В "чёрный список" Минторга США попали ещё две российские компании из сферы ОПК
Министерство торговли США расширило санкционный список российских оборонных компаний, с которыми запрещается работать американским структурам как государственного, так и частного подчинения. В «чёрный список» американского Минторга вошли ещё две компаний из Российской Федерации.
Речь идёт о таких компаниях как АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".
В сообщении американской администрации говорится, что эти компании внесены в действующий ограничительный список по той причине, что они "занимаются производством комплексов крылатых ракет наземного базирования, дальность которых противоречит нормами Договора РСМД".
Известно, что эти и другие оборонные российские компании входят в «чёрный список» ещё и министерства финансов США. При этом в администрации США привычно не представили и намёка на доказательство того, что российские компании действительно производят запрещённое ДРСМД оружие.
В России эксперты прокомментировали эти американские шаги, единодушно назвав их попыткой США ослабить конкуренцию на мировом рынке вооружений в своих собственных интересах.
Речь идёт о таких компаниях как АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".
В сообщении американской администрации говорится, что эти компании внесены в действующий ограничительный список по той причине, что они "занимаются производством комплексов крылатых ракет наземного базирования, дальность которых противоречит нормами Договора РСМД".
Известно, что эти и другие оборонные российские компании входят в «чёрный список» ещё и министерства финансов США. При этом в администрации США привычно не представили и намёка на доказательство того, что российские компании действительно производят запрещённое ДРСМД оружие.
В России эксперты прокомментировали эти американские шаги, единодушно назвав их попыткой США ослабить конкуренцию на мировом рынке вооружений в своих собственных интересах.
Использованы фотографии: Википедия
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