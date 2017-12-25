Siemens не смог добиться признания сделки по турбинам недействительной

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено,

Арбитражный суд Москвы не нашел доводов признать сделку о поставках турбин Siemens «дочке» Ростеха – компании «Технопромэкспорт» – недействительной, передает РИА Новости говорится в решении суда.«В связи с изложенным правовых оснований для признания сделок недействительными по доводам, изложенным в первоначальном иске, а также для применения последствий недействительности сделок, предусмотренных в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеется. В удовлетворении первоначального иска следует отказать», – отмечается в документе.Напомним, летом Siemens сообщил, что все 4 его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим в концерне заявили о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, а также приостановить поставки по действующим контрактам.