19:28 26 декабря

Российские фрегаты оснастят отечественными разведывательными БЛА

ВМФ РФ получил на вооружение первый морской разведывательно-ударный комплекс (РУК) на базе фрегатов проекта 11356 и беспилотников «Орлан-10», сообщают Известия.

Российские фрегаты оснастят отечественными разведывательными БЛА


Испытания системы состоялись осенью 2017 года на Черном море. Наличие собственных воздушных разведчиков позволит «Адмиралам» (такое неофициальное название фрегаты получили у военных моряков) с высокой точностью поражать морские и наземные цели огнем артиллерии и ракетами.


«Беспилотники стартуют с борта кораблей с помощью катапульты, а после выполнения боевой задачи на парашютах приземляются прямо на палубу фрегатов. "Орланы" находят цель и передают ее координаты и изображение на судно-носитель. Это позволяет оперативно корректировать огонь бортового артиллерийского комплекса либо наводить на цель главный калибр "Адмиралов" – ракеты Х-35», – пишет газета.

Радиус действия «Орланов» – 120 км, что совпадает с дальностью полета ракет Х-35.

Пока трудно оценить, насколько эффективны будут "Орланы" при работе по морским целям, но однозначно вырастет эффективность поражения наземных объектов. Это станет большим подспорьем при высадке десантов или огневой поддержке войск в прибрежных районах. Можно сказать, что у "Адмиралов" появится "длинная рука",
сказал изданию военно-морской эксперт Александр Мозговой.

По его словам, ракеты Х-35 имеют не очень большой заряд и лучше подходят для борьбы с кораблями, чем для поражения укрепленных объектов, но корабельная артиллерия – другое дело.

Особенно полезен штатный БЛА будет для наведения корабельной артиллерии. На фрегатах "адмиральской" серии смонтирована отличная современная артустановка А-190 с дальностью стрельбы до 20 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. При наличии корректировщика она сможет эффективно уничтожать скопления живой силы, огневые точки и технику в интересах сухопутных войск,
пояснил эксперт.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 28

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  1. Sergey53 Сегодня, 11:00
    Главное для него координаты цели правильно выдавать или своё позиционирование.
    Sergey53
    1. Chertt Сегодня, 11:08
      Господа мореманы, а разве на Фрегатах 11356 стоит "Уран" с Х-35 ?
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 11:18
        Странная статья...Ладно,соглашусь применение артустановки против сухопутных целей...Но при этом корабль сам становится неплохой мишенью для высокоточного оружия..
        210окв
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:31
          применение артустановки против сухопутных целей...
          А, что корабельные артустановки разве не созданы для применения по морским целям? А мне казалось, что в первую очередь как раз для морских целей. Или я не прав?
          rotmistr60
      2. просто экспл Сегодня, 11:26
        вроде УКСК там стоит , может с 20380 попутали ?
        да и Х-35 дальность уже давно 260км .
        просто экспл
        1. Chertt Сегодня, 11:44
          Цитата: просто экспл
          вроде УКСК там стоит , может с 20380 попутали ?
          да и Х-35 дальность уже давно 260км .

          Да и на 20380, Х-35 на первых трех кораблях устанавливали, дальше пошли под проекты 85/86 с калибрами-ониксами
          Chertt
          1. alexmach Сегодня, 13:08
            Никак нет. на всех 12 кораблях серии установленны Х-35. Сейчас уже в строю 5 вместе с головным и ещё 2 на финальных этапах постройки.
            20385 - УКСК, но вот только построят их всего лишь 2 - те что уже заложили. Проект оказался неудачным. Не смогли полноценно импортозаместить двигатели.
            20386 по вооружению аналогичен 20385. Калибры там только опционально устанавливаются.
            alexmach
            1. Chertt Сегодня, 13:13
              alexmach Спасибо. Приятно, что на ВО компетентные читатели. Если ошибся, поправят без пафоса hi
              Chertt
      3. Burbon Сегодня, 12:01
        Цитата: Chertt
        а разве на Фрегатах 11356 стоит "Уран"

        нет....это ляпы журналюг, которые не заморачиваются о матчасти...главное тиснуть и копейку заработать
        Burbon
    2. НЕКСУС Сегодня, 18:18
      Дальность в 120 км маловата...при этом интересен вопрос корректировки координат цели в режиме онлайн.
      НЕКСУС
  2. DEZINTO Сегодня, 11:05
    Научить-бы их самим приземлятся - вот это был бы беспилотник. А то вот это на парашюте, чёто-как-то не 21 век.
    DEZINTO
    1. Кот Всапогах Сегодня, 11:11
      приземляться на фрегат? если только вертикально laughing
      Кот Всапогах
      1. DEZINTO Сегодня, 11:14
        гм )) ну да...аккуратно подлетать стучаться в каюту капитана, передавать данные на флэшке, и тихоничко в ангар - спать. Вот это 21 век! laughing
        DEZINTO
        1. Sergey53 Сегодня, 11:18
          Для приземления на фрегат достаточно натянуть сетку, наподобие волейбольной только шире.Так делают подматрасники на своих кораблях. Хоть вертикально, хоть под углом, хоть в 1метре над палубой горизонтально.
          Sergey53
        2. Сухов Сегодня, 12:27
          Цитата: DEZINTO
          ну да...аккуратно подлетать стучаться в каюту капитана, передавать данные на флэшке, и тихоничко в ангар - спать.

          Возможны варианты:
          - Беспилотник в виде самолета (в районе патрулирования) заправляет (в воздухе) беспилотник в виде вертолета. Затем вертолет возвращается на базу за горючкой а самолет продолжает работу в заданном районе...или
          - Беспилотник самолет возвращается на базу (в район корабля), там его цепляет беспилотник вертолет, самолет глушит мотор и вертолет вместе с самолетом аккуратно направляются в каюту капитана для доклада.
          Дальше по ситуации... smile
          Сухов
      2. Deadушка Сегодня, 11:36
        Цитата: Кот Всапогах
        приземляться на фрегат? если только вертикально laughing

        Сачком ловить lol
        Deadушка
  3. Metlik Сегодня, 11:14
    Опустить бпла на парашюте на палубу сложная задача - если поднялся сильный ветер - почти невозможно. Не помешало бы герметизировать корпус и отработать приземление на воду, рядом с кораблем.
    Metlik
    1. Sergey53 Сегодня, 11:34
      А потом отлавливать среди волн?
      Sergey53
      1. Metlik Сегодня, 11:42
        Спустить резиновую шлюпку, подтянуть к борту и поднять.
        Metlik
        1. Sergey53 Сегодня, 12:06
          Это если он не затонул, ничего в нём не замкнуло, нет сильного волнения на море? Нормальные герои всегда идут в обход. Шучу.
          Sergey53
          1. Metlik Сегодня, 12:12
            Если сломается двигатель, или противник повредил бпла, или кончилось топливо и т.д. - то приземлятся так и так придется в море. Не лучше ли сразу предусмотреть возможность спасения? Сделать корпус водонепроницаемым - не такая уж сложная задача.
            Metlik
            1. Sergey53 Сегодня, 14:09
              В данном случае проще ставить как я писал выше -сетку для его перехвата.Никуда , ничего не надо.Из сетки вытащил и всё.
              Sergey53
  4. PN Сегодня, 11:18
    80 выстрелов в минуту. Из любого корабля фарш сделает, если ствол хорошо охлаждать.
    PN
  5. Alexey-74 Сегодня, 11:22
    Беспилотники становятся неотъемлемой частью везде.....ну и правильно, необходимо использовать на все 100% достижения современной техники.
    Alexey-74
    1. коноправ Сегодня, 11:37
      Ну, Медведев же сказал " Электронное правительство".... тоже новшество ,государство - безпилотник......
      коноправ
  6. Геркулесыч Сегодня, 11:34
    По моему беспилотников нету только у военных поворов на кухне! lol Мы явно из одной крайности резво кинулись в другую -раньше их не было вообще, сейчас их будет много, возможно что даже излишне много!
    Геркулесыч
    1. viktorch Сегодня, 13:37
      никуда никто не кинулся, их еще нет нигде, а в статье одни хотелки, как в реальности это будет выглядеть пока не понятно, и будет ли вообще.
      viktorch
  7. Тузик Сегодня, 11:39
    беспилотник это хорошо, но вот я слабо представляю его посадку на парашюте на палубу. уж проще сетку финишер.
    Тузик
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