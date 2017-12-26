Российские фрегаты оснастят отечественными разведывательными БЛА

Пока трудно оценить, насколько эффективны будут "Орланы" при работе по морским целям, но однозначно вырастет эффективность поражения наземных объектов. Это станет большим подспорьем при высадке десантов или огневой поддержке войск в прибрежных районах. Можно сказать, что у "Адмиралов" появится "длинная рука",

Особенно полезен штатный БЛА будет для наведения корабельной артиллерии. На фрегатах "адмиральской" серии смонтирована отличная современная артустановка А-190 с дальностью стрельбы до 20 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. При наличии корректировщика она сможет эффективно уничтожать скопления живой силы, огневые точки и технику в интересах сухопутных войск,