«Изрыгающее пламя». Огнеметное оружие Первой мировой. Часть 2

Горючее выбрасывалось под давлением газа (у «Грофа» - 17 атмосфер, у «Векса» и «Клейфа» - 25 атмосфер). Азот для огнеметов хранился или в стальных бутылях емкостью в 13,5 литров, или в малых бутылях - по 2 литра. Бутыли с азотом красились немцами в светло-зеленый цвет - для отличия от других газов.В заправленные огнесмесью аппараты газ вводился по металлической коленчатой трубке, снабженной контрольным манометром для измерения давления. На этой трубке имелся предохранительный клапан.После применения огнеметы чистились сырым бензолом, продувались и вытирались.В первых огнеметах воспламенение производилось при прохождении струи над горящим факелом, пропитанным тем же составом. В дальнейшем был изобретен особый пороховой воспламенитель.Огненная струя выпускалась как одна непрерывная, или как серия «выстрелов» (огнеметчик быстро открывал и закрывал края брандспойта, оставляя его открытым около секунды). Струя, выброшенная под полным давлением при подъеме брандспойта вверх, называлась дуговой – она могла поражать цели за закрытиями и на большее расстояние. Ряд выстрелов был эффективнее одной непрерывной струи. Но «Гроф» был предусмотрен лишь для того чтобы поливать огнем вправо-влево – это называлось «стрижка под гребенку».Применение огнеметного оружия требовало основательной технической и специальной подготовки, знания материальной части, выдержки и хладнокровия. Огнеметчик должен был в любой обстановке хладнокровно, не обращая внимания на окружающее, делать свое дело, непрерывно следить за техникой, ее работой, показаниями манометров и пр.Недаром император Вильгельм II присвоил огнеметным частям, помимо зачисления их по гвардии (что было очень престижно и почетно), особую эмблему: адамову голову на рукаве - знак бессмертия и причиняемого врагу смертельного урона.Штаты военного времени определяли следующий состав огнеметного отделения: «Векс» и «Клейф» по 4 человека (командир отделения, наводчик, носильщик, помощник носильщика), «Гроф» - 5 человек (добавлялся второй носильщик), а двойные «Клейфы» и «Грофы» - 6 человек (добавлялись помощники наводчика и (или) помощники носильщика).Все бойцы расчета должны иметь одинаковую подготовку - чтобы каждый из них мог заменить выведенного из строя товарища без остановки действия огнемета.Как боевая единица применялась группа из не менее чем двух отделений с добавлением к ним нескольких метателей гранат - гренадеров. Состав – 13 человек (2 огнеметных отделения и группа гренадеров).Гренадеры поддерживали темп боя во время перерывов при замене передового отделения (отработавшего или выведенного из строя) вторым (запасным).При установке огнеметов на позиции огнеметным батареям (особенно «Грофов») иногда придавались носильщики из состава пехотной части, занимавшей позицию.Огнеметчики приучались делать свое дело без шума и разговоров, днем и ночью, аккуратно и осторожно, не теряя инструментов, в противогазах, ползком, преодолевая заграждения и препятствия, обходясь без команд, действуя по условным знакам.Состав полевой роты огнеметчиков германской армии во время позиционной войны был следующим: ротный командир, 4 лейтенанта, фельдфебель, вице-фельдфебель, 20 унтер-офицеров и один обозный унтер-офицер, 20 ефрейторов, 120 - 121 рядовых пионеров, санитарный унтер-офицер, писарь, 3 повара, каптенармус, 2 конюха, сапожник, портной, 2 мотоциклиста.Рота включала 6 взводов (один из них состоял из нестроевых, резервных и денщиков - всего 19 - 20 человек) и нестроевую команду (из 6 человек). Каждый из двух первых взводов состоял из 4-х отделений огнеметчиков - 16 человек, гранатометчиков - 7 человек и пулеметчиков (или гранатометчиков) - 6 человек. Всего в этих взводах было по 30 человек. 3-й и 4-й взводы также состояли из 4-х отделений огнеметчиков (16 человек) и 7 гранатометчиков. Всего в них было по 24 человека. 5-й взвод (для штурмового батальона) состоял из 6 огнеметных отделений (24 человека) и 1 денщика, всего в нем было 26 человек.Сила отдельных взводов зависела от боевых заданий и варьировалась, но рекомендовалось избегать перемещения людей по разным взводам.В зависимости от конструкции огнеметы применялись: ранцевые - при наступлении и обороне, стационарные (траншейные) и фугасные - при обороне. Но нужно отметить, что огнеметы типа «Клейф» при снаряжении их горючей жидкостью на 50% приобретали подвижность огнемета типа «Векс». Огнеметы типа «Гроф» обладали малой маневроспособностью и могли быть отнесены к стационарным (траншейным) огнеметам. Огнеметы типа «Клейф» и «Гроф» могли применяться при подготовке атаки, а огнеметы типа «Клейф», кроме того, и в период атаки. Примером может служить огнеметная атака 1 июня 1916 г. в Кадетском лесу под Верденом – она была проведена 10-й ротой гвардейского полка при помощи огнеметов типа «Клейф» и «Гроф», установленных в течение ночи в 40 - 50 метрах от неприятельских позиций (причем одно отделение «Клейфов» действовало впереди атакующего батальона совместно с гранатометчиками).При подготовке и проведении атаки рота понесла следующие потери: при переноске огнеметов в ночь на 1 июня - 2 убитых и 4 раненых, при установке огнеметов - 5 отравленных газами, при атаке - 1 убитый и 3 раненых. Потери противника одними только пленными - 1014 человек, в том числе 2 командира полка.Огнемет как оружие ближнего боя должен был помочь пехоте захватить окопы противника, овладеть опорными пунктами и т. д. «Векс» мог следовать с пехотой повсюду. Обычно часть огнеметных отделений шла впереди пехоты – чтобы сломить сопротивление противника и прикрыть дымом наступающую сзади пехоту. Эти отделения или разворачивались по фронту или расчленялись в глубину. Огнеметы действовали против оборудованных участков позиции противника и пунктов, на которых ожидалось упорное сопротивление.Массовая группировка огнеметов против ключей позиции противника была важнее, чем равномерное распределение по фронту атаки. Ударное огнеметное отделение «Вексов» было достаточным для атаки 200 – 400-метрового участка окопов.Интересна тактика применения германцами огнеметов типа «Векс», выработанная ими к концy 1918 г. Она заключалась в комбинированных действиях гранатометчиков и огнеметчиков, наступавших на позицию противника под прикрытием дымовой завесы. Благодаря последней огнеметчикам удавалось подходить на расстояние, необходимое для огнеметания, и, внезапно открывая огонь, вносить панику в ряды противника.Но боевой опыт показал, что смелые и опытные пулеметчики могли отбивать такие комбинированные атаки.При установке на позиции «Грофы» ставились в 50 - 60 метрах друг от друга.Местность сильно влияла на ход атаки. Наиболее благоприятной считалась пересеченная, покрытая кустами (позволяющая подойти максимально незаметно к противнику) местность.Огнеметчики перед наступлением исследовали местность, на которой предстояло действовать, ходы сообщения и позиции противника. Немцы даже строили учебные городки, воспроизводящие атакуемый участок неприятельской позиции.Огнеметы очень помогали разведывательным группам - особенно малые огнеметы «Векс», действующие бесшумно. Огненная струя заставляла противника отказываться от сопротивления, что обеспечивало взятие пленных (тогда как ручные гранаты из-за шума были в разведке неудобны).В разведку обычно также определялись два отделения «Вексов». Огненной струей действовали только когда встречено сопротивление. Заходя во фланг окопу или группе окопов, огнеметчики помогали отрезать противника от тыла и захватить пленных и трофеи.Огнеметы использовались и для борьбы с танками и бронемашинами противника. Огненная струя направлялась в смотровые щели и люки - с целью поражения водителей и воспламенения бензобаков. Применялись огнеметы и в ходе боев в населенных пунктах.В обороне огнеметы использовались для удержания важных опорных пунктов и для обороны подступов, особенно в мертвых пространствах. Для обороны опорных пунктов использовались все типы огнеметов, но германцы отдавали предпочтение стационарным (траншейным) огнеметам типа «Гроф». Огнеметы рекомендовалось устанавливать на наиболее вероятном направлении удара противника.Стационарные (траншейные) и ранцевые огнеметы при обороне располагались в окопах или в воронках от снарядов (с учетом дальности огня) - чтобы добиться формирования сплошной огненной стены.Фугасные огнеметы признавалось наиболее целесообразно применять для защиты подступов, располагая их в шахматном порядке на тех участках, откуда непосредственно грозила атака противника.Действие огнеметов в обороне немцы сочетали с контратакой, используя сильное моральное воздействие, которое это оружие производило на войска противника. Огнеметы поднимали и дух своих войск. Но при неудаче первой атаки повторять ее на том же боевом участке не рекомендовалось.Лучшим средством отражения огнеметных атак, как уже отмечалось, был меткий огонь из пулеметов и винтовок, а также умелое применение винтовочных и ручных гранат. Очень важно было не допустить огнеметчиков противника до окопов, а при наступлении своевременно обнаружить их позиции и уничтожить артиллерийским или минометным огнем.При обнаружении позиций стационарных (траншейных) огнеметов последние атаковывались с тыла или с фланга – применять эти огнеметы для кругового обстрела не представлялось возможным.А русские тактические наставления времен Первой мировой войны – какие они давали рекомендации относительно применения огнеметного оружия?Они также отмечали, что различаются: 1) Огнеметы тяжелые (большой мощности), которые, благодаря своему весу, не могут быть легко перемещаемы с места на место и, в силу этого, могут служить только при позиционной войне в качестве исключительного оружия обороны какого-либо важного пункта; 2) Огнеметы переносные (средней мощности), обладавшие меньшим весом, чем предыдущий тип, но все же требующие для своего перемещения некоторого количества людей – они являются в основном оружием обороны и приспособлены к переносу во время боя с места на место вдоль позиции, хотя могут быть использованы и при переходе в наступление (для чего могут выдвигаться в исходные для атаки окопы или даже ближе); 3) Огнеметы носимые (малой мощности), ранцевого типа, которые легко переносятся на спине одним человеком поэтому могут найти применение в любой боевой обстановке.Конструктивные данные, определяющие вес огнемета, и, следовательно, его тип, обусловливали и его свойства как оружия. С этой точки зрения свойства огнемета определялись дальностью выброса огнесмеси и временем ее горения. Чем больше вес огнемета – тем более он прочен, и, соответственно, наибольшую дальность и время горения давали тяжелые огнеметы.Тяжелые и переносные огнеметы имели дальность до 75 - 100 шагов при времени горения в 30 - 45 секунд. При их установке необходимо создать соответствующие укрытия и предусмотреть маскировку. Несмотря на вес, желательно, чтобы огнеметы маневрировали. Указывалось на необходимость иметь запасные позиции, принять меры к хранению огнесмеси.Огнеметы должны регулярно проверяться и заряжаться.Носимые огнеметы – как прекрасное противоштурмовое средство (в обороне), так и оружие, предшествующее (в наступлении) штыковому бою.В обороне огнеметчики заранее занимают указанные позиции. Когда противник приблизится шагов на 20, горящие струи поражают его боевые порядки.При наступлении огнеметчики должны постараться приблизиться к противнику незамеченными. На последней стрелковой позиции они берут установленный интервал (30 - 50 шагов) и затем должны как можно быстрее сблизиться с противником, чтобы с 16 - 20 шагов «дать выстрел».На протяжении всей дистанции действия огнемета на земле горит огнесмесь. И за пределами огневой струи действие огнеметов распространяется еще шагов на 10 - на этом пространстве формируется непереносимая человеком высокая температура.Действие огнеметов, кроме непосредственного вывода людей из строя, характеризуется эффектом наличия самого факта присутствия огня и дыма - производя на противника сильное моральное впечатление, создавая в его рядах расстройство и замешательство. Этим должны воспользоваться свои войска.Наконец, огнеметчик должен зорко следить за тем, чтобы не обдать огнесмесью своих. В случае воспламенения одежды, каждый загоревшийся должен твердо помнить, что окружающие могут его спасти только в том случае, если он сразу же упадет на землю. Загоревшийся огнеметчик должен, прежде всего, освободиться от своего оружия, а окружающие, не теряя ни минуты, должны накрыть горящего брезентом, шинелями, полотнищами палаток и т. п., а если есть огнетушители - то использовать и их.Все вышеуказанное имело практическое значение – и при умелом использовании огнемет стал грозным оружием поля боя Первой мировой войны.