14:15 20 декабря

«Украинская бронетехника» представила новый бронированный автомобиль «Варта-Новатор»

Конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» презентовало 15 декабря новый специализированный бронированный автомобиль «Варта-Новатор», сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages

«Украинская бронетехника» представила новый бронированный автомобиль «Варта-Новатор»


Согласно заявлению производителей, автомобиль специально разработан для потребностей Нацгвардии Украины в соответствии с условиями технического задания, что было согласовано сторонами. «Варта-Новатор» сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием шасси, приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. Оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа.




На презентации кроме командования Национальной гвардии также присутствовали представители Государственного научно-исследовательского института МВД Украины.

Напомним, что «Украинская бронетехника» в 2015 году представила свой первый бронеавтомобиль «Варта» на шасси МАЗ.

Бронеавтомобиль «Варта» с 2016 года закупается для полиции особого назначения КОРД, а также Национальной гвардии Украины, того же года по результатам испытаний допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины под наименованием - специализированный бронированный автомобиль для перевозки личного состава «Варта».

Кроме того, на XIV Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность 2017» компания показала санитарно-эвакуационную версию своего бронеавтомобиля «Варта»



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Комментарии 16

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:40
    Они их клепают как на выставку ВДНХ в советское время. В единичном экземпляре и только для показа.
    Sergey53
    1. 210окв Сегодня, 12:47
      Кстати.Будем реалистами..Большой путь проделала эта "бронетехника" от "шушмобилей образца четырехлетней давности" до настоящих пусть единичных но экземпляров..Сколько могут,столько и склепают..Даже если и шасси импортное.
      Цитата: Sergey53
      Они их клепают как на выставку ВДНХ в советское время. В единичном экземпляре и только для показа.
      210окв
      1. avt Сегодня, 12:57
        Цитата: 210окв
        ..Большой путь проделала эта "бронетехника" от "шушмобилей образца четырехлетней давности" до настоящих пусть единичных но экземпляров.

        Бацка им серию наладить походу решил.Как уже писал ранее - радует только одно - КрАЗ загнётся .А Поросёнок ещё и бабла подымет на карман.Вопрос интересует только один - А что он держит , ну в части бронирования ?Ну и опять же - на подрыв его испытывали ?
        avt
        1. Sergey53 Сегодня, 13:18
          Цитата: avt
          Вопрос интересует только один - А что он держит , ну в части бронирования ?Ну и опять же - на подрыв его испытывали ?

          Наши годами доводят до ума(правда может и пилят всё это время), а у них в год по нескольку разновидностей. Где уж тут напилишь? Ну и про качество говорить не будем.Стали броневой своей нет, а закупленная оказывается обычной, нашей, с Урала.БТРы на сварных швах трескаются.
          Sergey53
        2. коноправ Сегодня, 13:30
          Давайте будем реалистами.Ну как можно создать защищенный от взрыва бронеобъект? Это невозможно! Скорость истечения газов при взрыве 6-8 километров в секунду. Любые технические изыски легко преодолеваются примитивной солдатской хитростью. Безвозвратные потери от ПТ мин по опыту Афганистана БМД - 100 процентов, БМП - 80 процентов , танки - 50 процентов. Ну создали Бтр с бронёй на днище и пружинах! Для его уничтожения нужно только вместо одной мины укладывать две, и все дела. А от кумулятивных мин вообще нет защиты.
          коноправ
        3. Piramidon Сегодня, 13:44
          Цитата: avt
          Ну и опять же - на подрыв его испытывали ?

          Да вы что? Кто же будет подрывать единственный экземпляр? Что они тогда показывать будут?
          Piramidon
          1. avt Сегодня, 13:46
            Цитата: Piramidon
            Да вы что? Кто же будет подрывать единственный экземпляр?

            wassat Да!? Не подумал...... Но может Бацеп ищщо одну трансмиссию пришлёт ? wassat
            avt
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:40
    Напомним, что «Украинская бронетехника» в 2015 году представила свой первый бронеавтомобиль «Варта» на шасси МАЗ.
    только один вопрос - на шасси МАЗ, хорошо себя показал только двигатель ЯМЗ, даже тутаевец хуже, а как же москали?
    Angel_and_Demon
    1. 79807420129 Сегодня, 12:52
      Цитата: Angel_and_Demon
      на шасси МАЗ, хорошо себя показал только двигатель ЯМЗ, даже тутаевец хуже, а как же москали?

      А никак Деньги как известно не пахнут. request
      79807420129
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:54
        Цитата: 79807420129
        А никак Деньги как известно не пахнут.

        ну тады - ой laughing
        Angel_and_Demon
  3. AID.S Сегодня, 12:53
    Железный, однако..
    AID.S
    1. 210окв Сегодня, 12:57
      Капут..однако wassat hi
      Цитата: AID.S
      Железный, однако..
      210окв
    2. Лексус Сегодня, 13:33
      Надо ему "капут" сделать.
      Лексус
  4. роман66 Сегодня, 12:55
    варта... на батарейках чтоли?
    роман66
  5. Теренин Сегодня, 13:00
    На фото показан один автомобиль, на котором украинский "воин от бога" поедет карать всех и вся, а на видео уже рекламируют другой авто, на котором этих вояк повезут обратно, что бы затем снова посадить на первый...
    Теренин
  6. rocket757 Сегодня, 13:30
    А бирки желтые зачем, шоб никто не сомневался. что это бронетехника?
    rocket757
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