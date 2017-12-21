Telegraph: Белый дом разрабатывает силовое решение северокорейской проблемы

Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим,

Администрация США разрабатывает план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетной и ядерной программ, передает ТАСС сообщение газеты The Daily Telegraph.По данным газеты, ссылающейся на осведомленные источники, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению северокорейской проблемы, сомневаясь, что дипломатия может принести желаемые результаты.Одним из вариантов силового сценария, является «уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание», склады с оружием также могут стать приоритетной целью.сказал газете один из бывших сотрудников спецслужб.Напомним, новый виток напряженности вокруг Корейского полуострова начался 29 ноября, когда КНДР осуществила первый за 75 дней ракетный запуск. Согласно сообщениям Пхеньяна, баллистическая ракета «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория Соединенных Штатов.