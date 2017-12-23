18:09 23 декабря

Командующего ВВС Литвы отстранили за планы по ремонту вертолётов в РФ. Что решил суд?

Из Литвы приходят сообщения о том, что суд счёл неправомерным снятие с должности командующего ВВС страны Аудронюса Навицкаса и последующее его увольнение в запас. Напомним, что скандал в литовском военном ведомстве произошёл из-за того, что полковник Навицкас проигнорировал директиву о запрете Службы оборонных ресурсов на ремонт авиационной техники ВВС страны на российских заводах. Речь идёт о соглашении, на основании которого вертолёты Ми-8 ВВС Литвы должны были ремонтироваться в России.

МО Литвы тогда заявило, что командующий ВВС превысил полномочия, и саму сделку «пришлось отменять на последнем этапе». При этом в Минобороны Литовской республики не скрывали, что действовали ещё и по указанию министерства иностранных дел, в котором сама фраза «ремонт вертолётов в России» воспринималась на уровне «государственной измены».

В ходе судебного заседания полковник Навицкас заявил, что обвинения в нарушении якобы действующего запрета на ремонт вертолётов Ми-8 в Российской Федерации стали лишь поводом для отстранения его от должности. Суд, как сообщает портал BaltNews, согласился с доводами экс-командующего ВВС Литвы.


Таким образом, если решение суда будет выполнено, то Навицкаса восстановят в должности.

Командующего ВВС Литвы отстранили за планы по ремонту вертолётов в РФ. Что решил суд?


На этом фоне в Минобороны Литвы, которое явно осталось недовольно судебным решением, заявили, что через год с небольшим в Литве «вообще не останется ни одного советского/российского вертолёта». Видимо, это нужно воспринимать как незыблемость «натовского единства».

Кстати, как ранее сообщало «Военное обозрение», НАТО требует от Литвы увеличить число литовских военнослужащих в зарубежных миссиях военного блока. Литва соглашается довести свой натовский международный контингент, который будет участвовать в новых военных авантюрах альянса, уже до 500 военнослужащих.

Использованы фотографии: touch.surfingbird.ru
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Комментарии 37

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  1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 09:36
    Эх прибалты были и остались шавками запада..
    ПЛЕННЫЙ
    1. Teberii Сегодня, 09:40
      Картошку на кухне и камбузе чистить некому, вот и просят увеличить контингент аж до 500 солдат.
      Teberii
    2. jolly deckhand Сегодня, 09:41
      Ты статью до конца дочитал хоть,Виталь?
      "что через год с небольшим в Литве «вообще не останется ни одного советского/российского вертолёта». "
      Явная коррупционная составляющая-зачем тратить кровные налогоплательщиков на то,чего скоро не будет ВООБЩЕ?Вот нам поучится бы у них,как они со своими "табуреткиными" обходятся,а не упражняться в остроумии,кто чья шавка...
      jolly deckhand
      1. dauria Сегодня, 10:05
        Явная коррупционная составляющая-зачем тратить кровные налогоплательщиков на то,чего скоро не будет ВООБЩЕ?Вот нам поучится бы у них,как они со своими "табуреткиными" обходятся,а не упражняться в остроумии,кто чья шавка...


        В военной авиации есть ресурс и есть документы, определяющие его необходимый остаток Это ОБЯЗАННОСТЬ командира. Напишите ему НОВЫЙ документ, возьмите на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за небоеготовую технику - и дело с концом. Беда в том, что политики очень быстро в кусты линяют, когда их просишь что-то НАПИСАТЬ.
        dauria
        1. jolly deckhand Сегодня, 10:13
          Тёзк,всегда с удовольствием тебя читаю,но,как смотрю,и ты не о том сейчас-"что через год с небольшим в Литве «вообще не останется ни одного советского/российского вертолёта». "Блин,о чём вы все тут,дядьки?Ладно,образно скажу сейчас тебе-я,как Главком ВМФ,взял деньги на ремонт Корабля,который завтра и так спишут.......Я не корупционер после этого? wink
          jolly deckhand
      2. Зяблицев Сегодня, 10:31
        Что Вы тут пишите? А где надо Ми восстанавливать и ремонтировать - на Боинге? Если у них на данный момент других вертолетов нет на вооружении? Вот когда будут Апачи - будут их в США ремонтировать! А политические хотелки не всегда совпадают с реалиями - на сегодняшний момент главком ВВС любой страны отвечает за боеготовность - а значит вертолеты должны летать, пришло время их чинить - надо чинить...А если вертолеты не летают, то это подрыв боевой готовности и статья в любой стране мира, гораздо тяжелее, чем коррупция, которую Вы тут каким то образом увидели и тут же приплели зачем то табуреткина...Обыкновенный провокационный вброс в стиле "аля-Навальный!", вот как называется Ваш комментарий!
        Зяблицев
        1. jolly deckhand Сегодня, 10:39
          Это Вы что тут написЫваете,господинхороший барин?Завтра Новый год,а не через мнадцать лет,очнись.Завтра не будет вертолётов подобных,и смысл в их ремонте?Да вы тут все что-ли не опохмелились после вчерашнего?Я один трезвый здесь?
          jolly deckhand
          1. Зяблицев Сегодня, 10:49
            Вы путаете божий дар с яичницей!Если вертолет не списан и пришел срок его ремонтировать - его надо ремонтировать!Других вариантов нет...Завтра не будет автомобилей, но Вы, небось свою машину, если что в автосервис тащите... laughing
            Зяблицев
          2. Pirogov Сегодня, 11:40
            Цитата: jolly deckhand
            Это Вы что тут написЫваете,господинхороший барин?Завтра Новый год,а не через мнадцать лет,очнись.Завтра не будет вертолётов подобных,и смысл в их ремонте?Да вы тут все что-ли не опохмелились после вчерашнего?Я один трезвый здесь?

            А какие будут завтра вертолёты ? Поделитесь информацией ? Если технике нужен ремонт то он нужен , а ваши домысливание лишено логики .
            Pirogov
          3. Дирижер Сегодня, 11:54
            То есть если через год их не будет , то и бог с ними пусть и сейчас не летают ? А если завтра война, если завтра в поход?
            Дирижер
    3. LSA57 Сегодня, 09:41
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Эх прибалты были и остались шавками запада.

      разве они одни? янкесы уже половину мира купили и не скрывают этого
      LSA57
      1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 10:01
        Цитата: LSA57
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Эх прибалты были и остались шавками запада.

        разве они одни? янкесы уже половину мира купили и не скрывают этого

        Россия и Китай еще держатся независимо , вот если бы нам договориться ..Мы бы перевернули мир и США раком поставили..Работаем в этом направлении!
        ПЛЕННЫЙ
      2. ПалБор Сегодня, 10:19
        Цитата: LSA57
        Цитата: ПЛЕННЫЙ
        Эх прибалты были и остались шавками запада.

        разве они одни? янкесы уже половину мира купили и не скрывают этого

        Прошедшее голосование в Генассамблее ООН показало,что не все и не всё(о ужас)продаётся.
        ПалБор
    4. Masya Masya Сегодня, 09:52
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Эх прибалты были и остались шавками запада..

      шавки, априори, не могут без хозяина... сами выжить они не в состоянии...они выбрали полосатый сапог, за ним и прячутся, не понимая, что пнет в любой момент...
      Masya Masya
    5. volodya Сегодня, 13:00
      Цитата: ПЛЕННЫЙ
      Эх прибалты были и остались шавками запада..

      Да пусть бесятся, им команду дали амерзы! Пусть им хохлы ремонтируют!
      volodya
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:44
    Полковник по факту поплатился за то, что радел за боеспособность вертолетного парка ВС Литвы. Но тут нужно выбирать - либо русофоб с почетом и продвижением по службе, либо радеющий за авиационный парк враг родины (дает возможность России заработать на ремонте нескольких вертолетов). Одним словом Литва.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 09:49
      Гена, привет! hi Не в ту сторону радел полковник. Вот если бы он восхвалял американские вертушки, при этом усердно поливая грязью Ми-8 и требуя немедленных закупок вертолётов у США - не только кресло сохранил бы, но и блестящую цацку на грудь получил бы от Госдепа и своего МИДа.
      Джедай
      1. LSA57 Сегодня, 09:55
        Цитата: Джедай
        не только кресло сохранил бы, но и блестящую цацку на грудь получил бы от Госдепа и своего МИДа.

        по и поимел бы шанс стать президентом laughing
        LSA57
      2. jolly deckhand Сегодня, 09:59
        Да вы статьи-то читаете,нет?Или сразу комментарии строчите-матрасы асы,шавки,всех порвём и плюсики друг дружке с упоением начинаете ставить...?Дети малые...
        jolly deckhand
        1. 79807420129 Сегодня, 10:31
          Цитата: jolly deckhand
          Или сразу комментарии строчите-матрасы асы,шавки,всех порвём и плюсики друг дружке с упоением начинаете ставить...?Дети малые...

          О Великий и ужасный belay belay belay Уж куда нам до них светочей демократии и великих лабусов,поедающих воистину пищу Богов-шпроты,мы уж лучше белую тряпку выкинем как спортсмены и сдаваться,что бы нам плевали на голову,будем молиться на великую Литву,глядя как разбегаются в поисках лучшей доли по Европам молодые литовцы,порадуемся хоть за стариков их,которые родились в СССР и строили Литву,а теперь оккупанты,много чему,о великий и ужасный можно научится у них,например как за денюжку малую облаивать и крушить все,что дал ему сосед,можно еще поучится тому как быть витриной Европы в СССР,а стать задницей Европы,дурно пахнущей,причем обсмеиваемой той же Европой.Плюс тебе великий и ужасный,просишь их,их много у меня,о учитель. fellow
          79807420129
          1. jolly deckhand Сегодня, 10:47
            Сам-то понял,что сказал?Влад,ты всегда производил впечатление адекватного человека,но,смотрю,и ты не опохмелился.....Держи,должно помочь... hi
            jolly deckhand
            1. 79807420129 Сегодня, 11:13
              Цитата: jolly deckhand
              ,но,смотрю,и ты не опохмелился....

              Никак наливал мне? laughing Но за хороший коньячок спасибо,сегодня можно будет погурманствовать. wink
              79807420129
      3. rotmistr60 Сегодня, 10:19
        Привет, Максим! hi Патриотизм должен быть прибалтийским и не каким иным. Патриотически настроенный прибалт обязан любить Сша, ненавидеть Россию, а при необходимости встретить "оккупанта" хлебом с солью и поклясться дружбой на век.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 10:27
          Мне вот интересно: когда Троебалтика наестся западной демократии (а это произойдёт), прибегут обратно России в ножки бухаться и станут поливать грязью теперешних "освободителей"?
          Джедай
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:33
            В ЕС заявили, что с 2020 г финансовая помощь Прибалтике прекращается. Вслед за этим из Сша прозвучало, что американцы свертывают некое количество совместных программ с Прибалтикой. Заторможенные остаются один на один с РФ, на которую пока продолжают потявкивать, но которая с 2025 г полностью прекращает свой транзит через эти страны. Вот и прикинь, чем все может закончиться.
            rotmistr60
            1. Джедай Сегодня, 10:38
              А фигли тут прикидывать, зная подхалимскую сущность прибалтов? Шакал Табаки нервно курит в сторонке.
              Джедай
    2. Микадо Сегодня, 11:50
      Но тут нужно выбирать - либо русофоб с почетом и продвижением по службе, либо радеющий за авиационный парк враг родины (дает возможность России заработать на ремонте нескольких вертолетов).

      это подчеркивает сам идиотизм ситуации. Я не знаю, кто этот Новицкас (надеюсь, не оголтелый нацист), но в данном случае, как профессионала, мне его жаль. Он поступил честно и сообразно ситуации. soldier
      Микадо
  3. dauria Сегодня, 09:54
    действовали ещё и по указанию министерства иностранных дел, в котором сама фраза «ремонт вертолётов в России» воспринималась на уровне «государственной измены»


    Заботиться о необходимом , определённом документами остатке ресурса -это выполнение служебных обязанностей. Измена -это оставить армию без вертолётов.
    dauria
  4. mih_sergeev92 Сегодня, 09:58
    Забавные ребята, если технику не ремонтировать, то она будет ломаться все больше и больше. На чем летать будут? Птиц в упряжку запрягут? Хотя что ж, закупят натовские вертолеты. Надо США куда то свою продукцию устаревшую сливать.
    mih_sergeev92
    1. zivXP Сегодня, 10:44
      Раньше в Литве были массово развиты аэроклубы в которых готовили хороших планеристов и летчиков. На первенстве СССР они завоевывали медали. Даже в маленьких городках были свои команды. Нам (в провинциях) приходилось мечтать о таком уровне.
      zivXP
  5. lexx2038 Сегодня, 10:12
    Политики - они везде политики. А где русские вертолеты ремонтировать, в Мозамбике что ли? Естественно в стране-производителе, или сами если смогете, или выкинуть нафиг.
    lexx2038
  6. zivXP Сегодня, 10:38
    Андрей Навицкий командир наземных летчиков. Эх, ведь столько военных баз СССР настроила в прибалтике.
    zivXP
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 11:37
    Чухонцы, красавцы ! Радуются, что скоро в войсках не останется российских экземпляров военной техники, а в трубах российского газа. Но все образцы зарубежной техники, как правило на порядок дороже наших и сжиженный газ тоже дороже выходит. Для ихней МОГУЧЕЙ экономики в самый раз тянуть все эти расходы !
    Ретвизан 8
  8. Livonetc Сегодня, 11:43
    Выпросят БУ технику в кредит.
    МИ8 в краину передадут в счет того же кредита на получение БУ техники.
    И все довольны партнерством.
    Livonetc
  9. askort154 Сегодня, 11:50
    На мой взгляд, это настоящий полковник. good Причём, явный профи, а не популярный сейчас у них - русофоб. Ему не до политических "приблудов", он знает реальную ситуацию во вверенном ему подразделении. Тем более, на фоне аварии "польского" Миг -29, прошедшего ремонт на Украине. yes
    askort154
  10. Стройбат запаса Сегодня, 12:45
    Через год у них не останется ни одного вертолета вообще. Без ремонтов и запчастей вертолеты долго не летают. Так что явная коррупционная составляющая)))) Вместо поддержания летного состояния имеющихся вертолетов взять кредит, купить еще более старые вертолеты других стран, потом долго и упорно переучивать пилотов, техников, инженеров, но подписать обязательства не совать руки никуда кроме текущей эксплуатации.
    Стройбат запаса
  11. iouris Сегодня, 16:09
    Думаю, суть в том, что ремонтом вертолётов занимается гражданин Литвы Юрий Борисов, бывший владелец вертолётного АРЗ в Каунасе, который "продвигал" в президенты Паксаса, снятого в связи с импичментом, формальным поводом для которого стало предоставление гражданства вышеупомянутому Юрию Борисову.
    iouris
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