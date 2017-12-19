19:11 19 декабря

Компания Lockheed Martin отчиталась об успехах в выпуске истребителей F-35

15 декабря компания Lockheed Martin выкатила 66-й истребитель F-35, произведённый в 2017 году. Таким образом, компания полностью уложилась в утверждённые ранее сроки и выполнила все обязательства по поставкам заказчикам истребителей F-35A, F-35B и F-35C.

Компания Lockheed Martin отчиталась об успехах в выпуске истребителей F-35


В честь успешного завершения года в Lockheed Martin смонтировали видео, в котором рассказали об основных успехах программы F-35. Кроме того, на видео показана производственная линия и часть процессов сборки истребителей.


В Lockheed Martin указывают, что на сегодняшний день собрано уже 265 истребителей F-35. Планируется, что с 2023 года ежегодно с конвейера будет сходить 160 единиц. В 2017 году цена на эти самолеты снизилась на 60% по сравнению с истребителями, поставляемыми в рамках первого контракта, а к 2020 году снизится до $80 млн, что меньше, чем цена многих истребителей 4-го поколения, передает "Warspot"


Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 21

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  1. Рагнар лодброк Сегодня, 16:56
    Это называется - тоталитарный маркетинг! Самолёт не отвечающий требованиям пятого поколения навязывается странам НАТО как супер изделия! Сверх совершенство!
    России бы поучиться.
    Рагнар лодброк
    1. Svarog Сегодня, 17:04
      Цитата: Рагнар лодброк
      Это называется - тоталитарный маркетинг! Самолёт не отвечающий требованиям пятого поколения навязывается странам НАТО как супер изделия! Сверх совершенство!
      России бы поучиться.

      От туда и цена так снижается..
      Svarog
      1. xetai9977 Сегодня, 18:05
        F-35 обещает повторить успех F-16. Со временем детские болезни устранятся, естественно.
        xetai9977
    2. лаврентий павлович Сегодня, 17:08
      Цитата: Рагнар лодброк
      Это называется - тоталитарный маркетинг! Самолёт не отвечающий требованиям пятого поколения навязывается странам НАТО как супер изделия! Сверх совершенство!
      России бы поучиться.

      России бы поучиться созданию таких производств и таких мощностей. Нашим хотя бы 100 шт в год производить, как всегда слишком долго запрягаем.
      лаврентий павлович
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 17:30
        Создание мощностей напрямую зависит от заказов! Будет больше заказов, тогда и объемы производительности увеличится. А заказы, в свою очередь, зависят от грамотной маркетинговой компании!
        Рагнар лодброк
        1. лаврентий павлович Сегодня, 17:43
          Вы хотите сказать, что наши самолеты никому не нужны, ни нашей армии, ни на экспорт? Главная проблема нашей оборонки - слабые мощности, что в кораблестроении, что в авиации. Конечно в сравнении с 90ми и началом 2000х производство развивается, но слишком медленно.
          лаврентий павлович
    3. Pirogov Сегодня, 17:33
      Цитата: Рагнар лодброк
      Это называется - тоталитарный маркетинг! Самолёт не отвечающий требованиям пятого поколения навязывается странам НАТО как супер изделия! Сверх совершенство!
      России бы поучиться.

      Согласен . А мы 50 лет всяким передастам бесплатно поставляли .
      Pirogov
  2. svp67 Сегодня, 16:58
    Ф-35 на "таксу" похож... В два потока.. Умеют они "пыль в глаза пускать". А вообще конечно меня не сильно радуют успехи "зарубежных партнеров"... И очень бы хотелось увидеть в ряду наших ВКС новый легкий истребитель, тем более, что новый двигатель уже вроде как появился.
    svp67
    1. NKT Сегодня, 17:24
      У нас появился двигатель для легкого истребителя?
      NKT
      1. svp67 Сегодня, 17:26
        Цитата: NKT
        У нас появился двигатель для легкого истребителя?

        Нет, для Су-57, но от него уже можно и для легкого делать...
        svp67
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:06
    Планируется, что с 2023 года ежегодно с конвейера будет сходить 160 единиц.

    Нам бы так клепать истребители...хотя бы те же МИГ-35.
    НЕКСУС
    1. Идущий Сегодня, 17:31
      Пока можем только облизывать пересохшие губы.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 17:42
        Только я надеюсь что наши пирожки в виде самолётов не будут такими же сырыми. Лучше уж никак вместо как-нибудь. Не надо равняться на США...
        Джедай
        1. Tektor Сегодня, 18:27
          Просто в нашей текущей ГПВ приоритет был отдан флоту и разработкам новых вооружений. А в следующей должен быть разворот на масштабное производство этих новых вооружений, особенно для сухопутных войск и ракетостроения в части ПРО, ударных, и ядерных. Авиация пока не в приоритете.
          Tektor
          1. Джедай Сегодня, 18:29
            И разве это правильно? Развивать одно в ущерб другому???
            Джедай
            1. Olegovi4 Сегодня, 18:51
              Цитата: Джедай
              И разве это правильно? Развивать одно в ущерб другому???

              на всё сразу не хватает. вот и приходится "изгибаться"
              Olegovi4
          2. NKT Сегодня, 18:57
            А разве в этой программе у флота приоритет был? Тогда в следующей программе все будет намного печальнее с нашим флотом
            NKT
  4. Vadim851 Сегодня, 17:10
    И правда недорого. Не стоит недооценивать этот самолет. F-16, например , по летным хуже МиГ-29, но результаты боев не в пользу МиГ... Несмотря на недостатки, темп производства нереальный просто.
    Vadim851
  5. Naladchik Сегодня, 18:36
    Маркетинг - фигетинг. Двигатели и ещё раз двигатели. Они делают 200 движков, получат 160 самолётов, нам нужно делать 500 движков на выходе получим 170 СУ-57, а из отбракованных (доведённых) сколько-то СУ-35 СД (с доведёнными). В самолёте главное двигатель – всё остальное облицовка, впрочем, как и на корабле или машине.
    Naladchik
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 19:09
      То есть мы 15 су35 в год производим исключительно из-за того что не можем больше 30 АЛ41 в год выпускать? Я считаю -не поэтому. А потому что к сожалению большее количество сейчас не требуется. Вернее требуется безусловно, но куда их ставить ? Какие части ими вооружать? У нас в результате реформ ВВС так подкосило, что восстановить не можем, плюс людей не хватает.Плюс аэродромов раздолбанных, которые необходимо сначала восстановить, а потом уже мат.часть туда посадить. В общем -целом с перевооружением ИАПов у нас очень неплохо дело обстоит. Не забываем ещё про Миг35 и су57, которые также в ближайшей перспективе поступят в серию( причем по Миг35 вопреки официальным заявлениям цифра закупки озвучивается на уровне 70-100 бортов, но это армия столько хочет как по факту будет не знаю). Так что хочется большего конечно но в современных реалиях того что есть - хватает. Нам бы ил112 поднять да вместе с Ил76 нормальной серией запустить, а то с транспортной авиацией бЯдаааа!!!!! ну и дальникам косточку дать- тож загибаемся.
      Рашнэйрфорс
  6. hom0411 Сегодня, 18:56
    Вы не видели наш конвейер , на заводе,, Знамя труда,, по сборке Миг 29,
    в хорошие времена не напрягаясь собирали по 15шт. в месяц.
    hom0411
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