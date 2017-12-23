Первые танки «Армата» поступят в войска для опытной эксплуатации

Уже сейчас заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленной партии танков Т-14 «Армата» для проведения их опытной войсковой эксплуатации

Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в пятницу сообщил, что контракты на поставку первых танков «Армата» в войска заключены.– цитирует ТАСС Салюкова.Предприятия ОПК сейчас проводят отладку и настройку «Арматы», согласование узлов и агрегатов машины. По словам Салюкова, работы идут в соответствии со сроками.По всем характеристикам Т-14 превзойдет отечественные и лучшие иностранные танки, добавил он.– сообщил главком.Напомним, в августе Минобороны анонсировало получение 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года.