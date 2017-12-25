17:23 25 декабря

В какой стране ЕС наибольшее одобрение у России? Итоги опроса

Служба учёта статистики в странах Европейского союза «Евробарометр» провела опрос среди граждан всех стран, входящих в ЕС, на предмет их отношения к Соединённым Штатам Америки и Российской Федерации. Выясняется, что средний показатель одобрения политики США снизился сразу на 16% в сравнении с 2016 годом. Так, политику США в отношении ЕС (и в мире в целом) одобряют уже менее половины европейцев – 45%.

А наибольшим одобрением политика США среди граждан стран-членов ЕС пользуется в Литве (76%) и в Польше (79%). Существенно меньше одобряющих американскую политику - в Греции, Словакии, Венгрии.

Средний показатель одобрения политики России гражданами стран ЕС на 17% ниже американского показателя, а именно 28%. Однако в сравнении с прошлым годом он вырос. Так наиболее положительно к России относятся граждане Болгарии, Кипра и Греции – 70, 69 и 59 процентов соответственно. По 50% одобрения в адрес России высказали хорваты и словаки, 46% - граждане Латвии.


В какой стране ЕС наибольшее одобрение у России? Итоги опроса


Существенно меньшее одобрение действиями России высказали в Польше, странах Скандинавии, Германии, Франции. В Литве к России положительно относятся около 39% населения, если верить итогам данного опроса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:01
    Нам эти опросы как то до лампочки! Мы просто живем, не глядя на эти цифры!
    Геркулесыч
    1. Svarog Сегодня, 13:04
      Вот Грудинин к власти придет и одобрение во всех странах станет 80%.
      Svarog
      1. катана Сегодня, 13:16
        Цитата: Svarog
        Вот Грудинин к власти придет и одобрение во всех странах станет 80%.

        Народ на форуме за Грудинина,насколько я понял из комментариев.У моего брата российское гражданство и он давно не ходит на выборы.Нужно сагитировать его,что б он притащил свою задницу на избирательный участок и проголосовал бы за Грудинина.Может взять запросто свою жену -она у него из ваших,русская.Тестя с тещей так же может сподвигнуть на это дело.Да и первую жену так же может сагитировать принять участие в голосовании за Грудинина - она то же из ваших,то есть русская smile и на удивление у них прекрасные отношения.
        катана
        1. Logall Сегодня, 13:19
          46% - граждане Латвии.

          А точнее неграждане Латвии!
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 13:25
            Существенно меньшее одобрение действиями России высказали в Польше, странах Скандинавии, Германии, Франции. В Литве к России положительно относятся около 39% населения, если верить итогам данного опроса.
            Расклад мнения в этих странах примерно такой же, как перед 1938 годом - считай, как накануне ВМВ..
            Татьяна
            1. Logall Сегодня, 13:31
              Татьяна, доброго дня! love
              Вы по-прежнему считаете, что вот-вот начнется...? Хотя наверное уже идёт, но в холодной стадии...
              Logall
              1. Татьяна Сегодня, 14:24
                Добрый день, Александр! hi
                Цитата: Logall
                Вы по-прежнему считаете, что вот-вот начнется...?
                Сами по себе статистические данные опроса - это только дополнительный повод для анализа ситуационного политического положения в мире. Но только анализ этих данных без синтеза с другими данными бессмысленен, ибо не даёт прогноза на будущее с системе управления историческими ситуациями.
                При этом, если прогнозируемая ситуация нас не устраивает, то можно заранее предпринимать конкретные шаги по её изменению уже сейчас - т.е. на временном входе исторических данных.
                Иными словами, если в системе управления меняешь ВХОДНЫЕ исторические условия - то при этом меняются и ВЫХОДНЫЕ исторические результаты.
                В прогнозировании не даром говорят, предупреждён - значит вооружён! Поэтому в разведке и существует службы аналитической дезинформации.
                Татьяна
        2. Paranoid50 Сегодня, 14:30
          Цитата: катана
          Народ на форуме за Грудинина,насколько я понял из комментариев

          Где народ,какой народ? belay Ох,беда бедовая.... laughing
          Цитата: катана
          У моего брата российское гражданство и он давно не ходит на выборы.Нужно сагитировать его,

          Вы хотите подставить зюгановцев? Их же немедленно обвинят в том,что они тайно пользуются поддержкой армянского лобби. wassat
          Paranoid50
          1. weksha50 Сегодня, 16:32
            Цитата: Paranoid50
            Цитата: катана
            Народ на форуме за Грудинина,насколько я понял из комментариев
            Где народ,какой народ? Ох,беда бедовая....




            Никого обидеть не хотел... Сказано - не мной...
            Только вот, как всегда, зачастую - сегодня славим кого-то, а через некоторое время - проклинаем... hi [b][/b] laughing
            weksha50
            1. Svarog Сегодня, 16:35
              Цитата: weksha50
              Цитата: Paranoid50
              Цитата: катана
              Народ на форуме за Грудинина,насколько я понял из комментариев
              Где народ,какой народ? Ох,беда бедовая....




              Никого обидеть не хотел... Сказано - не мной...
              Только вот, как всегда, зачастую - сегодня славим кого-то, а через некоторое время - проклинаем... hi [b][/b] laughing

              Это вы очевидно про электорат Путина?)))
              Svarog
              1. weksha50 Сегодня, 16:36
                Цитата: Svarog
                Это вы очевидно про электорат Путина?)))


                Я же сказал - никого обижать не хочу... По этой причине - пальцем (перстом) - не тычу (не указываю)... lol hi
                weksha50
        3. Алексей Антонов Сегодня, 15:24
          Ещё пусть не забудет взять: внучку, Жучку, кошку и мышку. И тогда победа Грудинина на выборах обеспечена.
          Цитата: катана
          Цитата: Svarog
          Вот Грудинин к власти придет и одобрение во всех странах станет 80%.

          Народ на форуме за Грудинина,насколько я понял из комментариев.У моего брата российское гражданство и он давно не ходит на выборы.Нужно сагитировать его,что б он притащил свою задницу на избирательный участок и проголосовал бы за Грудинина.Может взять запросто свою жену -она у него из ваших,русская.Тестя с тещей так же может сподвигнуть на это дело.Да и первую жену так же может сагитировать принять участие в голосовании за Грудинина - она то же из ваших,то есть русская smile и на удивление у них прекрасные отношения.
          Алексей Антонов
      2. К0щей Сегодня, 13:30
        Цитата: Svarog
        Вот Грудинин к власти придет и одобрение во всех странах станет 80%.

        не думаю, что у него есть шансы против ВВП, хотя интересный кандидат.
        К0щей
        1. Pirogov Сегодня, 13:34
          Цитата: К0щей
          не думаю, что у него есть шансы против ВВП, хотя интересный кандидат.

          И чем он интересный ?
          Pirogov
          1. К0щей Сегодня, 14:01
            Цитата: Pirogov
            И чем он интересный ?

            да вот как раз управленец хороший. по внешней политике трудно сказать правда, но в этом вопросе вообще не больше десятка людей, чьи результаты мы видим).
            а так, если интересно в яндексе вбейте - сразу найдете.
            единственно мне сама КПРФ не нравится.
            К0щей
          2. Алексей Антонов Сегодня, 15:24
            Усы у него интересные.
            Алексей Антонов
      3. den3080 Сегодня, 13:30
        А чем хорош Грудинин?
        Я когда товарища Зюгу вижу, меня подташнивать начинает, например.
        den3080
      4. Сухой_Т-50 Сегодня, 13:59
        Цитата: Svarog
        Вот Грудинин к власти придет и одобрение во всех странах станет 80%.

        Угу laughing ...Как при Горбачёве
        Сухой_Т-50
      5. Алексей Антонов Сегодня, 15:22
        Придёт, придёт. В Вашем воспалённом мозгу.
        Алексей Антонов
    2. Венд Сегодня, 13:04
      Цитата: Геркулесыч
      Нам эти опросы как то до лампочки! Мы просто живем, не глядя на эти цифры!

      Однако знать об этом нужно. Положительная тенденция на лицо.
      Венд
    3. 79807420129 Сегодня, 13:14
      Опросы это от лукавого,что народу России на них фиолетово,что у народов ЕС свои проблемы. yes
      79807420129
  2. pvv113 Сегодня, 13:05
    опрос среди граждан всех стран

    А что, в Прибалтике среди "неграждан" опрос не проводился?
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 13:32
      Володя, hi проводился, но те кто опрашивали не разбирается Кто в Латвии гражданин, а кто не гражданин!
      В Западной Европе даже не знают, что люди поколениями рождающиеся в стране является её не гражданами!
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 13:38
        Привет, Александр! В Европе не знают, а я, честно говоря, не понимаю request
        pvv113
      2. Heinrich Ruppert Сегодня, 16:44
        Цитата: Logall
        В Западной Европе даже не знают, что люди поколениями рождающиеся в стране является её не гражданами!


        В этом вы правы. Так же и в России выросло поколение в "ООО Российская Федерация".
        В Германии уже три поколения в "Deutschland GmbH"
        Heinrich Ruppert
  3. Livonetc Сегодня, 13:09
    Кильку балтийскую им в пасть.
    Ну и яблочки их туда же.
    Livonetc
  4. НЕКСУС Сегодня, 13:19
    Как сказал Сатановский-Главный приоритет внешней политики РФ на последующие годы-это республики бывшего СССР,то есть наши соседи,с которыми мы имеем не только общую историю,но и общие границы.
    НЕКСУС
    1. Piramidon Сегодня, 14:12
      Цитата: НЕКСУС
      Как сказал Сатановский-Главный приоритет внешней политики РФ на последующие годы-это республики бывшего СССР,то есть наши соседи,с которыми мы имеем не только общую историю,но и общие границы.

      А вот как некоторым соседям вывихнутые мозги вправить он не сказал?
      Piramidon
  5. akims Сегодня, 14:30
    Посмотрите Шария. Вот его опросы более, или менее на что-то похожи.
    akims
  6. ODERVIT Сегодня, 14:31
    Нынешний Верховный Главнокомандующий будет следующим Верховным Главнокомандующем. Все остальные от лукавого. Ну, а посля посмотрим.....
    ODERVIT
  7. Ferym Сегодня, 17:00
    Удивительно, что в Латвии и Хорватии не хилый процент. Не ожидал.
    Ferym
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