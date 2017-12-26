19:26 26 декабря

В ОДК создан комплекс для испытаний камер сгорания перспективных авиадвигателей

Строительство нового испытательного стенда, предназначенного для комплексных испытаний и доводки опытных образцов камер сгорания (КС) перспективных авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) различных типов, завершено на Лыткаринском машиностроительном заводе (ЛМ3) Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), сообщает пресс-служба компании.



«Разработка современного авиационного ГТД, отвечающего текущим и перспективным требованиям к удельным и специальным характеристикам, экологичности, является комплексной задачей, требующей большого объема экспериментальной работы. В связи с особой сложностью физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, имеющих место в основных камерах сгорания, выполняется большой объем их доводочных испытаний. К ним, в частности, относятся автономные испытания полноразмерных камер на камерных стендах», – говорится в релизе.


Сообщается, что «новый комплекс ОДК в Лыткарино предназначен для испытаний полноразмерных камер сгорания и их элементов для широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (керосин, газ)».

В частности, «оборудование стенда позволяет определять характеристики КС, температурные поля, параметры высотного запуска двигателей, полноту сгорания топлива, экологичность КС, а также осуществлять доводку конструкции их основных деталей».

Отмечается, что открытие такого стенда в составе ОДК позволит повысить скорость отработки перспективных решений и их внедрения в серийное производство.

Кроме того, по данным пресс-службы, «комплекс позволяет испытывать перспективные пульсирующие детонационные двигатели (ПДД), развитие которых рассматривается в качестве одного из направлений повышения эффективности ГТД, снижения их удельного расхода, а также уменьшения линейных размеров».

Использованы фотографии: st.fl.ru
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Комментарии 4

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  1. Геркулесыч Сегодня, 12:51
    Мне кажется, или у нас скоро останется только Ростех, который станет монополистом во всем, и на все начнет задирать свои цены? Новость как бы хорошая, но с учетом того, что сия империя скушала кучу малых и средних компаний, и на их идеях развивается, это наводит на нехорошие мысли! !!!
    Геркулесыч
    1. Вадим237 Сегодня, 13:06
      Вообще то это мелкие и средние компании развиваются, под общим крылом -" Ростех"
      Вадим237
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:35
        Увы, но многие их них исчезли вообще -проще говоря, их скушали! !!
        Геркулесыч
        1. Вадим237 Сегодня, 15:45
          Какие например?
          Вадим237
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