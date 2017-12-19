Белый дом обвинил Москву в поддержке режима на Кубе
Россия, используя методы холодной войны, поддерживает режим на Кубе, который притесняет свой собственный народ, приводит РИА Новости одно из положений американской стратегии национальной безопасности.
Авторы стратегии также утверждают, что «Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и нацелены на укрепление военных связей и на расширение продаж оружия в регионе».
Кроме того, в документе отмечается, что «демократические страны в Западном полушарии заинтересованы в противостоянии угрозам их суверенитету».
Напомним, США и Куба в конце 2014 года объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Однако в июне текущего года Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других организаций по его отмене.
Россия продолжает свою проигравшую стратегию холодной войны для укрепления радикально настроенных союзников на Кубе, где власти притесняют собственный народ,говорится в документе.
Авторы стратегии также утверждают, что «Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и нацелены на укрепление военных связей и на расширение продаж оружия в регионе».
Кроме того, в документе отмечается, что «демократические страны в Западном полушарии заинтересованы в противостоянии угрозам их суверенитету».
Напомним, США и Куба в конце 2014 года объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Однако в июне текущего года Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других организаций по его отмене.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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