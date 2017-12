Россия в новой Стратегии национальной безопасности США

Выступление Д. Трампа:

https://whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/



Полный текст Стратегии национальной безопасности:

https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

18 декабря администрация президента США Дональда Дж. Трампа опубликовала обновленную Стратегию национальной безопасности (National Security Strategy или NSS). Этот документ описывает существующие и возможные вызовы безопасности страны, а также указывает на способы противодействия имеющим угрозам. Ожидаемо среди угроз и вызовов американской безопасности оказалась Россия. Рассмотрим, как именно наша страна «угрожает» Соединенным Штатам и что они намерены делать.Непосредственно перед публикацией полного 68-страничного документа президент Д. Трамп выступил с речью, в которой были приведены основные положения обновленной Стратегии. Глава государства кратко прошелся по пунктам и указал на существующую ситуацию, перечислив основные угрозы, задачи и пути развития безопасности. Любопытно, что в президентской речи было уделено минимальное внимание пресловутой «российской угрозе». Этот вопрос упоминался лишь единожды.В качестве одной из угроз для Соединенных Штатов в новой Стратегии указываются т.н. ревизионистские державы, к которым причислены Китайская Народная Республика и Российская Федерация. По словам Д. Трампа, эти государства используют доступные технологии, пропаганду и средства давления, при помощи которых намерены перестроить мир в ущерб интересам США.В полном тексте NSS тема российских, равно как и китайских, действий, угрожающих интересам Вашингтона, был раскрыт подробно. Россия и КНР тем или иным образом упоминаются во всех основных разделах документа. Рассмотрим, какие именно тезисы о России были внесены в новую американскую стратегию.Первое упоминание о России встречается во введении документа, в разделе A Competitive World («Конкурирующий мир»). Авторы Стратегии указывают, что Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влиянию и национальным интересам, стремясь создать угрозу безопасности и процветанию США. Эти страны намереваются делать экономическую сферу менее свободной и справедливой, наращивать свои вооруженные силы. Контроль над информацией и данными позволяют им подавлять свое общество и увеличивать влияние. Далее NSS рассматривает угрозы в виде Северной Кореи и Ирана, после чего переходит к теме террористических организаций.Следующее упоминание о России присутствует в начале главы («столпа» – Pillar I) Protect the American people, the Homeland, and the American Way of Life («Защита американского народа, Родины и американского образа жизни»), а именно в разделе Secure U.S. Borders and Territory («Безопасность границ и территорий США»). Отдельный его подраздел посвящен оружию массового поражения, и в этом контексте упоминается Россия.Авторы Стратегии пишут, что баллистические ракеты, количество которых постоянно увеличивается, являются основной угрозой. В частности, именно с их помощью КНДР может атаковать США. Кроме ядерных боевых частей Пхеньян разрабатывает химические и биологические, которые так же могут быть применены против Америки. Далее авторы упоминают, что Россия и Китай разрабатывают современное вооружение, представляющее угрозу критически важным элементам управления США. Конкретные виды угроз, тем не менее, не называются.Сразу после этого в NSS приводится способ решения имеющейся проблемы. Так, для борьбы с корейской и иранской угрозой предлагается продолжать строительство эшелонированной противоракетной обороны. Отмечается, что новая система ПРО сможет поражать вражеские ракеты даже до их старта. При этом авторы указывают, что усиленная система американской обороны не должна угрожать России или Китаю, нанося ущерб текущему положению дел на стратегическом уровне.Далее наша страна упоминается в разделе Promote American Resilience («Содействовать американской устойчивости») и в данном случае служит угрозой и негативным примером. Рассуждая об устойчивости демократического режима и важности свободы слова, свободы СМИ и т.д., авторы NSS упоминают Россию. Они пишут, что Москва использует свои «информационные инструменты» для подрыва легитимности демократий. Эти средства направлены на различные средства массовой информации, политические процессы, финансовые структуры и т.д. Государственным и частным организациям США предлагается сплотиться и совместными усилиями защитить свои свободы.Вторая глава Стратегии под названием Promote American Prosperitу («Содействовать американскому процветанию») посвящена экономической безопасности. Шестистраничное описание действий в области экономики обходится без упоминания России или пресловутой российской угрозы. Описывая третий «столп» безопасности, авторы NSS вновь возвращаются к российской теме. Эта глава носит название Preserve Peace Through Strength («Сохранить мир при помощи силы»), и поэтому в ней обязательно должны упоминаться зарубежные страны.Стратегия национальной безопасности упоминает, что вся мировая история была испытанием силы стран, и нынешнее время не является исключением. Сейчас основные вызовы безопасности США бросают «ревизионистские державы» Китай и Россия, страны-изгои в лице КНДР и Ирана, а также террористические и транснациональные преступные организации. Авторы пишут, что эти игроки, несмотря на кардинальную разницу в своей сути, оказываются конкурентами Соединенных Штатов в разных сферах. Они стремятся использовать доступные инструменты для смещения региональных балансов в свою пользу. Все это NSS называет принципиальной разницей между «репрессивными системами» и «свободными обществами».Согласно Стратегии, Россия и Китай желают перестроить мир, что противоречит планам и ценностям Соединенных Штатов. Пекин стремится вытеснить США из Азиатско-Тихоокеанского региона, для чего использует свою растущую экономическую мощь. Россия, в свою очередь, намерена восстановить свой статус великой державы и взять под контроль регионы вблизи своих границ. При этом США проявляют интерес к сотрудничеству с этими странами и готовы к взаимовыгодной работе с ними.Далее рассматривая ситуации, авторы пишут, что Российская Федерация стремится ослабить влияние США в мире, испортив их отношения с союзниками. НАТО и Европейский союз рассматриваются Россией в качестве угроз. Москва вкладывает деньги в развитие своих вооруженных сил, в том числе стратегических ядерных систем. Последние в National Security Strategy именуются наиболее серьезной угрозой безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, беспокойство вызывают действия в кибер-пространстве. При помощи средств подобного рода Россия вмешивается во внутренние процессы государств по всему миру. По мнению составителей Стратегии, российские амбиции в сочетании с растущим военным потенциалом могут дестабилизировать ситуацию в Евразии. Это приводит к риску начала открытого конфликта, спровоцированного российскими ошибками.Раздел третьей главы под названием Renew America's Competitive Advantages («Обновить американские конкурентные преимущества») вновь затрагивает тему взаимоотношений с Россией. Рассматривая последние события на международной арене, авторы Стратегии напоминают, что КНР и Россия начали демонстрировать рост своего влияния на региональном и глобальном уровнях. Военный потенциал этих стран позволяет помешать американским вооруженным силам решать свои задачи в разных регионах. Также затрудняется работа в критически важных для экономики зонах. Иными словами, Россия и Китай бросают вызов американским геополитическим преимуществам и желают изменить мировой порядок в свою пользу.Далее Россия вновь упоминается в качестве прямого конкурента Соединенных Штатов. На этот раз отмечается, что американские стратеги склонны воспринимать обстановку в упрощенном виде: либо «война», либо «мир», тогда как фактически имеет место постоянная конкуренция на международной арене. Противники США, предпринимая те или иные шаги, не воюют с ними в американском понимании этого термина. Авторы NSS считают, что для продвижения своих интересов Вашингтону нужно принять подобные «правила игры».Следующий раздел третьей главы, Diplomacy and Statecraft, как следует из его названия, посвящен дипломатии и государственности. Китай и Россия упоминаются в его подразделе Information Statecraft («Государственность в информационной сфере»). Согласно NSS, риски для безопасности США будут расти в связи с интеграцией различных источников данных, систем искусственного интеллекта, машинного обучения и т.д. Бреши в американских системах безопасности и различных сервисах позволят противнику получить доступ к нужной информации.К примеру, Китай одновременно использует искусственный интеллект и лояльных граждан. Террористические группировки, применяя современные технологии, ведут пропаганду и вербуют новых участников. Кроме того, подобные средства используются для координации акций и поддержки лиц, угрожающих безопасности США. Россия запускает информационные операции своих кибер-подразделений, целью которых является распространение в мире необходимых мнений. Используются секретные операции и средства, подконтрольные СМИ, ложные личные аккаунты на различных сервисах и даже «тролли», получающие финансирование от государства.«Основа IV» под названием Advance American Influence («Расширить американское влияние») вновь не обходится без упоминаний и обсуждения России. В разделе Encourage Aspiring Partners («Поощрение новых партнеров») рассматриваются способы привлечения новых союзников, а также описываются возможные проблемы в этой сфере. Естественно, не обходится без упоминаний о России и Китае.Рассматривая текущее положение дел, авторы Стратегии приходят к выводу, согласно которому США должны вступать в своеобразное соревнование за хорошее отношение новых партнеров. Китай и Россия, учитывая изменения в мире, стремятся расширять влияние для противодействия Соединенным Штатам. Для этого Китай инвестирует миллиарды долларов в новые проекты за рубежом. Россия, в свою очередь, использует в качестве средств влияния на экономику свои энергоносители и строительство различных объектов, что позволяет ей поддерживать отношения с Европой и Центральной Азией. США тоже используют подобные методы, но делают это иначе. Государственные проекты Вашингтона не только подразумевают расширение экономического сотрудничества, но и предусматривают сотрудничество в сфере политики и безопасности, что не всегда выгодно второй стороне.Четвертая глава The Strategy in a Regional Context («Стратегия в региональном контексте») вновь затрагивает отношения с зарубежными странами, в том числе с Россией. Указывается, что наблюдаемые изменения баланса сил в регионах могут угрожать интересам США. Рынки, сырье, линии связи и человеческие ресурсы распределены между ключевыми регионами, а также перемещаются между ними. Российская Федерация и КНР желают проецировать свою силу по всему миру, но взаимодействуют, в первую очередь, со своими соседями. Иран и КНДР представляют угрозу для ближайших государств. Распространение мощного вооружение и рост связей между регионами приводят к тому, что сдерживание угроз становится все более сложной задачей. В Стратегии национальной безопасности отмечается, что это может быть дополнительным вызовом для США.Изучение обстановки в Европейском регионе ожидаемо приводит к новому упоминанию о России. Согласно National Security Strategy, угроза коммунизма осталась в прошлом, но стали актуальными новые проблемы. Россия принимает «подрывные меры», направленные на ослабление связей Европы и США в рамках НАТО и других организаций. Вторжениями в Грузию и на Украину Москва заявила о своей готовности нарушать суверенитет стран региона. Кроме того, она продолжает угрожать соседям, используя конвенциональные и ядерные силы.Для сохранения желаемой ситуации в Европе предлагаются несколько шагов. Предлагаемое NSS политическое решение выглядит следующим образом. США должны укреплять сотрудничество с европейскими партнерами и предотвращать возможные разрывы. Соединенные Штаты и Европа должны совместными усилиями противостоять российским попыткам подрыва отношений, а также бороться с угрозами в лице Ирана и Северной Кореи. Авторы Стратегии требуют продолжить продвижение интересов страны на различных международных площадках.Также NSS рассматривает ситуацию в разных полушариях планеты. При изучении Западного полушария вновь появляются проблемы с Китаем и Россией. Китай, как пишут авторы документа, наращивает влияние в регионе при помощи инвестиций и кредитов для потенциальных союзников. Россия продолжает решать подобные задачи при помощи «провальной политики времен Холодной войны». Так, она поддерживает отношения с радикальным союзником в лице Кубы, которая «продолжает подавлять своих граждан». И Россия, и Китай поддерживают диктаторский режим в Венесуэле, а также пытаются заводить новые военные связи с другими странами региона. Демократические государства заинтересованы в защите своего суверенитета от подобных угроз.Как видим, в новой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов наша страна занимает важное место, хотя и не рассматривается в качестве единственной или главной угрозы. С не меньшим опасением составители документа говорят о политике Китайской Народной Республики. Т.н. страны-изгои – КНДР и Иран – тоже именуются угрозами, хотя и менее опасными. Вмести с этим определенное место в National Secure Strategy занимает борьба с международными преступными и террористическими организациями.Новая Стратегия США, как с учетом отношения к России, так и без него, показывает основные цели и задачи Вашингтона. В недавнем прошлом Соединенные Штаты были безоговорочным мировым лидером во всех основных областях. Со временем ситуация стала меняться, и влияние США сократилось, тогда как выросла роль других крупных стран – КНР и России. Подобные события, как стало ясно еще несколько лет назад, не устраивают официальный Вашингтон, и он намерен принимать определенные меры. NSS, опубликованная в минувший понедельник, показывает, как именно и какими средствами Соединенные Штаты желают сохранять текущую ситуацию или изменять ее в свою пользу, возвращая свое лидерство.Совсем не трудно заметить, что высказываемые мнения о текущей ситуации и ее развитии, а также предлагаемые методы достижения желаемых результатов не являются чем-то новым или удивительным. Все основные тезисы, закрепленные в Стратегии национальной безопасности, в той или иной мере высказывались официальными лицами на разных уровнях. Теперь же все эти измышления и предложения были закреплены официально и утверждены президентом США. Таким образом, уже известные мысли стали официальным руководством к действию.Текущее положение дел в мире далеко не в полной мере устраивает Россию и Китай. Обе страны, претендующие на лидирующую роль в мире, принимают все возможные меры и прилагают усилия в различных областях. Они привлекают на свою сторону новых союзников, постепенно превращая мир в многополярный. Подобное развитие событий – ожидаемо – не нравится Соединенным Штатам, и они тоже намерены бороться за наиболее выгодную для себя обстановку. Именно такие планы в развернутом виде описывает новая Стратегия национальной безопасности США. К каким реальным действиям и последствиям приведет появление этого документа – покажет время.