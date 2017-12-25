07:04 26 декабря

Пранкеры сообщили натовскому чиновнику о разработке в РФ "нового психологического оружия"

Ставшие известными пранкеры Вован и Лексус нашли новую жертву для телефонного розыгрыша. «Жертвой» стал председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Владимир Кузнецов (он же Вован) сообщает, что Алли был разыгран от имени спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Одна из тем беседы состояла в трениях по так называемой евроатлантической интеграции Украины.

Пранкер, представившийся Парубием, пожаловался г-ну Алли на то, что в Киеве опасаются проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, так как считают, что верх могут взять противники интеграции с Североатлантическим военным блоком.

Из ответа Паоло Алли, который напомнил через пранкеров Украине, что той нужно сосредоточиться на выполнении Минских соглашений:
Референдум очень важен (для Украины), но важно и выполнение Минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских договорённостей, зависит настроение стран-членов НАТО.



Пранкеры сообщили натовскому чиновнику о разработке в РФ "нового психологического оружия"


Также Алли посоветовал «Парубию» тщательнее подойти к формулировке вопроса на референдуме. Из его заявления:
Если вы ставите вопрос таким образом, что «мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, возможно, рассмотреть вступление в НАТО», то это будет более правильно, потому что в такой формулировке не будет серьёзной провокации по отношению к России, чего опасаются некоторые страны.

Кроме того, пранкеры от имени Парубия сообщили Алли, что в России изобрели «новое секретное оружие» психологического характера – видеоклип «Как поднять бабла» с 25-м кадром. Также представителю НАТО сообщили, что в Москве вышла «опасная книга» "Вован и Лексус, или По ком звонит телефон". Алли, записав эти названия, заявил, что непременно передаст данные генсеку НАТО Столтенбергу.


Использованы фотографии: Vovan222prank
46

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 107

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  1. 210окв Вчера, 18:06
    Они и есть новейшее психотропное оружие...Вован с Лексусом.. wassatА по поводу "Как поднять бабла"..это вообще пытка.
    210окв
    1. Logall Вчера, 18:09
      Дмитрий, добрый день! Если честно, то это называется телефонным терроризмом! Два чувака по телефону глумятся, А мы это сейчас обсуждаем... Я бы не хотел чтобы подобные чучело ко мне домой звонили! Тем более, что найдутся продолжатели... Которые начнут практиковаться на нас!
      Logall
      1. Vita VKO Вчера, 18:19
        Цитата: Logall
        телефонным терроризмом!

        Это заведомо ложные сообщения о взрывных устройствах в общественных местах - так, к сведению.
        А вот пранкеры Вован и Лексус уже не раз "выводили на чистую воду" русофобских политиков. Надежда, на то что им станет стыдно конечно ни какая, но вот удар по имиджу русофобов серьезный.
        Vita VKO
        1. LSA57 Вчера, 20:07
          Цитата: Vita VKO
          А вот пранкеры Вован и Лексус уже не раз "выводили на чистую воду" русофобских политиков.

          а мне вот интересно где они их номера телефонов берут? не в инете ведь. да и телефоны зарубежных политиков в открытых доступах нет
          LSA57
          1. demo Вчера, 20:32
            Нарышкин помогает.
            demo
        2. midivan Вчера, 22:59
          Цитата: Vita VKO
          Надежда, на то что им станет стыдно конечно ни какая,

          Не знаю почему им должно быть стыдно на "службе", а может и без кавычек Родине, но почему то с первых дней как только про них услышал не покидает чувство, что крыша у них fellow Во первых очень резонный вопрос задан
          [/quote] LSA57- а мне вот интересно где они их номера телефонов берут? [quote]
          А правда где? Они можно сказать теперь очень долго не выездные из России и на верняка уже нажили врагов и статья для них уже есть и ждет своего часа за бугром. Очень не похоже на их собственную инициативу, дорого им это обойдется. Вывод напрашивается интересный, получается они не беспокоятся о последствиях, работают с личного одобрения от ВВП он как то обмолвился, процитировать не смогу уж не помню слов просто уловил смысл. И что из этого получается, не штатные работники на очень хорошей зарплате. ИМХО конечно.
          midivan
          1. freejack Сегодня, 01:06
            LSA57- а мне вот интересно где они их номера телефонов берут?


            К тому, что они "знают номера" можно и прибавить еще одно подозрительное - это знание языков!.. Ведь если бы он разыгрывали только хаxолабендеревцев и баЦьку - еще куда ни шло...
            Но они не брезгуют постпредом сша в ООН. Хейли, конечно, туповатая бабенка. Спору нет. Но свой плевательно-глотательный "американский" она знает бегло. И наших "хулиганов" не раскусила. Я думаю, что они чуть больше, чем просто "телефонные хулиганы"...) request
            freejack
      2. 79807420129 Вчера, 18:27
        Цитата: Logall
        Если честно, то это называется телефонным терроризмом! Два чувака по телефону глумятся, А мы это сейчас обсуждаем...

        Саня Здрав Будь Дружише! hi drinks Вообще то рекламщики точно такие же террористы,звонят и разводят на бабки. laughing Но Вован с Лексусом благое дело вообще то делают,западных балбесов на смех всему миру выставляют,по закону таки да,а по человечески good drinks hi
        79807420129
        1. Идущий Вчера, 20:36
          Как то Александр погорячился , они ему точно звонить не будут и нам тоже , а вот этих неучей высвечивать , это благое дело.
          Идущий
      3. 210окв Вчера, 18:38
        Александр hi По поводу телефонного терроризма..Это больше хулиганством пахнет.Конечно никому не хочется что бы звонили неизвестные люди с различным глумом.Но посмотри.Наше государство позволяет звонить нам кому не лень.В рекламных целях(причем навязчиво)с угрозами(коллекторы или просто узаконенные бандиты).Я например в двух банках получал карты.Соответственно оставил координаты.Там меня потом уже год долбают с разными предложениями конторы которые к этим банкам отношения не имеют.Вот это-терроризм.
        Цитата: Logall
        Дмитрий, добрый день! Если честно, то это называется телефонным терроризмом! Два чувака по телефону глумятся, А мы это сейчас обсуждаем... Я бы не хотел чтобы подобные чучело ко мне домой звонили! Тем более, что найдутся продолжатели... Которые начнут практиковаться на нас!
        210окв
        1. LSA57 Вчера, 20:01
          Цитата: 210окв
          В рекламных целях(причем навязчиво)

          достали уже angry
          LSA57
        2. midivan Вчера, 23:07
          Цитата: 210окв
          Соответственно оставил координаты.Там меня потом уже год долбают с разными предложениями конторы которые к этим банкам отношения не имеют.Вот это-терроризм.

          Терро́р (лат. terror «страх, ужас») — устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения[1]. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства[1][2].

          Синонимами слова «террор» являются слова «запугивание», «устрашение»[ Эт во первых, а во вторых вы видимо очень культурно с ними разговариваете, на звонок твердое нет и если заинтересует сам обращусь, на смс чисто по русски описал куда им идти, без вуали, не звонят не пишут больше yes laughing
          midivan
      4. Rusland Вчера, 18:48
        Да, в фильме "Ночные забавы" герой фильма, в исполнении Евгения Евстигнеева, этим и занимался.
        Rusland
      5. катана Вчера, 18:50
        Смелые парни эти ваши пранкеры.Я восхищен ими!! wassat А слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину . laughing bully
        катана
        1. 79807420129 Вчера, 18:57
          Цитата: катана
          слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину .

          В чем дело то встало Размик,они обязательно прочитают твой коммент и воспользуются им,но не удивляйся когда к тебе придет не приметный мужчина с парой крепких пареньков и предложит ответить на пару вопросов. laughing wink Дерзай.
          79807420129
          1. катана Вчера, 19:26
            Цитата: 79807420129
            Цитата: катана
            слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину .

            В чем дело то встало Размик,они обязательно прочитают твой коммент и воспользуются им,но не удивляйся когда к тебе придет не приметный мужчина с парой крепких пареньков и предложит ответить на пару вопросов. laughing wink Дерзай.

            Мне по барабану.Кроме того,хотя я в каждом своем комментарии пинаю мою "любимую"армянскую власть - НО!!У нас государством правит карабахский клан,у которой нет сильной опоры в стране и она,как у вас в России,не посылает за разными мелкими форумчанами неприметных мужичков smile в кепочке,по несущественным поводам стараются не настраивать людей против себя.Во всяком случае,в Армении за пост в Фейсбуке никто не осужден даже условно.
            катана
            1. 79807420129 Вчера, 19:54
              Цитата: катана
              она,как у вас в России,не посылает за разными мелкими форумчанами неприметных мужичков

              Чудо это закем же мужичка то в России послали за коммент в сети? belay тут весь форум тогда можно брать под белы руки,неприметных мужичков не хватит. laughing То что тебя банят постоянно,так может в тебе самом причина а?а не в злых модерах. laughing
              79807420129
              1. катана Вчера, 20:14
                Цитата: 79807420129
                Цитата: катана
                она,как у вас в России,не посылает за разными мелкими форумчанами неприметных мужичков

                Чудо это закем же мужичка то в России послали за коммент в сети? belay тут весь форум тогда можно брать под белы руки,неприметных мужичков не хватит. laughing То что тебя банят постоянно,так может в тебе самом причина а?а не в злых модерах. laughing

                Я не свалился сегодня утром с Луны и кое - что слышал(читал) о положении в России. wink
                катана
                1. 79807420129 Вчера, 20:23
                  Цитата: катана
                  Я не свалился сегодня утром с Луны и кое - что слышал(читал) о положении в России.

                  Утром и читали твои опусы,знаешь подняло настроение однако. laughing
                  79807420129
        2. АРЕ Вчера, 18:59
          : Эти люди против России ??!!! fool
          АРЕ
        3. 210окв Вчера, 19:12
          Не исключаю что это они и есть.На войне все средства хороши.
          Цитата: катана
          Смелые парни эти ваши пранкеры.Я восхищен ими!! wassat А слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину . laughing bully
          210окв
          1. катана Вчера, 19:29
            Цитата: 210окв
            Не исключаю что это они и есть.На войне все средства хороши.
            Цитата: катана
            Смелые парни эти ваши пранкеры.Я восхищен ими!! wassat А слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину . laughing bully

            У меня так же есть такие подозрения.
            катана
        4. БАРХАН Вчера, 19:38
          Цитата: катана
          Смелые парни эти ваши пранкеры.Я восхищен ими!! А слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину .

          Уверен ,что со своим начальством они и так общаются.Сомневаюсь ,что это отсебятина весёлых ребятишек.Хорошо работают ребята.Я -за.
          БАРХАН
        5. nikolaev Вчера, 19:45
          с ними они созваниваются каждый день под своими именами - начальство все-таки!
          nikolaev
        6. demo Вчера, 20:33
          Да они и так с ними общаются. Телефоны кто им подкидывает?
          demo
        7. midivan Вчера, 23:12
          Цитата: катана
          Смелые парни эти ваши пранкеры.Я восхищен ими!! wassat А слабо этим "смелым "парням позвонить хотя бы Бортникову или Нарышкину . laughing bully

          Чтобы новое задание получить? Думаю созваниваются но чуть по рангу ниже, а Б и Н звонить не стоит времени, они сами позвонят если надо и даже на выключенный и разряженный телефон laughing
          midivan
      6. ded100 Вчера, 18:51
        Мне кажется что подобным чувакам вы не интересны рангом так сказать не вышли!
        ded100
        1. Logall Вчера, 19:13
          Я вам Капитан что ли, рангом выходить Или нет? Я же написал, что у них могут быть подражатели, как вы говорите рангом пониже, которые будут практиковаться на обычных людях...
          Logall
        2. Svarog51 Сегодня, 05:12
          Тёзка hi
          Мне кажется что подобным чувакам вы не интересны рангом так сказать не вышли!

          А вот это спорный аргумент. Доказательства? Да, пожалуйста! "Лексус" уже наблюдает.
          wink
          Можете опровергнуть? tongue
          Svarog51
      7. Megatron Вчера, 19:11
        "Погоны" на сайте большие, чего про ум не скажешь, иногда опусы таких товарищей как вы почитаешь и думаешь, зря минусы убрали, а то сидят с умным видом тут маршалы диванные.
        Megatron
        1. Logall Вчера, 19:37
          Если вы считаете, что Телефонные хулиганы что-то полезные делают, тогда вы явно начитались сказок про народных Мстителей... Такие только в кино бывают! А цель этих людей - бабло, которое они зарабатывают на той же рекламе... Они бы и вас развели, если бы это добавило им популярности...
          А насчёт погон и умственных способностей, то Проведите параллель, что у вас этих способностей не хватает чтобы даже до Генерала добраться!
          Logall
          1. Megatron Вчера, 19:47
            Я за "погонами" не гонюсь, а прямо высказываю свое мнение, а не всякие ура-ура, шашки наголо, как тут многие любят, ради дешевых плюсов.

            Зарабатывают, не спорю, но как сказали выше - заодно делают неплохое дело, сразу становится ясно ху из ху, в политике.
            Megatron
            1. Logall Вчера, 19:56
              Цитата: Megatron
              за "погонами" не гонюсь, а прямо высказываю свое мнение, а не всякие ура-ура, шашки наголо, как тут многие любят, ради дешевых плюсов.

              Я может быть ослеп, но по-моему сейчас вы, а не я, поддерживаете общую позицию - Ура парни, молодцы! И после этого хотите обвинить меня в погоне за дешевыми плюсами?
              Цитата: Megatron
              становится ясно ху из ху, в политике.

              Становится ясно, что никто не защищен от подобных ситуаций! А ху из кто мы и так видим из происходящего на мировой политической арене! Ведь человек Славен не словом, а делом!
              Logall
            2. kirgiz58 Вчера, 21:09
              Цитата: Megatron
              Я за "погонами" не гонюсь,

              Еще ни один комментатор на сайте не сказал, что гонится за "погонами", так что это не факт laughing
              kirgiz58
              1. iliitchitch Сегодня, 02:34
                Цитата: kirgiz58
                Еще ни один комментатор на сайте не сказал, что гонится за "погонами", так что это не факт

                wassat Дык ещё ни один дятел не признался , что дятел . Долбить-то тогда некому будет . И тогда всё , хана пищевой цепочке .
                iliitchitch
                1. kirgiz58 Сегодня, 06:22
                  Цитата: iliitchitch
                  Дык ещё ни один дятел не признался , что дятел

                  Дятлу тяжелее говор дается - у него клюв под долото заточено, а не для разговоров. tongue А так бы сказал. А про пищевую цепочку вообще "не догнал". Ну ладно там дятлы едят личинок, червячков. А кто ест "дятлов"?Я не умею готовить дятлов, но тем не менее их люблю(ну не в смысле гастрономии) laughing Да и "птичку жалко"(с).
                  kirgiz58
          2. LSA57 Вчера, 21:16
            Цитата: Logall
            бабло, которое они зарабатывают

            ключевое слово здесь, ЗАРАБАТЫВАЮТ, а не по лёгкому рубят
            LSA57
      8. Сергей Хоружик Вчера, 20:26
        Да кому ты нужен.
        Сергей Хоружик
        1. Logall Вчера, 20:35
          Даже непонятно вопрос это или же утверждение? И в каком контексте это было сказано!?
          Те, кому я нужен, подобной фигнёй заниматься не будут!
          А Судя по емкости вашего комментария, с вами только так и общаются!
          Logall
      9. eugraphus Сегодня, 00:49
        Вам они звонить уж точно не будут, даже если вы очень этого бы и захотели.
        eugraphus
      10. iliitchitch Сегодня, 01:43
        Цитата: Logall
        Я бы не хотел чтобы подобные чучело ко мне домой звонили! Тем более, что найдутся продолжатели... Которые начнут практиковаться на нас!

        Собственно , Вован с Лексусом на службе , так думаю . Сволочей на чистую воду выводят , что в этом плохого-то ? Свинью в грязь засунуть - с неё не убудет . Они ж не бабушек от имени внучка "при ДТП" на квартиру разводят . Думаю , к Новому Году ребятки по звёздочке получат . Или Вы думаете , что они телефоны сенаторов сша и проч. порошенков-эрдоганов в интернете находят ? Представляю картину . Да они тогда просто чемпионы по поиску . А у наших "невероятных друзей" есть такие ? Вот что б Жирику позвонили насчёт Лимпопо ? Ух , ответ бы услышать wassat . Этот кто угодно , но не лох . У меня к ним одна претензия - какого чёрта , упоминая про страну "Биномо" , не сказали что там президентом Ньютоно ? Искусственный интеллект СуперКрэя АНБ внесознанку ушёл бы после RESETa без всяких хакеров . Продуманней надо работать , ребята , импровизация , она в театре хороша .
        iliitchitch
      11. delvin-fil Сегодня, 03:39
        Тем более, что найдутся продолжатели...

        Не найдутся. Ибо для этого необходимо:
        а) отличное владение языком(и не только русски)
        б) довольно мощная аппаратура(вытекает следующий пункт)
        в) средства
        д) обширные связи
        А насчет себя не беспокойтесь - Вы не являетесь обьектом интереса пранкеров с вероятностью 95% (остальное школота и она легко отсекается)
        delvin-fil
    2. ul_vitalii Вчера, 18:17
      Молодцы! Классную нишу они заняли в журналистике, выковыривают информацию с завидной постоянностью и оставляют авторскую метку, как Э.Рязанов.
      ul_vitalii
    3. Svarog Вчера, 18:39
      Цитата: 210окв
      Они и есть новейшее психотропное оружие...Вован с Лексусом.. wassatА по поводу "Как поднять бабла"..это вообще пытка.

      Они так и до истерики НАТУ доведут, от страха еще войну с нами начнут..
      Svarog
    4. den3080 Вчера, 19:43
      В каких званиях ходят Вован и Лексус? Капитаны?
      За Ники Хейли им можно было бы и по майору дать.))
      den3080
    5. LSA57 Вчера, 19:57
      Цитата: 210окв
      А по поводу "Как поднять бабла"..это вообще пытка.

      а мне интересно как они слово "бабло! поймут? в словарях его нет laughing
      LSA57
      1. demo Вчера, 20:35
        Почему же есть - loot, деньги.
        demo
        1. LSA57 Вчера, 21:18
          Цитата: demo
          Почему же есть - loot, деньги.

          я про слово БАБЛО. это мы знаем, что оно обозначает деньги, на западе из миллиона один может и знает
          LSA57
    6. Офицер запаса Вчера, 20:34
      Майоры ФСБ, работающие под псевдонимами "Вован" и "Лексус", уже давно заслужили присвоения очередного звания и благодарности Верховного Главнокомандующего.
      А если серьезно, то я просто удивляюсь, как можно западным политикам наступать на одни и те же грабли по десятку раз подряд. Уже столько розыгрышей было, все о них знают, и тем не менее...
      Офицер запаса
      1. LSA57 Вчера, 21:19
        Цитата: Офицер запаса
        Уже столько розыгрышей было, все о них знают, и тем не менее...

        думаете тех кого разыграли кому нибудь рассказывает как его облопошили? smile
        LSA57
      2. midivan Вчера, 23:23
        Цитата: Офицер запаса
        А если серьезно, то я просто удивляюсь, как можно западным политикам наступать на одни и те же грабли по десятку раз подряд.

        Смотрите М.Н Задорнова, у него есть отгадка.
        midivan
  2. Meckajiuhe Вчера, 18:07
    совсем ядерный глум попер...
    Meckajiuhe
  3. КОТ БАЮН Вчера, 18:12
    Ну вот это они напрасно про новое оружие завернули... Полосатые собаки с ума могут сойти не дай бог. Им вон без разницы есть страна Биномо или нет такой вообще, а тут новое оружие у русских. Да еще секретное... Да еще и психологическое... того и гляди у кого-нибудь или "крыша протечет" или "моторчик встанет".. Нельзя ж так с "заклятыми партнерами". Не по христиански как-то.. laughing
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Вчера, 18:16
      Вася, добрый вечер! hi Слова про новое психологическое оружие звёздно-полосатые используют как доказательство атаки на ихних дипломатов на Кубе. lol
      Джедай
      1. eugraphus Сегодня, 00:55
        -Здравствуй Бим,- здравствуй Бом.
        Это, случайно, не личка? А то как то не удобно читать личную переписку Джедая с Васями и Петями.
        eugraphus
        1. Svarog51 Сегодня, 03:10
          Нет, Василий, это не личка, а правила хорошего тона. Вам тоже никто не запрещает заглянуть в профиль собеседника и на заставке прочесть его имя (если указано), а затем обращаться по имени. Если Вы не знали как это выяснить, могли бы обратиться к другим участникам форума за подсказкой. Я, например, так и сделал в своё время, а теперь стараюсь обходить стороной участников без имени в профиле. Если человек скрывает своё имя, значит и честного разговора с ним не получится. ИМХО, конечно. hi
          Вы бы лучше по теме статьи высказали своё мнение - о пранкерах речь идёт, а не о "Биме и Боме".
          Svarog51
  4. Alexey RA Вчера, 18:13
    Пранкеры Вован и Лексус звонят очередной жертве.
    Alexey RA
    1. 210окв Вчера, 19:24
      Ага..Больше им заняться нечем..
      Цитата: Alexey RA
      Пранкеры Вован и Лексус звонят очередной жертве.
      210окв
      1. midivan Вчера, 23:29
        Цитата: 210окв
        Ага..Больше им заняться нечем..

        Ну один из них может легко себе такое позволить, тем более не плохо владеет и разбирается в гаджетах. laughing не буду пальцем показывать.
        midivan
        1. Svarog51 Сегодня, 03:20
          Иван, приветствую Вас hi Тут такая заковырка получается - тот, который в гаджетах разбирается, всего лишь "технический директор проекта", а тот, который в людях - "генеральный". good wink
          Svarog51
    2. БАРХАН Вчера, 19:40
      Цитата: Alexey RA
      Пранкеры Вован и Лексус звонят очередной жертве.

      Сегодня это лучшее good +++
      БАРХАН
      1. Балу Вчера, 20:04
        пранкеры от имени Парубия сообщили Алли, что в России изобрели «новое секретное оружие» психологического характера – видеоклип «Как поднять бабла» с 25-м кадром. Также представителю НАТО сообщили, что в Москве вышла «опасная книга» "Вован и Лексус, или По ком звонит телефон". Алли, записав эти названия, заявил, что непременно передаст данные генсеку НАТО Столтенбергу

        За здоровье бойцов невидимого, но слышимого фронта! drinks
        Я все жду, когда же пацаны позвонят Собчак от имени Явлинского, или Удальцову от имени Жириновского. Вот это был бы номер! wassat Когда Тереза Мей познакомится с пацанами от имени Микрона? А до Микрона дозвониься слабо? wink
        Никакие они не хулиганы, нормальные с обостренным чувством юмора современная молодежь, не то что те, кто шляется на марши миллиардов болотной плесени.
        Балу
        1. Svarog51 Сегодня, 05:24
          Я все жду, когда же пацаны позвонят Собчак от имени Явлинского, или Удальцову от имени Жириновского. Вот это был бы номер!

          А чего ждать то? Вон, чуть выше профиль "Лексуса". Воспользуйтесь личкой и поделитесь идеей. good wink
          Svarog51
    3. demo Вчера, 20:37
      Псевдоним "Вован" - я понимал и догадывался.
      Но "Лексус"! Это что-то!
      demo
      1. midivan Вчера, 23:33
        Цитата: demo
        Но "Лексус"! Это что-то!

        Не что то! А "Тойота" для американского рынка! yes wink
        midivan
  5. White wolf Вчера, 18:18
    Молодцы ребята.Недавно Биномо с Хейли,а про Лимпопо с Айболитом шедевр.
    White wolf
    1. volodya Вчера, 18:27
      Цитата: White wolf
      Молодцы ребята.Недавно Биномо с Хейли,а про Лимпопо с Айболитом шедевр.

      volodya
  6. Masya Masya Вчера, 18:24
    что- то про пранкеров этих говорят с каждым днем все больше, а веры, лично у меня, все меньше...
    Masya Masya
    1. Iaaa Вчера, 19:21
      Цитата: Masya Masya
      а веры, лично у меня, все меньше...

      Что за пессимизм, Марина? Вечер добрый! love soldier На Вас не похоже......
      А у меня дочка вот такую чадушку взяла. Теперь не надышится на него
      Iaaa
      1. Masya Masya Вчера, 19:31
        Приветик, Константин! love да не пессимизм, просто чем больше шумихи с ними, складывается устойчивое впечатление, что дурят нас... laughing а котейка зачетный, лапочка прям!!! !поздравляю с пополнением! wink love
        Masya Masya
        1. Iaaa Вчера, 19:36
          Цитата: Masya Masya
          а котейка зачетный, лапочка прям!!! !

          Ага! Берегись шторы называется.Ну и диваны тоже.... laughing
          Цитата: Masya Masya
          просто чем больше шумихи с ними, складывается устойчивое впечатление, что дурят нас..

          А что делать, Марин? Как там Пушкин писал:
          Ах, обмануть меня не трудно!...
          Я сам обманываться рад!

          вот так и живем.......испокон веку.......
          Iaaa
          1. Masya Masya Вчера, 19:44
            Ага! Берегись шторы называется.Ну и диваны тоже...

            Кот — такое умное животное, что при окрике «Куда прешь?!!», автоматически меняет вектор направления... laughing
            Masya Masya
            1. Iaaa Вчера, 19:56
              Цитата: Masya Masya
              автоматически меняет вектор направления...
              -
              От шторы на диван...... laughing
              Iaaa
              1. Masya Masya Вчера, 19:58
                не исключено!!! yes
                Masya Masya
      2. poquello Вчера, 20:12
        Цитата: Iaaa
        Цитата: Masya Masya
        а веры, лично у меня, все меньше...

        Что за пессимизм, Марина? Вечер добрый! love soldier На Вас не похоже......
        А у меня дочка вот такую чадушку взяла. Теперь не надышится на него




        при хорошем воспитании, принесёт пользу Родине
        poquello
        1. Iaaa Вчера, 20:18
          Цитата: poquello
          при хорошем воспитании, принесёт пользу Родине

          Будем надеяться!!!!!
          Iaaa
        2. Дирижер Вчера, 20:23
          Коллаж котэ с автоматом класс!!!
          Дирижер
        3. midivan Вчера, 23:37
          Цитата: poquello
          при хорошем воспитании, принесёт пользу Родине

          Что-ж вы ему " Калаш" recourse вы на ухи посмотрите, как минимум АФАР.
          midivan
    2. LSA57 Вчера, 20:13
      Цитата: Masya Masya
      а веры, лично у меня, все меньше...

      "Мнительный ты стал Сидор" (Неуловимые Мстители) laughing
      LSA57
      1. Кот Маркиз Вчера, 20:20
        Мы-котики очень многочисленны... кроме тех которые похожи на лисичку-фенек(с большими ушами) есть и те, которые похожи на настоящего царя зверей...
        Кот Маркиз
        1. 79807420129 Вчера, 20:48
          Цитата: Кот Маркиз
          Мы-котики очень многочисленны... кроме тех которые похожи на лисичку-фенек(с большими ушами) есть и те, которые похожи на настоящего царя зверей...

          Кот красивейший конечно Коллегаgood good good Но у нас есть и царь Кот. hi
          79807420129
          1. Logall Вчера, 20:54
            Влад, Приветствую!
            Не люблю котов, в последнее время! И на это есть своя причина... Приехал в Ростовскую область, в Донецк, к родственникам... Привёз с собой попугая... А у них кот! Вот такой пранк Теперь наблюдаю
            Logall
            1. 79807420129 Вчера, 20:58
              Цитата: Logall
              А у них кот! Вот такой пранк Теперь наблюдаю

              Саня Здрав Будь good hi Попробуй вот так hi
              79807420129
              1. Logall Вчера, 21:07
                Братка, Спасибо за совет! Я бы со многими нашими правителями такую операцию бы проделал...!
                Logall
                1. 79807420129 Вчера, 21:23
                  Цитата: Logall
                  Я бы со многими нашими правителями такую операцию бы проделал...!

                  Саня по этим деятелям давно уж мост у Кремля плачет и ждет их,ну и котов можно laughing
                  79807420129
                  1. Logall Вчера, 21:33
                    Ради благого дела Можно пожертвовать любимцем... Главное его правильно на дрессировать!
                    Logall
                    1. 79807420129 Вчера, 21:40
                      Цитата: Logall
                      Ради благого дела Можно пожертвовать любимцем... Главное его правильно на дрессировать!

                      Санчо уж у любимца пускай граната будет учебная. drinks hi
                      79807420129
            2. Svarog51 Сегодня, 03:49
              Саня, моё почтение hi
              Привёз с собой попугая.

              Поделюсь опытом - у меня два кота, но к моей пернатой близко подойти боятся. wink
              good
              Svarog51
  7. Симон Вчера, 18:34
    Ну, пройдохи! Одурачили Алли, а он еще и передаст генсеку НАТО! laughing
    Симон
  8. Симон Вчера, 18:37
    Цитата: Alexey RA
    Пранкеры Вован и Лексус звонят очередной жертве.

    Жалко, Алли и Столтенберга не видно laughing Интересно, какие глаза у них! belay belay .
    Симон
  9. Incvizitor Вчера, 18:41
    Бедная руиния существование остатков которой всецело зависит от
    настроение стран-членов НАТО
    . Последнее дно давно пробила.﻿
    Incvizitor
  10. Tusv Вчера, 19:08
    Не ну. Представляю. Звонок... И моск чиновника лихорадочно играет в ромашку - Пранкеры или Парубий?
    Вот в чем вопрос what
    Tusv
  11. Гардамир Вчера, 19:10
    Когда то некто сказал, что в России самые лучшие прости*утки. Теперь все гордятся телефонными хулиганами. Честь достоинство уже не в моде у нынешних российских властителей. Пранкеры это как наложить кучу под дверью и сидеть нюхать и хихикать в ожидании, когда кто-то вляпается. Ещё и оправдание придумать для холопов, это же врагов разыграли.
    Гардамир
    1. White wolf Вчера, 19:36
      Что то я не слышал,что кто то гордился древнейшей профессией в России.А в свете вакханалии,что твориться на Западе,самое оно,то,что доктор прописал.
      White wolf
      1. Гардамир Вчера, 22:33
        Что то я не слышал,что кто то гордился древнейшей профессией в России

        Гардамир
    2. LSA57 Вчера, 21:24
      Цитата: Гардамир
      Честь достоинство уже не в моде у нынешних российских властителей. Пранкеры это как наложить кучу под дверью и сидеть нюхать и хихикать в ожидании, когда кто-то вляпается.

      а власти здесь при чём? они им цели указывают?
      LSA57
  12. Геркулесыч Вчера, 19:14
    Лишь бы наших политиков западные" аналоги ""Лексуса за нос не водили!
    Геркулесыч
  13. ded100 Вчера, 19:20
    Толи еще будет ! laughing

    ded100
    1. KOLAaps Вчера, 19:42
      Сам главное - чтоб не по тебе... На засыпку - сколько язык от рынды...?...Блин извините... капитал-шоу..... всё больше не буду... А кста почему на подлодках рындов нет?... Я собссно -за...
      KOLAaps
      1. ded100 Вчера, 19:55
        Я рангом не вышел глупенький! wassat
        ded100
  14. nikolaev Вчера, 19:43
    забыли рассказать об акустическом оружии и последствиях его применения (импотенция, высыхание мозга,болезнь альцгеймера и пр.)
    nikolaev
    1. DalaiLama Вчера, 22:40
      + падение биткоина
      DalaiLama
  15. инженер74 Вчера, 21:55
    Что-то мне подсказывает, что причиной Последней Войны будет не глобальное противостояние сверхдержав, а особенно "удачный" телефонный розыгрыш...
    инженер74
  16. Сергей-8848 Вчера, 22:31
    Почему у этих руководящих кренделей из ЕС) связь такая прозрачная и ровная? Это ведь чиновники довольно высокого ранга. Они что там, совсем нюх потеряли? С Ники Хейли по утюгу можно связаться, и она готова отправить все авианосцы 7-го флота на защиту государства Биномо.
    Если уж ты начальник, рассказывающий всему миру о том, что от твоих решений зависит весь мир, то, перед тем как провозглашать подобные лозунги, почитай учебники за 8-ой класс Оксфорда, и узнай, наконец, что ты вовсе и не начальник (Земля - круглая, вот ведь фокус, и без китов!).
    Сергей-8848
  17. Дормидонт Вчера, 22:34
    Новое психологическое оружие России - хорошо забытое старое. И это - правда. От неё общечеловеки шарахаются как чёрт от ладана
    Дормидонт
  18. ver_ Сегодня, 06:03
    Цитата: Logall
    Дмитрий, добрый день! Если честно, то это называется телефонным терроризмом! Два чувака по телефону глумятся, А мы это сейчас обсуждаем... Я бы не хотел чтобы подобные чучело ко мне домой звонили! Тем более, что найдутся продолжатели... Которые начнут практиковаться на нас!

    ...а от вас лично что-то зависит в этом мире?..
    ver_
  19. нахтигалзиф Сегодня, 06:42
    Цитата: 79807420129
    Но Вован с Лексусом благое дело вообще то делают,западных балбесов на смех всему миру выставляют,по закону таки да,а по человечески good drinks hi

    ...Про весь мир-брехня. Тока у нас в тырнете,да,может,в новостях по зомбоящику. Поржали мы,а остальные в неведении,а может им пофиг...
    нахтигалзиф
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