Огни у Скробова

Уже в начале 1915 г. в составе германской армии появилась первая огнеметная часть – пионерный добровольческий батальон (впоследствии – 3-й гвардейский пионерный батальон и гвардейский резервный пионерный полк).Вначале батальон включал в себя 6 рот, а с 1917 г. - 12. Каждая рота была оснащена 20-ю тяжелыми и 18-ю ранцевыми огнеметами. Если ранцевый огнемет обслуживался 2-мя бойцами (один носил баллон с огнесмесью, другой – осуществлял огнеметание), то тяжелый – целым расчетом ().Являясь элитной, ударной частью, огнеметчики отличались и соответствующей символикой: на погонах саперного образца (черных с красной окантовкой) стояла шифровка «MW» (Minenwerfer). Но самое главное – кайзер присвоил огнеметным частям особую эмблему – т. н. «мертвую голову». Серебряная «мертвая голова» наносилась на круглую черную нашивку, носимую на обшлаге левого рукава.Огнеметчики отлично проявили себя на Французском фронте в 1915-16 гг., но первая же атака на Русском фронте не оправдала ожиданий германского командования.Русская армия впервые в своей истории отражала атаку новейшего оружия противника - германцы применили огнеметы во время атаки у Скробовского ручья 27. 10. 1916 г.К утру этого дня позицию, выдвинутую на западный берег ручья, занимали: пехотные 218-й Горбатовский, 217-й Ковровский полки и 2 батальона 322-го пехотного Солигачского полка 35-го армейского корпуса. Резервы и артиллерия находились восточнее ручья. Русская позиция включала в себя несколько линий траншей, соединенных соответствующими ходами сообщения. Удаленность передовых окопов от позиций противника - от нескольких десятков до 300 шагов. Причем на отдельных участках проволочное заграждение было общим.Большим подспорьем для русских частей было то обстоятельство, что качественно сработала разведка – она предупредила о применении немцами огнеметов именно 27 октября. В некоторых ротах офицеры объяснили солдатам устройство и принципы применения огнеметного оружия, кое-где даже были созданы запасы воды для тушения пожаров.С 6-ти до 10-ти часов ураганный огонь германской артиллерии равнял с землей позиции русской артиллерии и пехоты (на восточном берегу Скробовского ручья), в дальнейшем передвинувшись на позиции, находившиеся на западном берегу ручья. Противник огнем, переходящим в ураганный, систематически разрушал русские окопы. К 15-ти часам многие солдаты и офицеры на передовой уже были убиты, а уцелевшие отлеживались в убежищах.Пользуясь тем, что наблюдение со стороны русских ослабло, германцы между 14-ю и 15-ю часами и осуществили огнеметную атаку. Выход огнеметчиков в атаку ничем не отличался от обыкновенного наступления пехоты: различить на расстоянии огнеметчиков и гренадеров было невозможно. Но на некоторых, максимально сближенных участках позиций, огнеметчики начали действовать из собственных окопов. Так, на боевом участке 6-й роты 217-го пехотного полка (удаленность от окопов противника 30 метров) немецкие огнеметчики вылезли на бруствер своего окопа и начали огненную атаку. Но дальности не хватало, и лишь в одну бойницу русского окопа угодило несколько капель горючей жидкости - они обожгли одного бойца. Через 2-3 минуты дерзкие огнеметчики огнем были отогнаны. На боевом участке 6-й роты 218-го пехотного полка (удаленность от окопов противника 25 метров) произошло тоже самое – но пламя достигло русского окопа и зажгло его.Во время наступления огнеметчики собирались в группы по 5-10 человек. В состав такой группы, кроме непосредственно огнеметчиков, входили бойцы с гранатами и ручными пулеметами. Обычная пехота шла сзади.Подходя шагов на 150 к русским окопам, огнеметчики устраивали дымовую завесу – она должна была прикрыть их от прицельного огня русской пехоты. Струя из огнемета направлялась в землю, вследствие чего образовывался густой черно-сизый дым, эффективно скрывавший огнеметчиков. Пользуясь дымзавесой, огнеметчики продвигались вперед на несколько шагов, а затем повторяли то же самое - пока не доходили до русских окопов.Многие русские солдаты воспринимали дымзавесу как начало газовой атаки и спешили надеть противогазы. Лишь спустя некоторое время, сообразив, что ветер дует в сторону противника, они срывали противогазы.Достигнув русских позиций, огнеметчики перемещались вдоль окопов, поливая огнем их защитников.Действия огнеметчиков были зафиксированы на всем боевом участке позиции – но сплошной цепи ими создано не было. Так, применение огнеметов описано очевидцами из состава 9-й, 11-й, 12-й и 14-й рот 218-го полка, 1-й, 2-й, 6-й, 14-й и 16-й рот 217-го полка и 7-й и 8-й рот 322-го полка. Очевидцы замечали действовавшие против своего участка группы в 1-2 огнемета и более крупные группы из 4 огнеметов. Общее количество действовавших огнеметов оценивалось в 50 - 60 единиц.Главное, что выручило русских солдат – это предупреждение разведки. «Предупрежден – значит вооружен» - никогда, наверное, данный принцип не нашел более яркого воплощения, как в этом бою. Сильным пулеметно-винтовочным огнем русские сорвали атаку германской пехоты, усиленной огнеметчиками, с большими для противника потерями. Они пресекли создание единого фронта огнеметчиков – вместо него последние рассыпались на отдельные группы, поражаемые с флангов огнем стрелкового оружия.По показаниям очевидцев, в этом бою немцы применяли огнеметы двух типов.Первый выпускал струю пламени (сплошную или не сплошную, на расстояние до 20 метров). Сплошная струя имела вид волнистой огненной линии, «постепенно расширившейся к концу и почти не коптящей», а не сплошная представляла серию огненных брызг, бьющих из огнемета. Струя, падая на землю, давала густое черное облако.Второй выпускал струю едкой жидкости – она не горела, но при падении на землю давала обильный сизый дым. Попадая на шинели и другие части снаряжения, эта жидкость их прожигала. После того как данная жидкость обрабатывала участок местности, он воспламенялся с помощью огнеметов первого типа.Огнеметов первого типа было значительно больше, чем второго.Русские потери: в Горбатовском полку – до 25, а в Ковровском полку – 4 легко обожженных бойцов. Причем через корпусные лечебные учреждения прошло лишь 5 обожженных человек. Источник отмечал, что ожоги имели желтый цвет, кожа иногда трескалась, а из трещин выступала кровь.Специально созданная комиссия для изучения применения противником нового оружия пришла к следующим выводам.Немцами применялись огнеметы 3 типов: а) малые, переносимые бойцом на спине, причем тот же боец держал в одной руке (в основном левой) шланг (брандспойт); б) средние – обслуживались двумя или тремя людьми (брандспойт нес одиночный человек) и в) большие - действующие прямо из окопа, в этом случае брандспойт, тяжелый и длинный, переносило 2-3 человека.Малый огнемет имел следующую конструкцию: на спине огнеметчика крепилось два цилиндра, один под другим (высота и диаметр соответственно 60/30 и 20/10 сантиметров). Первый цилиндр крепился за плечами, а второй находился на пояснице. Брандспойт выходил из-под левой руки огнеметчика – и последний, ведя огонь, поводил им из стороны в сторону.Средний огнемет имел больший резервуар – несший его человек «сгибался под тяжестью цилиндра». Брандспойт выходил с правой стороны несущего его бойца - как бы в положении «на руку». За расчетом огнемета перемещалось еще несколько человек, несшие на спинах цилиндры.Указывалось, что специальных способов борьбы с огнеметчиками нет.Бойцы 218-го и 217-го полков стреляли в них из винтовок и пулеметов, метали гранаты – но обратить вражеских огнеметчиков в бегство им не удалось. Причина – в незначительном количестве уцелевших бойцов передовых окопов (ураганный артиллерийский и минометный огонь немцев не только вывел из строя большинство людей, но и оружие – которое было засыпано землей и песком; некоторые солдаты сменили несколько винтовок - забирая целые у убитых и раненых товарищей; а в 217-м полку наблюдались случаи, когда после выхода винтовок из строя, защитники окопов переходили в контратаки против огнеметчиков – и, не доходя 30 шагов до цели, были встречены огненными струями и возвращались в свои окопы).Иногда огнеметчики поражались русской артиллерией – но это поражение было случайным, т. к. целенаправленного артогня по ним никто не вел - вследствие близкого расстояния от русских окопов, на котором огнеметчики действовали.Во время проведенных после боя контратак со стороны русских резервов применение немцами огнеметов было обнаружено лишь дважды: 1) при наступлении 2 рот 219-го полка утром 28 октября на выс. «Бово» - русские были встречены сильным винтовочно-пулеметным огнем и огненной струей, выбрасываемой на 15-20 метровое расстояние; струя выбрасывалась прямо из окопа, с определенными промежутками; длительность огнепуска колебалась от нескольких секунд до минуты; сколько действовало огнеметов - установить не удалось; 2) против батальона 321-го полка, двинувшегося в 6 часов 28 октября в контратаку на т. н. «лорийские и австрийские окопы» - удалось установить действие 2 - 3 огнеметов.Докладчик приходил к таким выводам:1) Огнеметы являются оружием ближнего боя с дальностью действия не свыше 30-40 шагов – то есть непосредственную опасность они могут представлять только для защитников окопов, расположенных на соответствующем удалении от неприятельских. В противном случае огнеметы должны быть доставлены на указанную дистанцию - и лишь после этого они могут применяться в боевых целях.2) Из-за малой дальности действия, огнеметы ни в коем случае не могут заменить артиллерийскую подготовку, пулеметный и винтовочный огонь и даже ручные граны. То есть являются исключительно вспомогательным средством, дополняющим прочие виды огня.3) Моральный эффект, производимый огнеметами на защитников окопов, уступает впечатлениям от прочих видов огня и удушающих газов.4) Применение огнеметов будет успешным лишь для довершения разгрома уже расстроенного предыдущим боем противника - сопротивление которого во многом сломлено.5) Наступать огнеметчики могут лишь под прикрытием дымовой завесы.6) Одни лишь огнеметы, без поддержки гренадер, пулеметчиков и пехотинцев не могут ни занять, ни удержать территорию.7) Наиболее надежное средство борьбы с огнеметчиками – комбинированный огонь.8) Контратака против огнеметчиков опасна – ведь контратакующие, двигаясь вперед, сами приближаются к огнеметам на дистанцию огневыстрела.9) Необходимо особое наблюдение за действиями огнеметчиков.10) Бойцы должны быть знакомы с устройством огнеметов и тактикой их применения.11) На случай прорыва вражеских огнеметчиков ближайшие резервы должны находиться во второй линии окопов – не скучиваясь в укрытиях, т. к. 1-2 огнеметчика могут отрезать им выход.12) В окопах следует иметь запасы воды, песка и (или) рыхлой земли.Очевидцы отмечали, что впечатление, производимое огнеметами (в отличие от эффекта традиционных видов оружия) было ничтожно - особенно после того, как русские бойцы убедились, что струя огнемета опасна лишь на расстоянии 20-25 шагов, а сами огнеметчики могут продвигаться только шагом. Правда, отдельные русские бойцы криками, что «окопы горят» и «немцы пущают огонь» сильно нервировали остальных бойцов - как на передовой, так и в ближайших резервах.В итоге, в отличие от Французского фронта, первый блин у немцев на Русском фронте действительно получился комом – применение массы из 50-60-ти огнеметов в бою у Скробова не принесло противнику даже минимального тактического эффекта.Причем необходимо отметить, что действия германских огнеметчиков в этом бою были значительно облегчены двумя немаловажными обстоятельствами. Во-первых, из-за многочасовой артиллерийской подготовки большинство защитников русских передовых позиций к моменту огнеметной атаки уже были выведены из строя. Во-вторых, русская артиллерия, вследствие близкого расположения русских и германских позиций опасаясь поразить своих, не вела огня по атакующим огнеметчикам противника.