Белый дом представит Конгрессу перечень "плохих парней" из России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый Кремлевский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов, сообщает газета "Коммерсантъ".
Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным Трампом в августе.
Как рассказал изданию бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.
Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится, говорится в статье. Например, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.
Фрид подчеркнул, что список "должен быть точечным, а не массовым": "раздувать доклад только ради красивых цифр не надо".
В августе Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс обсудит возможности расширения уже действующих ограничительных мер, передает РИА Новости
Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным Трампом в августе.
Как рассказал изданию бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, над докладом работают министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.
Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится, говорится в статье. Например, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.
Фрид подчеркнул, что список "должен быть точечным, а не массовым": "раздувать доклад только ради красивых цифр не надо".
Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии— добавил эксперт.
В августе Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс обсудит возможности расширения уже действующих ограничительных мер, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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