Небоевые потери: десятки колумбийских военных пострадали от удара молнии

Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им,

Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом,