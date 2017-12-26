Глава МИД Германии: Пока не вижу Украину и Турцию в ЕС...
Глава германского МИД Зигмар Габриэль дал интервью, в котором размышлял о будущем Украины и Турции в составе Европейского союза. По словам Габриэль, ни одну ни другую страну он в составе ЕС в ближайшие годы не видит.
Зигмара Габриэля цитирует немецкое СМИ WAZ:
В частности, Габриэль предложил использовать возможный опыт общения с Британией после её выхода из ЕС, чтобы наладить продуктивные контакты с Турцией и Украиной.
Габриэль:
Министр иностранных дел Германии отметил, что для ФРГ «очень важная судьба Турции», где по-прежнему имеют место случаи нарушения прав человека. В качестве примера Габриэль привёл ситуацию с корреспондентом издания "Welt", который ранее был задержан турецкими правоохранительными органами.
Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган заявил, что если ЕС не хочет принять в свой состав Турецкое государство, то это проблемы самого Евросоюза.
Зигмара Габриэля цитирует немецкое СМИ WAZ:
Я не могу представить Украину или Турцию в качестве членов Европейского союза в ближайшее время. Нам сегодня нужно проработать модель взаимоотношений с Киевом и Анкарой.
В частности, Габриэль предложил использовать возможный опыт общения с Британией после её выхода из ЕС, чтобы наладить продуктивные контакты с Турцией и Украиной.
Габриэль:
Поэтому мы должны думать об альтернативных формах более тесного сотрудничества.
Министр иностранных дел Германии отметил, что для ФРГ «очень важная судьба Турции», где по-прежнему имеют место случаи нарушения прав человека. В качестве примера Габриэль привёл ситуацию с корреспондентом издания "Welt", который ранее был задержан турецкими правоохранительными органами.
Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган заявил, что если ЕС не хочет принять в свой состав Турецкое государство, то это проблемы самого Евросоюза.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/sigmar.gabriel
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