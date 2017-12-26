КНДР готовит к запуску космический спутник

По различным каналам нами недавно получена информация о том, что Северная Корея завершила подготовку спутника, названного "Кванменсон-5",

Южнокорейские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что КНДР в ближайшее время может осуществить запуск искусственного спутника Земли.цитирует Интерфакс источника одной из южнокорейских газет.По его словам, на спутнике будет установлены телекамеры и телекоммуникационное оборудование.В то же время, представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что в «настоящий момент не наблюдается ничего необычного», отметив, тем не менее, что Сеул «внимательно следит за возможными провокациями со стороны Пхеньяна, включая испытания ракет, способных выводить спутники на орбиту».Накануне северокорейская газета «Нодон синмун» (орган ЦК Трудовой партии Кореи) опубликовала статью, в которой подчеркивается, что страна «имеет полное право на исследование космического пространства», а запуск спутников «в полной мере соответствует международным законам», касающимся исследований космоса.Напомним, в октябре заместитель постпреда КНДР при ООН Ки Ин Рен заявил, что у Пхеньяна есть план изучения космоса и запуска спутников на 2016-2010 годы, и руководство страны «не намерено его менять только потому, что он не нравится США».