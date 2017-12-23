18:07 23 декабря

Первые танки «Армата» поступят в войска для опытной эксплуатации

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в пятницу сообщил, что контракты на поставку первых танков «Армата» в войска заключены.

Уже сейчас заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленной партии танков Т-14 «Армата» для проведения их опытной войсковой эксплуатации
– цитирует ТАСС Салюкова.

Первые танки «Армата» поступят в войска для опытной эксплуатации



Предприятия ОПК сейчас проводят отладку и настройку «Арматы», согласование узлов и агрегатов машины. По словам Салюкова, работы идут в соответствии со сроками.

По всем характеристикам Т-14 превзойдет отечественные и лучшие иностранные танки, добавил он.

Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации
– сообщил главком.

Напомним, в августе Минобороны анонсировало получение 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года.

Использованы фотографии: Алексей Иванов / ТРК Звезда
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. 210окв Сегодня, 16:07
    В добрый путь!Что там с новой продукцией у курганцев?
    210окв
    1. Logall Сегодня, 16:12
      Дмитрий, доброго времени суток!
      100 танков конечно же Маловато, но с чего-то же нужно начинать! Курочка по зернышку...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 16:17
        Александр hi Тут я вижу несколько вопросов.Во первых-машина новая во многом и её надо отрабатывать и настраивать оборудование.Во-вторых.Подготовка экипажей..Срочника за год на подобную технику обучить не получится..И тут возникает третий вопрос..Сейчас в меня полетит..Срок службы сейчас 1 год.Это ни о чем.Обучить ходить строем и в общих чертах рассказать о порученной технике?
        Цитата: Logall
        Дмитрий, доброго времени суток!
        100 танков конечно же Маловато, но с чего-то же нужно начинать! Курочка по зернышку...
        210окв
        1. Logall Сегодня, 16:22
          Дмитрий, Я на механика-водителя учился вообще три месяца! Но всё гм до сих пор помню, не только вводить, но и ремонтировать...
          Logall
          1. 210окв Сегодня, 16:32
            Саш,я не был в армии танкистом,так что не буду спорить.Помню одного трепла в госпитале в Наро-Фоминске.Слег туда с пневмонией.А там кантемировцы рядом.И попал на соседнюю койку один танкист..Так этот тип доказывал мне что наши танкисты не смогут бороться с натовцами поскольку подготовка экипажей никакая.Я принял на уши его лапшу и смолчал.Может следовало особисту его сдать?
            Цитата: Logall
            Дмитрий, Я на механика-водителя учился вообще три месяца! Но всё гм до сих пор помню, не только вводить, но и ремонтировать...
            210окв
            1. Ширьонай Сегодня, 16:43
              Цитата: 210окв
              Саш,я не был в армии танкистом,так что не буду спорить.Помню одного трепла в госпитале в Наро-Фоминске.Слег туда с пневмонией.А там кантемировцы рядом.И попал на соседнюю койку один танкист..Так этот тип доказывал мне что наши танкисты не смогут бороться с натовцами поскольку подготовка экипажей никакая.Я принял на уши его лапшу и смолчал.Может следовало особисту его сдать?
              Цитата: Logall
              Дмитрий, Я на механика-водителя учился вообще три месяца! Но всё гм до сих пор помню, не только вводить, но и ремонтировать...



              Конечно , надо было сдать особисту и подтвердить звание порядочного человека и члена советского общества. Танкист ваш был прав. Везде в мире, где сталкивались советские и натовские "клиенты", победа была за НАТОвцами.
              Ширьонай
              1. 79807420129 Сегодня, 16:48
                Цитата: Ширьонай
                победа была за НАТОвцами.

                Примеры пожалуйста в студию и не надо пожалуйста как вчера обвинять пилотов в отказе техники,ссылки пожалуйста в студию мил человек,Вашим словам верить себя неуважать,ссылки и видео,ждемс с нетерпением. hi
                79807420129
                1. Ширьонай Сегодня, 17:41
                  Корея, Вьетнам( я не про герилью в джунглях , а воздушных и танковых боях ), арабо-израильские войны, воздушный бой между израильтянами и русскими 5:0, уничтожение новейших советских систем ПВО в Ливане 1982 год, победы ЮАР над соседями, разгром нафаршированного советским оружием Ираком, победа "стингера" над советскими ВВС в Афгане. Вам достаточно , мой неюный курящий друг. ?
                  Ширьонай
                  1. LSA57 Сегодня, 17:54
                    Цитата: Ширьонай
                    Корея, Вьетнам( я не про герилью в джунглях , а воздушных и танковых боях )

                    матрасня получила по ушам и сбежала
                    арабо-израильские войны

                    наши лётчики там в боях не участвовали.
                    уничтожение новейших советских систем ПВО в Ливане 1982 год,

                    чьи расчёты были?
                    разгром нафаршированного советским оружием Ираком,

                    аха. так там с обоих сторон Советское оружие воевало)))))
                    победа "стингера" над советскими ВВС в Афгане.

                    и как они победили? наши ВВС прекратили полёты?
                    LSA57
              2. -ш- Сегодня, 16:49
                дискавери насмотрелись?)
                -ш-
              3. 210окв Сегодня, 16:50
                Дело не в моей порядочности,а в неумности моего собеседника...Хотя мог и провокатор быть..
                Цитата: Ширьонай
                Цитата: 210окв
                Саш,я не был в армии танкистом,так что не буду спорить.Помню одного трепла в госпитале в Наро-Фоминске.Слег туда с пневмонией.А там кантемировцы рядом.И попал на соседнюю койку один танкист..Так этот тип доказывал мне что наши танкисты не смогут бороться с натовцами поскольку подготовка экипажей никакая.Я принял на уши его лапшу и смолчал.Может следовало особисту его сдать?
                Цитата: Logall
                Дмитрий, Я на механика-водителя учился вообще три месяца! Но всё гм до сих пор помню, не только вводить, но и ремонтировать...



                Конечно , надо было сдать особисту и подтвердить звание порядочного человека и члена советского общества. Танкист ваш был прав. Везде в мире, где сталкивались советские и натовские "клиенты", победа была за НАТОвцами.
                210окв
              4. катана Сегодня, 16:56
                У вас завышенные представления о НАТОвских танках и их экипажах - мой друг - танкист на танке Т- 72 выделывал такие пируэты!Он водил тяжеленную машину ,как легковушку.Всего то был солдатом - срочником .Но у нас служба идет 2 года,а не 1,как в России.Насколко в курсе,в Израиле служат 3 года и подготавливают танковые экипажи из женщин.
                катана
                1. Ширьонай Сегодня, 17:31
                  В Израиле внедрение женщин в танковые экипажи пока на уровне эксперимента и только в пограничных районах, они не предназначены для маневра на территорию врага. Я как танкист к этой идее отношусь скептически. Женщина может быть прекрасным боевым пилотом, а вот возиться с разорванной гусеницей- сомнительно...
                  Касательно подвижности танков - Т-34 и Шерманы были намного подвижнее Пантеры и Тигра и тем не менее при прочих равных шансов у них было немного.
                  Ширьонай
              5. LSA57 Сегодня, 17:01
                Цитата: Ширьонай
                Везде в мире, где сталкивались советские и натовские "клиенты", победа была за НАТОвцами.

                то то они наотрез отказываются участвовать в "Танковом биатлоне"
                LSA57
                1. aws4 Сегодня, 17:09
                  у них есть свои танковые соревнования и кстати с точки зрения боевой подготовки получше чем танковый биатлон... не забывайте что танковый биатлон это прежде всего шоу
                  aws4
                  1. LSA57 Сегодня, 17:17
                    Цитата: aws4
                    у них есть свои танковые соревнования

                    это не такие где уркаина участвовала?
                    и кстати с точки зрения боевой подготовки получше чем танковый биатлон.

                    ну да. машины объезжать
                    не забывайте что танковый биатлон это прежде всего шоу

                    на шоу используют холостые заряды. и судя по вашей логике спортивный биатлон тоже шоу?
                    LSA57
                2. частное лицо Сегодня, 17:23
                  Танковый биатлон показуха и все это знают.
                  частное лицо
                  1. LSA57 Сегодня, 17:34
                    Цитата: частное лицо
                    Танковый биатлон показуха и все это знают.

                    и в чём эта показуха? танки игрушечные? снаряды холостые? экипажи Российские? и кто эти все которые это знают?
                    LSA57
                3. Ширьонай Сегодня, 17:31
                  По политическим соображениям, не более...
                  Ширьонай
              6. Lenivets2 Сегодня, 17:45
                "Везде в мире, где сталкивались советские и натовские" танкисты

                А где они сталкивались?
                Lenivets2
                1. LSA57 Сегодня, 17:56
                  Цитата: Lenivets2
                  "Везде в мире, где сталкивались советские и натовские" танкисты

                  А где они сталкивались?

                  в World of Tanks laughing
                  LSA57
            2. Logall Сегодня, 16:46
              Дим, Экипажи слабые не из-за плохой выучки, а из-за малого времени на вождение и т.д. и т.п. Чем меньше времени, тем меньше случаются всякого, чтобы лучше было пройти в Мирное время... А не на поле боя!
              Logall
              1. jolly deckhand Сегодня, 16:51
                Logall,не слушайте их-у меня источник надёжный-не соперники мы им...
                jolly deckhand
            3. катана Сегодня, 16:50
              Цитата: 210окв
              Саш,я не был в армии танкистом,так что не буду спорить.Помню одного трепла в госпитале в Наро-Фоминске.Слег туда с пневмонией.А там кантемировцы рядом.И попал на соседнюю койку один танкист..Так этот тип доказывал мне что наши танкисты не смогут бороться с натовцами поскольку подготовка экипажей никакая.Я принял на уши его лапшу и смолчал.Может следовало особисту его сдать?
              Цитата: Logall
              Дмитрий, Я на механика-водителя учился вообще три месяца! Но всё гм до сих пор помню, не только вводить, но и ремонтировать...

              Вам на том свете зачтется,что вы не донесли на человека.Хотя я не верю в религию,с того света вернулся один раз лишь Иисус и это было 2000 лет назад. smile
              катана
            4. Голован Джек Сегодня, 17:16
              Цитата: 210окв
              в Наро-Фоминске... А там кантемировцы рядом

              Точно. На Шибанкова yes
              Цитата: 210окв
              этот тип доказывал мне что наши танкисты не смогут бороться с натовцами поскольку подготовка экипажей никакая

              Год какой, если не секрет? Возможно, "тип" был в чем-то прав...
              Голован Джек
      2. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 16:18
        Цитата: Logall
        100 танков конечно же Маловато, но с чего-то же нужно начинать! Курочка по зернышку...

        Ну если на границу Израиля в Сирию! Эффект будет, и очень скоро..
        ПЛЕННЫЙ
        1. Ширьонай Сегодня, 16:45
          Но чтобы в первом танке вы сидели , а не безызвесный смоленский парень...
          Ширьонай
          1. катана Сегодня, 16:59
            Цитата: Ширьонай
            Но чтобы в первом танке вы сидели , а не безызвесный смоленский парень...

            Они так прикалываются. smile "Армата" на израильской границе России ничего не даст.
            катана
        2. Captain Nemo Сегодня, 16:56
          Повоевать захотелось? Самому? Или другим предоставите это почетное право?
          Captain Nemo
        3. НЕКСУС Сегодня, 16:58
          Цитата: ПЛЕННЫЙ
          Ну если на границу Израиля в Сирию! Эффект будет, и очень скоро..

          Вас послушать,так нам надо пол мира напрячь и еще с полмиром затеять войну. Мы на стадии даже не на перевооружения армии,а ВООРУЖЕНИЯ оной. 20 лет нихрена не делали,а теперь чуть начали обрастать мускулатурой,так и борзометр стал зашкаливать. Вы гляньте для начала,что у нас с флотами,с ВКС ,с той же бронетехникой,а после про эффекты пишите. Нам вооружаться и вооружаться и мы в самом начале этого пути. То что на парадах показывают,это конечно красиво,но есть и суровая действительность ,которая увы совсем не радостная.
          К слову,чтоб вам было понятнее,в какой ,простите заднице мы сейчас,скажу...новый танк с нуля от разработки до принятия на вооружение в СССР ,создавался за 4 года!Если на старой платформе,то за 2 года. Вот и считайте. Сколько мы мурыжим Армату?
          НЕКСУС
          1. Голован Джек Сегодня, 17:33
            Цитата: НЕКСУС
            новый танк с нуля от разработки до принятия на вооружение в СССР ,создавался за 4 года

            Пример в студию... оч-чень, знаете ли, любопытно...
            Т-34 - не упоминать.

            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: ПЛЕННЫЙ
            Ну если на границу Израиля в Сирию! Эффект будет, и очень скоро..

            Вас послушать,так нам надо пол мира напрячь и еще с полмиром затеять войну

            Вашего оппонента когда-то звали МИХАН laughing
            Голован Джек
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:42
              Цитата: Голован Джек
              Пример в студию... оч-чень, знаете ли, любопытно...

              Извольте..
              Разработка Т-72 началась в 1967 году.

              В ноябре 1969 года на эти машины стали устанавливать двигатели В-46 мощностью 573 кВт (780 л. с.) и ходовую часть новой конструкции. Изготовленному с указанными изменениями образцу был присвоен индекс «объект 172М».

              7 августа 1973 г. совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 554—172 на вооружение Советской Армии был принят танк Т-72

              Если считать с 69 года,то именно примерно 4 года. Учитывая финансировпние,смежников и тд так и выходит около 4 лет.
              НЕКСУС
        4. aws4 Сегодня, 17:13
          конечно будет эффект... евреи авиацией сожгут их за пару часов и после этого такие как вы или забухают или впадут в депрессию
          aws4
      3. Deadушка Сегодня, 16:20
        Цитата: Logall
        100 танков конечно же Маловато, но с чего-то же нужно начинать! Курочка по зернышку..

        hi
        "Больше танков хороших и разных!"
        Deadушка
        1. Джедай Сегодня, 16:39
          Привет, дружище! hi drinks
          Цитата: Deadушка
          "Больше танков хороших и разных!"

          Верно, но не совсем. Количество не должно заменять качество. Как там у Сунь Цзы: "Если вы хотите перепрыгнуть яму, то возьмёте того, кто перепрыгнет её с одного прыжка."
          Джедай
          1. Deadушка Сегодня, 16:42
            Приветствую друже! hi drinks
            Согласен.
            Но китайцам ли говорить о малом?! laughing
            Хотя почему не может быть много и качественно? winked
            Deadушка
            1. Джедай Сегодня, 16:53
              Цитата: Deadушка
              Хотя почему не может быть много и качественно?

              Потому что сейчас нельзя сравнивать СССР и Россию. Да и времена тоже...
              Джедай
              1. Deadушка Сегодня, 16:56
                Цитата: Джедай
                Потому что сейчас нельзя сравнивать СССР и Россию. Да и времена тоже...

                А собственно ни кто и не сравнивал... request
                "все течет, все меняется..."
                Deadушка
                1. Джедай Сегодня, 16:59
                  Цитата: Deadушка
                  "все течет, все меняется..."

                  Да, но кое-что остаётся незыблемым. Например, ненависть Запада к славянскому миру. Равно как и готовность наша свой мир отстаивать! soldier
                  Джедай
        2. Ширьонай Сегодня, 16:47
          Уберите пожалуйста этого упыря с сайта. Вы бы еще его близнеца Гитлера разместили
          Ширьонай
          1. Джедай Сегодня, 16:57
            А не многовато-ли Вы на себя взяли, сравнивая Сталина с Гитлером??? Флаги Вы менять горазды, да только не делает это Вам чести. sad negative
            Джедай
            1. Paranoid50 Сегодня, 18:02
              Цитата: Джедай
              да только не делает это Вам чести.

              hi Коллега,какая там честь?! У продажных побегунчиков-то? И слишком лояльное отношение делает подобные организмы только наглее. Если же кто-то начинает их "плющить",то тут же идут жалобы на "притеснения". am Да,жрецы храма хуцпы - они такие.
              Paranoid50
          2. Deadушка Сегодня, 17:15
            Цитата: Ширьонай
            Уберите пожалуйста этого упыря с сайта. Вы бы еще его близнеца Гитлера разместили

            "Победитель" в войнушках нарисовался laughing
            Даже немцы были удивлены.
            Дедушке Сталину спасибо скажи, а то до сих пор бы в холопах у нациков были бы.
            Deadушка
          3. Lenivets2 Сегодня, 17:54
            "Уберите пожалуйста этого упыря с сайта."

            Вот как Вы про себя точно выразились, прямо нечего добавить. hi
            Lenivets2
      4. Путник Сегодня, 17:09
        Цитата: Logall
        100 танков конечно же Маловато
        Для чего? Для броска к Ла-Маншу? На вооружении Германии 320 леопардов, плюс всякие другие зверята по НАТО, в итоге, наверное, надо штук 1000 иметь таких красавиц. А вообще, за два года 100 штук - это хорошо. Важно не останавливаться и начать серийное производство Арматы. Хорошо что, наконец, начнут производить новые танки, загрузят мощности завода, поправят его финансовое положение. Но главное, не просто новые танки, а танки нового поколения, которые вновь выдвигают российское танкостроение на лидирующие позиции.
        Путник
        1. частное лицо Сегодня, 17:31
          А не получится у нас с "Арматой" как получилось с вазовским "Иксреем"? Сконструировано авто было на своей платформе и на первых фото гораздо симпотичние, того что пошло в серию на платформе логана.
          частное лицо
    2. Зяблицев Сегодня, 16:16
      Надо их поставку в войска начать с Западного и Южного округов, особенно в части дислоцированные рядом с границей Неньки...,чисто потролить, а то на их "патриотические"сайты заходить грустно - перемоги кончились у них там! laughing
      Зяблицев
    3. svp67 Сегодня, 16:57
      Цитата: 210окв
      Что там с новой продукцией у курганцев?

      У них пока проблемы иного характера...
      svp67
  2. BlombiRus Сегодня, 16:08
    Желаю нашим воинам в кратчайшие сроки освоить матчасть. Техника сложная, но интересная. На такой тачке, да по автобану! Мечта!
    BlombiRus
    1. PN Сегодня, 16:13
      Фиговая какая то мечта...
      PN
      1. BlombiRus Сегодня, 16:15
        Цитата: PN
        Фиговая какая то мечта...

        Мечтайте о макарошках. Это ваша великая мечта!
        BlombiRus
        1. PN Сегодня, 17:12
          Сколько народу вы готовы положить, чтобы по автобану на танках ездить?
          PN
    2. chidoryan Сегодня, 16:14
      Мечта идиота...
      chidoryan
      1. 79807420129 Сегодня, 16:23
        Цитата: chidoryan
        Мечта идиота...

        Хорошо вы о себе думаете однако. request
        79807420129
    3. LSA57 Сегодня, 16:21
      Цитата: BlombiRus
      На такой тачке, да по автобану! Мечта!

      а по фашингону...... good
      LSA57
  3. Lesorub Сегодня, 16:15
    Хорошая долгожданная новость! Орудие бы Атмате по больше) (152)
    Lesorub
    1. seti Сегодня, 16:18
      А под него есть цели ? Пока хватает и 125 мм возможно ограниченная партия и с 152 мм..
      Не зачем иметь избыточный по силе боеприпас который ограничивает возимый боекомплект.
      seti
  4. Romanych.by Сегодня, 16:15
    Мысленно разбил бутылочку "Советского" о борт этого красавца.
    Romanych.by
    1. ПЛЕННЫЙ Сегодня, 16:28
      Цитата: Romanych.by
      Мысленно разбил бутылочку "Советского" о борт этого красавца.

      Спасибо..! soldier Мы тоже в России, надеемся....
      Русские танки , себя еще покажут в мощном прорыве!
      ПЛЕННЫЙ
  5. коноправ Сегодня, 16:20
    Один танк в неделю, ручная сборка. 30 лет назад в Омске делали в день 2 танка Т-80. Каждый танк в отдельном фанерном ящике. Всю ГСВГ фанерой обеспечили. Меня другое волнует.... Т-34 обходился 5 катками, Т-80 имел 6 катков, у арматы 7. Длинна увеличивается , сопротивление повороту возрастает, маневренность уменьшается. Т-80 на косогоре частенько " разувался", как с этим у Т-14?.
    коноправ
  6. Скальпель Сегодня, 16:22
    Здесь он на М-60 американский похож.
    Скальпель
  7. НЕКСУС Сегодня, 16:43
    Два года войсковых испытаний...подготовка экипажей и отработка стратегии и тактики использования. Не маловато ли? И в этой связи очень интересен вопрос вообще всей линейки бронетехники на платформе Арматы. Т-14 готов к войсковым испытаниям,а Т-15 и Т-16 и вся обещанная линейка бронетехники в размере 26 единиц как поживает?
    И второе: Что у МО с закупкой Т-90СМ и запуска в хорошую серию этих машин,которые ближайшие 10 лет и будут ОБТ России?
    НЕКСУС
    1. Монархист Сегодня, 17:38
      Нексус, вот как раз я и встретил такую информацию: МО решило :" лучше синица Т90 в руках,чем журавль в небе".
      Я давно думал: фельдмаршал Табуреткин поспешил отказаться то"Владимира".Т 90 ХОРОШО СЕБЯ ПОКАЗАЛ в Сири
      Монархист
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:51
        Цитата: Монархист
        Т 90 ХОРОШО СЕБЯ ПОКАЗАЛ в Сири

        Ну да...только какую партию серийных Т-90 закупило наше МО для нашей армии?
        Пять контрактов с «Уралвагонзаводом» на сумму 24 млрд руб. предусматривают закупку боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», новых танков Т-90, модернизацию имеющихся танков Т-90, Т-72 и Т-80. Судя по сумме, речь может идти о закупке батальонного комплекта (31 танк) танков Т-90М

        31 штука !И это даже не Т-90 СМ...Вот такие в нашем королевстве дела...
        НЕКСУС
  8. Captain Nemo Сегодня, 16:51
    Сколько не смотрю на башню, столько же мысли об уязвимости модуля слева от маски пушки... Этакая дыра, являющаяся хорошей мишенью
    Captain Nemo
    1. коноправ Сегодня, 17:05
      Это обман зрения. " Цифровые технологии".
      коноправ
  9. Монархист Сегодня, 17:29
    Такая информация боле менее достоверная, а то в СМИ всяк по своему врет. Была, где-то инфа:по решило с Т14 не связываться пока,а занятя Т90
    Монархист
  10. Голован Джек Сегодня, 17:37
    100 танков - это, тащем-та, полновесный танковый полк... для опытной эксплуатации - вполне себе достаточно.
    А машина - красавица, жаль, что руками потрогать не доведется уже request
    Голован Джек
  11. Altona Сегодня, 18:02
    Цитата: Ширьонай
    Уберите пожалуйста этого упыря с сайта. Вы бы еще его близнеца Гитлера разместили

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    Обычно несваренное мыло и ненатянутые абажуры верещат такими словами в сторону Сталина. laughing lol
    Altona
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