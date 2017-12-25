Пранкеры сообщили натовскому чиновнику о разработке в РФ "нового психологического оружия"

Референдум очень важен (для Украины), но важно и выполнение Минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских договорённостей, зависит настроение стран-членов НАТО.

Если вы ставите вопрос таким образом, что «мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, возможно, рассмотреть вступление в НАТО», то это будет более правильно, потому что в такой формулировке не будет серьёзной провокации по отношению к России, чего опасаются некоторые страны.



Ставшие известными пранкеры Вован и Лексус нашли новую жертву для телефонного розыгрыша. «Жертвой» стал председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Владимир Кузнецов (он же Вован) сообщает, что Алли был разыгран от имени спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Одна из тем беседы состояла в трениях по так называемой евроатлантической интеграции Украины.Пранкер, представившийся Парубием, пожаловался г-ну Алли на то, что в Киеве опасаются проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, так как считают, что верх могут взять противники интеграции с Североатлантическим военным блоком.Из ответа Паоло Алли, который напомнил через пранкеров Украине, что той нужно сосредоточиться на выполнении Минских соглашений:Также Алли посоветовал «Парубию» тщательнее подойти к формулировке вопроса на референдуме. Из его заявления:Кроме того, пранкеры от имени Парубия сообщили Алли, что в России изобрели «новое секретное оружие» психологического характера – видеоклип «Как поднять бабла» с 25-м кадром. Также представителю НАТО сообщили, что в Москве вышла «опасная книга» "Вован и Лексус, или По ком звонит телефон". Алли, записав эти названия, заявил, что непременно передаст данные генсеку НАТО Столтенбергу.