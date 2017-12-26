07:00 26 декабря

Глава МИД Германии: Пока не вижу Украину и Турцию в ЕС...

Глава германского МИД Зигмар Габриэль дал интервью, в котором размышлял о будущем Украины и Турции в составе Европейского союза. По словам Габриэль, ни одну ни другую страну он в составе ЕС в ближайшие годы не видит.

Зигмара Габриэля цитирует немецкое СМИ WAZ:

Я не могу представить Украину или Турцию в качестве членов Европейского союза в ближайшее время. Нам сегодня нужно проработать модель взаимоотношений с Киевом и Анкарой.



В частности, Габриэль предложил использовать возможный опыт общения с Британией после её выхода из ЕС, чтобы наладить продуктивные контакты с Турцией и Украиной.

Глава МИД Германии: Пока не вижу Украину и Турцию в ЕС...


Габриэль:
Поэтому мы должны думать об альтернативных формах более тесного сотрудничества.


Министр иностранных дел Германии отметил, что для ФРГ «очень важная судьба Турции», где по-прежнему имеют место случаи нарушения прав человека. В качестве примера Габриэль привёл ситуацию с корреспондентом издания "Welt", который ранее был задержан турецкими правоохранительными органами.

Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган заявил, что если ЕС не хочет принять в свой состав Турецкое государство, то это проблемы самого Евросоюза.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/sigmar.gabriel
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 05:47
    Да уж ..Куда Германия без Турции..Там этих турков вкупе с арабами скоро больше чем немцев будет.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 05:54
      Ага. Пусть немцы запустят к себе бандеровцев с Украины, так они там быстренько разберутся с мусульманскими беженцами. Вот это и называется продуктивно. lol
      сибиралт
      1. krops777 Сегодня, 06:04
        Глава МИД Германии: Пока не вижу Украину и Турцию в ЕС


        Ничего удивительного, Германия донор ЕС, кормить еще одних нахлебников, особенно Украину, прибалтов с болгарами хватает.
        krops777
        1. dsk Сегодня, 07:00
          Здравствуйте Алексей!
          Цитата: krops777
          кормить еще одних нахлебников,
          Турции "сыр" не светит, она уже в НАТО, хотя делает робкие попытки выскочить из под "крыши" (только за последний месяц уволено 3000 чиновников - агентов штатовского Гюлена), сидит там прочно. Новичкам пайку "сыра" сокращают, базы стоятся, железо завозится, мышеловка захлопывается. Украину будут кормить, в основном виртуальным "сыром - безвизом" и обещаниями "еврорая". hi
          dsk
      2. LSA57 Сегодня, 06:50
        Цитата: сибиралт
        Ага. Пусть немцы запустят к себе бандеровцев с Украины, так они там быстренько разберутся с мусульманскими беженцами.

        а ко потом с самими бандерлогами разбираться будет? lol
        LSA57
  2. амурец Сегодня, 05:52
    Глава германского МИД Зигмар Габриэль дал интервью, в котором размышлял о будущем Украины и Турции в составе Европейского союза. По словам Габриэль, ни одну ни другую страну он в составе ЕС в ближайшие годы не видит.
    Правильно что на эти страны смотреть, обдирать надо, а содрать с них бакшиш не получается Эрдоган и Порошенко сами ищут халяву.
    амурец
  3. jolly deckhand Сегодня, 05:56
    У немцев своих проблем хватает,зачем им ещё турецкие и украинские разгребать как локомотиву ЕС?
    jolly deckhand
  4. ИмПерц Сегодня, 06:10
    Трудный у Меркель получается четвёртый срок. Заставляют выбирать. Не получается как раньше, и нашим и вашим hi
    ИмПерц
    1. LSA57 Сегодня, 06:52
      Цитата: ИмПерц
      и нашим и вашим

      ...и хозяину из фашигтона
      LSA57
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    Укроинцы как всегда, исказят услышанное, при этом обвинят во всем нашу страну! А эрдогаду уже давно давали понять что Турцию примут в ЕС только после всплытия Атлантиды со дна океана!
    Геркулесыч
    1. Александр 3 Сегодня, 06:43
      Пусть перед приёмом Турции в ЕС мечетей понастроят.
      Александр 3
    2. LSA57 Сегодня, 06:53
      Цитата: Геркулесыч
      А эрдогаду уже давно давали понять что Турцию примут в ЕС только после всплытия Атлантиды со дна океана!

      очуметь, больше полувека обещалками кормят what
      LSA57
  6. Sergey53 Сегодня, 06:32
    Глава МИД Германии не видит, зато они себя там видят уже давно. Украинцы даже немцев уже учить начали.Центр вселенной.
    Sergey53
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Пока не вижу Украину и Турцию в ЕС...
    Вы это попробуйте объяснить Порошенко, который демонстративно на сцене открыл дверь в Европу и обнимался с ее представителем. По поводу Турции - так Эрдоган сам заявил, что в ЕС больше не стремится и культурно послал вас к Аллаху.
    rotmistr60
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