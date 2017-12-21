10:13 21 декабря

Ситуация в Сирии

Террористы атакуют курдов в Дейр-эз-Зоре. САА и ее союзники продвинулись в зачистке территорий на юго-западе Дамаска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На юго-западе провинции Дамаск в течение всего дня отмечались столкновения между правительственной армией и боевиками «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Сирийской армии удалось освободить высоту Марван, установить огневой контроль над стратегической магистралью Бейт Джинн – Мугр Аль-Мир, а также еще над несколькими небольшими шоссе. В районе Восточной Гуты вновь разворачивались бои между войсками САР и отрядами антиправительственных группировок. В ходе противостояния были уничтожены три военных пикапа исламистов.


В минувшие сутки стало известно о гибели одного из высокопоставленных лидеров террористической коалиции – Кассиль Мустафа Аль-Хилло скончался от ранений, полученных при взрыве бомбы в городе Дарат Изза (провинция Алеппо). В южной части региона фиксировались столкновения между радикалами «ан-Нусры» и войсками САР, выступающими при поддержке российских ВКС. Противники вели бои вблизи деревень Рамла и Расм Сайяла. О потерях сторон не сообщается.

На левом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор вновь активизировали боевые действия террористы ИГ (группировка запрещена в РФ), которым удалось бежать во время зачистки правого побережья силами правительственной армии и ВКС РФ. К северу от города Абу Хаммам недалеко от деревни Аль-Джурди Аш-Шарки боевики предприняли попытку нападения на опорные пункты Сирийской демократической армии (SDF), в результате чего один из курдских бойцов был убит. Тем не менее, атаку удалось отразить, игиловцы потеряли как минимум 21 боевика.

В течение дня артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по укрепленным районам антиправительственной группировки «ан-Нусра» недалеко от города Аль-Латамина (провинция Хама). Значительную поддержку САА оказывали военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, проводившие бомбардировки опорных пунктов исламистов. САА также стягивает силы и технику в район населенного пункта. К северо-востоку от Хамы продолжились боестолкновения террористов ИГ, бежавших из «Акербатского котла», и боевиков «ан-Нусры». Оппозиционный Twitter-канал утверждал, что, по меньшей мере, одна единица военной техники игиловцев была уничтожена во время перестрелок.

Сирийская арабская армия (САА) начала мобилизацию на подконтрольных ей территориях в провинции Хасака. Не менее сотни солдат из различных ополченческих отрядов прибыли на военную базу САА, расположенную на окраине столицы региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Идущий Сегодня, 09:15
    Сирийская арабская армия (САА) начала мобилизацию на подконтрольных ей территориях в провинции Хасака. Не менее сотни солдат из различных ополченческих отрядов прибыли на военную базу САА, расположенную на окраине столицы региона.


    С этим у Асада большие проблемы.
    Идущий
    1. GRF Сегодня, 09:31
      Цитата: Идущий
      Сирийская арабская армия (САА) начала мобилизацию на подконтрольных ей территориях в провинции Хасака. Не менее сотни солдат из различных ополченческих отрядов прибыли на военную базу САА, расположенную на окраине столицы региона.


      С этим у Асада большие проблемы.

      Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.
      Хорошее довольствие решит проблему Асада...

      И это не считая "надышавшихся" свободой...
      GRF
  2. Romanych.by Сегодня, 09:31
    Медленно,но уверенно добро должно победить зло.Уж сильно глубоко засели ИГиловцы.Нужно запастись терпением всему сирийскому народу.
    Romanych.by
  3. iliitchitch Сегодня, 09:39
    Да уж , шайтанов под корягами ещё полно , попробуй выковыряй . Ну да Асаду удочку дали , насчёт рыбы уж как-нибудь сам . При поддержке ВКС . Эти три животворящие буквы у "вероятных друзей" по-настоящему уже истерику вызывают . Что б у нас всё с таким КПД работало .
    iliitchitch
  4. rocket757 Сегодня, 09:57
    Мира нет и долго не будет.
    Надо работать, вот и весь сказ.
    rocket757
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