После рассмотрения критериев Закона о торговле от 1974 года о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я информирую вас о своем намерении приостановить беспошлинный режим, введенный в рамках программы ГСП (генеральная система торговых преференций) в отношении определённых видов товаров, произведённых на Украине.

Не успел киевский режим порадоваться сообщениями из США о том, что президент Трамп одобряет поставки противотанковых ракетных комплексов Украине, как новое известие – с противоположным для Киева знаком. Американский президент заявил, что приостанавливает действие торговых льгот, которые были получены ранее рядом стран, включая Украину. При этом приостановка осуществлена в отношении исключительно Украины. НТВ приводит заявление пресс-службы Белого дома:Такое письмо администрация президента от лица Дональда Трампа направила в Конгресс.Необходимо отметить, что генеральная система торговых преференций позволяет странам, занимающимся поставками товаров и услуг в Соединённые Штаты Америки, пользоваться существенными льготами. Главные льготы – беспошлинные поставки. Теперь Украина, которая входит в программу ГСП не сможет такими льготами воспользоваться даже при учёте того, что квоты по ГСП для Украины и без того были минимальными.