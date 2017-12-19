Компания Lockheed Martin отчиталась об успехах в выпуске истребителей F-35
15 декабря компания Lockheed Martin выкатила 66-й истребитель F-35, произведённый в 2017 году. Таким образом, компания полностью уложилась в утверждённые ранее сроки и выполнила все обязательства по поставкам заказчикам истребителей F-35A, F-35B и F-35C.
В честь успешного завершения года в Lockheed Martin смонтировали видео, в котором рассказали об основных успехах программы F-35. Кроме того, на видео показана производственная линия и часть процессов сборки истребителей.
В Lockheed Martin указывают, что на сегодняшний день собрано уже 265 истребителей F-35. Планируется, что с 2023 года ежегодно с конвейера будет сходить 160 единиц. В 2017 году цена на эти самолеты снизилась на 60% по сравнению с истребителями, поставляемыми в рамках первого контракта, а к 2020 году снизится до $80 млн, что меньше, чем цена многих истребителей 4-го поколения, передает "Warspot"
В честь успешного завершения года в Lockheed Martin смонтировали видео, в котором рассказали об основных успехах программы F-35. Кроме того, на видео показана производственная линия и часть процессов сборки истребителей.
В Lockheed Martin указывают, что на сегодняшний день собрано уже 265 истребителей F-35. Планируется, что с 2023 года ежегодно с конвейера будет сходить 160 единиц. В 2017 году цена на эти самолеты снизилась на 60% по сравнению с истребителями, поставляемыми в рамках первого контракта, а к 2020 году снизится до $80 млн, что меньше, чем цена многих истребителей 4-го поколения, передает "Warspot"
Использованы фотографии: Lockheed Martin
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти