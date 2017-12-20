16:24 20 декабря

Никарагуа приобретет в Нидерландах два сторожевых катера

Национальная ассамблея Никарагуа по представлению правительства одобрила выделение 9,8 млн. долларов на финансирование строительства для ВМС Никарагуа (Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua) двух больших сторожевых катеров проекта Stan Patrol 4207, сообщает bmpd со ссылкой на журнал «Jane's Defence Weekly».

Никарагуа приобретет в Нидерландах два сторожевых катера
Сторожевой катер FNH-1402 Morazan - один из двух катеров проекта Stan Patrol 4207 ВМС Гондураса.

Заказ на строительство катеров будет выполнять международная судостроительная группа Damen Shipyards Grou со штаб-квартирой в нидерландском городе Горинхем.


Непосредственно строительством займется верфь «BV Scheepswerf Damen Gorinchem» группы Damen в Нидерландах.

Таким образом Никарагуа станет очередным (примерно двадцатым) заказчиком популярного на мировом рынке проекта Stan Patrol 4207.

Ранее в 2008 году ВМС Никарагуа получили один 26-метровый малый сторожевой катер проекта Stan Patrol 2600.

43-метровые катера класса «Дамен стэн патрол 4207» вооружаются 40-мм артиллерийской установкой. Они предназначены для патрулирования исключительной экономической зоны, обороны страны, охраны правопорядка на море.

Использованы фотографии: ВМС Гондураса
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Комментарии 8

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  1. Корнилий Сегодня, 15:47
    И кто возразит мне сейчас,Кто оспорит тут,что голландцы отличные мореходы и кораблестроители? winkНеправильный выбор был у Никарагуа?
    Корнилий
    1. катана Сегодня, 16:12
      Цитата: Корнилий
      И кто возразит мне сейчас,Кто оспорит тут,что голландцы отличные мореходы и кораблестроители? winkНеправильный выбор был у Никарагуа?

      Выбор был правильный ,но здесь есть одно большое НО ...!!В любом случае никарагуанцы должны были ,если они что то покупают за кэш ,покупать у русских - ведь СССР в свое время вложил столько оружия бесплатно в руки этих никарагуанцев(сандинистов).И вообще складывается интересная ситуация - как только стране нужно бесплатное вооружение или нужен безвозвратный кредит ,так руководитель данной страны начинает бить челом в сторону Москвы и всячески заискивать перед ней.В конце концов и получает бесплатное оружие.А когда страна не решает никаких "революционных "задач,и становится богаче,так она просто покупает продукцию буржуинов,как в этом случае.
      катана
      1. Корнилий Сегодня, 16:14
        Так всегда и было. wink
        Корнилий
      2. alekc73 Сегодня, 16:18
        Холяву любят все.Сандинистам в свое время поставили много оружия бесплатно.За идею.
        alekc73
    2. alekc73 Сегодня, 16:15
      Это наши деньги.Наш ВПК отстает.Раз Никарагуа предпочло их продукцию.Не можем сделать катер????
      alekc73
  2. rumpeljschtizhen Сегодня, 16:01
    Прям таки изящный катер умеют голандцыhttp://products.damen.com/en/ranges/stan-
    patrol/stan-patrol-4207
    rumpeljschtizhen
  3. san4es Сегодня, 16:02
    Stan Patrol 4207.
    Экипаж, чел.: 24;
    Полное водоизмещение, т: 205;
    Длина: 42.8 м (140.4 футов)
    Ширина: 7,1 м (23.3 м)
    Энергетическая установка: два дизеля 3516В DI-TA «Катерпиллер» общей мощностью 5600 л. с., работающих на два винта;
    Дальность плавания, миль: 2000
    Скорость: 26 узлов (48 км/ч)
    san4es
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:17
    Классная лодка!Кто знает-поймёт!
    ВЕРЕСК
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