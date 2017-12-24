Ювелирный взрыв: кто такие сапёры Воздушно-космических сил РФ?

Никогда не слышали о сапёрах в составе ВКС? А они есть. Инженерные войска входят в состав Воздушно-космических сил России. Их задачи не ограничиваются подготовкой аэродромов и обеспечением полетов авиации. Они также занимаются утилизацией объектов капитального строительства.



Сегодня Вооруженные силы РФ проходят масштабное обновление, в том числе и строительное. Минобороны активно избавляется от ветхих строений и строит новые. В уходящем году Инженерные войска возвели более 3200 капитальных сооружений, а ликвидировали порядка 4 тысяч.



Таких специалистов называют "ювелирами". Заложить взрывчатку так, чтобы здание сложилось как карточный домик, при этом не повредив окружающие строения - действительно ювелирная работа. Она требует точнейших расчетов и острой внимательности.











