Ракетный вихрь: как накрыть огнем 100 футбольных полей

РСЗО "Смерч" принята на вооружение в далеком 1987 году и до сих пор не сравнима по своей мощи с мировыми аналогами.



К примеру, американцы, создав свою РСЗО MLRS пришли к выводу, что дальность стрельбы в 40 км является максимальной для этого типа оружия. Увеличение дистанции стрельбы приводила к недопустимому рассеиванию реактивных снарядов. Однако отечественный "Смерч", благодаря уникальной конструкции ракеты, имеет точность до 300 метров. Для системы, которая способна накрыть шквальным огнем площадь около 700 кв. метров, это незначительно.



Боевая часть 300-мм снаряда "Смерча" может быть моноблочной фугасной, кассетной (осколочного типа, содержащей самоприцеливающиеся боеприпасы или противотанковые мины), термобарической и т.д. Специалисты в военной области считают, что шесть установок залпового огня "Смерч" способны остановить наступление целой мотострелковой дивизии.











