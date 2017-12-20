16:21 20 декабря

США предупредили о новой тактике российской армии

Американские СМИ сообщают о новых методах, которые Россия будет использовать в случае войны. Аналитики США уверены, что российская армия не станет пытаться "задавить" противника численным преимуществом. Ставка будет делаться на тонкий расчет и технологии. А подобные тактика и стратегия ближе к западной манере ведения боевых действий.

Издание The National Interest публикует выводы, сделанные специалистами американского стратегического исследовательского центра RAND. Эксперты считают, что, несмотря на советское прошлое, российская армия значительно изменилась и сейчас развивается в соответствии с новыми реалиями. При этом дается четкий посыл о том, что Россия не намерена провоцировать полномасштабные военные действия.

США предупредили о новой тактике российской армии



Российские вооруженные силы в основном ориентируются на защиту своей родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленных объектов. Нет никаких признаков того, что Россия находится в поиске крупномасштабного конфликта
- говорится в исследовании RAND.

Также в публикации обозначены основные характеристики нового российского "военного пути". В частности, для защиты жизненно важных объектов вооруженные силы России намерены использовать многоуровневые комплексные средства ПВО. Также могут быть нанесены удары оружием "с расширенным диапазоном".

Россия будет стремиться еще на границе нейтрализовать любые угрозы, которые могут быть нацелены в центр страны: авианосцы, корабли, способные атаковать наземные объекты, иностранные базы и некоторые типы воздушных судов. Для этого у нее имеется множество ракет наземного, морского и воздушного базирования
- говорится в исследовании. Кроме того, по мнению экспертов, российские стратеги считают, что основной в современной войне станет аэрокосмическая промышленность. Также аналитики подчеркивают возможность использование российской стороной ассиметричных ответов.

При этом в RAND считают, что тактическое и стратегическое ядерное оружие является серьезной "страховкой" для России в критической ситуации.

Россия, скорее всего, рассмотрит вопрос о ядерном ответе на неядерные нападения, которые, представляют серьезную угрозу ее территориальной целостности и суверенитету
- говорится в исследовании.

The National Interest пишет, что проведенные недавно реформы позволили значительно увеличить боеготовность российской армии. Также американские аналитики делают вывод о возможном смешивании Россией обычных и нетрадиционных способов ведения войны.

По их мнению на оперативном и тактическом уровнях российская армия, скорее всего, сосредоточится на уничтожении командования и разрушении инфраструктуры управления войсками противника. При этом возможно использование средств киберэлектронной войны. А против ключевых оперативных и стратегических целей может быть применено высокоточное оружие дальнего действия. Также российская армия будет активно использовать высокомобильную технику со значительной огневой мощью и артобстрелы, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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Комментарии 29

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  1. Корнилий Сегодня, 15:02
    По их мнению на оперативном и тактическом уровнях российская армия, скорее всего, сосредоточится на уничтожении командования и разрушении инфраструктуры управления войсками противника.
    Так и я думаю надо сначала действовать,не только США.
    Корнилий
    1. 79807420129 Сегодня, 15:05
      Аналитики США уверены, что российская армия не станет пытаться "задавить" противника численным преимуществом

      Аналитики США до сих пор наверное верят,что у нас медведи по улицам с балалайками и водкой гуляют. laughing
      79807420129
      1. Корнилий Сегодня, 15:10
        Не утрируй,Владислав,это тебя не красит.
        Корнилий
      2. inkass_98 Сегодня, 15:59
        Не, не так wink , вот так:
        inkass_98
    2. Chertt Сегодня, 15:16
      В последнее время The National Interest, начали публиковать о России интересные материалы, в которых уже нет старых шаблонов, о "глиняных ногах". Вероятно произошли редакционные перестановки
      Chertt
      1. Кроу Сегодня, 15:24
        Заказные статьи! Хвали врагов и бери от них лучшее - хорошие маркетологи Работают!
        Кроу
        1. Chertt Сегодня, 15:31
          Англосаксы враги, это без вопросов, Но это не обязательно, значит что любой аналитический материал о России, обязательно про плачен "враждебными силами". К примеру на ВО, были статьи, с положительными отзывами о армии и вооружении США
          Chertt
      2. BigRiver Сегодня, 15:47
        Цитата: Chertt
        В последнее время The National Interest, начали публиковать о России интересные материалы, в которых уже нет старых шаблонов, о "глиняных ногах". Вероятно произошли редакционные перестановки

        Консерваторы и.., редкий случай. Это одно из серьезных изданий, поддерживающих Трампа.
        NI более 20 лет возглавляет Дмитрий Саймс, который регулярно появляется в качестве эксперта на росс. ТВ.
        Но, все это, в нашем случае, не важно. NI ссылается на аналитику американского стратегического исследовательского центра RAND.
        BigRiver
        1. Alexey RA Сегодня, 16:20
          Цитата: BigRiver
          Но, все это, в нашем случае, не важно. NI ссылается на аналитику американского стратегического исследовательского центра RAND.

          То есть, на аналитику компании, наполовину работающей на госструктуры США, детища генерала Арнольда, генерала ЛеМея и Дугласа, который "Дуглас" smile .
          Alexey RA
    3. сибиралт Сегодня, 15:57
      Толку то ванговать. Пусть попробуют сунуться. Лычками накормим всю НАТО. bully
      сибиралт
  2. Petr1968 Сегодня, 15:12
    Российские вооруженные силы в основном ориентируются на защиту своей родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленных объектов. Нет никаких признаков того, что Россия находится в поиске крупномасштабного конфликта

    Почему только крупномасштабного? Или это тонкий намек на Украину? Так "настамнету" и частные военные организации не являются частью ВС, поэтому нас тролить не надо. Мухи отдельно, котлеты отдельно
    Petr1968
  3. -ш- Сегодня, 15:18
    а чего они решили что в СССР не было тактики, только всё давить, тогда даже образование в союзе было лучшее в мире
    -ш-
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:20
    "Ставка будет делаться на тонкий расчет и технологии. А подобные тактика и стратегия ближе к западной манере ведения боевых действий"

    Ути боже мой, какие они продвинутые, "западные партнеры". Тонко люлей получают по всему миру. Ладно технологии, ума много не надо чтобы высокоточным оружием громить бородатых мордоворотов, которым и ответить то им нечем. Но тонкий расчет? В каком месте он у них тонкий?
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. Лексус Сегодня, 15:24
    Когда уже американцы придут к главному умозаключению, что противостояние с Россией для них, в лучшем случае, закончится пустыми карманами на "переполненных" штанах...
    Лексус
  6. НЕКСУС Сегодня, 15:32
    Российские вооруженные силы в основном ориентируются на защиту своей родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленных объектов. Нет никаких признаков того, что Россия находится в поиске крупномасштабного конфликта

    Ну то ,что Родина пишется с большой буквы это матрассам вряд ли обьяснить...а вот то,что де факто заявляют,что мы затачиваем свои вооруженные силы под оборону своей Родины,а не на агрессию по отношению к другим странам говорит о том,что матрассы путаются в показаниях. При этом,как страна,которая думает об обороне своих границ ,может быть Осью Зла и агрессором?
    НЕКСУС
    1. chidoryan Сегодня, 15:48
      "Ну то ,что Родина пишется с большой буквы это матрассам вряд ли обьяснить."

      Объясните это лучше статьеделам ВО)))
      chidoryan
      1. Не либероид Русский Сегодня, 16:09
        лучше гугл переводчику ))))
        Не либероид Русский
    2. rocket757 Сегодня, 15:49
      Да ладно, шоб такие мелочи могли их смутить, их "светлых эльфов", радеющих за весь белый свет.
      А мрачный "мордор" даже строя крепкий забор чего то мерзкое затевает!
      rocket757
  7. Azazelo Сегодня, 15:47
    "Российские вооруженные силы в основном ориентируются на защиту своей родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленных объектов. Нет никаких признаков того, что Россия находится в поиске крупномасштабного конфликта"
    ДА КАК ЖЕ ОНИ ВООБЩЕ ПОСМЕЛИ ЭТОГО ХОТЕТЬ...
    Azazelo
  8. voyaka uh Сегодня, 15:49
    Непопулярный "Табуреткин" провел толковые реформы.
    Переход на бригады, например. Опыт в Донбассе заставил
    перейти на эффективные сводные батальонные группы.
    Но потом произошел возврат к советскому гигантизму: армии,
    новые дивизии... Короче, много штабов (и должностей) без солдат
    и техники.
    voyaka uh
    1. BigRiver Сегодня, 16:08
      Цитата: voyaka uh
      ...Опыт в Донбассе заставил
      перейти на эффективные сводные батальонные группы.

      Перешли они.., на корпуса! wink
      Первый, в ДНР, сформирован из тактических групп (бригад, по сути). А корпус ЛНР состоит из бригад и по названию.
      Цитата: voyaka uh
      Но потом произошел возврат к советскому гигантизму: армии,
      новые дивизии...

      13 дивизий от Калининграда до Курил - это гигантизм?
      Корпусного звена нет.
      BigRiver
  9. inkass_98 Сегодня, 15:58
    Аналитики, блин... "Скорее всего", "может быть", "наверное" - вот и весь их прогноз. У нас таких аналитиков на три экспедиционных корпуса наберется.
    inkass_98
  10. Дон Аналитик Сегодня, 15:59
    Начинается мозговой штурм у супостатов - для нас это не лучшее явление.
    Дон Аналитик
  11. Дон Аналитик Сегодня, 16:00
    Ничего хорошего от англо-сакса не жди!
    Дон Аналитик
  12. лысова Сегодня, 16:02
    --- " А подобные тактика и стратегия ближе к западной манере ведения боевых действий. " - Мы западную коалицию хорошо посмотрели в Сирии, даже рядом не стояла. --- " Также американские аналитики делают вывод о возможном смешивании Россией обычных и нетрадиционных способов ведения войны." --- А на счёт нетрадиционных способах войны - laughing - это не по адресу, это к вашим коллегам.
    лысова
  13. ALEXalex Сегодня, 16:03
    Страна "бензоколонка" с "разорванной в клочья экономикой" ... назначает президента США и армией с оборонной доктриной готовится оккупировать Европу .... Задорнов умер, а американская "мудрость" живет и процветает, дополняя описанную Задорновым картину
    ALEXalex
  14. Лена Петрова Сегодня, 16:07
    Краткое изложение: - В случае нападения, Россия будет защищаться всеми имеющимися в наличии средствами.
    Лена Петрова
  15. Hariton Laptev Сегодня, 16:09
    Пусть губы не раскатывают, кого надо на границе прищучим, а инициаторов и хозяев и за лужей достанем, для полного дискомфорта.
    Hariton Laptev
  16. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:18
    Аха, численное преимущество, 160 лямов против 1 ярда, надо нам это?! Шутка такая!? wassat
    GELEZNII_KAPUT
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