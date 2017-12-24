Небоевые потери: десятки колумбийских военных пострадали от удара молнии
Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу в результате удара молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука, передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.
По данным пресс-службы ведомства, чрезвычайное происшествие произошло во время подготовки к торжественной церемонии, которая должна была пройти на территории воинской части.
Как сообщил генерал Луис Фернандо Рохас, солдаты получили ожоги.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в военный госпиталь для детального обследования и лечения.
По данным пресс-службы ведомства, чрезвычайное происшествие произошло во время подготовки к торжественной церемонии, которая должна была пройти на территории воинской части.
Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им,говорится в релизе Минобороны Колумбии.
Как сообщил генерал Луис Фернандо Рохас, солдаты получили ожоги.
Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом,добавил генерал.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в военный госпиталь для детального обследования и лечения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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