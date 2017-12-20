Никарагуа приобретет в Нидерландах два сторожевых катера
Национальная ассамблея Никарагуа по представлению правительства одобрила выделение 9,8 млн. долларов на финансирование строительства для ВМС Никарагуа (Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua) двух больших сторожевых катеров проекта Stan Patrol 4207, сообщает bmpd со ссылкой на журнал «Jane's Defence Weekly».
Заказ на строительство катеров будет выполнять международная судостроительная группа Damen Shipyards Grou со штаб-квартирой в нидерландском городе Горинхем.
Непосредственно строительством займется верфь «BV Scheepswerf Damen Gorinchem» группы Damen в Нидерландах.
Таким образом Никарагуа станет очередным (примерно двадцатым) заказчиком популярного на мировом рынке проекта Stan Patrol 4207.
Ранее в 2008 году ВМС Никарагуа получили один 26-метровый малый сторожевой катер проекта Stan Patrol 2600.
43-метровые катера класса «Дамен стэн патрол 4207» вооружаются 40-мм артиллерийской установкой. Они предназначены для патрулирования исключительной экономической зоны, обороны страны, охраны правопорядка на море.
Сторожевой катер FNH-1402 Morazan - один из двух катеров проекта Stan Patrol 4207 ВМС Гондураса.
Заказ на строительство катеров будет выполнять международная судостроительная группа Damen Shipyards Grou со штаб-квартирой в нидерландском городе Горинхем.
Непосредственно строительством займется верфь «BV Scheepswerf Damen Gorinchem» группы Damen в Нидерландах.
Таким образом Никарагуа станет очередным (примерно двадцатым) заказчиком популярного на мировом рынке проекта Stan Patrol 4207.
Ранее в 2008 году ВМС Никарагуа получили один 26-метровый малый сторожевой катер проекта Stan Patrol 2600.
43-метровые катера класса «Дамен стэн патрол 4207» вооружаются 40-мм артиллерийской установкой. Они предназначены для патрулирования исключительной экономической зоны, обороны страны, охраны правопорядка на море.
Использованы фотографии: ВМС Гондураса
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