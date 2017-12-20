В ЗВО до конца года поступит более двухсот единиц военной техники

До конца года в войска Западного военного округа (ЗВО) поступит около 200 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВТ), сообщает пресс-служба округаВ частности, подразделения радиационной химической и биологической защиты получат до 20 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», на которых установлена современная силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет имеет новую пусковую установку, а транспортно-заряжающая машина комплекса оснащена современным манипулятором.Кроме того, в ракетно-артиллерийские подразделения округа поступит более 20 различных ракетных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок, в том числе модернизированные «Торнадо-Г» и «Ураган», новейшие «Мста-СМ» и «Гвоздика».Обновят свой парк и радиотехнические войска, которые получат унифицированные мобильные комплексы средств автоматизации «Фундамент-М». Комплекс предназначен для автоматизации процесса сбора и обработки информации от различных радиолокационных станций, подчиненных и взаимодействующих подразделений, позволяет эффективно управлять источниками информации о воздушной обстановке и выдавать обработанные данные на пункты управления.Также в войска ЗВО до конца года поступят 115 автомобилей многоцелевого значения, среди которых – бортовые с базовой комплектацией, полноприводные и малотоннажные грузовики семейства ГАЗ, автомобили повышенной проходимости и различного назначения, имеющие военную родословную КамАЗ и Урал. Новинкой для ряда подразделений округа станут пикапы УАЗ-3163 «Патриот», основное использование которых заключается в сопровождении автоколонн, патрулирование объектов, также применение этих машин в качестве подвижных блокпостов.Всего в этом году в соединения и воинские части Западного военного округа поступило более 2000 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.