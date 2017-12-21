10:17 21 декабря

Telegraph: Белый дом разрабатывает силовое решение северокорейской проблемы

Администрация США разрабатывает план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетной и ядерной программ, передает ТАСС сообщение газеты The Daily Telegraph.



По данным газеты, ссылающейся на осведомленные источники, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению северокорейской проблемы, сомневаясь, что дипломатия может принести желаемые результаты.


Одним из вариантов силового сценария, является «уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание», склады с оружием также могут стать приоритетной целью.

Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим,
сказал газете один из бывших сотрудников спецслужб.

Напомним, новый виток напряженности вокруг Корейского полуострова начался 29 ноября, когда КНДР осуществила первый за 75 дней ракетный запуск. Согласно сообщениям Пхеньяна, баллистическая ракета «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория Соединенных Штатов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Зяблицев Сегодня, 08:26
    То что военные планы разрабатываются - это естественно, весь вопрос-когда? Скорее всего после Олимпиады...и после Президентских выборов в России! Если такое политическое решение будет принято...
    Зяблицев
    1. Идущий Сегодня, 08:32
      Военного решения проблемы КНДР нет , как и любой другой страны , примеров много.
      Идущий
      1. Зяблицев Сегодня, 08:36
        Трамп внутри своего государства и его может спасти маленькая, победоносная война или наоборот..,она его приведет к краху, третьего не дано!Вот в чем проблема -я думаю, что за нейтралитет России, он пожертвует Украиной...- впрочем, надеюсь, что здравый смысл возобладает!Хотя "здравый смысл" и США - вещи мало совместимые...
        Зяблицев
        1. Идущий Сегодня, 08:39
          В том то и проблема , что они попали в цугцванг и что дальше предпринять не знают.
          Идущий
          1. Кроу Сегодня, 08:43
            Пусть уже что-то делают, надоело это ожидание! Сразу будет видно кто что может и на что способен.
            Кроу
            1. Идущий Сегодня, 08:45
              Знаете , такие действия можно делать только в лаборатории , на подопытных животных и то под строгим надзором ... "идите вон на "кошках" тренируйтесь".
              Идущий
              1. Кроу Сегодня, 09:01
                Да поглядите на КНДР- это и есть лаборатория с подопытными людьми, вместо зверей. Но как звери, готовые разорвать за красную стаю! А их вожак эксперименты ставит.
                Кроу
                1. Идущий Сегодня, 09:04
                  Цитата: Кроу
                  Да поглядите на КНДР- это и есть лаборатория с подопытными людьми, вместо зверей. Но как звери, готовые разорвать за красную стаю! А их вожак эксперименты ставит.


                  Я не говорю , что Ын ангел , но зачем к ним лезет США , может они сами разберутся , потому как после разборок , при помощи США ,получается намного хуже жить людям этих стран.
                  Идущий
                  1. Кроу Сегодня, 09:08
                    Согласен, но задолбала ожидание! Уже развязки хочется, какой-то определенности. А то непонятно - ждать войны, не ждать. Закупать продукты впрок, не закупать?
                    Кроу
                    1. Идущий Сегодня, 09:09
                      Китай и Россия не допустит масштабных военных действий , а если США полезут то нашему "шарику" пришёл конец.
                      Идущий
          2. volodya Сегодня, 09:08
            Цитата: Идущий
            В том то и проблема , что они попали в цугцванг и что дальше предпринять не знают.

            Да плевать они хотели на всех корейцев!
            volodya
            1. Идущий Сегодня, 09:32
              Да плевать они хотели на всех корейцев!


              Им на всех плевать , но что делать они не знают.
              Идущий
            2. HAM Сегодня, 09:52
              Похоже,что ради победы над арабами американцы готовы пожертвовать и очень дорогим-Израилем.
              В принципе,список(дорогого для янки) потенциальных жертв можно продолжить.
              HAM
          3. ghby Сегодня, 09:30
            Цитата: Идущий
            В том то и проблема , что они попали в цугцванг и что дальше предпринять не знают.

            надо их расшатывать, типа Калифорния и Техас не хотят сгореть в ядерном пламени Северо-Корейской ракеты, потому отделяются от США и не поддерживают остальные штаты во внешней политике по отношению к КНДР.
            ghby
            1. Идущий Сегодня, 09:34
              Рядовые американцы понятия не имеют , что происходит в мире и им глубоко и далеко , их интересует только их жизнь.
              Идущий
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:26
    ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим,
    Оригинальное привлечение внимания !
    Uncle Lee
    1. Злой543 Сегодня, 08:30
      Штаты напоминают гопников которые кошмарят на районе всех, кроме тех кто может дать ответку.
      Злой543
  3. dojjdik Сегодня, 08:29
    лет эдак 200 думаю хватит этим "разработчикам" чеб что то там изменить; однако как ж применить эти самые разработки ведь отсидется за морем-окиянам бритам и евреям удалось ток две мировые а вот третья то как? эх ма как бы опять схитрить и локалку ядерную где нить устроить а самим отсидется да и золовалютный фонд увеличить а потом еще и кричать на весь мир о том какой вот капитализм прогрессивный вот че эти самые предприниматели делают-а вот ваш социализм так се ерунда; но как говорят бог троицу любит-третья мировая и их хваленому капитализму тоже конец придет и миллиарды не помогут
    dojjdik
  4. iliitchitch Сегодня, 08:30
    Этот скороспелый полосатый стартап определённо по организму выпрашивает , не били его потому что , и он не знает , что такое больно .
    iliitchitch
    1. BerBer Сегодня, 08:57
      Однозначно выпросит. Только каким образом. Меня устроит гражданская война на их территории. Пусть сами себя мочат. А мы будем помогать самым "демократическим".
      BerBer
  5. rocket757 Сегодня, 08:40
    Простые такие ребята, просто все решать хотят ... бандиты с большой дороги, больше никак!
    rocket757
    1. iliitchitch Сегодня, 09:17
      Цитата: rocket757
      Простые такие ребята, просто все решать хотят ... бандиты с большой дороги, больше никак!

      Дык наследственность , дарвинизьм в чистом виде . Дикари , до сих пор грабежами дилижансов пробавляются .
      iliitchitch
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    ...по-ходу трамп решил попасть в историю, возможно даже мёртвым...
    a.s.zzz888
    1. Вадим237 Сегодня, 09:57
      Придёт время и КНДР исчезнет, так как представляет угрозу не только США, но и всему миру, в виду возможности продажи ядерных зарядов и ракет третьим странам, а дальше по "отдельным рукам" всё это может пойти.
      Вадим237
  7. gafarovsafar Сегодня, 09:56
    Ким ну хоть один боезаряд ты должен подорвать на территории этих животных.Этого достаточно чтобы они развалились сами собой.Хоть ракетой хоть по земле,любым способом ты это должен сделать.Весь прогрессивный мир с надеждой смотрит на тебя.
    gafarovsafar
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:01
    ударить северокорейцев по носу
    Пока в словесных баталиях и неопределенном ступоре американцев побеждает КНДР, которая можно считать ударила по американскому носу.
    rotmistr60
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