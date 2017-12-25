НЛО, роботы-убийцы, зомби: у Пентагона найдется ответ на любую угрозу

Роботы-убийцы бесконечно храбры. Они не испытывают жалости и слушаются приказов. Они будут целиться и стрелять во врагов. Люди стреляют только приблизительно в направлении цели и боятся ранить другого. Роботы же стреляют, чтобы убить,

Секретная программа Пентагона по изучению НЛО, о которой недавно узнали СМИ, – это не единственный пример того, как американские военные отрабатывает сценарии, которые больше подходят для научно-фантастических фильмов, пишет ABC News.К примеру, несколько лет назад Пентагон готовил «план» на случай «зомби-апокалипсиса», напоминает издание.«Рассекреченный документ Стратегического командования вооруженных сил США под названием CONPLAN 8888 содержал рекомендации по сдерживанию атак ходячих мертвецов и проведению соответствующих учений. Цель инициативы заключалась в том, чтобы разработать всеобъемлющую стратегию по защите граждан страны от зомби», – приводит статью ИноТВ Впрочем, военный эксперт Джон Пайк утверждает, что такого противника, как зомби, «выдумали только для того, чтобы не называть реального врага, например Китай или Северную Корею». При этом он отмечает, что у Минобороны США есть реальный план на случай атаки роботов-убийц.Но пока это лишь план, поскольку «на данный момент таких технологий пока еще не существует». Хотя, скорость научного прогресса позволяет предположить, что это дело ближайшего будущего, отмечает эксперт.заключил Пайк.