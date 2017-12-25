Белый дом представит Конгрессу перечень "плохих парней" из России

Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии

Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый Кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов, сообщает газета "Коммерсантъ".Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным Трампом в августе.Как рассказал изданию бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится, говорится в статье. Например, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.Фрид подчеркнул, что список "должен быть точечным, а не массовым": "раздувать доклад только ради красивых цифр не надо".— добавил эксперт.В августе Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс обсудит возможности расширения уже действующих ограничительных мер, передает РИА Новости