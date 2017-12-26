Глава МИД Германии: Пока не вижу Украину и Турцию в ЕС...

Я не могу представить Украину или Турцию в качестве членов Европейского союза в ближайшее время. Нам сегодня нужно проработать модель взаимоотношений с Киевом и Анкарой.

Поэтому мы должны думать об альтернативных формах более тесного сотрудничества.