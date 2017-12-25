17:28 25 декабря

НЛО, роботы-убийцы, зомби: у Пентагона найдется ответ на любую угрозу

Секретная программа Пентагона по изучению НЛО, о которой недавно узнали СМИ, – это не единственный пример того, как американские военные отрабатывает сценарии, которые больше подходят для научно-фантастических фильмов, пишет ABC News.



К примеру, несколько лет назад Пентагон готовил «план» на случай «зомби-апокалипсиса», напоминает издание.


«Рассекреченный документ Стратегического командования вооруженных сил США под названием CONPLAN 8888 содержал рекомендации по сдерживанию атак ходячих мертвецов и проведению соответствующих учений. Цель инициативы заключалась в том, чтобы разработать всеобъемлющую стратегию по защите граждан страны от зомби», – приводит статью ИноТВ.

Впрочем, военный эксперт Джон Пайк утверждает, что такого противника, как зомби, «выдумали только для того, чтобы не называть реального врага, например Китай или Северную Корею». При этом он отмечает, что у Минобороны США есть реальный план на случай атаки роботов-убийц.

Но пока это лишь план, поскольку «на данный момент таких технологий пока еще не существует». Хотя, скорость научного прогресса позволяет предположить, что это дело ближайшего будущего, отмечает эксперт.

Роботы-убийцы бесконечно храбры. Они не испытывают жалости и слушаются приказов. Они будут целиться и стрелять во врагов. Люди стреляют только приблизительно в направлении цели и боятся ранить другого. Роботы же стреляют, чтобы убить,
заключил Пайк.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:07
    Их там от кокаиновой заисимости лечить надо… и их генералам запретить творения фабрики грез смотреть…
    Шура пермский
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:11
      Не поможет -в пароллельной вселенной где сша находятся любое лекарство только усиливает болезнь!
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 11:16
        Вот вы смеетесь , а они ухмыляются и денюшки пилят , а запуганный обыватель со страхом их отдает.
        Идущий
        1. LSA57 Сегодня, 11:24
          Цитата: Идущий
          а они ухмыляются и денюшки пилят ,

          дык не наши пилят. а ихние пусть хоть оппилятся
          LSA57
        2. Sergey53 Сегодня, 11:36
          Цитата: Идущий
          Вот вы смеетесь , а они ухмыляются и денюшки пилят , а запуганный обыватель со страхом их отдает.

          Они эту ахинею на самом деле ещё и в школах преподают.
          Sergey53
    2. Chertt Сегодня, 11:11
      Цитата: Шура пермский
      Их там от кокаиновой заисимости лечить надо

      В пентагоне против вашего предложения, Это не зависимость, а глубокое погружение в проблему
      Chertt
    3. LSA57 Сегодня, 11:15
      Цитата: Шура пермский
      Их там от кокаиновой заисимости лечить надо

      скорее уже от голливудской
      LSA57
      1. К0щей Сегодня, 11:17
        Цитата: LSA57
        скорее уже от голливудской

        это замкнутый круг, т.к. голливуд давно в коксе по самые ноздри)))
        К0щей
        1. LSA57 Сегодня, 11:25
          Цитата: К0щей
          это замкнутый круг, т.к. голливуд давно в коксе по самые ноздри)))

          поняно. глюки односценарные laughing
          LSA57
  2. АлеБорС Сегодня, 11:08
    Качественные галюциногены в Америке используются...
    АлеБорС
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:12
      Да уж, синие крокодильчики lol в небе сша летают чаще, чем боевая авиация америки.
      Геркулесыч
    2. LSA57 Сегодня, 11:16
      Цитата: АлеБорС
      Качественные галюциногены в Америке используются...

      причём среди "экспертов"
      LSA57
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:08
    Хочу ознакомиться с планом сша по общепланетному отлову manda-вошек!!! sad
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 11:17
      Цитата: Геркулесыч
      Хочу ознакомиться с планом сша по общепланетному отлову manda-вошек!!!

      запланированно на 2018 год 4 квартал
      LSA57
    2. Идущий Сегодня, 11:17
      За Ваши деньги любой каприз , они по этому принципу и идут.
      Идущий
  4. Deadушка Сегодня, 11:15
    Знаем мы их рекомендации...
    что при массовом заражении, что при зомбаках "купировать" очаг ядерным взрывом....
    пока не распространилась зараза.
    Хотя про главную заразу(себя) умалчивают. laughing
    Deadушка
    1. LSA57 Сегодня, 12:41
      Цитата: Deadушка
      Хотя про главную заразу(себя) умалчивают.

      это не зараза, это вирус. смертоносный
      LSA57
  5. san4es Сегодня, 11:15
    Роботы-убийцы бесконечно храбры. Они не испытывают жалости и слушаются приказов. Они будут целиться и стрелять во врагов.
    stop
    laughing
    san4es
    1. Spez Сегодня, 11:47
      "Ратник Х" рассекретили? ;-)
      Spez
      1. san4es Сегодня, 12:07
        Цитата: Spez
        "Ратник Х" рассекретили? ;-)

        ...На видео кибер-лошадь и кибер-собака yes
        san4es
        1. Spez Сегодня, 12:43
          Не смотрел, но осуждаю!))) Так же как и кибер-женщин ;-)
          Spez
    2. Лексус Сегодня, 14:03
      Я совсем недавно сайт Boston Dynamics изучал. Да, есть над чем задуматься.
      Лексус
  6. Egorovich Сегодня, 11:15
    Матрасники и сами, как ходячие мертвецы. И мысли у них, как у зомби, поэтому все так и планируют. Правильно говорят: "Каждый по своему с ума сходит".
    Egorovich
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    ... запрелая нация... а ещё "исключительные" ... однако такой маразм долго продолжаться не может, лечить их всех надо, "Солнцепёком" по возможности... bully
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 11:26
      Цитата: a.s.zzz888
      ... запрелая нация... а ещё "исключительные"

      правильнее наверное, исключительно запрелая нация
      LSA57
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    содержал рекомендации по сдерживанию атак ходячих мертвецов и проведению соответствующих учений
    И чего тогда можно ожидать от американской военщины если у них не совсем адекватно воспринимают действительность. У них с мозгами все в порядке или как? Вот уж действительно "вам тут не там".
    rotmistr60
  9. tomket Сегодня, 11:46
    А где план от вторжения орков? Кого отправят уничтожать кольцо всевластия в Мордор? Где план против синих ходоков ? В конце, концов, Смауг скоро проснуться может! О чем вообще они там думают?! Да и вообще, Зима скоро!!!
    tomket
    1. Вадим237 Сегодня, 12:30
      К несчастью учения, от отморожения мозгов, успехом не завершились
      Вадим237
    2. Spez Сегодня, 12:44
      ничего-то ты не знаешь... tongue
      Spez
  10. garri-lin Сегодня, 12:13
    Возможно ская военшина намеревается передать исламским терористам некое секретное оружие.( газ подавляюший/убиваюший высшую нервную деятельность мозга человека= делаюшего человека похожим на зомбиии)
    И на всякий случай( вдруг терористы решать испытать не отходя от кассы) готовятся противостоять местному населению подвергшемуся действию оного оружия , и решившему покончить с властью такой инцидент допустившей.
    garri-lin
    1. garri-lin Сегодня, 12:15
      Странно PIN дос написать не получилось.
      garri-lin
  11. gukoyan Сегодня, 12:19
    Совсем трэш пошёл... Детский сад на уровне правительства... Я думаю наши чудаки в Думе никогда США не переплюнут))))
    gukoyan
  12. Гуру Сегодня, 12:29
    Это они со Скайнетом бороться собрались, и обороняться от нашествия Терминаторов. Вот вопрос "А кто раньше эту байду придумал -Голливуд или Пентагон?"
    Гуру
  13. Нормаль ок Сегодня, 13:24
    НЛО, роботы-убийцы, зомби: у Пентагона найдется ответ на любую угрозу

    Абсолютно нормальная практика. У любого генштаба должны быть отработаны сценарии на самые маловероятные угрозы. Иначе получиться как с НордОстом, - нет координации между службами а в результате успех превращается в трагедию.
    Нормаль ок
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