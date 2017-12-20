Телефонные террористы "заминировали" Камчатку

Ведётся эвакуация городской больницы № 1, больницы "Водник", СИЗО, административного здания на улице Ленинградская, 35, нескольких торговых центров в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из городских школ.

Акции телефонных террористов продолжились в регионах Российской Федерации. Из Камчатского края приходят сообщения о многочисленных звонках о якобы минировании различных объектов в регионе. Неизвестные сообщают о якобы заложенных бомбах в торговых центрах, образовательных и медицинских учреждениях Петропавловска-Камчатского. РИА Новости публикует пресс-релиз УФСБ по Камчатскому краю:Сообщается, что на указанных объектах работают сотрудники полиции и специальных служб, ведётся обследование территории кинологическими службами Камчатки.На сегодняшний день телефонные террористы заявляли о «минировании» различных объектов в 75-ти регионах Российской Федерации.Начало волны телефонного терроризма в России было положено неизвестными 11 сентября текущего года. Ни в одном из случаев «минирование» подтверждено не было. При этом счёт ущерба от деятельности телефонных террористов за три с лишним месяца в России пошёл уже на сотни миллионов рублей.Ранее сообщалось, что звонки о фейковом минировании в городах России поступают из-за рубежа.