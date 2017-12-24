17:16 24 декабря

Небоевые потери: десятки колумбийских военных пострадали от удара молнии

Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу в результате удара молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука, передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.



По данным пресс-службы ведомства, чрезвычайное происшествие произошло во время подготовки к торжественной церемонии, которая должна была пройти на территории воинской части.


Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им,
говорится в релизе Минобороны Колумбии.

Как сообщил генерал Луис Фернандо Рохас, солдаты получили ожоги.

Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом,
добавил генерал.

Все пострадавшие были немедленно доставлены в военный госпиталь для детального обследования и лечения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Тралл Сегодня, 09:24
    Техника безопасности и в Колумбии должна соблюдаться во время грозы.
    Тралл
    1. Каракут Сегодня, 09:30
      Солдаты кокаином торговали ,вот Бог и наказал ..хе хе..
      Больше ничего на ум не пришло..
      Каракут
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:36
        Цитата: Каракут
        Солдаты кокаином торговали ,вот Бог и наказал ..хе хе..
        Больше ничего на ум не пришло..


        про "ум" вы может слишком.. воздержались бы немного
        вас с ветки на ветку мотает и весде тоже самое + '' ХЕ ХЕ''
        Маки Авелльевич
        1. хрыч Сегодня, 09:54
          Цитата: Маки Авелльевич
          '' ХЕ ХЕ''

          Путин пристреливается по американскому континенту wassat Кстати, как давно была гроза в Тель-Авиве? laughing
          хрыч
          1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:04
            Цитата: хрыч
            Путин пристреливается по американскому континенту Кстати, как давно была гроза в Тель-Авиве?


            мы тут все в резиновых сапогах и без зонтиков ходим
            Маки Авелльевич
            1. Туз Бубен Сегодня, 14:11
              И без ов !!!!?
              Туз Бубен
              1. Туз Бубен Сегодня, 14:14
                ну не пропускает автомодер слово кандомы.......
                Туз Бубен
                1. Туз Бубен Сегодня, 14:17
                  Отсюда и ....пальцем деланые..Гриигорий Климов.
                  Туз Бубен
            2. DalaiLama Сегодня, 15:19
              От землетрясения с цунами это не поможет. Хе-хе...
              Скажите а в израиле есть своя АЭС?
              DalaiLama
        2. Каракут Сегодня, 12:54
          Цитата: Маки Авелльевич
          Цитата: Каракут
          Солдаты кокаином торговали ,вот Бог и наказал ..хе хе..
          Больше ничего на ум не пришло..


          про "ум" вы может слишком.. воздержались бы немного
          вас с ветки на ветку мотает и весде тоже самое + '' ХЕ ХЕ''

          Куда нам гоям до вас...)))
          И вам хе хе от души!
          Каракут
    2. jolly deckhand Сегодня, 09:36
      Соблюдай ты её,не соблюдай-там как Бог даст...Вот у нас недавно случай был-везли вахту нам на смену на промысел,и встретились с нефтевозом,так все пристёгнутые погибли,а выжили водила и механик,оба не пристёгнутые(сами выскочить успели,а мужиков вытащить не успели).Вот и не верь после этого в Судьбу,Рок,Фатум,и что там ещё есть...
      jolly deckhand
      1. sedoj Сегодня, 11:59
        Цитата: jolly deckhand
        Вот и не верь после этого в Судьбу,Рок,Фатум,и что там ещё есть...

        Китайцем надо было родиться: https://www.youtube.com/watch?v=2Oec0vQJQs8
        sedoj
    3. 79807420129 Сегодня, 09:41
      Цитата: Каракут
      Больше ничего на ум не пришло..
      Пусть выздоравливают.
      Вот чего вообще то в голову первым приходит.
      79807420129
      1. Каракут Сегодня, 12:59
        Цитата: 79807420129
        Цитата: Каракут
        Больше ничего на ум не пришло..
        Пусть выздоравливают.
        Вот чего вообще то в голову первым приходит.

        Пусть думают за что их молния поразила...! Не у одной Армии мира таких потерь не было.. laughing
        Русские сверх оружие испытали..ха ха..
        Каракут
        1. Black5Raven Сегодня, 15:08
          Цитата: Каракут
          Русские сверх оружие испытали..ха ха..

          Федя, ты ? @
          Black5Raven
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
    ... не хило, это что же все стояли в одной луже?... request
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 09:30
      На плацу, возможно, а флагштока в роли громоотвода рядом не оказалось.
      Тралл
      1. Mavrikiy Сегодня, 09:36
        Цитата: Тралл
        На плацу, возможно, а флагштока в роли громоотвода рядом не оказалось.

        Так то да, но .... тогда крайний командир.
        Mavrikiy
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 09:37
        Цитата: Тралл
        На плацу, возможно, а флагштока в роли громоотвода рядом не оказалось.


        ФЛАГШТОК БЫК ПРОВОДНИК К ЛУЖЕ
        Маки Авелльевич
        1. DalaiLama Сегодня, 15:25
          Не проводник а громоотвод.
          Russians did it? Или все как обычно будут валить на евреев?
          DalaiLama
      3. Джедай Сегодня, 09:39
        Цитата: Тралл
        а флагштока в роли громоотвода рядом не оказалось.

        Зато оружие в руках явно было, ведь к какой-то церемонии готовились. Печальный случай...
        Джедай
        1. johnik Сегодня, 11:04
          "Оружие нужно держать во время ядерного взрыва на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги!"(устав..)
          johnik
          1. Голован Джек Сегодня, 11:13
            Цитата: johnik
            ...устав...

            Армии США? wink
            Голован Джек
  3. Rusland Сегодня, 09:27
    Кроме соболезнования и пожелания скорого выздоравления нечего добавить.
    Rusland
    1. svp67 Сегодня, 09:38
      Цитата: Rusland
      Кроме соболезнования и пожелания скорого выздоравления нечего добавить.

      Поддерживаю
      svp67
      1. DalaiLama Сегодня, 15:27
        Можно еще скинуться на лечение.
        DalaiLama
  4. рюрикович Сегодня, 09:33
    Стихия, блин..... Так всегда говорит один мой хороший знакомые на любые проявления погоды what
    рюрикович
    1. Туз Бубен Сегодня, 14:19
      Покойный 7...
      Туз Бубен
  5. svp67 Сегодня, 09:37
    Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу в результате удара молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука,
    Что та артиллерия поработала.... А громоотводы устанавливать не пытались?
    svp67
  6. san4es Сегодня, 10:08
    Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу в результате удара молнии

    ...Пабло с того света мстит am
    san4es
  7. zivXP Сегодня, 10:18
    в военной части Попаяна

    Ну а что вы хотите от армянской задницы?
    zivXP
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Цитата: Mavrikiy
    тогда крайний командир.

    Командир в таких ситуациях (ранения, гибель л/с) всегда крайний по должности.
    rotmistr60
  9. Дирижер Сегодня, 10:49
    Служивым выздоровления , Начальству части оргвыводы. Но название города , Попаян, ну кто втаком городе то военных держит , так и просится на язык сравнение с Ж....а. Попаянская дивизия.
    Дирижер
  10. Горный стрелок Сегодня, 11:05
    Бывает же! На плацу шарахнуло, когда в строю стояли? Во время грозы? Ну, знаете...
    Горный стрелок
  11. Fkjydjckfrgh Сегодня, 12:03
    "Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им"
    Глупо тормошить Того, кто так не двусмысленно выказал своё отношение (к военным в частности и Колумбии вообще. Шутка, скорейшего выздоровления служивым.)
    Fkjydjckfrgh
  12. Туз Бубен Сегодня, 14:25
    нУ НЕ СУДЬБА УЗНАТЬ колумбийским военным, что снег должен быть белым и квадратным...
    Туз Бубен
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