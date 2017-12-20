В Госдепе объяснили, почему США заблокировали резолюцию по Иерусалиму
Принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму принесло бы больше вреда, чем пользы, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Науэрт уверена, что голосование по этому вопросу вело к вспышке насилия в регионе.
По словам представителя Госдепа, США «продолжают работать над мирными переговорами по Ближнему Востоку».
Напомним, в понедельник СБ ООН рассмотрел проект резолюции по Иерусалиму, вынесенный на голосование Египтом от имени арабских стран. В документе признаются «не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима». В нем также содержится призыв ко всем государствам «воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980)».
Против принятия документа проголосовала постпред США, остальные члены Совета резолюцию поддержали. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «историческим грехом».
Науэрт уверена, что голосование по этому вопросу вело к вспышке насилия в регионе.
Мы не хотим новых ударов,сказала она.
По словам представителя Госдепа, США «продолжают работать над мирными переговорами по Ближнему Востоку».
Напомним, в понедельник СБ ООН рассмотрел проект резолюции по Иерусалиму, вынесенный на голосование Египтом от имени арабских стран. В документе признаются «не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима». В нем также содержится призыв ко всем государствам «воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980)».
Против принятия документа проголосовала постпред США, остальные члены Совета резолюцию поддержали. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля «историческим грехом».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти