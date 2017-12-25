17:26 25 декабря

Белый дом представит Конгрессу перечень "плохих парней" из России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый Кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным Трампом в августе.

Белый дом представит Конгрессу перечень "плохих парней" из России



Как рассказал изданию бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.

Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится, говорится в статье. Например, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.

Фрид подчеркнул, что список "должен быть точечным, а не массовым": "раздувать доклад только ради красивых цифр не надо".

Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии
— добавил эксперт.

В августе Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс обсудит возможности расширения уже действующих ограничительных мер, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 53

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:06
    Сечина пусть вносят туда с чубайсом
    Шура пермский
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:14
      Сечен и ваучер у них там за "своих " числятся!
      Геркулесыч
    2. Logall Сегодня, 11:15
      Не будет его, он свой!
      Logall
      1. Burbon Сегодня, 11:20
        Цитата: Logall
        Не будет его, он свой!

        а Путина по чему не вносят??...то же свой??......... belay
        Burbon
        1. Logall Сегодня, 11:27
          Свой или не свой не знаю! Но пока он будет президентом в чёрный список не внесут! Данные прецедент будет опасен для мировой политики... Путин им нужен для общения на многих площадках, А если Его внести в какие-либо плохие списки, тогда и формат общения изменится на 0.
          Logall
          1. Burbon Сегодня, 12:12
            Цитата: Logall
            Путин им нужен для общения на многих площадках

            laughing каких площадках...они же утверждают что мы в глухой изоляции.....так по чему?????
            Burbon
        2. LSA57 Сегодня, 11:33
          Цитата: Burbon
          а Путина по чему не вносят??...то же свой??.....

          ну и какие против него можно ввести санкции?
          LSA57
          1. Burbon Сегодня, 12:14
            Цитата: LSA57
            ну и какие против него можно ввести санкции?

            да много какие...арест имущества его семьи за границей...запрет на въезд в страны(какие угодно)...все кто помогает Путины под санкции...и т.д....
            Burbon
            1. LSA57 Сегодня, 12:45
              Цитата: Burbon
              .арест имущества его семьи за границей.

              её там нет
              [quoteзапрет на въезд в страны(какие угодно)...][/quote]
              Президенту страны запретить въезд? так он не по своей воле едет, его такой же президент приглашает.
              все кто помогает Путины под санкции...и т.д....
              так вот они всю Россию под санкции загоняют
              LSA57
              1. Burbon Сегодня, 13:45
                Цитата: LSA57
                её там нет

                laughing belay fool если ты так считаешь, то это не значит что его дочери нет в швейцарии......у нее там семья
                Burbon
                1. LSA57 Сегодня, 14:14
                  Цитата: Burbon
                  у нее там семья

                  а имущество записано на мужа. его под санкции?
                  LSA57
                  1. Burbon Сегодня, 14:18
                    Цитата: LSA57
                    а имущество записано на мужа. его под санкции?

                    вы это знаете? или просто так написали?...или хотите что бы так было?
                    Burbon
                    1. LSA57 Сегодня, 15:18
                      Цитата: Burbon
                      вы это знаете?

                      вы это знаете точно. про ВВП и его семью ВСЕ и ВСЁ знают. даже я не имею такого опыта как у него смог бы представить такой вариант и обезопасить себя и свою семью
                      LSA57
                      1. Burbon Сегодня, 15:20
                        Цитата: LSA57
                        вы это знаете точно

                        про дочь он сам по зомбоящику говорил?...или вы этому то же не верите?
                        Burbon
            2. BAI Сегодня, 13:21
              запрет на въезд в страны

              Володину запретили - он в свите Путина поехал в ЕС, и все проглотили, как миленькие. А Самому запрещать .... ???
              BAI
    3. Сергей-svs Сегодня, 11:15
      Цитата: Шура пермский
      Сечина пусть вносят туда с чубайсом

      А нам, рядовым россиянам - это глубоко по фиг!!! lol Думаю, что многие даже с одобрением ознакомятся с этим списком. yes Греф, вон уже явно занервничал и даже стал грозить. belay Видно, что то зачесалось от предчуствия.... Достали уже, все эти чинуши-мультимиллиардеры. negative
      Сергей-svs
      1. катана Сегодня, 11:24
        Лучше уж вводят санкции против российских чинуш,прорвавшихся к корыту,чем санкции против всей экономики страны.
        катана
        1. LSA57 Сегодня, 11:34
          Цитата: катана
          Лучше уж вводят санкции против российских чинуш,прорвавшихся к корыту,

          зависть, это один из грехов. что, не пустили? request
          LSA57
          1. катана Сегодня, 11:39
            Цитата: LSA57
            Цитата: катана
            Лучше уж вводят санкции против российских чинуш,прорвавшихся к корыту,

            зависть, это один из грехов. что, не пустили? request

            Куда мне против российских чинуш !! sad request
            катана
            1. LSA57 Сегодня, 11:50
              Цитата: катана
              Куда мне против российских чинуш !!

              дык чинуша он и в африке чинуша laughing
              LSA57
      2. Bulrumeb Сегодня, 11:28
        Греф, вон уже явно занервничал и даже стал грозить.

        так за "святое" же берут супостаты, даже не за бубенцы, а за кошелек. занервничаешь тут laughing
        Bulrumeb
        1. Sergey53 Сегодня, 17:14
          ему нервничать нечего, его трогать никто не будет.
          Sergey53
      3. Pirogov Сегодня, 11:47
        Цитата: Сергей-svs
        А нам, рядовым россиянам - это глубоко по фиг!!! lol Думаю, что многие даже с одобрением ознакомятся с этим списком. yes Греф, вон уже явно занервничал и даже стал грозить. belay Видно, что то зачесалось от предчуствия.... Достали уже, все эти чинуши-мультимиллиардеры.

        Так они свои проблемы на бюджет перекинут и все дела . Или Вы думаете Грефы и комп. страдать будут ?
        Pirogov
    4. Sergey53 Сегодня, 11:32
      Чего мелочиться, пусть уже всех либералов включают.
      Sergey53
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:11
    над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.
    Трудятся в поте лица по "стахановски", предвкушая как наконец в этот раз "больно" ударят по российской общественности и богатым, которые в одночасье отвернуться от ВВП. И наконец-то долгожданная "победа" по смене режима. Вот только думают они по американски совершенно не учитывая российский менталитет. В итоге - работа в корзину.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 11:13
      Вот интересно , кто их консультирует по России , ничего "стоящего" они предложить не могут.
      Идущий
      1. 79807420129 Сегодня, 11:30
        Цитата: Идущий
        Вот интересно , кто их консультирует по России , ничего "стоящего" они предложить не могут.
        Витя drinks hi Так выходцы из СССР,да Ходорок laughing А так же смотрят форумы,а там написано
        Цитата: Шура пермский
        Сечина пусть вносят туда с чубайсом

        Против Сечина введем,а Чубайсер свой,его не тронем. fellow
        79807420129
        1. Идущий Сегодня, 11:50
          Приветствую Влад! hi drinks , ну если соцсети и наш форум тогда я спокоен.
          Идущий
        2. САИД Сегодня, 12:58
          Никто не консультирует. Они делают вид, что вводят санкции, а мы для убедительности пищим "ой". Все правительство РФ работает так как им нужно. Денежки утекают, из месяца в месяц поток растет. Население теряет. Они счастливы поверьте.
          САИД
      2. LSA57 Сегодня, 11:39
        Цитата: Идущий
        Вот интересно , кто их консультирует по России

        да какой нибудь выскочка-недоучка, ну или беглый "диссидент". не удивлюсь, чо может ещё и либераст последней волны
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 11:36
      Цитата: rotmistr60
      Вот только думают они по американски совершенно не учитывая российский менталитет. В итоге - работа в корзину.

      да всё они давно уже поняли, но раз хозяин белого дома и конгресс сказали... инет в зубы и поиск кандидатов
      LSA57
  4. Геркулесыч Сегодня, 11:16
    Это у них такой список хороших людей России! hi За участие в этом списке нашим властям необходимо всех в нем находящихся поощрять!
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 11:31
      Цитата: Геркулесыч
      находящихся поощрять!

      Они там и без того все Поощрены! Или вы хотите из миллионеров делать миллиардеров? А из миллиардеров кого?
      Logall
      1. Svarog51 Сегодня, 12:18
        Саня, приветствую hi
        А из миллиардеров кого?

        Есть определение, только написАть не могу. Помнишь анекдот про уходящую к горизонту железную дорогу и число шпал?
        Svarog51
    2. LSA57 Сегодня, 11:40
      Цитата: Геркулесыч
      Это у них такой список хороших людей России!

      наподобие "миротворца" laughing
      LSA57
  5. 16112014nk Сегодня, 11:25
    Любопытно сравнить, насколько совпадёт ам-ский список с мнением большинства народа России.
    16112014nk
  6. Миханище Сегодня, 11:31
    Русские своих не сдают!!! Траву есть будем, не позволим обидеть наших!
    Свидетели секты Навального говорят, что у них у всех семьи уже там и по русски с трудом говорят. Ну и пусть! Мы не бросаем своих!
    Миханище
    1. Александр War Сегодня, 12:02
      Русские своих не сдают!!! Траву есть будем, не позволим обидеть наших! laughing Мошенники и коррупционеры они точно не наши!А вот список интересно будет посмотреть!
      Александр War
  7. askort154 Сегодня, 11:36
    Какой я тупой ! Никак не могу понять, почему мы вместо вывода из США своих валютных резервов, наоборот пополняем их ( последние 1,5 млрд. перевели в ноябре ) Всего сейчас там 105 млрд., и мы упорно ждём, когда они их заморозят как Ирану. fool
    askort154
    1. Ныробский Сегодня, 12:00
      Цитата: askort154
      Какой я тупой ! Никак не могу понять, почему мы вместо вывода из США своих валютных резервов, наоборот пополняем их ( последние 1,5 млрд. перевели в ноябре ) Всего сейчас там 105 млрд., и мы упорно ждём, когда они их заморозят как Ирану.
      Такое публичное признание, конечно смелый шаг, но.........если не понимаете, то лучше и не поднимайте тему.
      Ныробский
      1. askort154 Сегодня, 12:47
        Ныробский......Такое публичное признание, конечно смелый шаг, но.........если не понимаете, то лучше и не поднимайте тему.

        Да вы батенька, прям таки, вундеркинд-сухарь без чувства юмора.
        Что касаемо темы, так статья как раз на тему санкций против РФ, и я о том же. Рано или поздно, США заморозят наши вклады в их бумажки.
        Пример - Иран. Если не согласны - обоснуйте. ( без tongue советов ) yes
        askort154
        1. Ныробский Сегодня, 13:59
          Цитата: askort154
          Да вы батенька, прям таки, вундеркинд-сухарь без чувства юмора.
          Нет, не вундеркинд(kind-ребёнок), а скорее вундерWunder Großvater(дед).
          Цитата: askort154
          Рано или поздно, США заморозят наши вклады в их бумажки.

          Не заморозят. В противном случае мы заморозим все выплаты по внешнему долгу и переадресуем "пострадавших" кредиторов к инициатору за разрешением темы с возникшим форс мажором, и ко всему прочему наложим арест на их имущество в размере замороженных средств.
          Цитата: askort154
          Пример - Иран. Если не согласны - обоснуйте.
          Иран был арестован не в бумагах, а по валютным счетам. У нас кстати Стаб.фонд и Нац.фонд находятся на валютных счетах не имеющих отношения к американской бумаге. Это разные активы. Матрасы кормятся с бумаги и не пойдут на то, что бы пугать до жидкого стула своих крупнейших кредиторов типа Китая и Японии, которые очень сильно засомневаются в безопасности своих средств вложенных в американские бумаги, что может потянуть за собой их сброс. Оно американцам надо?
          Ныробский
          1. askort154 Сегодня, 14:55
            Ныробский....Нет, не вундеркинд(kind-ребёнок), а скорее вундерWunder Großvater(дед).
            Вундердед - good
            Не заморозят. В противном случае мы заморозим все выплаты по внешнему долгу и переадресуем "пострадавших" кредиторов к инициатору за разрешением темы с возникшим форс мажором, и ко всему прочему наложим арест на их имущество в размере замороженных средств.

            "Выстрелить себе в ногу" - признают банкротом, а с банкротом даже Африка не захочет иметь дело....
            ...типа Китая и Японии, которые очень сильно засомневаются в безопасности своих средств вложенных в американские бумаги...

            Они не заметят " заморозки" против РФ, как не замечают сейчас санкции.
            А вот, вложить эти 105 млрд. в собственный промышленный сектор, или в инфраструктуру и дороги ( без воровства) , это было бы по хозяйски и гораздо весомее, чем мизерный навар на облигациях США . hi
            askort154
  8. kunstkammer Сегодня, 11:50
    Поздравляю! То, о чём так долго и нудно говорили "большевики" свершается!!!
    Чуть более чем через 100 лет фарс повторяется:
    К нынешнему царю придут "рассерженные" придворные и заставят того-этого отречься от престола... в пользу своего брата меньшего Медведева. Последний, дабы не попасть в немилость к начальству из -за океян-моря, отдаст власть временному Правительству. Не пройдёт и полгода как в пломбированном вагоне приедет неизвестный Володя свет Ульянов, в простонародье обозванный Лениным. И станет ясно, что "если не Путин - то кот"... все кто так долго уверял, что замены нашему Темнейшему нет и не может быть враз прозреют и будут с криками "Ату яго!" носить на пинжаке красные советские бантики.
    Свершилось! Туды яво в качель...
    kunstkammer
    1. Туз Бубен Сегодня, 12:05
      ....А потом опять придёт грузин...
      А потом Лысый, Бровастый, Меченый...спасибо...
      Туз Бубен
  9. Masya Masya Сегодня, 11:51
    Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью

    что- то мне подсказывает- миссия не выполнима... если реально взять всех коррупционеров и криминалитет то простыни не хватит, список составлять... recourse
    Masya Masya
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:09
    Двумя руками "за"!!!) А если бы помогло,то и ногами!)) и побольше список, побольше!)))
    Сибирский цирюльник
  11. 1536 Сегодня, 12:20
    Цитата: Сергей-svs
    Цитата: Шура пермский
    Сечина пусть вносят туда с чубайсом

    А нам, рядовым россиянам - это глубоко по фиг!!! lol Думаю, что многие даже с одобрением ознакомятся с этим списком. yes Греф, вон уже явно занервничал и даже стал грозить. belay Видно, что то зачесалось от предчуствия.... Достали уже, все эти чинуши-мультимиллиардеры. negative

    Помнится, большевики желали поражения своей стране и ее правительству в войне (первой мировой, названной ими империалистической). Почти 80 лет после этих призывов, они жили безбедно, кормя народ вкусной лапшой, а сейчас их последователи пишут письма в Конгресс с просьбой ввести еще более жесткие санкции против нашей страны. "Бойтесь, что называется, данайцев, дары приносящих" - об этом еще в древнегреческих источниках сказано. Названные вами, уважаемый, "товарищи" управляют государственными предприятиями, в одном из которых представлено почти 90% всех средств наших граждан, а в другом 80% (могу ошибаться) всех сырьевых ресурсов нашей страны.
    1536
  12. oldzek Сегодня, 12:24
    каким бы не был этот список,он будет неполным если в нём не будет меня.ух какой я агрессивный и криминальный!один ник чего стоит(если перевести с инглиша).
    oldzek
  13. BAI Сегодня, 13:19
    Если Обаме можно давать Нобелевку по экономике, за оживление сельского хозяйства России (и за то, что российские банки ушли со спекулятивного рынка в реальную экономику), то Трампу можно будет дать Нобелевку за возврат капиталов в Россию. Лучше конечно бы было, использовать массовый список, а не "точечный". Ну и вообще - если у него получится.
    BAI
  14. kunstkammer Сегодня, 13:41
    Цитата: BAI
    Нобелевку за возврат капиталов в Россию

    Эти «капиталы» пополнят казну западных партнёров... Похоже, что опять план по разграблению нашей страны успешно осуществляется: в 90-е годы они сами напрямую грабили остатки Союза, потом молчали когда местное ворьё добивала Россию и теперь настал час отнять у последышей награбленное. На экспроприированные деньги западные партнёры наших эффективных менеджеров ещё десяток лет успешно просуществуют.
    kunstkammer
  15. kunstkammer Сегодня, 13:46
    Цитата: 1536
    большевики желали поражения своей стране и ее правительству в войне (первой мировой, названной ими империалистической). ... а сейчас их последователи

    Вы ничего не напутали? Назвать «последователями большевиков» ярых представителей современного феодализма в России - это надо иметь сильное воображение.
    kunstkammer
  16. vissarion Сегодня, 16:43
    А чего так выборочно. Туда надо включить обязательно Сечина, Кудрина, Чубайса, Шохина, Набиуллину, Грефа, Медведева, министров, обязательно всех депутатов, наших всех олигархов, а также глав республик и губернаторов, ну и дальше по мелочам. А самое главное, конфисковать все ихнее бабло, заработанное непосильным трудом на благо нашей Родины. Мы им можем сами этот список составить. Фамилий 1000-1500. Хватит для начала?
    vissarion
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