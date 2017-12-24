17:16 24 декабря

Спецслужбы США подталкивают армию Израиля к полному уничтожению Палестины

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад прокомментировал ход событий на Ближнем Востоке, связанный с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. Из заявления аль-Микдада иранскому телеканалу «Аль-Алям»:

Террористическая война против Сирии нацелена на то чтобы подготовить почву для реализации решения о признании Иерусалима столицей израильского оккупационного образования. Американцы и израильтяне по-прежнему поддерживают боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (*), причём военные США ведут подготовку террористов на своих военных базах в Хасеке и Хомсе, а из Израиля бандитам стабильно доставляется оружие, продовольствие и медикаменты.


Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, комментируя заявление заместителя главы МИД САР, пишет о планах американских спецслужб использовать палестино-израильский конфликт в своих целях - для получения дополнительной поддержки произраильского лобби. В частности, сообщается о готовности отправить в зону конфликта наёмников с символикой «Хизбаллы» для участия в провокациях против израильских военнослужащих – под видом борцов за независимость Палестины.


Такие планы ставят своей целью дискредитацию не только «Хизбаллы», но и всего палестинского сопротивления в глазах международного сообщества. Посыл в том, что палестинцы якобы готовы «опираться на террористов» в борьбе против государства Израиль. Это сделало бы легитимным широкомасштабное применение Израилем военной силы против Палестины с окончательной ликвидации какого-либо намёка на государственность.

Спецслужбы США подталкивают армию Израиля к полному уничтожению Палестины


Между тем, бывший министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что для современного Израиля опасность "Хизбаллы", Ирана, ХАМАС и даже ИГИЛ (*) меньше, чем опасность коррупции в высших эшелонах. Об этом сообщает портал AMN.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 112

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  1. Zaurbek Сегодня, 09:23
    Давно напрашивается...Зачем такое не стабильное место под боком?
    Zaurbek
    1. svp67 Сегодня, 09:30
      Цитата: Zaurbek
      Давно напрашивается...Зачем такое не стабильное место под боком?

      Уничтожить Палестину НЕ ВОЗМОЖНО... Так же как и Израиль. Неужели история ни кого, ни чему не учит?
      svp67
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:42
        по поводу Израиля сомнения есть, там у него столько недругов вокруг wink , а если учесть откровенно сионистскую риторику у оного, в последнее время только нарастающую, их может только прибавится! hi
        Кот Всапогах
        1. svp67 Сегодня, 09:43
          Цитата: Кот Всапогах
          по поводу Израиля сомнения есть, там у него столько недругов вокруг

          Ну было же это уже в Истории...но как "феникс из пепла, он вновь возродился..."
          svp67
          1. Кот Всапогах Сегодня, 09:47
            в нынешних условиях и при современном вооружении второй раз может не проскочить laughing
            Кот Всапогах
            1. Shahno Сегодня, 09:50
              Вы хотели сказать в третий раз...
              Shahno
              1. Кот Всапогах Сегодня, 09:55
                извините, за количеством попыток уничтожить богомизбранных не слежу laughing
                Кот Всапогах
                1. хрыч Сегодня, 10:44
                  Цитата: Кот Всапогах
                  извините, за количеством попыток уничтожить богомизбранных не слежу

                  Хроники и археология, пока говорят об одном удачном разе (разгром Хазарии), ну второй раз, как бы арабы считается попытались в 20 веке, только все разы нападал первым Израиль laughingа первый раз, вместе с Британией и Францией, в 1956 году, когда Египет национализировал Суэцкий канал. С этого все началось и не надо сюда приписывать время когда закончилось подмандатное пребывание Британцев, когда была каша, когда сама Иордания была подмандатной территорией той же Британии, а Сирия, вместе с Ливаном, перестала быть подмандатной французкой колонией с 1941 года (благодаря Гитлеру), но войска вывела только в 1946 году. Т.е. толком не было ни Иорданского, ни Сирийского, ни Ливанского государств. Армия их - иррегулярный сброд. А возня была на подобие приватизации земель бандами, где евреи при поддержке Запада лучше сориентировались.
                  Цитата: Бродяга1812
                  Израиль уничтожить невозможно

                  Все возможно, есть средства в распоряжении человечества, которые это сделают мгновенно, есть средства, которые это сделают медленно. Опыт по ликвидации государственных образований имеется. Как и еврейских государств, в которые я собственно не верю, т.е. вообще в существование этих государств, ибо ни археология, ни античные хронисты нам ничего не поведали, а только Танах, на подобие творений Рона Хаббарда, ну и некий Флавий Иосиф, объявивший себя царем в изгнании, наплел несуразицу, не стыкующуюся с официальными хронистами Македонцев и Римлян, владевших Палестиной сотни лет, от Александра до завоевания Халифатом laughing Впрочем было государственное образование с официальным иудаизмом, но называлось оно Хазарский Каганат, уничтожено в конце первого тысячелетия новой эры русскими и так называемые ашкеназы от туда родом. Хазарская теория ставит крест на Палестинские притязания и всячески лидерами диаспоры третируется, несмотря на хроники и археологию. Однако в январе 2013 года были опубликованы результаты исследования более полумиллиона однонуклеотидных мутаций, выявленных в геномах 1237 человек, представляющих как еврейское население Восточной Европы, так и кавказские, малоазийские и ближневосточные этносы. Результаты исследований, проведенных доктором Эраном Эльхаиком, были опубликованы в Genome Biology and Evolution. Согласно публикации, большая часть евреев Центральной и Восточной Европы ведёт своё происхождение от потомков населения Хазарского каганата. Когда археология, хроники и генетика сходятся в одной точке идет разрушение мифов.
                  хрыч
                  1. voyaka uh Сегодня, 11:02
                    Вам нельзя отказать в некоей "цельности".
                    Альтернативная экономика, альтернативная история...
                    Вы аккуратно собираете с интернета весь мусор
                    и подаете порциями на ВО. fellow

                    Книги Иосифа Флавия 2000 давности настолько четко подтверждаются
                    археологическимм раскопками, что буквально в Иерусалиме "копают по его
                    книгам".
                    voyaka uh
                    1. хрыч Сегодня, 11:21
                      Цитата: voyaka uh
                      альтернативная история...

                      Все вопросы к Юнеско, они не нашли там древнееврейский культурный слой
                      Цитата: voyaka uh
                      буквально в Иерусалиме "копают по его
                      книгам".

                      Город был Элия Капитолина и ничего там кроме римского периода нет и быть не может. А генетика, уж извините ... вопросы к вашим хромосомам wassat Уничтожили живые, родные языки, а именно идишь и ладино, где была литература, театры и пр., заставили говорить на некоем придуманном книжном-мертвом языке, на основе арамейского алфавита (также мертвого-письменного бухгалтерского языка Персидской империи) без гласных вообще. И послали воевать в пустыню за Суэцкий канал. Гениально. Причем самое смешное, что я привожу общеизвестные факты, которые никто не скрывает. Ни по Элии, ни по масоретам. Даже Юнеско вам не авторитет laughing У вас мистика, а у нас статистика wink
                      хрыч
                      1. voyaka uh Сегодня, 11:48
                        "Город был Элия Капитолина "////

                        Вы не умеете складывать 2+2.
                        Римляне 1) разрушили древний город Иерусалим после
                        победы над евреями в Иудейской войне в 70 года нашей эры.
                        Стены были снесены и евреям запретили селиться в черте города.
                        Но грекам не запретили!
                        И 2) город ПЕРЕИМЕНОВАЛИ по-гречески - в Элия Капитолина.
                        С тех пор, ДО завоевания его арабами он стал Элия Капитолина.
                        Арабам греческие названия не нравились, и они переименовали его обратно - в Иерусалим.
                        Султан Сулейман Великолепный даже расчистил место, где был храм царя Соломона, которого арабы
                        уважали как мудреца и мага. Он построил новые стены. Название города вернулось.
                        И крестоносцы уже в своих походах завоевывали не Капитолину, а Иерусалим.

                        "У вас мистика, а у нас статистика wink"///

                        У Вас - альтернативщиков - дремучее невежество.
                        voyaka uh
                      2. Tiras Сегодня, 11:50
                        Цитата: хрыч
                        Даже Юнеско вам не авторитет



                        А России авторитет? wassat




                        Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередную резолюцию по ситуации в Крыму

                        Вопрос о ситуации в Крыму поднимается на каждой сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в течение, по меньшей мере, последних двух лет. По словам представителей российской делегации, этот вопрос носит исключительно политизированный характер. Как отмечают в постпредстве РФ, ЮНЕСКО "фактически используют для ретрансляции пропагандистских штампов, единственная цель которых – отрицать исторический выбор народа Крыма на референдуме 2014 года".

                        РИА Новости https://ria.ru/world/20171011/1506652442.html



                        Или у России двойные стандарты? wink
                        Tiras
                    2. хрыч Сегодня, 12:04
                      Цитата: voyaka uh
                      город ПЕРЕИМЕНОВАЛИ по-гречески - в Элия Капитолина

                      Сам себе и противоречишь, то снесли до основания, т.е. ликвидировали полностью, то переименовали laughing что переименовывать если его не существует. Элия происходит не от греческого wassat а в честь императора Адриана ибо звали его Publius Aelius Hadrianus. Т.е. построил город в честь себя laughing
                      А турецкий султан рассчитал через 1,5 тысячи лет в тютельку, видно располагал георадарами, спутниковым зондированием и пр. Вояка, история не твоя тема явно, не стоит тебе этим заниматься drinks
                      хрыч
                    3. Арон Заави Сегодня, 12:08
                      Цитата: voyaka uh


                      Книги Иосифа Флавия 2000 давности настолько четко подтверждаются
                      археологическимм раскопками, что буквально в Иерусалиме "копают по его
                      книгам".

                      Да ладно Иерусалим. Пусть человек в Рим сьездит и под аркой Тита постоит.
                      Арон Заави
                      1. хрыч Сегодня, 12:14
                        Мужики тащат какой-то подсвечник и чё? wassat Главное доказательство? Кого они там гробанули в очередной раз wassat Надписи нет. Зачем ставить триумфальную арку за победу над землями, которые их были сотню лет и так? wassat 70-100 гот - время наибольшего расцвета Римской Империи, постоянные войны шли по периметру, а БВ захвачен у Македонян ужо давно, как и Египет
                        хрыч
                      2. brigadir Сегодня, 12:30
                        Дальше Мухокаковска он не бывал .. .А Вы: "в Рим съездить"!
                        brigadir
                  2. Spez Сегодня, 11:16
                    Главное, во время генетических исследований, следить, чтобы на пробирках царапин не было hi
                    Spez
                  3. Tiras Сегодня, 11:20
                    Да, столько мусора вы собрали.

                    Просто, чтобы показать вашу предвзятость и попытки искажения, достаточно посмотреть на вашу цитату :





                    Цитата: хрыч
                    Однако в январе 2013 года были опубликованы результаты исследования более полумиллиона однонуклеотидных мутаций, выявленных в геномах 1237 человек, представляющих как еврейское население Восточной Европы, так и кавказские, малоазийские и ближневосточные этносы. Результаты исследований, проведенных доктором Эраном Эльхаиком, были опубликованы в Genome Biology and Evolution.


                    Так как :



                    Павел Флегонтов и Алексей Касьян подвергли критике методику, использованную Эраном Эльхаиком при своих исследованиях, и отметили массу явных натяжек в его выводах. По их мнению, метод дает корректные результаты только при исследовании современных и несмешанных популяций; для задач, подобных той, которую решал Эльхаик, он абсолютно непригоден. Попытка исследователей, в качестве эксперимента, определить с помощью этого метода «место происхождения» современных популяций Нового Света дала откровенно абсурдные результаты. «Он просто ошибается», — считает Маркус Фельдман из Стэнфордского университета, ведущий исследователь в области еврейской генетики. «Если вы возьмёте тщательный генетический анализ населения, который был проведён за последние 15 лет … нет никаких сомнений в распространённости ближневосточного происхождения». «Это нереалистичная предпосылка», — считает генетик из университета Аризоны Майкл Хаммер, один из лучших исследователей в мире по Y-хромосоме. Генетик Разиб-хан обвинил исследователя в выборочном использовании результатов и их подгонке под заранее придуманный вывод, в то же время отметив: «неудивительно, что мы найдём небольшой, но значительный хазарский вклад в еврейский генофонд». Другие специалисты при критике этой работы используют ещё более резкие выражения: Серджио делла Пергола назвал её «фальсификацией», Шауль Стамфер «полным вздором» — указывая, что авторы не использовали материалы других европейских групп евреев. Профессор Довид Кац (Вильнюсский университет) высмеивает языковый анализ исследования: «авторы объединили точные, но контекстуально бессмысленные генетические корреляции со смехотворными лингвистическими теориями



                    Вот вы примерно тоже самое и делаете - собираете бессмысленный мусор в попытке создать альтернативную историю hi
                    Tiras
                    1. хрыч Сегодня, 11:51
                      Цитата: Tiras
                      собираете бессмысленный мусор в попытке создать альтернативную историю

                      Есть археология, есть античные хронисты, есть клинописные библиотеки БВ и стелы Египта. Ничего про еврейские государства нет. БВ так-то кусочек Земли не великий. Где они затерялись? Есть Геродот, который описал Персидскую империю от ее сотворения, до захвата ей Египта, всего БВ и пр. Никаких евреев не упомянул, к сожалению, ни какого Мордыхая. Иосиф Флавий, величал себя потомственным царем еврейским, якобы жил с 37 по 100 год н.э., но одно но ... род Флавиев очень известный, древний римский род, с Веспасиана стал домом римского императора. Иосиф якобы был рабом, какие там царские метрики laughing История, что якобы Ёся был рабом (не коррелируется даже с пленным царским отпрыском) предсказал Веспасиану трон и был отпущен с рабов. С того времени якобы Иосиф как вольноотпущенник стал носить фамильное имя своего господина — «Флавий». Уже за это самозванца бы посадили на кол. Ходит нечто с фамилией императора. laughing Андрей Разин правда представлялся племяшем Горбачева wassat А так все в рамках сказок, когда в корзине по течению пустили Мойшу и ее подобрала конечно фараонша, больше некому, включая крокодилов laughing Есть сказки, а есть хроники и археология, история пишется хронистами, а не сказочниками.
                      хрыч
                      1. Tiras Сегодня, 12:12
                        Очень прикольно читать как вы изворачиваетесь. Правда.



                        Изучайте

                        http://www.ejwiki.org/wiki/Библейская_археология

                        http://www.ejwiki.org/wiki/Археология_Израиля

                        Хотя судя по всему ваша цель в ином, а не в попытке понять и разобраться wink

                        Так что это скорее информация для тех, кому реально интересно и хочется понять.
                        Tiras
                    2. хрыч Сегодня, 12:22
                      Цитата: Tiras
                      Или у России двойные стандарты?

                      ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. В ее юрисдикцию входит общемировая история, археология и пр. В крымском вопросе надо смотреть, что предъявляют, анексию, ну да, мы его захватили у Османской империи, потом у Украины, ради бога, я с критикой согласен. Иерусалим же является наследием исламской-арабской культуры, что ЮНЕСКО констатировало и не признало наличие аналогичных еврейских притязаний. Стена форта Антония против Аль Аксы, ну не катит wassat Где еврейские государства? Римляне величали Палестиной, до них греки, в частности Геродот называл земли Сирией Палестинской. Все АЛЕС.
                      хрыч
                      1. Арон Заави Сегодня, 14:32
                        Цитата: хрыч

                        ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. В ее юрисдикцию входит общемировая история, археология и пр. В крымском вопросе надо смотреть, что предъявляют, анексию, ну да, мы его захватили у Османской империи, потом у Украины, ради бога, я с критикой согласен. Иерусалим же является наследием исламской-арабской культуры, что ЮНЕСКО констатировало и не признало наличие аналогичных еврейских притязаний. Стена форта Антония против Аль Аксы, ну не катит wassat Где еврейские государства? Римляне величали Палестиной, до них греки, в частности Геродот называл земли Сирией Палестинской. Все АЛЕС.

                        Юнеско это политизированная структура обслуживающая мусульманский блок и их поиспешников.
                        Кстати знаток археологии не подскажите , что это за шекель?
                        Арон Заави
                    3. хрыч Сегодня, 12:49
                      Цитата: Tiras
                      Очень прикольно читать как вы изворачиваетесь. Правда.

                      О нет, это вы изворачиваетесь. Все придумал Маймонид, включая раба Ёсю Флавия, который с освобождением якобы присовокупил фамилию древнего римского рода, даже императорского рода, по совокупности назвался Царем Иудейским из Хасмонеев и не был посажен на кол. Это как Будулай Романов почти родня Никалаю II Романову wassat Почему Флавия не дублируют другие хронисты, почему такое знаменательное событие, как разрушение Иерусалима не описали другие источники, почему много явных фальшивок, включая цытати про Христа и пр.
                      хрыч
                      1. Арон Заави Сегодня, 15:50
                        Цитата: хрыч

                        О нет, это вы изворачиваетесь. Все придумал Маймонид, включая раба Ёсю Флавия, который с освобождением якобы присовокупил фамилию древнего римского рода, даже императорского рода, по совокупности назвался Царем Иудейским из Хасмонеев и не был посажен на кол. Это как Будулай Романов почти родня Никалаю II Романову wassat Почему Флавия не дублируют другие хронисты, почему такое знаменательное событие, как разрушение Иерусалима не описали другие источники, почему много явных фальшивок, включая цытати про Христа и пр.

                        Вы когда нибудь кроме "фоменковщины" что ни будь читали?
                        Например разбор первого уроминания Израиля на египетской стелле?
                        http://world.lib.ru/g/genis_d_e/stelamerneptahais
                        rael.shtml
                        Арон Заави
                      2. Shahno Сегодня, 17:06
                        Хирбет Бейт Лойя. Там на камне выбита надпись, доказан ее возраст, времена Езекии, 8 век до н. э.
                        " יהוה אלהי כל הארץ, הרי יהד לו לאלהי ירשלם
                        Сие в точности подтверждено Библией. Надеюсь перевести не сложно.
                        Shahno
                  4. Оператор Сегодня, 11:44
                    Эран Эльхаик ошибся - см. Анатолия Клесова "История евреев".

                    В генотипе евреев в подавляющем большинстве присутствуют ближневосточные субклады гаплогрупп - южносемитской J1, северосемитской J2, хамитской Е1, кельтской R1b и арийской R1a.
                    Небольшое количество европейских субкладов R1b, R1a и иллирийской I обусловлено долгим проживанием евреев в Европе.
                    Монгольская С2, служащая характерной меткой для всех тюркоязычных народов, у европейских евреев не обнаружено, за исключением караимов Крыма (которые действительно являются потомками хазар).

                    Ашкенази (выходцы из Восточной Европы) составляют абсолютное большинство среди всех евреев в мире (свыше 80%), но все они имеют предков из Польши, куда мигрировали евреи с XIII века, изгоняемые из Западной Европы.

                    Евреи проникли в Европу из Северной Африки в VIII веке, двигаясь в обозе арабских войск, и первоначально расселились на Пиренейском полуострове.

                    После освобождения Пиренейского полуострова от арабов испанские власти приступили к христианизации евреев, отказавшиеся от крещения в массовом порядке переселялись в Центральную Европу.

                    В период распространения лютеранства евреев изгоняли еще дальше на восток в Польшу и Литву, где местные власти использовали евреев в качестве колонистов для заселения территорий Украины и Белоруссии.

                    К моменту раздела Польши в XVIII веке количество евреев в её населении составляло порядка 10%, эти евреи вошли в состав населения России, Германии и Австро-Венгрии.

                    Из Германии и Австро-Венгрии бывшие польские евреи стали распространяться на запад во Францию, Италию и Голландию. Тем не менее ядро еврейского народа так и осталось на территории Польши - из 6 млн. погибших евреев во время Второй мировой войны 3 млн. были польскими гражданами.
                    Оператор
                    1. Tiras Сегодня, 11:59
                      - см. Анатолия Клесова "История евреев".


                      Насмешили lol

                      Клесов - американский биохимик, специалист в области полимерных композиционных материалов, биомедицины, ферментативного катализа.

                      Но вот не генетик wassat это и показывает, чего стоят его результаты :

                      Специалисты в области популяционной генетики, истории, антропологии, этнологии и лингвистики квалифицировали ДНК-генеалогию Клёсова как лженауку


                      Вы бы почитали о нем ради приличия lol
                      Tiras
                      1. Оператор Сегодня, 12:31
                        Не тупите - Клёсов за свою историю евреев получил от евреев престижную премию.

                        Если вы начитались в тырнете сортирной информации о Клёсове, то это ваша личная проблема.
                        Оператор
                      2. А. Привалов Сегодня, 17:12
                        Цитата: Tiras
                        - см. Анатолия Клесова "История евреев".


                        Насмешили lol

                        Клесов - американский биохимик, специалист в области полимерных композиционных материалов, биомедицины, ферментативного катализа.

                        Но вот не генетик wassat это и показывает, чего стоят его результаты :

                        Специалисты в области популяционной генетики, истории, антропологии, этнологии и лингвистики квалифицировали ДНК-генеалогию Клёсова как лженауку


                        Вы бы почитали о нем ради приличия lol

                        Ой, не обращайте вы внимания. Это слабые попытки троллинга. Простим их. Что взять с бедняг? Молодые ишшо. А вы с ними о генетике толкуете. Если бы не Костя и Мишенька, (а папеньку их, вообще, Лёвой звали lol ), известные после крещения как Кирилл и Мифодий, у них бы ни азбуки своей, ни языка своего не было! А так, надёргали чуток у греков, чуток у евреев, латыни чуток -- глядь, вот и кириллица вышла, да старославянский получился с миру по нитке в 9-м только веке. А на каковском до того? Да на каком придётся. На бересте, вот, пытались чего-то гвоздиком карябать... Ну, пока писать научились да читать, ещё лет 200-300 прошло. С грехом пополам накропали в 12 веке "Повесть временных лет" и выдают её за самый ранний древнерусский летописный свод. Что правда, оригиналов не сохранилось. В основном списки да переписки 15 и 16 веков. Дошло до того, что в русском не осталось ни одного (НИ ОДНОГО, Карл!) слова начинающегося на букву "А". Ну, конечно кроме не применяемого практически слова "аз" -- ничего сегодня не обозначающего. Да что, там читать-говорить -- даже молятся по книжкам переводным! Как говорится, не можешь гордиться тем, что у тебя есть -- гордись тем, чего у тебя нет. hi
                        А. Привалов
              2. Geisenberg Сегодня, 12:15
                Цитата: Shahno
                Вы хотели сказать в третий раз...


                Вообще хотели сказать "в последний"
                Geisenberg
                1. Бродяга1812 Сегодня, 16:09
                  Цитата: Geisenberg
                  Цитата: Shahno
                  Вы хотели сказать в третий раз...


                  Вообще хотели сказать "в последний"

                  Рабинович, как Вы себя чувствуете? ,- И не надейтесь!
                  Бродяга1812
            2. svp67 Сегодня, 09:50
              Цитата: Кот Всапогах
              в нынешних условиях и при современном вооружении второй раз может не проскочит

              Ну не ужели гибель миллионов людей стоит такого эксперимента? Ничего не у тех, не у тех не получиться, какое бы супер-пупер оружие не применялось...
              svp67
              1. Кот Всапогах Сегодня, 09:54
                это вы у полосатых поинтересуйтесь, эксперименты над миллионами ,это у них в чести hi
                Кот Всапогах
        2. катана Сегодня, 10:33
          Цитата: Кот Всапогах
          по поводу Израиля сомнения есть, там у него столько недругов вокруг wink , а если учесть откровенно сионистскую риторику у оного, в последнее время только нарастающую, их может только прибавится! hi

          Если бы евреи хотели,то они давно бы решили вопрос палестинских арабов- сами арабские страны не раз давали евреям такой повод и не надо было придумывать различные поводы с вымышленными боевиками "Хезболлы"- арабы не раз на протяжении всей истории Израиля воевали с евреями и палестинских арабов можно было легко депортировать из страны.
          катана
    2. To be or not to be Сегодня, 10:37
      Ребята давайте жить дружно
      Все народы имеют право на жизнь !!
      To be or not to be
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:12
      Что у евреев своих мозгов уже совсем не осталось .
      Spartanez300
    4. Васян1971 Сегодня, 14:24
      Цитата: Zaurbek
      Давно напрашивается...Зачем такое не стабильное место под боком?

      Это про Израиль сказано?
      Васян1971
  2. Маки Авелльевич Сегодня, 09:33
    Между тем, бывший министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что для современного Израиля опасность "Хизбаллы", Ирана, ХАМАС и даже ИГИЛ (*) меньше, чем опасность коррупции в высших эшелонах. Об этом сообщает портал AMN.


    это он запах выборов учюал. если дорвётся до власти пластинка поменяется.

    а статья и её источники смех курам
    Маки Авелльевич
    1. GRF Сегодня, 11:03
      Со всеми экс, из сга в частности, такое происходит, что говорит скорее об его искренности в данный момент )
      GRF
  3. Spez Сегодня, 09:37
    Чёрт ногу сломит... Всё в кучу свалили.
    Spez
  4. Mavrikiy Сегодня, 09:41
    Спецслужбы США подталкивают армию Израиля к полному уничтожению Палестины
    Молодцы США. Раз и решили проблему Израиля. Израиля нет, мол сами виноваты, войнушку развязали, а США не причем.
    Mavrikiy
    1. donavi49 Сегодня, 09:50
      Почему? Кто его будет уничтожать? Вот кто впишется за Палестину сейчас?
      Асад - так у него к голландским еще и Дараа отклеится, на которую Израиль давно смотрел с интересом.
      Ирак - вряд ли.
      Иран - крику будет, а вот поход шиитов на Иерусалим маловероятен. В любом случае, такой поход вызовет масштабный срач сунниты-шииты, войнушку в пустыне с Саудитами.
      Саудиты - нет. Максимум санкции.
      Иордания - король Абдала давно понял, лучше сидеть на попе ровно, так целее.
      Египет - у Сиси своих проблем вагон и относительно хорошие отношения с Израилем.
      Турция - Эрдоган уже грозил разорвать отношения с Израилем и США - если Иерусалим будет признан. Итог - ничего. Так и сейчас. Он хозяин своему слову в общем.

      Поэтому за Палестину максимум хезы реально впишутся.
      donavi49
      1. Spez Сегодня, 10:05
        А если законно избранный президент Палестины, воодушевлённый успехами Асада, попросит нашего президента, например?
        Spez
        1. donavi49 Сегодня, 10:13
          Путин вежливо откажет.

          В любом случае - законно избранное руководство Израиля позвонит Кушнеру, Иванка прибежит со слезами к Трампу и все завертится.
          donavi49
          1. Spez Сегодня, 10:31
            Ну, да, логично. Но через Асада вполне себе может поставить хизбалле пару бурятских конно-подводных бронеавиа дивизий, а Иран подкинет десяток-другой СКАДов.
            Spez
            1. Tiras Сегодня, 10:50
              Цитата: Spez
              Но через Асада вполне себе может поставить хизбалле пару бурятских конно-подводных бронеавиа дивизий, а Иран подкинет десяток-другой СКАДов.


              И не будет больше Ливана...
              А потом прилетит и Асаду и Ирану.
              Учитывая, что Хизбалла уже в правительстве Ливана, то начав войну против Израиля - Израиль будет считать, что войну начали не только террористы Хизбалла, но и сам Ливан и будет прав и будет плакать Ливан горькими слезами вместе с террористами Хизбалла.

              Не стоит забывать о новостях последних месяцев, где ПРО Праща Давида и Хец-3 приняты на вооружение и на вооружении более 10 ЖК.
              Tiras
              1. Spez Сегодня, 11:03
                События последних месяцев показывают, что лёгкой прогулки может не получиться...
                Spez
                1. Tiras Сегодня, 11:29
                  Цитата: Spez
                  События последних месяцев показывают, что лёгкой прогулки может не получиться...


                  Легко не будет, но ружье Хизбаллы может стрельнуть ещё только один раз.
                  Израиль явно заявил, что участие Хизбаллы в правительстве Ливана, делает атаку Хизбаллы на Израиль объявлением войны Ливаном Израилю.
                  Tiras
                  1. Spez Сегодня, 12:26
                    Но всё равно, лучше не провоцировать. Очередной замес никому на пользу не пойдёт.
                    Spez
        2. igor67 Сегодня, 10:32
          Цитата: Spez
          А если законно избранный президент Палестины, воодушевлённый успехами Асада, попросит нашего президента, например?

          для начала надо провести выборы президента,Абу Мазен не проводит выборы и пересидел свой срок,потом надо провозгласить само государство ,с его атрибутикой флаг, гимн и деньги.а не на шекелях сидеть,
          igor67
          1. Spez Сегодня, 10:45
            Это всё есть. Выборы президента, ИМХО, являются внутренним делом государство, если оно не находится под чьим-либо протекторатом. Валюту тоже вправе выбирать любую, хоть чеки из макдональдса.
            Spez
            1. igor67 Сегодня, 10:55
              Цитата: Spez
              Это всё есть. Выборы президента, ИМХО, являются внутренним делом государство, если оно не находится под чьим-либо протекторатом. Валюту тоже вправе выбирать любую, хоть чеки из макдональдса.

              ну как бы по ихнему законодателбству выборы надо проводить по моему каждые 5 лет, он не проводил дай Бог памяти с 2005 или2006,что уже не законно,государство деюро не провозглашено,это по прежнему палестинская автономия.что такое автономия вы понимаете,мы платим им зарплату,полностью и всем палестинским бюджетникам и то му же Абу Мазену,ему так удобно наверно,електричество вода идругие услуги за наш счёт,своё государство надо за свой счёт содержать ,а это другая история
              igor67
              1. Spez Сегодня, 12:42
                Мне кажется, или Россия с Чечнёй несколько более выгодно договорилась?!
                Spez
                1. igor67 Сегодня, 13:51
                  Цитата: Spez
                  Мне кажется, или Россия с Чечнёй несколько более выгодно договорилась?!

                  у вас Чечня под боком и это отдельное географическое формирование,у нас все живут в перемешку.только Газа типа Чечни,нет там евреев.точнее израильтян
                  igor67
                  1. Spez Сегодня, 14:26
                    До начала девяностых и в Чечне жили вперемешку. Только потом всё так перемешалось, что брызги по всей стране полетели...
                    Spez
        3. Бродяга1812 Сегодня, 10:45
          Это фантастика сынку!
          Бродяга1812
          1. Spez Сегодня, 11:11
            Никогда не говори никогда.
            Spez
      2. voyaka uh Сегодня, 11:13
        "Саудиты - нет. Максимум санкции"////

        Сауды хотят дружить с Израилем, да им не дают остальные.
        Если Саудия не сделает сейчас качественный рывок в современность - погибнет.
        Король Саудии недавно прямо сказал палестинскому Аббасу:
        "Хватит вы..я.... Оставьте Иерусалим в покое". Король молодой и энергичный -
        он понял, что со всей 70-летней антиизраильской лабудой арабские
        страны вылетают с дороги технического прогресса.
        А Хизбаллу совсем недавно Лига Арабских стран единогласно
        превозгласила террористичской организацией. Израиль и не просил
        об этом - сами догадались.
        voyaka uh
        1. oldzek Сегодня, 11:33
          Эх!дело не в том кто что хочет в Израиле и вокруг него.дело в том что хотят за большой лужей! а там очень не нравится что вокруг него будет тихо.да и вообще чем больше шума вдали от Вашингтона,тем лучше для него.ИМХО
          oldzek
  5. Бродяга1812 Сегодня, 09:43
    Цитата: svp67
    Цитата: Zaurbek
    Давно напрашивается...Зачем такое не стабильное место под боком?

    Уничтожить Палестину НЕ ВОЗМОЖНО... Так же как и Израиль. Неужели история ни кого, ни чему не учит?

    Израиль уничтожить невозможно ,потому что есть страна и еврейский народ. Палестину тоже уничтожить невозможно ,потому что нельзя уничтожить то ,чего нет. Арабы- это народ ,а такого народа как палестинцы нет и никогда не было ,как не было иракцев,сирийцев,йеменцев и.т.д. Хотя ,при согласии арабов живущих на " территориях" можно искусственно создать т.н. Палестину,или же присоединить эти территории к Иордании,или Египту. Или же ,что и происходит продолжать сидеть на шее Израиля вечно и кричать на весь мир о своей цели : создать своё государство и уничтожить Израиль. Неплохо устроились ребята,я вам скажу. Вообще история с Палестиной мне здорово напоминает историю Советской России. Когда 14 союзных республик жили и прекрасно причем , за счёт Москвы ,а потом стали кричать ,что большей тирании и угнетения они не видели. В то время как в РСФСР жрать было нечего . Ну,развалился Союз и что ? Лучше стало в том же Таджикистане? Такая же история и здесь. Только арабы на " территориях" похитрее. Кричать - то кричат ,но пример Газы для них не пропал даром.
    Бродяга1812
    1. svp67 Сегодня, 09:54
      Цитата: Бродяга1812
      Палестину тоже уничтожить невозможно ,потому что нельзя уничтожить то ,чего нет

      То есть описание Палестины в ваших "ветхозаветных книгах" ложь?
      svp67
      1. Shahno Сегодня, 10:04
        Насколько я в курсе Палестина- страна филистимлян, завоеванная протоеврейскими племенами. Если уж говорить о библейских временах
        Арабы появились и завоевали земли древней Палестины несколько позднее.
        Потом опять появились евреи и опять отвоевали земли древней Палестины. Так что по хорошему ни мы, ни арабы не палестинцы.
        Shahno
        1. катана Сегодня, 10:58
          Цитата: Shahno
          Насколько я в курсе Палестина- страна филистимлян, завоеванная протоеврейскими племенами. Если уж говорить о библейских временах
          Арабы появились и завоевали земли древней Палестины несколько позднее.
          Потом опять появились евреи и опять отвоевали земли древней Палестины. Так что по хорошему ни мы, ни арабы не палестинцы.

          Когда в 7 веке арабы завладели Палестиной,то там вас,евреев,уже не было.Все ваши претензии направьте в римский сенат . laughing
          катана
          1. Tiras Сегодня, 11:33
            Цитата: катана
            Когда в 7 веке арабы завладели Палестиной,то там вас,евреев,уже не было.


            Евреи никогда не покидали Палестину. Учите мат часть wink
            Tiras
            1. svp67 Сегодня, 13:43
              Цитата: Tiras
              Евреи никогда не покидали Палестину. Учите мат часть

              Малая часть их. Самая ортодоксальная, но и самая слабая и бессильная.
              svp67
      2. Пофиг Сегодня, 10:10
        Палестина это название географического района. Народа под названием палестинцы – не существует как и не существует государства под названием Палестина.
        Например есть в России Урал. А теперь скажите где уральский народ и где государство под названием Урал?
        Пофиг
        1. катана Сегодня, 11:01
          Цитата: Пофиг
          Палестина это название географического района. Народа под названием палестинцы – не существует как и не существует государства под названием Палестина.
          Например есть в России Урал. А теперь скажите где уральский народ и где государство под названием Урал?

          Извините,но исходя из вашей логики- такого государства,как Канада или Австралия не доожно быть ,ибо это географическое понятие ,а не отдельный народ. bully laughing
          катана
        2. GRF Сегодня, 11:08
          Цитата: Пофиг
          . А теперь скажите где уральский народ и где государство под названием Урал?

          Сга уже работают над этим, с нашего попустительства )
          GRF
      3. Бродяга1812 Сегодня, 11:02
        Не хочется мне казаться более умным чем я есть ,но приходится. Филистимляне ,к потомкам коих сейчас пытаются причислить себя арабы " территорий" ,на самом деле никакого отношения к арабскому этносу никогда не имели. Их родина - остров Крит ( Греция) ,откуда они бежали, в связи с известными всем первоклассникам событиями. Точно также современная Сирия не имеет никакого отношения к Ассирийской империи. Однако назвалась же....Честнее всех оказалась Иордания.Эти вообще не имели имени страны,( ее никогда не было,как и остальных арабских стран , поскольку родина арабов - Аравия) решили по названию реки протекающей именоваться. Как например Полтава ,расположенная на реке Лтава,или Волгоград. Но Иордания даже подчеркнула,что корни ее не на той территории ,где она расположена ,а в Аравии. Поэтому ныне именуется пышно : Хашимитское Королевство Иордания. По имени Хашима - родного дяди Мухамеда,который воспитал сироту. А короли Иордании - прямые потомки Хашима. Единственный народ ,помимо евреев разумеется ,проживающий ныне на своей исторической родине- египтяне. Кстати ,не имеющие никакого отношения к арабскому этносу. Может быть поэтому и помирились с Израилем. Это если о ветхозаветных книгах.
        Бродяга1812
    2. катана Сегодня, 10:55
      Не только в России было плохо с едой - спросите об этом вашего форумчанина под ником Профессор- он в советское время,до переезда на историческую родину жил в Армянской ССР,город Ленинакан ,ныне город Гюмри.Кстати- второй по численности населения город в республике.Он вам расскажет о прекрасной жизни в Армянской ССР и как эти республики объедали wassat бедных русских!!Мне наверняка не поверите ,а он для вас свой!
      катана
    3. GRF Сегодня, 11:11
      Цитата: Бродяга1812
      Палестину тоже уничтожить невозможно ,потому что нельзя уничтожить то ,чего нет.

      Фашисты от зависти и умиления плачут в сторонке...
      GRF
      1. Бродяга1812 Сегодня, 12:04
        Это мелко,Хоботов.
        Бродяга1812
      2. -ш- Сегодня, 17:03
        и ироничный смех индеицев америки
        -ш-
    4. Moskovit Сегодня, 11:59
      Дайте им независимость. Снимите со своей шеи. В чем проблема?
      Moskovit
      1. Бродяга1812 Сегодня, 13:21
        Давным-давно бы это сделали. Но весь фокус в том,что в Газе не с кем разговаривать. Там ,Хамас рулит. А на западном берегу ,переговоры идут .Но если евреи предлагает конкретно условия создания арабского государства при гарантиях безопасности Израиля ,то арабы только делают вид ,что заинтересованы в образовании Палестины. Они все время выдвигают условия,которые просто не могут быть нами приняты априори. Например ,требуют чтобы все палестинцы и их потомки ,потомки потомков ,а также новые родственники были возвращены на территорию Израиля.По их подсчётам это 3,5 млн. человек. Это самоубийство для еврейского государства, в том числе демографическое. Опять же вопрос Иерусалима . Гарантии безопасности Израилю не даются .Очень сложно даже с таким техническим вопросом как границы. Израиль был восоздан на выкупленных еврейским фондом и Ротшильдами пустынных и болотистых землях.Несозданное арабское государство должно было расположиться на невыкупленных. Поэтому создались самые абсурдные границы в истории человечества, когда территории одного государства входят географически внутренними анклавами в другое государства. Это настоящий слоёный пирог. Либерман предложил ,все районы с преобладающим еврейским населением передать Израилю , а израильские с преобладающим арабским - будущей Палестине. Это позволило бы выровнять границы. Куда там! Я ещё раз повторяю: этих " несчастных" палкой из Израиля не выгнать. Ну,не хотят.
        Бродяга1812
        1. Moskovit Сегодня, 13:51
          Интересный подход. Израиль может принимать всех евреев, а Палестина палестинцев нет). Неужели 70 лет никак нельзя договориться
          Moskovit
          1. Бродяга1812 Сегодня, 16:28
            Цитата: Moskovit
            Интересный подход. Израиль может принимать всех евреев, а Палестина палестинцев нет). Неужели 70 лет никак нельзя договориться

            Да пусть принимают ,хоть вместе с чукчами ,со стадами северных оленей . Речь не об этом. Они требуют чтобы т.н. " палестинские беженцы" возвратились именно в те места на территории Израиля ,которые покинули в 1949 году под влиянием арабской пропаганды. Дескать ,чтобы не пострадать при наступлении победоносных арабских армий .Ну и вся эта веселая компания, на пару - тройку дней ,как они думали , переместилась так сказать. Ну,кто ж мог знать ,что победоносные арабские армии будут наголову разбиты,тогда в первый,но как выяснилось ,далеко не в последний раз. Вот черкессы ,не зная исхода войны за Независимость ,безоговорочно встали на сторону евреев ,приняв самое активное участие в боевых действиях .Живут ,там где и жили,причем припеваючи. Друзы,армяне держали нейтралитет.Тоже не прогадали. А евреи да- своих не бросают. 800 тысяч еврейских беженцев из арабских стран ,гонимых и лишенных имущества ,Израиль,сам тогда нуждавшийся во всем - принял.
            Бродяга1812
  6. Ураган70 Сегодня, 09:56
    "Террористическая война против Сирии, нацелена на то, чтобы подготовить почву для реализации решения о признании Иерусалима столицей израильского оккупационного образования. Американцы и израильтяне по-прежнему поддерживают боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (*)..."
    О чем и говорили не раз! В ответ слышали бред Профессора и К°, да этого еще...,как его... Краснодара, какие то исторические доводы тут приводили...
    Все проще, товарищи, все гораздо проще! Сионизмом эти две страны повязаны крепко!
    Ураган70
    1. Бродяга1812 Сегодня, 11:09
      Да здравствует сионизм: национально- освободительное движение положившее конец двухтысячелетнему изганию еврейского народа , его страданиям, угнетению,унижениям, дискриминации со стороны юдофобов.Ура товарищи!
      Бродяга1812
      1. -ш- Сегодня, 17:06
        ооо, опять это нытьё
        -ш-
    2. Tiras Сегодня, 11:36
      Цитата: Ураган70
      Американцы и израильтяне по-прежнему поддерживают боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (*)..."


      Вранье. Причём постоянное, без доказательств.

      Цитата: Ураган70
      О чем и говорили не раз! В ответ слышали бред Профессора и К°, да этого еще...,как его... Краснодара, какие то исторические доводы тут приводили...


      У вас кроме пустых слов и ненависти хоть что-то есть? lol
      Tiras
  7. Machete Сегодня, 09:57
    Начнут уничтожать Палестину, спровоцируют всех арабов региона.
    Израиль при этом сильно проредится. Оно им надо?
    Machete
    1. Джедай Сегодня, 10:06
      Цитата: Machete
      Оно им надо?

      Может и не надо, но до зубовного скрежета хочется.
      Джедай
    2. igor67 Сегодня, 10:47
      Цитата: Machete
      Начнут уничтожать Палестину, спровоцируют всех арабов региона.
      Израиль при этом сильно проредится. Оно им надо?

      вы просто не представляете, что такое Израиль,это не то , что тут вечно выкладывают карту изменения территории палестины,арабы как жили в своих деревнях так и живут,я переехал в город Кармиель жить,около 50 тысяч населения ,вокруг города живет около 250 тысяч арабов, как и в самом городе,у меня соседи арабы .из окна видно две арабские деревни и несколько раз в день я слушаю как орут в динамики с минаретов алах акбар.мы здесь живём в перемешку,вместе работаем,уже половина врачеё медперсонала,адвокаты,полицейские это арабы.Для того что бы понять надо не много пожить здесь и увидеть своими глазами, а не слушать бред чей то.Тож же форумчанин под ником Маз который жил в Израиле и гонит на государство, только потому ,что он получал зарплату меньше тех же арабов .У меня почасавая меньше в Два раза чам у арабов работающих со мной и что я должен приходить с ножём и резать их за это?
      igor67
  8. Livonetc Сегодня, 10:34
    Избранных нет.
    Все мы под богом ходим.
    Причем под одним.
    Остальное заблуждения, которые не позволяют жить по человечески.
    Livonetc
    1. GRF Сегодня, 11:22
      Цитата: Livonetc
      Избранных нет.
      Все мы под богом ходим.
      Причем под одним.
      Остальное заблуждения, которые не позволяют жить по человечески.

      Каждый верит в своего бога...
      И один ли Он, большой вопрос,
      Слишком по разному люди ведут себя, ради каждого своего, единственного...
      GRF
  9. kpotr Сегодня, 10:37
    "Израильское оккупационное образование", как же это звучит!
    kpotr
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    Цитата: Маки Авелльевич
    а статья и её источники смех курам

    Ожидаемая реакция самых сведущих. Как только статья про израильский беспредел, совместную с Сша поддержку террористов в Сирии, так сразу либо "это фейк", либо "курам на смех". При этом с "глубочайшем знанием" всего, что касается России пытаются критиковать и учить жить. Вот, что действительно курам на смех!
    rotmistr60
    1. voyaka uh Сегодня, 11:17
      В данном конкретном случае (про американские спецслужбы) - фейк.
      Как и большинство других материалов от этого парня из Алеппо.
      Неужели Вы сами не обратили на это внимание? Ничего из его новостей не подтверждается.
      Он придумывает "интернет-новости" прямо не выходя из дома.
      voyaka uh
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:23
        материалов от этого парня из Алеппо.
        Но почему-то "парню" из "Английской абсерватории" на западе не только верили, но и считали истинной в последней инстанции. И от ваших коллег на сайте частенько звучали обвинения России при штурме Алепо и "хим атаках". Не находите, что это двойные стандарты?
        rotmistr60
        1. voyaka uh Сегодня, 11:53
          На ненадежные источники ссылались обе стороны:
          и коалиция, и русские.
          В Алеппо, Хаме, Хомсе хим.оружие - баллоновые бомбы с отравляющим газом - применяли боевики.
          Армия Сирии тоже применяло хим.оружие - бочковые бомбы - в других местах, не в Алеппо.
          voyaka uh
      2. oldzek Сегодня, 11:39
        фейк или не фейк кто его знает,но то что за большой лужей старательно поддерживают напряженность на ближнем востоке это факт.
        oldzek
  11. Shahno Сегодня, 11:06
    Министерство иностранных дел Дании прекращает оказывать финансовую помощь, а также вводит более строгий процесс проверки распределения средств, перечисляемых палестинским НГО, о чем сообщило в пятницу, 22 декабря.
    Такое решение было принято после того, как министерство стратегического планирования Израиля предоставило премьер-министру Биньямину Нетаниягу информацию о том, что европейские фонды перечисляют деньги НГО, связанным с террористическими организациями и пропагандирующим бойкот Израиля.

    После этого министр стратегического планирования Гилад Эрдан обратился к министру иностранных дел Дании Андерсу Самуэльсену и настоял, чтобы королевство прекратило финансировать эти организаций

    Вчера Самуэльсен опубликовал коммюнике, в котором сообщил о большом значении, которое он придает надлежащему использованию выделяемой из казны помощи, и именно по этой причине ранее в этом году МИД начал всесторонний анализ средств, предполагавшихся палестинским НГО.

    Министр заверил, что преимущественную часть датской помощи, которая была заморожена в последние месяцы, возвратят в казну. Как дал понять министр Самуэльсен, многие палестинские организации, которые на сегодняшний день получают поддержку из Дании, ее лишатся.
    Shahno
  12. Оператор Сегодня, 12:23
    voyaka uh,
    Вы врете как неправоверный иудей laughing

    В Торе зафиксировано, что первый раз Иерусалим был полностью разрушен вавилонским царем Навуходоносором в 586 году до н.э., включая первый Храм. После чего на месте города 70 лет был пустырь.

    Второй раз Иерусалим был завоеван египетским царем Птолемеем I в 320 году до н.э. и после этого входит в качестве провинциального города в состав государства со столицей Дамаском под управлением греческой династии Селевкидов. Греки запрещают иудаизм, открывают в здании второго Храма свой языческий храм. Только в 164 году до н.э. евреи изгоняют греков из Иерусалима в результате восстания Маккавеев.

    Третий раз евреи были изгнаны из Иерусалима в 135 году н.э. римлянами, после чего город был переименован в Элия Капитолина, а второй Храм разрушен.

    В 313 году н.э. римский император Константин делает христианство государственной религией и восстанавливает название Иерусалим.

    В 628 году н.э. арабы завоевывают Иерусалим и на пустыре от второго Храма строят свои мечети.

    В 1947 году н.э. Генеральная Ассамблея ООН учреждает на территории Иерусалима Международную зону под управлением ООН. Совет безопасности ООН (включая США) неоднократно подтверждал это решение и требовал от Израиля прекратить оккупацию Международной зоны.

    Последнее решение США признать Международную зону столицей Израиля противоречит решению Генеральной Ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН.
    Оператор
    1. БАРХАН Сегодня, 14:02
      Цитата: Оператор
      Вы врете как неправоверный иудей

      Кратко и по делу.Просто перечислил события.Хочу посмотреть ,как ответят местные историки.Вообще сегодня хорошее обсуждение,с удовольствием читаю ,попивая кофе...Такая уютная ,воскресная перепалка...с ленцой и без оскорблений.
      Моё мнение таково.Пусть победит сильнейший.Да так и было всегда в истории,так и будет дальше.Кто победит, тот и будет хозяином земли.Остальное словоблудие."Мы носим наше право на кончиках наших мечей"-Бренн.
      БАРХАН
      1. Оператор Сегодня, 14:15
        Односторонние признание Международной зоны столицей Израиля является ярким подтверждением того факта, что Трамп - наш человек в Вашингтоне laughing

        Ничто иное не смогло бы так быстро и качественно привести к политической изоляции США и особенно Израиля, вмиг ставший страной-изгоем - от него были вынуждены отвернуться последние союзники: Турция, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Британия, Франция и Германия.
        Оператор
        1. БАРХАН Сегодня, 15:43
          Цитата: Оператор
          Односторонние признание Международной зоны столицей Израиля является ярким подтверждением того факта, что Трамп - наш человек в Вашингтоне
          Ничто иное не смогло бы так быстро и качественно привести к политической изоляции США и особенно Израиля, вмиг ставший страной-изгоем - от него были вынуждены отвернуться последние союзники: Турция, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Британия, Франция и Германия.

          Поддерживаю.И считаю ,что и этого мало.Вообще Трамп просто обязан исполнять любую старчески-бредовую фантазию своего мозга и любой каприз Иванки.Не останавливаясь ни перед чем,и не оглядываясь на законы с предубеждениями.
          БАРХАН
  13. chidoryan Сегодня, 13:28
    Опять местные антисемиты носятся со своей попоболью о еврейском вопросе. Расслабьте булки, евреев не уничтожить, уже много раз пытались. А вот русских походу получается изжить программками на рен тв и прочим бредом из интернета, видно как местный контингент превращается в тупой скот не умеющий думать своей головой . Я интернационалист и мне друзья все адекватные люди, хоть еврее, хоть арабы, хоть негры. И таких как я тоже изжить не выйдет, здравый смысл в конце концов победит и Россия станет страной с другим, человеческим лицом.
    chidoryan
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 14:28
      Цитата: chidoryan
      Я интернационалист


      интернационалисты/космополиты исчезают первыми так как не принадлежат к клану/народу/нации и по этому их выживание в случае катаклизма зависит только от возможности быстро передвигатся.

      насчёт " с человеческим лицом " , трудно предствить себе что это значит, у вас есть пример?
      Маки Авелльевич
    2. Spez Сегодня, 14:35
      Я интернационалист и мне друзья все адекватные люди, хоть еврее, хоть арабы, хоть негры.

      По отдельности - да. Но попробуйте как-нибудь прибухнуть в смешанной компании... Третья рюмка будет подниматься на окровавленном ноже.
      Spez
  14. filatik Сегодня, 13:34
    Побойтесь Бога воевать на земле господа! За это покарает Бог Америку и тех кто с ними, ибо разбудит огонь супер вулкана на земле кровавой
    filatik
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 15:05
      Цитата: filatik
      Побойтесь Бога воевать на земле господа!


      как сказал Ошо - присудствие Б-га в сортире не меньшее чем храме, так как он везде.
      Маки Авелльевич
  15. nikolaev Сегодня, 14:23
    США нужна большая война на БВ
    nikolaev
  16. nikolaev Сегодня, 15:53
    «Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам».
    Источник: http://rusvesna.su/news/1514112154
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 15:56
      абсолютно понятно почему США и Украина за героизацию нацизма !!! Это необходимый инструмент удержания убл...юдками власти! Ни о какой демократии, правах человека и речи быть не может в капиталистическом мире!!!
      nikolaev
      1. nikolaev Сегодня, 15:59
        борьба с фашизмом ( борьба за жизнь на планете Земля) = борьба с властью финансового капитала= борьба с еврейским финансовым капиталом
        nikolaev
  17. Shahno Сегодня, 16:11
    Арон Заави,
    Это бесполезно. Он египетских слов не знает. Пока не выучит, не поверит. Так что придется все это слышать.
    Shahno
  18. avros Сегодня, 16:11
    Что?Где?Когда?Палестина??? Не было и быть не может, Домой в Саудию будьте любезны с вещами на выход
    avros
  19. bmv04636 Сегодня, 16:13
    По оценке Минэкономразвития, в 2016 году в Еврейской автономной области валовой региональный продукт вырос на 7,1%. Это является лучшим показателем среди субъектов РФ. На втором месте – Республика Крым. Из дальневосточных регионов в первую десятку также вошла Амурская область с показателем 4,5%.
    Положительная динамика развития ЕАО сохраняется и в 2017 году. Так, в рейтинге по росту промышленного производства в январе – мае 2017 года. Еврейская автономная область заняла 2-е место из 85-ти регионов и стала лучшей по этому показателю на Дальнем Востоке. Исследование провели аналитики РИА Рейтинг на основе данных Росстата.
    Как то так lol
    bmv04636
  20. voyaka uh Сегодня, 16:25
    хрыч,
    "Мужики тащат какой-то подсвечник и чё?"///

    В этом посте очень наглядно виден Ваш уровень: дремучее, воинствующее невежество представителя "альтернативной истории".
    Ни про Триумфальную арку императора Тита, воздвигнутую в честь победы над евреями в Иудейской войне,
    ни про древний еврейский символ (и государственный герб Израиля) Менору Вы, понятное дело, не слышали. sad
    voyaka uh
  21. alta Сегодня, 16:30
    Бредовая статья, а столько комментов ...
    Спецслужбы США подталкивают армию Израиля к полному уничтожению Палестины[i][/i]
    Израиль ,, уничтожает,, Палестину, ежегодно переводя ПА 200 млн. долларов и электороэнергию, за кторую ПА не платит ...
    На эти деньги ПА содержит спецслужбы, охраняющие террористическую Власть ПА от более агрессивных террористов Хамаса...
    Например, в Газе был совершен переворот, Хамас вырезал сторнников Абу Мазена, брата Арафата, генерала спецслужб ПА , вытащили раздетого на улицу и растерзали ...
    Парадокс: Абу Мазен да и Король Иордании существуют благодаря Армии Израиля ... , увы, Израиль вынужден это делать ....свято место пусто не бывает...
    alta
  22. Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:02
    Израиль все больше становится похож на Третий Рейх, только теперь сами евреи взяли на вооружение тактику геноцида против другого народа...
    Раньше я еще сомневался в этом, но после регулярных обстрелов сирийской правительственной армии в то время когда она вела кровопролитные бои с террористами я все понял, Израиль просто хочет расширить свою территорию за счет территории соседей Палестины, Сирии, Египта и других... Ну, а повод всегда можно найти или организовать, правда еврейские братья?!
    Ratmir_Ryazan
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