика, одно ШОУ.
    Околоточный
  8. ul_vitalii Сегодня, 12:44
    Нам нужна дружба с Кубой, как амерам с Польшей. Нужен раздрожитель.
    ul_vitalii
  9. askort154 Сегодня, 12:51
    США , под видом угрозы КНДР, обрамляют Китай и Россию своими ПРО в Ю. Корее и Японии.
    Почему бы в ответ на это, нам совместно с Китаем не начать устанавливать свои ПРО на Кубе.
    Причём, делать это открыто и в ультимативной форме. Вот это был бы аффективный ответ на
    все "вывихи" США.
    askort154
    1. Дирижер Сегодня, 12:56
      КАРИБСКИЙ КРИЗИС 2 БУИТ и во что выльется одному Трапму известно.
      Дирижер
  10. Дирижер Сегодня, 12:55
    А СШа поддерживают ваххабитский режим в Саудовской АРАВАИИ .
    Дирижер
  11. К-50 Сегодня, 13:15
    Белый дом обвинил Москву в поддержке режима на Кубе

    ну и что ? куба мешает одним ФША, остальным она абсолютна нейтральна.
    А сколько режимов поддерживает полоссатая демократия?
    Причём, если на Кубе люди не гибнут, то во сколько жертв обходится "поддержка" ФША? angry
    Закройте пасть курицы, и клюв прочь от острова Свободы!!! angry
    К-50
  12. Евродав Сегодня, 13:18
    А мы их обвиним в поддержке сионоИзраиля!
    Евродав
    1. Geisenberg Сегодня, 13:21
      Цитата: Евродав
      А мы их обвиним в поддержке Израиля!


      Еще в геноциде коренного населения.
      Geisenberg
  13. Geisenberg Сегодня, 13:21
    признают свой идиотизм ... что само по себе странно.
    Geisenberg
  14. koshmarik Сегодня, 14:18
    Цитата: rotmistr60
    возобновление работы на Кубе станции слежения и пункта МТО ВМФ РФ
    Согласен с вами.

    А совсем недавно Куба обратилась к России с просьбой реорганизации Кубинских ВС, а это поставки современного вооружения, возрождение института военных советников и специалистов, обучение кубинских офицеров в ввузах ВС РФ. Так, что америкосам есть над чем подумать.
    koshmarik
  15. razved Сегодня, 18:12
    Ничего не меняется в доме Облонских... Как была риторика в прошлом веке, так и до сих пор осталась...
    razved
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