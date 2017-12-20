В "чёрный список" Минторга США попали ещё две российские компании из сферы ОПК

Министерство торговли США расширило санкционный список российских оборонных компаний, с которыми запрещается работать американским структурам как государственного, так и частного подчинения. В «чёрный список» американского Минторга вошли ещё две компаний из Российской Федерации.Речь идёт о таких компаниях как АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".В сообщении американской администрации говорится, что эти компании внесены в действующий ограничительный список по той причине, что они "занимаются производством комплексов крылатых ракет наземного базирования, дальность которых противоречит нормами Договора РСМД".Известно, что эти и другие оборонные российские компании входят в «чёрный список» ещё и министерства финансов США. При этом в администрации США привычно не представили и намёка на доказательство того, что российские компании действительно производят запрещённое ДРСМД оружие.В России эксперты прокомментировали эти американские шаги, единодушно назвав их попыткой США ослабить конкуренцию на мировом рынке вооружений в своих собственных интересах.