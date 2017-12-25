17:21 25 декабря

Siemens не смог добиться признания сделки по турбинам недействительной

Арбитражный суд Москвы не нашел доводов признать сделку о поставках турбин Siemens «дочке» Ростеха – компании «Технопромэкспорт» – недействительной, передает РИА Новости.



В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено,
говорится в решении суда.


«В связи с изложенным правовых оснований для признания сделок недействительными по доводам, изложенным в первоначальном иске, а также для применения последствий недействительности сделок, предусмотренных в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеется. В удовлетворении первоначального иска следует отказать», – отмечается в документе.

Напомним, летом Siemens сообщил, что все 4 его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим в концерне заявили о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, а также приостановить поставки по действующим контрактам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. Миханище Сегодня, 10:44
    Будем топить дровами. Дров у нас много.
    Миханище
    1. Зяблицев Сегодня, 10:45
      Siemens и не хотел добиться положительного решения... laughing
      Зяблицев
      1. катана Сегодня, 10:48
        Цитата: Зяблицев
        Siemens и не хотел добиться положительного решения... laughing

        А чего хотел Сименс?
        катана
        1. Зяблицев Сегодня, 10:49
          Деньги,еще раз деньги + большой и перспективный рынок сбыта!И это он уже имеет...
          Зяблицев
          1. Идущий Сегодня, 11:00
            В связи с этим в концерне заявили о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, а также приостановить поставки по действующим контрактам.


            Это игра на публику и не более.
            Идущий
          2. катана Сегодня, 11:10
            Цитата: Зяблицев
            Деньги,еще раз деньги + большой и перспективный рынок сбыта!И это он уже имеет...

            Деньги -это понятно ,но где в РФ вы увидели перспективный рынок??
            катана
            1. Зяблицев Сегодня, 11:12
              А где Вы его не увидели? Карту откройте и вот все что красное - это Россия!Возможно, для Вас это будет шокирующим открытием,что Россия 1/6 часть суши! laughing
              Зяблицев
              1. катана Сегодня, 11:33
                Цитата: Зяблицев
                А где Вы его не увидели? Карту откройте и вот все что красное - это Россия!Возможно, для Вас это будет шокирующим открытием,что Россия 1/6 часть суши! laughing

                Я не спорю - территория у РФ большая,но сейчас 1/8 часть суши,а не 1/6.Кроме того,РФ в данный момент находится в кризисе,по данным вашего же Росстата(это не данные враждебного Госдепа) промышленное производство в ноябре 2017 года упало на рекордные 3,6 процента.Такое уже было лишь в далеком 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом.Экономика РФ схлопывается на глазах ,а кому тогда будут нужны элэнергия и турбины ,их производящие?
                катана
                1. burigaz2010 Сегодня, 12:28
                  Цитата: катана
                  Цитата: Зяблицев
                  А где Вы его не увидели? Карту откройте и вот все что красное - это Россия!Возможно, для Вас это будет шокирующим открытием,что Россия 1/6 часть суши! laughing

                  Я не спорю - территория у РФ большая,но сейчас 1/8 часть суши,а не 1/6.Кроме того,РФ в данный момент находится в кризисе,по данным вашего же Росстата(это не данные враждебного Госдепа) промышленное производство в ноябре 2017 года упало на рекордные 3,6 процента.Такое уже было лишь в далеком 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом.Экономика РФ схлопывается на глазах ,а кому тогда будут нужны элэнергия и турбины ,их производящие?

                  Ну насчёт падения производства, у нас в Удмуртии строят новые заводы, зарплата растет! А насчет Сименс отличная электроника, у нас в котельной стоит, блин не нарадуемся!
                  burigaz2010
                  1. катана Сегодня, 12:59
                    Рад за удмуртов !!!!! smile
                    катана
                2. Зяблицев Сегодня, 13:09
                  катана

                  Вы очень наивны laughing
                  Зяблицев
              2. 79807420129 Сегодня, 12:08
                Цитата: Зяблицев
                А где Вы его не увидели?

                Евгений drinks hi Тяжело с деревом спорить yes По нему стучишь,оно только свое тук,тук,тук hi laughing
                79807420129
                1. Зяблицев Сегодня, 15:00
                  Влад, hi drinks Ему просто завидно + патологическая ненависть к России!Особого внимания обращать не стоит!
                  Зяблицев
                  1. 79807420129 Сегодня, 17:09
                    Цитата: Зяблицев
                    Особого внимания обращать не стоит!

                    Евгений drinks Да на него особо то внимания и не обращаем laughing За полтора года пока он здесь,кроме ржача ничего не вызывает. laughing Размик 72 его первый ник.потом73,74 и т.д.,сейчас вот почему то в катану перековался,хотя это японский меч. laughing Хочет быть смешным,дело хозяйское. drinks hi
                    79807420129
            2. 79807420129 Сегодня, 11:35
              Цитата: катана
              Деньги -это понятно ,но где в РФ вы увидели перспективный рынок??

              Наверное в Армении laughing А Simens до того испугался бесперспективности российского рынка,что заключил контракт еще на поставку двух аналогичных турбин в Татарстан. bully
              79807420129
              1. катана Сегодня, 11:50
                Цитата: 79807420129
                Цитата: катана
                Деньги -это понятно ,но где в РФ вы увидели перспективный рынок??

                Наверное в Армении laughing А Simens до того испугался бесперспективности российского рынка,что заключил контракт еще на поставку двух аналогичных турбин в Татарстан. bully

                Причем тут Армения?Про контракт на две турбины я знаю не хуже вас,но это не есть объемы перспективного рынка.
                катана
                1. 79807420129 Сегодня, 11:59
                  Цитата: катана
                  ,но это не есть объемы перспективного рынка.

                  Это ты Сименсу и Дженерал Электрик скажи laughing может и прекратят тогда драку за бесперктивный рынок laughing тебя то точно они послушаются такого "великого" экономиста и бизнессмена. good
                  79807420129
                  1. катана Сегодня, 12:15
                    Цитата: 79807420129
                    Цитата: катана
                    ,но это не есть объемы перспективного рынка.

                    Это ты Сименсу и Дженерал Электрик скажи laughing может и прекратят тогда драку за бесперктивный рынок laughing тебя то точно они послушаются такого "великого" экономиста и бизнессмена. good

                    Конкуренция по любому будет,даже за такой зачуханный ,как армянский. laughing
                    катана
                2. Pirogov Сегодня, 12:05
                  Цитата: катана
                  Причем тут Армения?Про контракт на две турбины я знаю не хуже вас,но это не есть объемы перспективного рынка.

                  Так этот заказ не последний , а поставка турбин подразумевает и обслуживание ,а это всегда деньги . Вы бы прежде чем ёрничать глянули бы цену одной турбины и успагоились .
                  Pirogov
      2. Владимир16 Сегодня, 10:49
        Цитата: Миханище
        Будем топить дровами. Дров у нас много.

        Кого топить? Баню? Однозначно дровами!!! laughing
        А сименс нужно гнать поганой метлой. Немцы убили миллионы наших родных. Они вечно в долгу перед русскими. Пусть скажут спасибо, что им позволили торговать у нас. Упыри они.
        Не будет сименса вынуждены будем сами делать турбины. В итоге будут свои и не будет зависимости от упырей.
        Владимир16
        1. Кот Всапогах Сегодня, 10:56
          H. BOSS носите? а они форму фашикам шили, порше танки делал, Опель машины и не только , там много от чего вам отказаться придётся, и не только немецкого- от чешкого австрийского, АМЕРИКАНСКОГО, венгерского, список огромен времени печатать не хватит!
          Кот Всапогах
        2. игорка357 Сегодня, 11:05
          А стирать будете на "Волне-2"..а ездить на Вазе,про сотовый вообще забудьте,отключите комп,телевизор вражеский на помойку!Турбины то страна сделает,и работать будут..а вот о беспечной жизни вам придется забыть,если руководствоваться вашей логикой!Что бы узнать как у вашей мамы дела,нужно будет бежать на почту и заказывать переговоры!Интернет,тоже вражины придумали,так что прощайте.. wink
          игорка357
          1. bk316 Сегодня, 11:15
            Интернет,тоже вражины придумали

            Ну это Вы передергиваете речь же не о том кто придумал, а о том самим делать или покупать
            bk316
        3. катана Сегодня, 11:12
          Цитата: Владимир16
          Цитата: Миханище
          Будем топить дровами. Дров у нас много.

          Кого топить? Баню? Однозначно дровами!!! laughing
          А сименс нужно гнать поганой метлой. Немцы убили миллионы наших родных. Они вечно в долгу перед русскими. Пусть скажут спасибо, что им позволили торговать у нас. Упыри они.
          Не будет сименса вынуждены будем сами делать турбины. В итоге будут свои и не будет зависимости от упырей.

          Делайте сами - никто вас за руки не держит.Вопрос только в одном - как ?
          катана
          1. vovanpain Сегодня, 11:52
            Цитата: катана
            елайте сами - никто вас за руки не держит.Вопрос только в одном - как ?

            Молча Размик и уж более 9 лет делаем laughing
            А своей тупостью оставляешь нехорошее впечатление о всех армянах. negative
            vovanpain
            1. катана Сегодня, 13:04
              Ого- "товарищ" из спецслужб нарисовался!!Насчет производства газовых турбин в России я знаю,но они,к сожалению,не экономичны и обладают гораздо меньшей мощностью.
              катана
      3. Шура пермский Сегодня, 10:50
        поздно крытого гонять,турбины работают уже...
        Шура пермский
      4. rotmistr60 Сегодня, 11:02
        Siemens и не хотел добиться положительного решения...
        Вы абсолютно правы. И если бы украина не подняла шум, то все прошло бы тихо и мирно. В итоге Siemens пришлось имитировать активное судебное разбирательство и сыпать угрозами о разрыве контрактов.
        rotmistr60
      5. Кент0001 Сегодня, 11:32
        Но для проформы погундел знатно, что бы все было по Станиславскому wassat
        Кент0001
  2. Хагалаз Сегодня, 10:46
    Думаю, чистой воды отмаза у Сименса этот суд был. Типа, ну мы попытались, но не вышло.
    Хагалаз
    1. катана Сегодня, 11:15
      Цитата: Хагалаз
      Думаю, чистой воды отмаза у Сименса этот суд был. Типа, ну мы попытались, но не вышло.

      Они наверняка обратятся в Международный Арбитражный суд.Что бы иметь возможность туда обратиться,нужно сначала обращаться в местные суда типа Басманного. wassat
      катана
      1. Хагалаз Сегодня, 12:16
        Вот когда подадут, тогда и спишимся. В какие сроки ждать подачи?
        Хагалаз
  3. Александр War Сегодня, 10:47
    Не по Теме!После гибели доктора Лизы новая глава ее фонда подняла себе зарплату в 5 раз http://ren.tv/novosti/2017-12-23/posle-gibeli-dok
    tora-lizy-novaya-rukovoditelnica-ee-fonda-podnyal
    a-sebe-zarplatu
    Александр War
    1. Хагалаз Сегодня, 10:50
      Да и не слышно что то об этом фонде после смерти д.Лизы....
      Хагалаз
  4. pvv113 Сегодня, 10:47
    Жульство не прошло wink
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 11:01
      Приветствую Владимир! hi , да никуда они не хотят уходить , провели "мероприятие" для галочки и все.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 11:18
        Привет, Виктор! Если ты католик - то с Праздником! Если нет, то помоги праздновать католикам! laughing
        Согласен с тобой, от денег еще никто не отказывался, а российский рынок для Сименса весьма прибыльный
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 11:55
          Буду помогать католикам , а Сименс это давний клиент России.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 11:57
            Цитата: Идущий
            Буду помогать католикам

            Ну, тогда за дружбу конфессий drinks
            pvv113
  5. Egorovich Сегодня, 10:48
    Громкий выпендреж "Сименс" не прошел, будут тихо и мирно продолжать свою работу в России. Зато перед матрасниками отчитались, мы мол старались.
    Egorovich
  6. svp67 Сегодня, 10:59
    Арбитражный суд Москвы не нашел доводов признать сделку о поставках турбин Siemens «дочке» Ростеха – компании «Технопромэкспорт» – недействительной,
    Да быть такого НЕ МОЖЕТ. "Удивлен", нет "сильно удивлен"... Это как? как это у "Сименса" денег не хватило на хороших адвокатов? "Нищета", вот и получили результат....
    svp67
    1. игорка357 Сегодня, 11:07
      Да все было договорено,Сименс и не хотел терять рынок,просто показали,что типа вот мол мы вот..но не получилось,работаем дальше!
      игорка357
      1. svp67 Сегодня, 11:17
        Цитата: игорка357
        Да все было договорено

        Да Вы шо? Сговор... Ну воще... Кто бы мог подумать, что ТАКОЕ возможно в "свободном и демократичном мире".... Да Вы наговариваете....
        svp67
  7. Vita VKO Сегодня, 11:00
    в концерне заявили о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, а также приостановить поставки по действующим контрактам
    Давно ждем и надеемся, что российские производители турбин наконец смогут нормально работать. Главное, что бы эта инициатива исходила со стороны Siemens.
    Vita VKO
    1. svp67 Сегодня, 11:22
      Цитата: Vita VKO
      Давно ждем и надеемся, что российские производители турбин наконец смогут нормально работать.

      Вы не представляете, какой это будет тяжелый и затратный путь. Благодаря "мудрой" финансовой политике Кудрина и его учеников, это не так легко. Сейчас придется догонять, и проходить десятилетия в развитии за месяцы, а это ОЧЕНЬ затратно. ОЧЕНЬ. Надо хотя бы стенды и испытательные площадки современные построить. Что бы не ездить по "заграницам"... Знаю, что наш Уральский Турбинный уже начал работать в этом направлении... Честно - только РАД этому и желаю только УСПЕХОВ и УДАЧИ
      svp67
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:02
    Немцы допрыгаются, что янки их вытеснят с нашего рынка! Причем, сша будут постовлять турбины в Крым, прикрываясь "национальными интересами сша в этом регионе "! recourse
    Геркулесыч
    1. катана Сегодня, 11:18
      Цитата: Геркулесыч
      Немцы допрыгаются, что янки их вытеснят с нашего рынка! Причем, сша будут постовлять турбины в Крым, прикрываясь "национальными интересами сша в этом регионе "! recourse

      И вам не смешно писать такого рода "комментарии" ?
      катана
      1. PN Сегодня, 14:38
        А так на самом деле и будет. Только слепой этого не видит. В техническом плане ЕС ввел санкций больше, а американцы этим и пользуются.
        PN
  9. KCA Сегодня, 11:03
    Представитель "Сименса" после оглашения приговора отвернулся с улыбкой "не очень-то и хотелось..." :-)
    KCA
  10. mavrus Сегодня, 11:06
    Цитата: катана
    Цитата: Зяблицев
    Siemens и не хотел добиться положительного решения... laughing

    А чего хотел Сименс?

    Хотел турбины продать... Продал. Хотел чистым из под санкций выйти... Вышел... а заодно и нос утёр санкционерам.
    mavrus
    1. катана Сегодня, 11:20
      Цитата: mavrus
      Цитата: катана
      Цитата: Зяблицев
      Siemens и не хотел добиться положительного решения... laughing

      А чего хотел Сименс?

      Хотел турбины продать... Продал. Хотел чистым из под санкций выйти... Вышел... а заодно и нос утёр санкционерам.

      Вы крупно ошибаетесь - Сименс обратится в Международный Арбитражный суд,на этом дело не остановится.
      катана
  11. Al Shurshun Сегодня, 11:06
    Цитата: Владимир16
    Не будет сименса вынуждены будем сами делать турбины
    собственные делаем еще со времен Уренгой-Помары-Ужгород и продолжаем делать feel
    Al Shurshun
  12. Al Shurshun Сегодня, 11:10
    Цитата: Миханище
    Будем топить дровами. Дров у нас много
    особенно много дров в Крыму даже для электрогенерации feel
    Al Shurshun
  13. Житель Урала Сегодня, 11:20
    Может уж тогда послать сименс - вон американская фирма готова поставлять турбины вместо них, в том числе и в Крым
    Житель Урала
    1. катана Сегодня, 11:37
      Цитата: Житель Урала
      Может уж тогда послать сименс - вон американская фирма готова поставлять турбины вместо них, в том числе и в Крым

      Ну прям рвутся американские фирмы в Крым - это новое Эльдорадо на Земле. wassat
      катана
  14. Миханище Сегодня, 11:29
    Цитата: Житель Урала
    Может уж тогда послать сименс - вон американская фирма готова поставлять турбины вместо них, в том числе и в Крым
    - глупость не пишите.
    Миханище
  15. groks Сегодня, 11:50
    Интересно. СТГТ - истец? Во как. А турбины установлены? Работают?
    groks
  16. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:17
    Все формальности соблюдены,занавес..)как то не верится,что Siemens,с великой охотой,встревал в эту дрязгу) ибо,в случае "победы", возникала угроза потери рынка, на котором они больше ста лет,и который они практически контролируют
    Сибирский цирюльник
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