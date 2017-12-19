18:52 19 декабря

В Сирии впервые замечены противотанковые «Рапиры»

Сирийская армия имеет на вооружении 100-мм противотанковые пушки «Рапира». Эти орудия были замечены в ходе боевых действий в районе Северной Хамы, сообщает Российская газета.



Ранее многие западные аналитики предполагали наличие у Сирийской Арабской армии подобного оружия, однако за всё время войны МТ-12 «Рапиры» ни разу не попадали в объективы камер.


Тем не менее, появившиеся недавно в интернете изображения подтверждают, что сирийцы располагают некоторым количеством этих пушек.

«Рапиры», хоть и являются противотанковыми, из-за своей точности могут выполнять целый спектр задач – «уничтожать прямой наводкой различные цели, от живой силы до укреплений противника, на дальностях до 8 200 метров», пишет автор.

Пушки обладают высокой точностью и приличной скорострельностью – хорошо подготовленный расчет способен выполнять до 10 выстрелов в минуту.

К сожалению, во время последних боев одна из МТ-12 была захвачена боевиками вместе с тягачом ЗиЛ-131.

В настоящее время пушки «Рапира» продолжают оставаться на вооружении более десятка государств, в том числе и России.

МТ-12 в парке «Патриот».

Использованы фотографии: https://twitter.com/QalaatAlMudiq, https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 16

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:17
    бодрое орудие,как раз блиндажи и джихад мобили глушить...
    Шура пермский
    1. Vard Сегодня, 13:18
      И что особо радует... Издалека..
      Vard
      1. svp67 Сегодня, 16:17
        Цитата: Шура пермский
        одрое орудие,как раз блиндажи и джихад мобили глушить...

        Цитата: Vard
        И что особо радует... Издалека..

        И в свете той войны, что идет в Сирии, и в свете их традиций, ожидаю скорого появления его на "горбу" какого либо грузовичка, для большой мобильности...
        svp67
  2. Кокос Сегодня, 13:17
    «Рапира» ..еще советское орудие действует только против тяжелой бронетехники ..прикрытие группа из 5 чел. нафига оно в сирии...вопрос request
    Кокос
    1. К0щей Сегодня, 13:25
      Цитата: Кокос
      «Рапира» ..еще советское орудие действует только против тяжелой бронетехники ..прикрытие группа из 5 чел. нафига оно в сирии...вопрос

      наверное с того, что у игиловцев есть танки.
      К0щей
      1. Vard Сегодня, 13:32
        Как там... Фугасно-осколочные то же может применять... Так что по живой силе в самый раз...
        Vard
    2. x.andvlad Сегодня, 13:36
      Цитата: Кокос
      действует только против тяжелой бронетехники ..

      Не только, уважаемый.
      В боекомплект данного орудия идут и осколочно-фугасные снаряды для уничтожения живой силы и легко бронированной техники и укрытий противника. Учитывая то, что дальность прямого выстрела этого орудия 2500 метров, о это очень хорошее средство подавления и уничтожения огневых средств.
      Кроме этого предусмотрены и выстрелы с управляемыми противотанковыми ракетами.
      x.andvlad
    3. Alexey RA Сегодня, 13:57
      Цитата: Кокос
      «Рапира» ..еще советское орудие действует только против тяжелой бронетехники ..прикрытие группа из 5 чел. нафига оно в сирии...вопрос

      ЕМНИП, в обе Чеченские войны МТ-12 использовали как штурмовое орудие - для работы прямой наводкой за пределами эффективной дальности стрелковки. Этакая "мегаснайперка". smile
      Alexey RA
      1. x.andvlad Сегодня, 15:57
        Согласен. МТ-12 - это в некотором смысле снайперское оружие калибра 100 мм с дальностью стрельбы 2500 м (а с применением комплекса управляемого оружия "Кастет" - до 5000 м).
        Так что при грамотном применении она еще не потеряла своей актуальности.
        x.andvlad
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:20
    Смеятся с ней не нужно.
    ВЕРЕСК
  4. san4es Сегодня, 13:25
    «Рапиры», хоть и являются противотанковыми, из-за своей точности могут выполнять целый спектр задач
    soldier
    san4es
  5. Lesorub Сегодня, 13:28
    "Рапира" действительно отличное орудие! Но как Сирийцы умудряются (с их опытом ведения боевых действий), "дарить" исправные образцы боевой техники??!!
    К сожалению, во время последних боев одна из МТ-12 была захвачена боевиками вместе с тягачом ЗиЛ-131.
    Lesorub
    1. Anyone Сегодня, 13:38
      Так 90% всего вооружения и 100% бронетехники "подарено" ИГиловцам, Нусре и Свободной сирийской армии именно щедрыми вояками Сирийской арабской армии. Большая часть их действует в случае опасности по одному сценарию: бросить технику и оружие и свалить подальше.
      Anyone
  6. злой партизан Сегодня, 13:41
    МТ-12 помогла потушить пожар на газовой скважине:
    https://www.vesti.ru/doc.html?id=1122543#/video/h
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    злой партизан
  7. Signifer Сегодня, 14:50
    "К сожалению, во время последних боев одна из МТ-12 была захвачена боевиками вместе с тягачом ЗиЛ-131."
    Что сирийцам не дай, все п.... профукают. Либо тупо сольют, либо продадут...
    Signifer
  8. 72jora72 Сегодня, 16:03
    Цитата: Кокос
    «Рапира» ..еще советское орудие действует только против тяжелой бронетехники ..прикрытие группа из 5 чел. нафига оно в сирии...вопрос request
    Мы её прекрасно применяли для уничтожения укровских укреплений,прямой наводкой кстати били.
    72jora72
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