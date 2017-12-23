Командующего ВВС Литвы отстранили за планы по ремонту вертолётов в РФ. Что решил суд?
Из Литвы приходят сообщения о том, что суд счёл неправомерным снятие с должности командующего ВВС страны Аудронюса Навицкаса и последующее его увольнение в запас. Напомним, что скандал в литовском военном ведомстве произошёл из-за того, что полковник Навицкас проигнорировал директиву о запрете Службы оборонных ресурсов на ремонт авиационной техники ВВС страны на российских заводах. Речь идёт о соглашении, на основании которого вертолёты Ми-8 ВВС Литвы должны были ремонтироваться в России.
МО Литвы тогда заявило, что командующий ВВС превысил полномочия, и саму сделку «пришлось отменять на последнем этапе». При этом в Минобороны Литовской республики не скрывали, что действовали ещё и по указанию министерства иностранных дел, в котором сама фраза «ремонт вертолётов в России» воспринималась на уровне «государственной измены».
В ходе судебного заседания полковник Навицкас заявил, что обвинения в нарушении якобы действующего запрета на ремонт вертолётов Ми-8 в Российской Федерации стали лишь поводом для отстранения его от должности. Суд, как сообщает портал BaltNews, согласился с доводами экс-командующего ВВС Литвы.
Таким образом, если решение суда будет выполнено, то Навицкаса восстановят в должности.
На этом фоне в Минобороны Литвы, которое явно осталось недовольно судебным решением, заявили, что через год с небольшим в Литве «вообще не останется ни одного советского/российского вертолёта». Видимо, это нужно воспринимать как незыблемость «натовского единства».
Кстати, как ранее сообщало «Военное обозрение», НАТО требует от Литвы увеличить число литовских военнослужащих в зарубежных миссиях военного блока. Литва соглашается довести свой натовский международный контингент, который будет участвовать в новых военных авантюрах альянса, уже до 500 военнослужащих.
МО Литвы тогда заявило, что командующий ВВС превысил полномочия, и саму сделку «пришлось отменять на последнем этапе». При этом в Минобороны Литовской республики не скрывали, что действовали ещё и по указанию министерства иностранных дел, в котором сама фраза «ремонт вертолётов в России» воспринималась на уровне «государственной измены».
В ходе судебного заседания полковник Навицкас заявил, что обвинения в нарушении якобы действующего запрета на ремонт вертолётов Ми-8 в Российской Федерации стали лишь поводом для отстранения его от должности. Суд, как сообщает портал BaltNews, согласился с доводами экс-командующего ВВС Литвы.
Таким образом, если решение суда будет выполнено, то Навицкаса восстановят в должности.
На этом фоне в Минобороны Литвы, которое явно осталось недовольно судебным решением, заявили, что через год с небольшим в Литве «вообще не останется ни одного советского/российского вертолёта». Видимо, это нужно воспринимать как незыблемость «натовского единства».
Кстати, как ранее сообщало «Военное обозрение», НАТО требует от Литвы увеличить число литовских военнослужащих в зарубежных миссиях военного блока. Литва соглашается довести свой натовский международный контингент, который будет участвовать в новых военных авантюрах альянса, уже до 500 военнослужащих.
Использованы фотографии: touch.surfingbird.ru
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