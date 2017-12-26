В ОДК создан комплекс для испытаний камер сгорания перспективных авиадвигателей
Строительство нового испытательного стенда, предназначенного для комплексных испытаний и доводки опытных образцов камер сгорания (КС) перспективных авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) различных типов, завершено на Лыткаринском машиностроительном заводе (ЛМ3) Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), сообщает пресс-служба компании.
«Разработка современного авиационного ГТД, отвечающего текущим и перспективным требованиям к удельным и специальным характеристикам, экологичности, является комплексной задачей, требующей большого объема экспериментальной работы. В связи с особой сложностью физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, имеющих место в основных камерах сгорания, выполняется большой объем их доводочных испытаний. К ним, в частности, относятся автономные испытания полноразмерных камер на камерных стендах», – говорится в релизе.
Сообщается, что «новый комплекс ОДК в Лыткарино предназначен для испытаний полноразмерных камер сгорания и их элементов для широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (керосин, газ)».
В частности, «оборудование стенда позволяет определять характеристики КС, температурные поля, параметры высотного запуска двигателей, полноту сгорания топлива, экологичность КС, а также осуществлять доводку конструкции их основных деталей».
Отмечается, что открытие такого стенда в составе ОДК позволит повысить скорость отработки перспективных решений и их внедрения в серийное производство.
Кроме того, по данным пресс-службы, «комплекс позволяет испытывать перспективные пульсирующие детонационные двигатели (ПДД), развитие которых рассматривается в качестве одного из направлений повышения эффективности ГТД, снижения их удельного расхода, а также уменьшения линейных размеров».
«Разработка современного авиационного ГТД, отвечающего текущим и перспективным требованиям к удельным и специальным характеристикам, экологичности, является комплексной задачей, требующей большого объема экспериментальной работы. В связи с особой сложностью физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, имеющих место в основных камерах сгорания, выполняется большой объем их доводочных испытаний. К ним, в частности, относятся автономные испытания полноразмерных камер на камерных стендах», – говорится в релизе.
Сообщается, что «новый комплекс ОДК в Лыткарино предназначен для испытаний полноразмерных камер сгорания и их элементов для широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (керосин, газ)».
В частности, «оборудование стенда позволяет определять характеристики КС, температурные поля, параметры высотного запуска двигателей, полноту сгорания топлива, экологичность КС, а также осуществлять доводку конструкции их основных деталей».
Отмечается, что открытие такого стенда в составе ОДК позволит повысить скорость отработки перспективных решений и их внедрения в серийное производство.
Кроме того, по данным пресс-службы, «комплекс позволяет испытывать перспективные пульсирующие детонационные двигатели (ПДД), развитие которых рассматривается в качестве одного из направлений повышения эффективности ГТД, снижения их удельного расхода, а также уменьшения линейных размеров».
Использованы фотографии: st.fl.ru
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