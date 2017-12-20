09:12 20 декабря

В "чёрный список" Минторга США попали ещё две российские компании из сферы ОПК

Министерство торговли США расширило санкционный список российских оборонных компаний, с которыми запрещается работать американским структурам как государственного, так и частного подчинения. В «чёрный список» американского Минторга вошли ещё две компаний из Российской Федерации.

Речь идёт о таких компаниях как АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".

В сообщении американской администрации говорится, что эти компании внесены в действующий ограничительный список по той причине, что они "занимаются производством комплексов крылатых ракет наземного базирования, дальность которых противоречит нормами Договора РСМД".


В "чёрный список" Минторга США попали ещё две российские компании из сферы ОПК


Известно, что эти и другие оборонные российские компании входят в «чёрный список» ещё и министерства финансов США. При этом в администрации США привычно не представили и намёка на доказательство того, что российские компании действительно производят запрещённое ДРСМД оружие.

В России эксперты прокомментировали эти американские шаги, единодушно назвав их попыткой США ослабить конкуренцию на мировом рынке вооружений в своих собственных интересах.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 15

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    ... мерикатосы уже бьют по площадям... кто попадётся - того в санкции...
    a.s.zzz888
  2. 210окв Сегодня, 06:40
    И что теперь,на каждый чих из Вашингтона оглядываться будем?Это её дело.Собаки.Лаять.Наше дело-идти вперед.
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:46
      Компании хорошие, ОПК, делает ракеты и еще много чего, что не нравится юсовцам !
      Uncle Lee
    2. Чёрный Сегодня, 07:00
      Компании и их продукция-крылатые ракеты, признаны нежелательными для контактов с территорией сша. логично,страшно логично. bully
      Чёрный
  3. Александр 3 Сегодня, 06:41
    Деньги не пахнут.
    Александр 3
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
    АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".


    А откуда американцы узнали что там ведутся подобные работы?
    У них там что свой агент имеется...?
    Если это так то насколько правдоподобна эта информация и как такое возможно...такие работы как правило засекречены и наружу не выставляются... what кто крот???
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:55
      Крот?!Да треплются по соцсетям стопудово...Даже не соображая что болтают.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".


      А откуда американцы узнали что там ведутся подобные работы?
      У них там что свой агент имеется...?
      Если это так то насколько правдоподобна эта информация и как такое возможно...такие работы как правило засекречены и наружу не выставляются... what кто крот???
      210окв
    2. синдикалист Сегодня, 07:02
      Даже в середине прошлого века всем все было известно, хотя добыча и передача информации были сопряжены с невероятными трудностями и опасностями. А уж сейчас, когда информация передается абсолютно анонимно и моментально, наличие секретов, допусков становится просто анахронизмом.
      синдикалист
    3. ЗВО Сегодня, 08:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".


      А откуда американцы узнали что там ведутся подобные работы?
      У них там что свой агент имеется...?
      Если это так то насколько правдоподобна эта информация и как такое возможно...такие работы как правило засекречены и наружу не выставляются... what кто крот???


      Вы в своем уме?
      Какой крот?

      практически вся инфа общедоступна.
      на сайтах предприятий. на сайтах госзаказов. на выставках. на словах военных про новые ракеты с большой дальностью во всех СМИ.
      Анализ испытаний с современным количеством спутников можно вообще вести в режиме телетрансляции "прямого эфира".
      Агентуры сейчас в РФ на порядки больше чем в совсоюзе.

      сейчас засекречено только финансовое состояние важных людей. Все остальное - на виду.

      Проснитесь 21 век на дворе...
      ЗВО
  5. Wedmak Сегодня, 06:50
    Шла 573 серия американского сериала "Санкции".... Но до рекорда Санта-Барбары было еще далеко.
    Wedmak
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Титан значит, нужно прекратить постовлять в сша! fool
    Геркулесыч
  7. samarin1969 Сегодня, 07:06
    А где "список Ярошенко" от РФ?...Можно внести в него например ФРС, как главного спонсора вторжения в Сирию. "Полосатые человечики" там есть ина земле, и летают на самолётах. Долой "казначейки" ФРС!
    samarin1969
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Что первый раз вносят в "черные списки" российские компании или ужесточают санкции? Не в первый и далеко не последний. Сша по полной пользуется теми возможностями, которых у России пока нет и для попытки ослабления нашей экономики, и конечно для недобросовестной конкуренции. Особенно это заметно на рынке вооружений и углеводородов.
    rotmistr60
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:14
    По-моему, не стоит уже и писать об этих санкциях. Недобросовестная конкуренция это называется... Просто есть гегемон - и все остальные. Гегемон считает, что весь мир - его, остальные ему просто должны - по жизни...
    Горный стрелок
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 07:31
    Все эти запреты, при желании, кому надо обходят ! Так что зря вражины стараются. Не таких Россия обламывала.
    Ретвизан 8
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