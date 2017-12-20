США предупредили о новой тактике российской армии
Американские СМИ сообщают о новых методах, которые Россия будет использовать в случае войны. Аналитики США уверены, что российская армия не станет пытаться "задавить" противника численным преимуществом. Ставка будет делаться на тонкий расчет и технологии. А подобные тактика и стратегия ближе к западной манере ведения боевых действий.
Издание The National Interest публикует выводы, сделанные специалистами американского стратегического исследовательского центра RAND. Эксперты считают, что, несмотря на советское прошлое, российская армия значительно изменилась и сейчас развивается в соответствии с новыми реалиями. При этом дается четкий посыл о том, что Россия не намерена провоцировать полномасштабные военные действия.
Также в публикации обозначены основные характеристики нового российского "военного пути". В частности, для защиты жизненно важных объектов вооруженные силы России намерены использовать многоуровневые комплексные средства ПВО. Также могут быть нанесены удары оружием "с расширенным диапазоном".
При этом в RAND считают, что тактическое и стратегическое ядерное оружие является серьезной "страховкой" для России в критической ситуации.
The National Interest пишет, что проведенные недавно реформы позволили значительно увеличить боеготовность российской армии. Также американские аналитики делают вывод о возможном смешивании Россией обычных и нетрадиционных способов ведения войны.
По их мнению на оперативном и тактическом уровнях российская армия, скорее всего, сосредоточится на уничтожении командования и разрушении инфраструктуры управления войсками противника. При этом возможно использование средств киберэлектронной войны. А против ключевых оперативных и стратегических целей может быть применено высокоточное оружие дальнего действия. Также российская армия будет активно использовать высокомобильную технику со значительной огневой мощью и артобстрелы, передает "РГ-Сила"
Издание The National Interest публикует выводы, сделанные специалистами американского стратегического исследовательского центра RAND. Эксперты считают, что, несмотря на советское прошлое, российская армия значительно изменилась и сейчас развивается в соответствии с новыми реалиями. При этом дается четкий посыл о том, что Россия не намерена провоцировать полномасштабные военные действия.
Российские вооруженные силы в основном ориентируются на защиту своей родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленных объектов. Нет никаких признаков того, что Россия находится в поиске крупномасштабного конфликта- говорится в исследовании RAND.
Также в публикации обозначены основные характеристики нового российского "военного пути". В частности, для защиты жизненно важных объектов вооруженные силы России намерены использовать многоуровневые комплексные средства ПВО. Также могут быть нанесены удары оружием "с расширенным диапазоном".
Россия будет стремиться еще на границе нейтрализовать любые угрозы, которые могут быть нацелены в центр страны: авианосцы, корабли, способные атаковать наземные объекты, иностранные базы и некоторые типы воздушных судов. Для этого у нее имеется множество ракет наземного, морского и воздушного базирования- говорится в исследовании. Кроме того, по мнению экспертов, российские стратеги считают, что основной в современной войне станет аэрокосмическая промышленность. Также аналитики подчеркивают возможность использование российской стороной ассиметричных ответов.
При этом в RAND считают, что тактическое и стратегическое ядерное оружие является серьезной "страховкой" для России в критической ситуации.
Россия, скорее всего, рассмотрит вопрос о ядерном ответе на неядерные нападения, которые, представляют серьезную угрозу ее территориальной целостности и суверенитету- говорится в исследовании.
The National Interest пишет, что проведенные недавно реформы позволили значительно увеличить боеготовность российской армии. Также американские аналитики делают вывод о возможном смешивании Россией обычных и нетрадиционных способов ведения войны.
По их мнению на оперативном и тактическом уровнях российская армия, скорее всего, сосредоточится на уничтожении командования и разрушении инфраструктуры управления войсками противника. При этом возможно использование средств киберэлектронной войны. А против ключевых оперативных и стратегических целей может быть применено высокоточное оружие дальнего действия. Также российская армия будет активно использовать высокомобильную технику со значительной огневой мощью и артобстрелы, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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