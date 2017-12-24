Спецслужбы США подталкивают армию Израиля к полному уничтожению Палестины

Террористическая война против Сирии нацелена на то чтобы подготовить почву для реализации решения о признании Иерусалима столицей израильского оккупационного образования. Американцы и израильтяне по-прежнему поддерживают боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (*), причём военные США ведут подготовку террористов на своих военных базах в Хасеке и Хомсе, а из Израиля бандитам стабильно доставляется оружие, продовольствие и медикаменты.

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад прокомментировал ход событий на Ближнем Востоке, связанный с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. Из заявления аль-Микдада иранскому телеканалу «Аль-Алям»:Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб, комментируя заявление заместителя главы МИД САР, пишет о планах американских спецслужб использовать палестино-израильский конфликт в своих целях - для получения дополнительной поддержки произраильского лобби. В частности, сообщается о готовности отправить в зону конфликта наёмников с символикой «Хизбаллы» для участия в провокациях против израильских военнослужащих – под видом борцов за независимость Палестины.Такие планы ставят своей целью дискредитацию не только «Хизбаллы», но и всего палестинского сопротивления в глазах международного сообщества. Посыл в том, что палестинцы якобы готовы «опираться на террористов» в борьбе против государства Израиль. Это сделало бы легитимным широкомасштабное применение Израилем военной силы против Палестины с окончательной ликвидации какого-либо намёка на государственность.Между тем, бывший министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что для современного Израиля опасность "Хизбаллы", Ирана, ХАМАС и даже ИГИЛ (*) меньше, чем опасность коррупции в высших эшелонах. Об этом сообщает портал AMN