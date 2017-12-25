В какой стране ЕС наибольшее одобрение у России? Итоги опроса

Служба учёта статистики в странах Европейского союза «Евробарометр» провела опрос среди граждан всех стран, входящих в ЕС, на предмет их отношения к Соединённым Штатам Америки и Российской Федерации. Выясняется, что средний показатель одобрения политики США снизился сразу на 16% в сравнении с 2016 годом. Так, политику США в отношении ЕС (и в мире в целом) одобряют уже менее половины европейцев – 45%.А наибольшим одобрением политика США среди граждан стран-членов ЕС пользуется в Литве (76%) и в Польше (79%). Существенно меньше одобряющих американскую политику - в Греции, Словакии, Венгрии.Средний показатель одобрения политики России гражданами стран ЕС на 17% ниже американского показателя, а именно 28%. Однако в сравнении с прошлым годом он вырос. Так наиболее положительно к России относятся граждане Болгарии, Кипра и Греции – 70, 69 и 59 процентов соответственно. По 50% одобрения в адрес России высказали хорваты и словаки, 46% - граждане Латвии.Существенно меньшее одобрение действиями России высказали в Польше, странах Скандинавии, Германии, Франции. В Литве к России положительно относятся около 39% населения, если верить итогам данного опроса.