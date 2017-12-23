18:06 23 декабря

Трамп лишает Украину права на беспошлинный ввоз определённых товаров

Не успел киевский режим порадоваться сообщениями из США о том, что президент Трамп одобряет поставки противотанковых ракетных комплексов Украине, как новое известие – с противоположным для Киева знаком. Американский президент заявил, что приостанавливает действие торговых льгот, которые были получены ранее рядом стран, включая Украину. При этом приостановка осуществлена в отношении исключительно Украины.

НТВ приводит заявление пресс-службы Белого дома:
После рассмотрения критериев Закона о торговле от 1974 года о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я информирую вас о своем намерении приостановить беспошлинный режим, введенный в рамках программы ГСП (генеральная система торговых преференций) в отношении определённых видов товаров, произведённых на Украине.


Трамп лишает Украину права на беспошлинный ввоз определённых товаров



Такое письмо администрация президента от лица Дональда Трампа направила в Конгресс.

Необходимо отметить, что генеральная система торговых преференций позволяет странам, занимающимся поставками товаров и услуг в Соединённые Штаты Америки, пользоваться существенными льготами. Главные льготы – беспошлинные поставки. Теперь Украина, которая входит в программу ГСП не сможет такими льготами воспользоваться даже при учёте того, что квоты по ГСП для Украины и без того были минимальными.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 49

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  1. Чёрный Сегодня, 08:30
    Все прямую речь Трампа прочитали, что на самом деле об Украине Штаты думают, без прикрас? "Данная развивающаяся страна". Даже без имени. Впрочем,если свидомые решение арбитража о выплате 2 млрд. долларов "нафтогазом" "газпрому" объявили перемогой, то это и подавно за перемогу выдадут
    Чёрный
    1. Терский Сегодня, 08:35
      Цитата: Чёрный
      "Данная развивающаяся страна".

      no Они явно оговорились в определении - разваливающаяся, вот это как раз тот термин который точно определяет отношение США к Украине. yes . А в полном переводе для свидомых это новость звучит примерно так- "Джавелины мы вам дадим , но пошлина будет за один как за 10" Опять зрада request
      Терский
      1. Джедай Сегодня, 08:48
        Цитата: Терский
        Опять зрада

        Хотел было написать что у петруччо есть железный повод напиться, но вовремя вспомнил что ему повод не важен, а важен сам процесс. feel
        Джедай
        1. Тралл Сегодня, 09:10
          Стране с безвизом и самой сильной армией в Европе льготы не нужны smile
          Тралл
          1. Татьяна Сегодня, 09:28
            Терский
            А в полном переводе для свидомых это новость звучит примерно так- "Джавелины мы вам дадим , но пошлина будет за один как за 10"
            Изумительно верно подмечено!
            Американский капиталист США Трамп в отношении американской колонии - Украины - своей выгоды точно не упустит! и не упустил!
            Татьяна
            1. Идущий Сегодня, 13:14
              И будут доить Украину , до полной потери сознания и возможностей , что то ещё отдавать.
              Идущий
        2. Лелёк Сегодня, 13:39
          Цитата: Джедай
          Хотел было написать что у петруччо есть железный повод напиться, но вовремя вспомнил что ему повод не важен, а важен сам процесс.

          hi
          Ну, для напиться у него по 10 поводов на дню. Правда много времени занимает паковка чемоданов, но чем не пожертвуешь для себя-любимого.
          Лелёк
    2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:39
      В одной руке пряник (поставка ПТРК) в другой кнут...Давняя тактика англосаксов!
      ПЛЕННЫЙ
      1. Чёрный Сегодня, 08:42
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        В одной руке пряник (поставка ПТРК) в другой кнут...Давняя тактика англосаксов!

        Ну да...тут типо "хочешь жрать - шуруй в АТО"
        Чёрный
        1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 09:10
          Цитата: Чёрный
          Ну да...тут типо "хочешь жрать - шуруй в АТО"

          Именно такая политика США на Украине..! Травля украинцев и русских, чем больше жертв ,тем лучше..
          ПЛЕННЫЙ
          1. Лелёк Сегодня, 13:53
            Цитата: ПЛЕННЫЙ
            Именно такая политика США на Украине.

            hi
            Политика США нигде в мире не отличалась оригинальностью - разделяй и властвуй с одновременным подкупом "элит". И это работает и даёт свои плоды. На договоры и международные статуты США плюют с высокого бугра. Пример? Пожалуйста. Параграф ООН запрещает продавать или поставлять вооружение странам, на территории которых идут гражданские войны, перевороты, революции или путчи, однако именно США, похерив этот закон поставляют и продают летальное оружие в Грузию, Украину и на "чёрный континент".
            Лелёк
        2. 79807420129 Сегодня, 09:58
          Цитата: Чёрный
          Ну да...тут типо "хочешь жрать - шуруй в АТО"

          Но пройди сначала подготовку laughing
          79807420129
    3. антивирус Сегодня, 15:02
      имеет значение --какие товары
      может авиа и металлурги загнутся.или с\хоз произ-ли.

      короче деньги стоят доброго отношения или наоборот
      но США всегда сверху.
      антивирус
  2. jolly deckhand Сегодня, 08:31
    А что вы хотели,хлопцы-бананов нэма.Ничего личного,как говорится... laughing
    jolly deckhand
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:31
    Трамп то колорад еще какой wassat !Явно что засланный агент лично Путина wassat -джавелины укроинцы продадут напрямую Москве, бабочки нужнее, а тут тебе удар в спину -типично укроинские замашки! crying Вот и за джавелины гад wassat пошлину возьмет -300 процентов не меньше! !! crying wassat
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 08:33
      Цитата: Геркулесыч
      Трамп то колорад еще какой wassat !Явно что засланный агент лично Путина wassat -джавелины укроинцы продадут напрямую Москве, бабочки нужнее, а тут тебе удар в спину -типично укроинские замашки! crying Вот и за джавелины гад wassat пошлину возьмет -300 процентов не меньше! !! crying wassat

      Голосовать по Израилю нужно было правильно, а не сбегать laughing..а теперь вот ссаной тряпкой по свинячьему пятачку получают laughingТак они теперь и живут под девизом: "Дорогу в Европу проложим мы пoпoй!"
      Чёрный
      1. LSA57 Сегодня, 08:40
        Цитата: Чёрный
        ..а теперь вот ссаной тряпкой

        в прямом смысле laughing их представиель оказываеся в уале бегал во время голосования laughing вот и пописал на тряпочку
        LSA57
        1. jolly deckhand Сегодня, 08:55
          А там что,за него никто не мог проголосовать разве?Ну,как у нас- laughing laughing laughing
          jolly deckhand
          1. LSA57 Сегодня, 08:58
            Цитата: jolly deckhand
            А там что,за него никто не мог проголосовать разве?Ну,как у нас-

            это наше ноу хау laughing они до такого не додумались laughing
            LSA57
  4. gavrila2984 Сегодня, 08:32
    Сейчас начнутся шутки про сало, но спешу напомнить: сало на Украине - польское.
    gavrila2984
    1. LSA57 Сегодня, 08:41
      Цитата: gavrila2984
      но спешу напомнить: сало на Украине - польское.

      ну судя по тому как у них развиваются отношения с польшей и этого скоро не будет
      LSA57
    2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 08:43
      Цитата: gavrila2984
      Сейчас начнутся шутки про сало, но спешу напомнить: сало на Украине - польское.

      А остальное контрабанда и подлежит изъятию! Им теперь даже пару кустов картохе нельзя будет посадить (сразу налогом обкладывается..))) Вот такие дела хохлы! hi
      ПЛЕННЫЙ
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:48
      Цитата: gavrila2984
      Сейчас начнутся шутки про сало, но спешу напомнить: сало на Украине - польское.

      Зато дурные грибы свои..сами растут lol Салозамещение в действии- в каждом выступлении украинских политиков.
      ДЕДПИХТО
      1. gavrila2984 Сегодня, 10:27
        Есть вариант поставлять сало из России транзитом через Чехию, объявляя его европейским.
        gavrila2984
        1. Лена Петрова Сегодня, 11:50
          Так называемый реэкспорт сала из ЕС.
          Лена Петрова
  5. Masya Masya Сегодня, 08:50
    ах-ха-ха... трампуша одной рукой гладит, а другой бьет... lol толком напиться на радостях не дал, теперь с горя алкашить петюне придется.. laughing .
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 09:00
      Цитата: Masya Masya
      толком напиться на радостях не дал, теперь с горя алкашить петюне придется..

      дык ему без разницы по какому поводу лакАть. это дураки пьют без повода, умный человек всегда повод найдёт laughing
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 09:13
        дык ему без разницы по какому поводу лакАть. это дураки пьют без повода

        как озвучивает мой батя- свинья везде грязь найдет... laughing
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 09:21
          Цитата: Masya Masya
          как озвучивает мой батя- свинья везде грязь найдет...

          ну если слово свинья поменять на термин попрошенко, то от перестановки смысл не изменится laughing
          LSA57
          1. Masya Masya Сегодня, 09:29
            как то так...
            wink
            Masya Masya
            1. LSA57 Сегодня, 09:36
              Цитата: Masya Masya
              как то так...

              я так понял, что это фото на удостоверение кандидита в президенты уркаины на следующий срок? laughing
              LSA57
              1. Masya Masya Сегодня, 09:40
                ну если мишико чего нового не придумает... пока его фантазия разнообразием не отличается... lol
                Masya Masya
                1. LSA57 Сегодня, 09:44
                  Цитата: Masya Masya
                  ну если мишико чего нового не придумает...

                  дык не он придумывает. фашингонский обком голову ломает lol
                  LSA57
                  1. Masya Masya Сегодня, 09:55
                    Цитата: LSA57
                    фашингонский обком голову ломает

                    эти забыли как голову ломать, пользуются наезженными сценариями, но уже что- то не срабатывает...
                    Masya Masya
                    1. LSA57 Сегодня, 09:57
                      Цитата: Masya Masya
                      эти забыли как голову ломать, пользуются наезженными сценариями,

                      сценариев несколько. штуки три. вот и ломают голову какой выбрать laughing
                      LSA57
                      1. Masya Masya Сегодня, 10:00
                        Вы, им льстите, от силы два... laughing или так, или этак... третьего не дано... laughing
                        Masya Masya
            2. Лена Петрова Сегодня, 11:51
              Свинья хоть приказы на убийство людей не отдаёт.
              Лена Петрова
        2. tv70 Сегодня, 10:53
          А календарь на что? Даже дурню мозги напрягать не надо. drinks
          tv70
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:15
    35 пусковых и 200 ракет. И за это ... мордой в грязь? Так ещё ракеты не подарят, а заставят купить!
    Чёт жестковато wassat
    Горный стрелок
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    По поводу решения Стокгольмского суда Порошенко заявил, что это победа и спасение Украины от дефолта (правда не понятно каким образом). На эту "радостную" для украинцев новость найдет новый повод выдать за победу. Так и живут пытаясь из г... конфетку сделать для самоуспокоения.
    rotmistr60
  8. pafegosoff Сегодня, 09:27
    А потому что Украина не голосовала на ГА ООН вместе с США по израильскому вопросу. А ведь США сказали: "всем припомним! Кто не с нами, тот - против нас!"
    pafegosoff
  9. gavrila2984 Сегодня, 10:47
    А если серьезно, что такого ценного Украина продаёт в США, на что американцы решили пошлины ввести? Если я правильно понимаю, Этот товар должен создавать конкуренцию американскому аналогу на американском же рынке? Кроме шуток.
    gavrila2984
  10. туц Сегодня, 11:26
    Бизнесмен что не так то
    туц
  11. Лена Петрова Сегодня, 11:58
    Цитата: gavrila2984
    А если серьезно, что такого ценного Украина продаёт в США

    Да ни черта особо и не продаёт. Раньше чёрную метпродукцию какую-то гнали малёхо, трубы. Но Донбасс и так всё это подрезал. Копейки.
    Лена Петрова
  12. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 13:57
    Трамп , все сделает! Как было задумано Путиным..
    Киев будет НАШ!
    ПЛЕННЫЙ
  13. Altona Сегодня, 14:38
    Цитата: Идущий
    И будут доить

    ---------------------------
    Це голодомор, я считаю. hi
    Altona
  14. Altona Сегодня, 14:39
    Цитата: pafegosoff
    А потому что Украина не голосовала на ГА ООН вместе с США по израильскому вопросу. А ведь США сказали: "всем припомним! Кто не с нами, тот - против нас!"

    --------------------------------------
    Мдаа, вот что Иерусалим животворящий делает.
    Altona
  15. Лексус Сегодня, 14:54
    Фото в статье говорит само за себя - кушайте, не обляпайтесь.
    Лексус
  16. AID.S Сегодня, 17:20
    Все нормально, мясо и мозги бандерлогов (код ТН ВЭД 404) пошлинами в штатах не облагаются.
    AID.S
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