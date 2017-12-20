09:04 20 декабря

Телефонные террористы "заминировали" Камчатку

Акции телефонных террористов продолжились в регионах Российской Федерации. Из Камчатского края приходят сообщения о многочисленных звонках о якобы минировании различных объектов в регионе. Неизвестные сообщают о якобы заложенных бомбах в торговых центрах, образовательных и медицинских учреждениях Петропавловска-Камчатского.

РИА Новости публикует пресс-релиз УФСБ по Камчатскому краю:
Ведётся эвакуация городской больницы № 1, больницы "Водник", СИЗО, административного здания на улице Ленинградская, 35, нескольких торговых центров в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из городских школ.


Телефонные террористы "заминировали" Камчатку



Сообщается, что на указанных объектах работают сотрудники полиции и специальных служб, ведётся обследование территории кинологическими службами Камчатки.

На сегодняшний день телефонные террористы заявляли о «минировании» различных объектов в 75-ти регионах Российской Федерации.
Начало волны телефонного терроризма в России было положено неизвестными 11 сентября текущего года. Ни в одном из случаев «минирование» подтверждено не было. При этом счёт ущерба от деятельности телефонных террористов за три с лишним месяца в России пошёл уже на сотни миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что звонки о фейковом минировании в городах России поступают из-за рубежа.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 10

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:10
    Неужели нельзя отследить откуда звонок ? И взгреть автора, по самое немогу !
    Uncle Lee
    1. Шура пермский Сегодня, 06:17
      Опять из за буга звонили… а так кто то по шее получит…
      Шура пермский
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:22
      Неужели нельзя отследить откуда звонок ?

      Отслеживают ...Бортников говорил что

      Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей.


      Была статья на ВО об этом...видимо ФСБ не может этому противодействовать сейчас.Мой Новосибирск тоже трясли месяц назад телефонными угрозами...
      Сильно заметно как вал звонков перемещается с запада страны на восток...явно спланированная акция...пора спецам ледорубы точить и готовить новых МЕРКАДЕРОВ.
      Иначе как это остановить? what
      Тот же ЛЕХА
  2. 210окв Сегодня, 06:11
    Для ФСБ поле не паханное..Да и для агентуры за рубежом.Ледоруб должен быть в деле!
    210окв
  3. Chertt Сегодня, 06:12
    Что то не слышал, не об одном "присевшем" за телефонный терроризм. Что так хреново, Российские "супер" спецслужбы работают
    Chertt
    1. 210окв Сегодня, 06:16
      Звонки из за бугра...К сожалению у нас в спецслужбах есть определенное мнение по этому.Раз международная практика показывает что выдачи по такому "мелкому хулиганству" не будет,то и рисковать спецами не стоит.
      Цитата: Chertt
      Что то не слышал, не об одном "присевшем" за телефонный терроризм. Что так хреново, Российские "супер" спецслужбы работают
      210окв
  4. NKVD Сегодня, 06:18
    Может хватит уже подпрыгивать всем службам от таких сообщений? Практика показывает что за подобными звонками никакой подготовки к терракту не стоит.Сейчас везде стоят камеры вычислить реального террориста наши службы умеют.
    NKVD
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:30
      хватит уже подпрыгивать всем службам...Практика показывает...
      Практика может и показывает, но службы обязаны реагировать на каждый звонок, как на реальную угрозу. Поэтому и проводят полный комплекс необходимых мероприятий. По поводу телефонного терроризма - вроде Дума собиралась принимать закон ужесточающий наказание.
      rotmistr60
  5. dojjdik Сегодня, 06:31
    самые главные диверсанты-шкурники сидят на телевидении на первом канале это проеврейская передача "время покажет" где захлебываясь в истерии некий "афганец" ведущий с хитрыми узкими глазками пытается стравить украинцев с русскими или русских с украинцами неважно кто прав евреям безразницы араб убивает араба или русский украинца или наоборот- здесь важна травля-вбивать в голову молодежи где враги и агент цру порошенко выдается за мнение украинского народа; мы бессильны то же самое начать на границе Мексики и сша ту же "гражданскую" войну; мы это Китай Иран Куба Венесуэлла; ставка на евреев которую делает Путин к сожалению ошибочна
    dojjdik
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:39
    Алло-компьютерные хакеры России! !!Покажите миру свой патриотизм -"заминируйте " всю проклятую укроину! !!! sad
    Геркулесыч
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