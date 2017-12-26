Российские фрегаты оснастят отечественными разведывательными БЛА
ВМФ РФ получил на вооружение первый морской разведывательно-ударный комплекс (РУК) на базе фрегатов проекта 11356 и беспилотников «Орлан-10», сообщают Известия.
Испытания системы состоялись осенью 2017 года на Черном море. Наличие собственных воздушных разведчиков позволит «Адмиралам» (такое неофициальное название фрегаты получили у военных моряков) с высокой точностью поражать морские и наземные цели огнем артиллерии и ракетами.
«Беспилотники стартуют с борта кораблей с помощью катапульты, а после выполнения боевой задачи на парашютах приземляются прямо на палубу фрегатов. "Орланы" находят цель и передают ее координаты и изображение на судно-носитель. Это позволяет оперативно корректировать огонь бортового артиллерийского комплекса либо наводить на цель главный калибр "Адмиралов" – ракеты Х-35», – пишет газета.
Радиус действия «Орланов» – 120 км, что совпадает с дальностью полета ракет Х-35.
По его словам, ракеты Х-35 имеют не очень большой заряд и лучше подходят для борьбы с кораблями, чем для поражения укрепленных объектов, но корабельная артиллерия – другое дело.
Испытания системы состоялись осенью 2017 года на Черном море. Наличие собственных воздушных разведчиков позволит «Адмиралам» (такое неофициальное название фрегаты получили у военных моряков) с высокой точностью поражать морские и наземные цели огнем артиллерии и ракетами.
«Беспилотники стартуют с борта кораблей с помощью катапульты, а после выполнения боевой задачи на парашютах приземляются прямо на палубу фрегатов. "Орланы" находят цель и передают ее координаты и изображение на судно-носитель. Это позволяет оперативно корректировать огонь бортового артиллерийского комплекса либо наводить на цель главный калибр "Адмиралов" – ракеты Х-35», – пишет газета.
Радиус действия «Орланов» – 120 км, что совпадает с дальностью полета ракет Х-35.
Пока трудно оценить, насколько эффективны будут "Орланы" при работе по морским целям, но однозначно вырастет эффективность поражения наземных объектов. Это станет большим подспорьем при высадке десантов или огневой поддержке войск в прибрежных районах. Можно сказать, что у "Адмиралов" появится "длинная рука",сказал изданию военно-морской эксперт Александр Мозговой.
По его словам, ракеты Х-35 имеют не очень большой заряд и лучше подходят для борьбы с кораблями, чем для поражения укрепленных объектов, но корабельная артиллерия – другое дело.
Особенно полезен штатный БЛА будет для наведения корабельной артиллерии. На фрегатах "адмиральской" серии смонтирована отличная современная артустановка А-190 с дальностью стрельбы до 20 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. При наличии корректировщика она сможет эффективно уничтожать скопления живой силы, огневые точки и технику в интересах сухопутных войск,пояснил эксперт.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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