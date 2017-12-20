«Украинская бронетехника» представила новый бронированный автомобиль «Варта-Новатор»
Конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» презентовало 15 декабря новый специализированный бронированный автомобиль «Варта-Новатор», сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages
Согласно заявлению производителей, автомобиль специально разработан для потребностей Нацгвардии Украины в соответствии с условиями технического задания, что было согласовано сторонами. «Варта-Новатор» сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием шасси, приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. Оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа.
На презентации кроме командования Национальной гвардии также присутствовали представители Государственного научно-исследовательского института МВД Украины.
Напомним, что «Украинская бронетехника» в 2015 году представила свой первый бронеавтомобиль «Варта» на шасси МАЗ.
Бронеавтомобиль «Варта» с 2016 года закупается для полиции особого назначения КОРД, а также Национальной гвардии Украины, того же года по результатам испытаний допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины под наименованием - специализированный бронированный автомобиль для перевозки личного состава «Варта».
Кроме того, на XIV Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность 2017» компания показала санитарно-эвакуационную версию своего бронеавтомобиля «Варта»
Согласно заявлению производителей, автомобиль специально разработан для потребностей Нацгвардии Украины в соответствии с условиями технического задания, что было согласовано сторонами. «Варта-Новатор» сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием шасси, приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. Оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа.
На презентации кроме командования Национальной гвардии также присутствовали представители Государственного научно-исследовательского института МВД Украины.
Напомним, что «Украинская бронетехника» в 2015 году представила свой первый бронеавтомобиль «Варта» на шасси МАЗ.
Бронеавтомобиль «Варта» с 2016 года закупается для полиции особого назначения КОРД, а также Национальной гвардии Украины, того же года по результатам испытаний допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины под наименованием - специализированный бронированный автомобиль для перевозки личного состава «Варта».
Кроме того, на XIV Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность 2017» компания показала санитарно-эвакуационную версию своего бронеавтомобиля «Варта»
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