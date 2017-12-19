В Сирии впервые замечены противотанковые «Рапиры»
Сирийская армия имеет на вооружении 100-мм противотанковые пушки «Рапира». Эти орудия были замечены в ходе боевых действий в районе Северной Хамы, сообщает Российская газета.
Ранее многие западные аналитики предполагали наличие у Сирийской Арабской армии подобного оружия, однако за всё время войны МТ-12 «Рапиры» ни разу не попадали в объективы камер.
Тем не менее, появившиеся недавно в интернете изображения подтверждают, что сирийцы располагают некоторым количеством этих пушек.
«Рапиры», хоть и являются противотанковыми, из-за своей точности могут выполнять целый спектр задач – «уничтожать прямой наводкой различные цели, от живой силы до укреплений противника, на дальностях до 8 200 метров», пишет автор.
Пушки обладают высокой точностью и приличной скорострельностью – хорошо подготовленный расчет способен выполнять до 10 выстрелов в минуту.
К сожалению, во время последних боев одна из МТ-12 была захвачена боевиками вместе с тягачом ЗиЛ-131.
В настоящее время пушки «Рапира» продолжают оставаться на вооружении более десятка государств, в том числе и России.
Ранее многие западные аналитики предполагали наличие у Сирийской Арабской армии подобного оружия, однако за всё время войны МТ-12 «Рапиры» ни разу не попадали в объективы камер.
Тем не менее, появившиеся недавно в интернете изображения подтверждают, что сирийцы располагают некоторым количеством этих пушек.
«Рапиры», хоть и являются противотанковыми, из-за своей точности могут выполнять целый спектр задач – «уничтожать прямой наводкой различные цели, от живой силы до укреплений противника, на дальностях до 8 200 метров», пишет автор.
Пушки обладают высокой точностью и приличной скорострельностью – хорошо подготовленный расчет способен выполнять до 10 выстрелов в минуту.
К сожалению, во время последних боев одна из МТ-12 была захвачена боевиками вместе с тягачом ЗиЛ-131.
В настоящее время пушки «Рапира» продолжают оставаться на вооружении более десятка государств, в том числе и России.
Использованы фотографии: https://twitter.com/QalaatAlMudiq, https://ru.wikipedia.org
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