11:44 20 декабря

В Госдепе объяснили, почему США заблокировали резолюцию по Иерусалиму

Принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму принесло бы больше вреда, чем пользы, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Науэрт уверена, что голосование по этому вопросу вело к вспышке насилия в регионе.


Мы не хотим новых ударов,
сказала она.

По словам представителя Госдепа, США «продолжают работать над мирными переговорами по Ближнему Востоку».

Напомним, в понедельник СБ ООН рассмотрел проект резолюции по Иерусалиму, вынесенный на голосование Египтом от имени арабских стран. В документе признаются «не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима». В нем также содержится призыв ко всем государствам «воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980)».

Против принятия документа проголосовала постпред США, остальные члены Совета резолюцию поддержали. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «историческим грехом».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Джедай Сегодня, 09:55
    Принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму принесло бы больше вреда

    Вреда кому? Израилю?
    Джедай
    1. olegfbi Сегодня, 10:05
      Цитата: Джедай
      Вреда кому? Израилю?

      Вреда самим сша ...
      В последние годы складывается устойчивое ощущение, что сша целенаправленно "раскачивают" ситуацию в любой, подвернувшейся им, точке мира.
      Вопрос - Зачем?
      Как вариант, стратегически "грохнуть" доллар, на фоне глобального кризиса (политического или военного) и "простить" всем долги. Это конечно только один из возможных вариантов.
      В глупость американцев я лично не верю.
      olegfbi
      1. Идущий Сегодня, 10:09
        Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «историческим грехом».


        Не первый и похоже не последний.
        Идущий
        1. neri73-r Сегодня, 10:42
          Цитата: Идущий
          Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «историческим грехом».

          Не первый и похоже не последний.


          Грехи совершает верующий, а представители дьявола на планете грехи не совершают, они так живут! hi Это касается как тех, кто блокировал резолюцию, так и тех в чьих интересах блокировал.
          neri73-r
          1. Tiras Сегодня, 11:40
            Блажен, кто верует.
            Tiras
      2. INVESTOR Сегодня, 10:24
        Такой вариант очень даже реален. Вопрос, во что сами сша переведут долларовые активы ? Не в биткойн ведь,
        INVESTOR
      3. Sergey53 Сегодня, 10:33
        Цитата: olegfbi
        Как вариант, стратегически "грохнуть" доллар, на фоне глобального кризиса (политического или военного) и "простить" всем долги

        Или на фоне постоянной нестабильности заработать на постоянном спросе на вооружение.
        Sergey53
    2. 79807420129 Сегодня, 10:06
      Науэрт уверена, что голосование по этому вопросу вело к вспышке насилия в регионе

      Это чудо в перьях похоже переплюнула Женьку Псаки и Саманту Пауэр вместе взятых по тупости what Сейчас в Палестине такая "тишь и благодать" мама не горюй. laughing
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 10:09
        Переворачивать всё с ног на уши - давнее хобби США. sad
        Джедай
      2. Бродяга1812 Сегодня, 10:24
        В шаббат ,тишина такая ,что писк комара не услышишь.А в будни - да ,действительно музыка, на улицах и бульварах оживлённо ,жизнь кипит . Это я ,как очевидец говорю. Ну,а что там за забором , не видел. Но проезжая вдоль него ,ничего не слышал. Звукоизоляция классная. Все таки Израиль - страна передовых технологий. В отличие от других.... drinks
        Бродяга1812
        1. 79807420129 Сегодня, 10:39
          Цитата: Бродяга1812
          В шаббат ,тишина такая ,что писк комара не услышишь.А в будни - да ,действительно музыка, на улицах и бульварах оживлённо ,жизнь кипит . Это я ,как очевидец говорю

          Очевидцу верим yes drinks hi Да и Слава Богу. good
          Цитата: Бродяга1812
          Все таки Израиль - страна передовых технологий. В отличие от других....

          Вот подкинем вам Чубайса laughing laughing drinks hi
          79807420129
        2. Dym71 Сегодня, 11:05
          Цитата: Бродяга1812
          В шаббат ,тишина такая ,что писк комара не услышишь

          Ну и комары на Земле Обетованной! Неужто комарики у вас тоже, тавойт.... в смысле тяготеют к вере иудейской? belay
          Цитата: Бродяга1812
          Все таки Израиль - страна передовых технологий.

          И вправду! У нас Левша одну блоху подковал, а в Израиле всем комарам подточили хоботки!
          А может у нас вовсе и не Левша был, а ЛЁвша, как Вы думаете? smile
          Dym71
    3. Tiras Сегодня, 10:10
      Мирному процессу.
      Эта была как минимум проверка мусульманских стран - могут ли они принять Иерусалим как столицу Израиля в любых границах (в речи Трампа и пояснениях явно сказано, что нет речи о всем Иерусалиме или о том, что Восточный тоже столица Израиля).

      Мусульманские страны не могут принять даже наличие столицы Иерусалим у Израиля.

      Сейчас, когда арабские страны в коалиции с Израилем против Ирана и его террористов Хизбалла , единственный шанс на начало мирных переговоров между евреями и арабами хотя-бы с осознания арабами о праве евреев хотя-бы на часть Иерусалима.

      Проверка США показала, что не только мусульманские страны, но и прочие не могут выйти за рамки своего косного мышления касательно арабо израильского конфликта.

      Ведь Трамп заявил и так понятную вещь - Иерусалим так и так будет столицей Израиля. Он даже границы не определял - просто сказал то, что есть на самом деле, и у кучи стран забомбило сразу..

      Хотя стоит сказать, что часть мусульманских стран согласны с решением Трампа, просто озвучить его публично не могут, так как это ударит по их авторитету в мусульманском мире.
      Tiras
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:39
        Список в студию!))
        Случайно,не слышали,о планах создания игорной зоны, в Мекке??
        Сибирский цирюльник
        1. Tiras Сегодня, 11:28
          Цитата: Сибирский цирюльник
          Список в студию!))


          Саудовская Аравия и прочие.
          Tiras
      2. neri73-r Сегодня, 10:47
        Хотя стоит сказать, что часть мусульманских стран согласны с решением Трампа, просто озвучить его публично не могут, так как это ударит по их авторитету в мусульманском мире.


        Это Вы про Саудовскую Аравию ? Так эта мусульманская демократия с Израилем вместе давно краплёными картами играют, любовь там в засос.
        neri73-r
        1. Tiras Сегодня, 11:27
          Цитата: neri73-r
          Это Вы про Саудовскую Аравию ? Так эта мусульманская демократия с Израилем вместе давно краплёными картами играют, любовь там в засос.


          И Саудовскую Аравию в том числе.
          Нет там никаких краплёных карт. Связь Израиля и Саудовской Аравии против шиитского террора вполне понятна.
          Tiras
          1. neri73-r Сегодня, 11:44
            Нет там никаких краплёных карт. Связь Израиля и Саудовской Аравии против шиитского террора вполне понятна.

            А как же права человека, отсутствие демократии и так далее, разве вы не это Асаду и др. приписывали что бы разбомбить? Или с Саудитами в этом плане всё в порядке? Ась? Где Трамп с бомбами?????????????
            neri73-r
    4. Бродяга1812 Сегодня, 10:59
      Не-а. Мы довольны ,как никогда .Мы бодры,веселы!
      Бродяга1812
  2. Vard Сегодня, 09:56
    Оно конечно вроде как историческая родина еврейского народа... С другой стороны этих исторических родин в мире воз и маленькая тележка... И заморачиваться сейчас... Многие печали...
    Vard
    1. Бродяга1812 Сегодня, 10:43
      Ну не отдадим мы Иерусалим на поток разграбление .Неужели это кому-то непонятно,что на сайте ,что в мире,что ещё где ,скажем на альфа Центавре. А взять " на шпагу" не получится. Нет такой силы в мире. Уж так СССР старался ,так старался. И где он теперь? Хорошо,хоть Россия уроки извлекла и Путин человек адекватный.
      Помнится ушли мы из Газы под гарантированные обещания Запада спокойной границы. " Такой как между Бельгией и Голландией" -трендели нам. Получили. Через пару часов арабские бандюганы из ХАМАС и просто бандюганы, разграбили и уничтожили все теплицы оставленные израильтянами ,разрушили инфраструктуру ,стали убивать своих же арабов. Газа превратилась в сущий ад ,в первую очередь для самих жителей. Короче ,Израилю с этой публикой говорить нечего о не о чем. Иерусалим им подавай.А от мертвого осла уши на нужны случаем?
      Бродяга1812
      1. neri73-r Сегодня, 10:56
        Цитата: Бродяга1812
        Ну не отдадим мы Иерусалим на поток разграбление .Неужели это кому-то непонятно,что на сайте ,что в мире,что ещё где ,скажем на альфа Центавре. А взять " на шпагу" не получится. Нет такой силы в мире. Уж так СССР старался ,так старался. И где он теперь? Хорошо,хоть Россия уроки извлекла и Путин человек адекватный.
        Помнится ушли мы из Газы под гарантированные обещания Запада спокойной границы. " Такой как между Бельгией и Голландией" -трендели нам. Получили. Через пару часов арабские бандюганы из ХАМАС и просто бандюганы, разграбили и уничтожили все теплицы оставленные израильтянами ,разрушили инфраструктуру ,стали убивать своих же арабов. Газа превратилась в сущий ад ,в первую очередь для самих жителей. Короче ,Израилю с этой публикой говорить нечего о не о чем. Иерусалим им подавай.А от мертвого осла уши на нужны случаем?

        Ну, не буди лихо, пока оно тихо (русская пословица)!!! Не брались мы за вас ещё пока сами, пробовали чуть-чуть через арабов, но из них специалисты такого толка плохие, разве что сирийцы куда ни шло. Вы ж там хорошо знаете, если мы сами за что возьмёмся, то обязательно получится....... Не надо нам это......пока, надеюсь не доведёте.
        neri73-r
        1. Tiras Сегодня, 11:29
          Цитата: neri73-r
          если мы сами за что возьмёмся, то обязательно получится...


          Лучше начать в автопрома и дорог wink
          Tiras
  3. AST507 Сегодня, 09:56
    Ну да,ну да...Хотели как лучше,что называется-"Принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму принесло бы больше вреда, чем пользы,"
    AST507
    1. voyaka uh Сегодня, 11:25
      Вы твердо уверены, что Вы - за ООН?
      Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, признавшую
      России державой "оккупирующей Крым".
      Как бы, Россия и Израиль в одной лодке, касательно решений ООН: два "оккупанта".
      voyaka uh
  4. chidoryan Сегодня, 09:59
    Для того чтобы понять чей же Иерусалим для начала нужно дотумкать что это за слово, на каком языке и что значит. Иерусалим - еврейский и никак иначе.
    chidoryan
    1. Shahno Сегодня, 10:09
      Йеруша-наследие или наследство на иврите.
      Shahno
    2. Ren Сегодня, 10:21
      Цитата: chidoryan
      Для того чтобы понять чей же Иерусалим для начала нужно дотумкать что это за слово, на каком языке и что значит. Иерусалим - еврейский и никак иначе.

      Ну давайте "дотумкаем":
      В ветхом завете город упоминается как Салим.
      Салим - имя татарского происхождения, означает: здоровый, с чистой душой, находящийся в добром здравии.
      Рус - светлый (можно и русский) wink
      Ие - обозначение слова это.
      Что получаем?
      Иерусалим - Это светлый/русский город татарина Салима. bully
      Ren
      1. chidoryan Сегодня, 10:37
        У вас синдром Задорнова. Тот плохо кончил, завязывайте, пока не поздно.
        chidoryan
      2. voyaka uh Сегодня, 11:30
        "Ну давайте "дотумкаем"://///

        Покумекаем про Москву? wink
        Мас - на иврите "налог", "таможенный сбор".
        Кавуа - на иврите "постоянный".
        Мос-ква = мас-кавуа. Т.е. Москва - пограничная таможенная
        станция Хазарского каганата. belay
        Так что, осторожно с задорновско-фоменковскими трюками. laughing
        voyaka uh
        1. GonChar Сегодня, 11:40
          Цитата: voyaka uh
          осторожно с задорновско-фоменковскими трюками
          Ошибаетесь, всеизвестно что в Москве живут и думают иначе, и именно там, впротив всей Росии - Маск во!
          GonChar
      3. А. Привалов Сегодня, 11:35
        Цитата: Ren
        Цитата: chidoryan
        Для того чтобы понять чей же Иерусалим для начала нужно дотумкать что это за слово, на каком языке и что значит. Иерусалим - еврейский и никак иначе.

        Ну давайте "дотумкаем":
        В ветхом завете город упоминается как Салим.
        Салим - имя татарского происхождения, означает: здоровый, с чистой душой, находящийся в добром здравии.
        Рус - светлый (можно и русский) wink
        Ие - обозначение слова это.
        Что получаем?
        Иерусалим - Это светлый/русский город татарина Салима. bully

        Я бы мог согласиться с вашими доказательствами, если бы не одно НО.
        Иерусалим уже назывался Иерусалимом, по чти за 2000 лет (две тысячи лет, Макс!) до того, как появилось первое упоминание о каком-то народе начинавшемся на "рус".
        О татарском языке, я вообще не говорю, ибо это язык уж совсем "молодой".
        А. Привалов
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:02
    Понятно, что Сша просто обязаны были заблокировать эту резолюцию. Кто же будет выступать против себя (своих заявлений)
    А вот как и чем американцы объяснят это
    Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН во вторник выступили против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма. ("Взгляд")
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    Науэрт уверена, что голосование по этому вопросу вело к вспышке насилия в регионе.

    ... полнейшая бредятина, и смахивает на рассуждения укрокаклов...
    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 10:23
      Это надо понимать , что голова и тело живут своей жизнью и думает она только телом , а голова для приема пищи.
      Идущий
    2. Бродяга1812 Сегодня, 10:57
      Ну,так сделайте наконец ,хоть что-то нибудь. Лично Вы,раз такой умный и строем ходите.
      Бродяга1812
  7. федоров Сегодня, 10:11
    Иисус вроде ессеем был, и разговаривал на арамейском.
    Какой сейчас Народ живет в Израиле ? Пора может Русский язык вводить государственный.
    Но они там тупые совсем ? Помериться сложно ? Две тыщи лет противостояния ,фелистимляне там и т.д. Берите пример с ВВП - Кадыров -дружбан. А раньше стрелял и резал.
    федоров
    1. Бродяга1812 Сегодня, 10:52
      Официальными языками в Израиле являются иврит и арабский. Это к вопросу о несчастных арабах. А русский язык у нас широко используется в быту,полно книжных магазинов с литературой на русском,рекламой,есть русскоязычные израильские телеканалы,газеты,сайты. В любом супере ,кафе ,или ресторане обязательно найдется русскоязычный. И в голову никому не придет притеснять русский язык. Но без знания иврита - пути по жизни нет. Родившиеся здесь дети из бывшего СССР ,кто знает ,кто уже не знает,кто знает ,но уже говорит с акцентом и ошибками.А их дети не будут знать однозначно.За ненадобностью.
      Бродяга1812
  8. Romanych.by Сегодня, 10:18
    Получился живой пример того-как одно сказанное слово неадекватного руководителя страны,может начать бойню.Похоже,что кое-кто за океаном,на полном серьёзе считает себя властелином всего мира.
    Romanych.by
    1. Бродяга1812 Сегодня, 10:56
      Да бросьте Вы. Ничего не будет и ничегошеньки не изменится. Шум в мире,да и то- мусульманским от признания Иерусалима столицей Израиля- сродни шуму от детской хлопушки.За последнюю неделю в РФ больше было реальных событий и действий связанных с уничтожением исламских террористов.
      Бродяга1812
    2. GonChar Сегодня, 11:29
      Получился живой пример
      , что у араболюбителей есть наглость выступать про абсолютно не относящийся к ним город, А что в Сирии почти полмиллиона арабов убитых и миллионы в скитании, как то не интересует.
      GonChar
  9. GonChar Сегодня, 10:22
    Обязательно надо поднять вопрос о перенесении Столицы России в Самару. - Нью Самара - рулёз !!!
    GonChar
    1. Dym71 Сегодня, 11:13
      Цитата: GonChar
      Обязательно надо поднять вопрос о перенесении Столицы России в Самару. - Нью Самара - рулёз !!!

      А чёйт сразу в Самару? У нас Биробиджан есть... fellow
      Dym71
      1. GonChar Сегодня, 11:23
        Цитата: Dym71
        У нас Биробиджан есть
        Не замай!!! Бира-Биджан, это нью-палестинская столица.
        GonChar
        1. Dym71 Сегодня, 11:43
          Цитата: GonChar
          Не замай!!! Бира-Биджан, это нью-палестинская столица.

          Та Вы що? belay
          Dym71
  10. Ураган70 Сегодня, 11:09
    Цитата: Бродяга1812
    В шаббат ,тишина такая ,что писк комара не услышишь.А в будни - да ,действительно музыка, на улицах и бульварах оживлённо ,жизнь кипит . Это я ,как очевидец говорю. Ну,а что там за забором , не видел. Но проезжая вдоль него ,ничего не слышал. Звукоизоляция классная. Все таки Израиль - страна передовых технологий. В отличие от других.... drinks

    И тут то бахвальство еврейское вылилось? Не можешь сдержаться? А за забор то чего, слабо выглянуть? Прилетит бодрящий пендель?
    Ураган70
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