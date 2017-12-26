19:25 26 декабря

КНДР готовит к запуску космический спутник

Южнокорейские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что КНДР в ближайшее время может осуществить запуск искусственного спутника Земли.



По различным каналам нами недавно получена информация о том, что Северная Корея завершила подготовку спутника, названного "Кванменсон-5",
цитирует Интерфакс источника одной из южнокорейских газет.


По его словам, на спутнике будет установлены телекамеры и телекоммуникационное оборудование.

В то же время, представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что в «настоящий момент не наблюдается ничего необычного», отметив, тем не менее, что Сеул «внимательно следит за возможными провокациями со стороны Пхеньяна, включая испытания ракет, способных выводить спутники на орбиту».

Накануне северокорейская газета «Нодон синмун» (орган ЦК Трудовой партии Кореи) опубликовала статью, в которой подчеркивается, что страна «имеет полное право на исследование космического пространства», а запуск спутников «в полной мере соответствует международным законам», касающимся исследований космоса.

Напомним, в октябре заместитель постпреда КНДР при ООН Ки Ин Рен заявил, что у Пхеньяна есть план изучения космоса и запуска спутников на 2016-2010 годы, и руководство страны «не намерено его менять только потому, что он не нравится США».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 11:26
    Интересно, чем ответит Роснано? Закупит в Китае партию тамагочи?
    Дормидонт
    1. dorz Сегодня, 11:30
      Скоро на МКС полетят поближе к американцам. laughing
      dorz
      1. фигвам Сегодня, 11:39
        По его словам, на спутнике будет установлены телекамеры и телекоммуникационное оборудование.

        Интересно, а зачем там телекамеры, может они хотят увидеть то, что отличается от официальных (сказок) картинок NASA?
        фигвам
        1. Комментарий был удален.
        2. BlackMokona Сегодня, 11:49
          Спутник шпион же
          BlackMokona
          1. Лексус Сегодня, 14:18
            Ким поздравительную открытку для Трампа отправляет в параллельную реальность, где тот, собственно, и находится... Троллинг 80lvl
            Лексус
        3. iliitchitch Сегодня, 12:01
          Цитата: фигвам
          может они хотят увидеть то, что отличается от официальных (сказок) картинок NASA?

          А почему бы и нет . Постановлением местного цк немного увидишь . А в наса и вправду сплошь сказочники - на "фото с Марса" то невадского суслика отфотошопить забудут , то саксаул .
          iliitchitch
          1. внук Перуна Сегодня, 12:15
            Да ладно Вам сомневаться в техническом превосходстве янки. Ведь электроника Вояджеров аж целых 40 лет успешно работает при постоянном облучении. У кого еще Вы видели такую супер надежность и устойчивость?
            Про супер надежность Аполлонов я вообще молчу. На неиспытанном Сатурне-V сразу успешно полетели, на неиспытанном лунном модуле сразу успешно прилунились и удачно стартовали...
            внук Перуна
            1. фигвам Сегодня, 12:28
              Про вояджер, спирит, аппердюнити всё это очень феерично.
              фигвам
      2. volodya Сегодня, 11:50
        Цитата: dorz
        Скоро на МКС полетят поближе к американцам. laughing

        Приветствую! Молодцы!
        volodya
    2. 79807420129 Сегодня, 11:35
      Цитата: Дормидонт
      Интересно, чем ответит Роснано? Закупит в Китае партию тамагочи?

      Причем здесь Роснано и северокорейский спутник?Даже близко не стоят не находите. what
      79807420129
    3. сибиралт Сегодня, 11:42
      А у нас в третий раз отложили запуск с "Восточного". Похоже, до окончания выборов запуском руководить будет некому.
      сибиралт
    4. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:37
      Цитата: Дормидонт
      Интересно, чем ответит Роснано? Закупит в Китае партию тамагочи?

      Не,у Чубайса не забалуешь-закатят очередной грандиозный новогодний корпоратив..феерверки и петарды в космос запускать будут..
      ДЕДПИХТО
    5. Комментарий был удален.
    6. gig334 Сегодня, 13:09
      Цитата: Дормидонт
      Интересно, чем ответит Роснано? Закупит в Китае партию тамагочи?

      Историю давно изучали?
      Россия, правда Советская уже давно всем ответила, запустив первый спутник Земли 4 октября 1957 года
      gig334
  2. Геркулесыч Сегодня, 11:30
    Если это правда, на что я надеюсь, то это мощный удар по генеталиям сша от маленькой Северной Кореи, которая и под санкциями развивает свою промышленность! hi
    Геркулесыч
    1. майор Юрик Сегодня, 11:35
      Цитата: Геркулесыч
      Если это правда, на что я надеюсь, то это мощный удар по генеталиям сша от маленькой Северной Кореи, которая и под санкциями развивает свою промышленность! hi

      На уж, натертые на терке янкесовские гениталии,как Вы говорите, это по-корейски! Корейская кухня,жестокая и беспощадная! yes
      майор Юрик
    2. BlackMokona Сегодня, 11:49
      Санкции вела и Россия и КНР так же
      BlackMokona
    3. сорок восьмой Сегодня, 11:52
      Цитата: Геркулесыч
      Если это правда, на что я надеюсь, то это мощный удар по генеталиям сша от маленькой Северной Кореи, которая и под санкциями развивает свою промышленность! hi

      А почему именно этот спутник стал мощным ударом по гениталиям сша? А Кванменсон-1 не мощный удар? А Кванменсон-3 не мощный удар? А Кванменсон-4 не мощный удар?
      сорок восьмой
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:57
        Потому что санкции то усилены, а они молодцы, от своего не отступают! !!
        Геркулесыч
  3. Egorovich Сегодня, 11:32
    Молодец ЫН! Твердой походкой приближается, а в некоторых моментах уже рядом с космическими странами нашего мира.
    Egorovich
  4. Deadушка Сегодня, 11:33
    КНДР в ближайшее время может осуществить запуск искусственного спутника Земли

    Не иначе Рогозин стал батутами торговать. recourse
    запуск спутников «в полной мере соответствует международным законам», касающимся исследований космоса.

    Под это можно и ракеты теперь испытывать laughing
    Deadушка
    1. Джедай Сегодня, 11:45
      Виталий, привет! hi
      Цитата: Deadушка
      Не иначе Рогозин стал батутами торговать.

      Это вряд ли - скорее китайцы подсуетились. wink
      Цитата: Deadушка
      Под это можно и ракеты теперь испытывать

      Ещё как можно, и тем самым "умыть" США и иже с ними:
      у Пхеньяна есть план изучения космоса и запуска спутников на 2016-2010 годы, и руководство страны «не намерено его менять только потому, что он не нравится США»

      Троллинг продолжается. lol
      Джедай
      1. Deadушка Сегодня, 11:57
        Максим, привет! hi
        Ну, что же... молодцы.
        Как говорится - "Верной дорогой идете товарищи!"
        Deadушка
        1. Джедай Сегодня, 12:02
          Цитата: Deadушка
          "Верной дорогой идете товарищи!"

          И сворачивать не собираются, что вызывает уважение. soldier
          Джедай
          1. Deadушка Сегодня, 12:09
            Сдается они уже давно тоннель с Китаем прокопали и по прямой ветке метро "товары" гоняют. winked
            Deadушка
            1. Джедай Сегодня, 12:13
              Зная трудоспособность тех и других вполне допускаю что такая ветка и не одна может быть. wink
              Джедай
  5. jolly deckhand Сегодня, 11:37
    "страна «имеет полное право на исследование космического пространства», а запуск спутников «в полной мере соответствует международным законам», касающимся исследований космоса."
    Красавы!!!
    "Напомним, в октябре заместитель постпреда КНДР при ООН Ки Ин Рен заявил, что у Пхеньяна есть план изучения космоса и запуска спутников на 2016-2010 годы, и руководство страны «не намерено его менять только потому, что он не нравится США»."
    И пошли,мол,все эти РК,Японии,США и иже с ними!!! good
    jolly deckhand
    1. BlackMokona Сегодня, 11:50
      А также Россия, КНР, Казахстан и другие проголосовавшие за санкции в ООН
      BlackMokona
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:37
    что КНДР в ближайшее время может осуществить запуск искусственного спутника Земли.
    И, что в этом плохого? Или Ю.Корея со своими технологическими наворотами начала понимать, что айфон и запуск спутника это разные вещи?
    rotmistr60
    1. BlackMokona Сегодня, 11:51
      Южная Корея давно спутники запускает.
      30 января 2013 года состоялся успешный старт ракеты-носителя Наро-1. Запуск транслировался в прямом эфире местными телеканалами, ракета вышла на заданную высоту и вывела на орбиту исследовательский спутник STSAT-2C
      BlackMokona
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:54
        С чем ее и поздравляю. Спасибо за информацию, которая известна. Но все же иронию пора распознавать?
        rotmistr60
        1. BlackMokona Сегодня, 11:59
          Прямое вранье это не ирония.
          BlackMokona
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:15
            Вашими стараниями, так это точно вранье даже для тех кто не в теме. А вам и дальнейшего "процветания" под ликом либероидной массы. Вот только куда потом бежать будете?
            rotmistr60
  7. полный ноль Сегодня, 11:58
    Цитата: сибиралт
    А у нас в третий раз отложили запуск с "Восточного". Похоже, до окончания выборов запуском руководить будет некому.

    да нет ,просто священника подобрать не могут..а без благословения какой может быть запуск?
    полный ноль
  8. Tiras Сегодня, 11:59
    Надеюсь его уничтожат.
    Tiras
    1. SEER Сегодня, 12:01
      Чё так? Под северокорейским присмотром даже "кюшать не могу"?
      SEER
  9. полный ноль Сегодня, 12:11
    Цитата: Tiras
    Надеюсь его уничтожат.

    а что так к корейцам "неровно дышите " уважаемый...что на ногу наступили ?))))
    полный ноль
    1. SEER Сегодня, 12:13
      просто еврей...
      SEER
Картина дня