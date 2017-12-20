США предупредили о новой тактике российской армии

Российские вооруженные силы в основном ориентируются на защиту своей родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленных объектов. Нет никаких признаков того, что Россия находится в поиске крупномасштабного конфликта

Россия будет стремиться еще на границе нейтрализовать любые угрозы, которые могут быть нацелены в центр страны: авианосцы, корабли, способные атаковать наземные объекты, иностранные базы и некоторые типы воздушных судов. Для этого у нее имеется множество ракет наземного, морского и воздушного базирования

Россия, скорее всего, рассмотрит вопрос о ядерном ответе на неядерные нападения, которые, представляют серьезную угрозу ее территориальной целостности и суверенитету

Американские СМИ сообщают о новых методах, которые Россия будет использовать в случае войны. Аналитики США уверены, что российская армия не станет пытаться "задавить" противника численным преимуществом. Ставка будет делаться на тонкий расчет и технологии. А подобные тактика и стратегия ближе к западной манере ведения боевых действий.Издание The National Interest публикует выводы, сделанные специалистами американского стратегического исследовательского центра RAND. Эксперты считают, что, несмотря на советское прошлое, российская армия значительно изменилась и сейчас развивается в соответствии с новыми реалиями. При этом дается четкий посыл о том, что Россия не намерена провоцировать полномасштабные военные действия.- говорится в исследовании RAND.Также в публикации обозначены основные характеристики нового российского "военного пути". В частности, для защиты жизненно важных объектов вооруженные силы России намерены использовать многоуровневые комплексные средства ПВО. Также могут быть нанесены удары оружием "с расширенным диапазоном".- говорится в исследовании. Кроме того, по мнению экспертов, российские стратеги считают, что основной в современной войне станет аэрокосмическая промышленность. Также аналитики подчеркивают возможность использование российской стороной ассиметричных ответов.При этом в RAND считают, что тактическое и стратегическое ядерное оружие является серьезной "страховкой" для России в критической ситуации.- говорится в исследовании.The National Interest пишет, что проведенные недавно реформы позволили значительно увеличить боеготовность российской армии. Также американские аналитики делают вывод о возможном смешивании Россией обычных и нетрадиционных способов ведения войны.По их мнению на оперативном и тактическом уровнях российская армия, скорее всего, сосредоточится на уничтожении командования и разрушении инфраструктуры управления войсками противника. При этом возможно использование средств киберэлектронной войны. А против ключевых оперативных и стратегических целей может быть применено высокоточное оружие дальнего действия. Также российская армия будет активно использовать высокомобильную технику со значительной огневой мощью и артобстрелы, передает "РГ-Сила"