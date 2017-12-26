19:29 26 декабря

Шойгу назвал приоритет для российских Вооруженных сил

Развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России станет приоритетом для Вооруженных сил России в ближайшей перспективе. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Впереди предстоит многое сделать. Много работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина
- сказал он.

Шойгу назвал приоритет для российских Вооруженных сил



Шойгу отметил, что в конце года также будут подведены итоги по выполнению поручений президента РФ, связанных с указами 2012 года, а также данных на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже 10.

Есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. Я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (страны) и... что связано с укреплением наших западных границ
- подчеркнул министр.

Шойгу заявил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. При этом он отметил активную работу командующих округами, строителей, тех, кто занимался размещением дивизий.

Днем ранее Шойгу заявил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. По его словам, за всю историю освоения региона такого количества объектов в таком оснащении не строило ни одно государство.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:25
    Сказал, по армейски кратко, но ясно -за свое бошки любому оторвем!
    Геркулесыч
    1. НасРать Сегодня, 13:53
      Цитата: Геркулесыч
      Сказал, по армейски кратко...


      По МЧСовски.... у него нет армейской специальности, он и в армии то не служил..сразу министром стал!!! Во как! Как говориться сделал себя сам...сам министром МЧС... сам министром обороны... не обошлось без сильных мира сего ...но надо отдать должное - мужик... с долей авантюризма!
      НасРать
      1. Монос Сегодня, 14:16
        Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина

        На том совещании ВВП дал интересное поручение особое внимание в подготовке уделить на быстрое перемещение больших соединений на большие расстояния.
        Монос
    2. 210окв Сегодня, 13:57
      Вот ему бы Президентом..
      Цитата: Геркулесыч
      Сказал, по армейски кратко, но ясно -за свое бошки любому оторвем!
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 13:59
        Шта? Президентом? Ворье на президенство? wassat
        НасРать
        1. Сергей-svs Сегодня, 14:05
          Хочу напомнить всем форумчанам ВО, что 25 декабря 1979 года Советские войска перешли мост через Амударью и вошли на территорию Афганистана, так началась десятилетняя афганская война.

          Честь и память - вам братишки!
          Сергей-svs
        2. Монос Сегодня, 14:12
          Цитата: НасРать
          Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина

          "Вы его видели? Вы его слышали? Вы его включали?..." laughing Успокойтесь, жена Гуськова!
          Монос
          1. НасРать Сегодня, 14:16
            Боже мой, где вы бред сей откопали?

            Вы хоть бы мои слова приводили.... wassat

            НасРать
            1. Монос Сегодня, 14:24
              Цитата: НасРать
              Вы хоть бы мои слова приводили....

              Пажалста...
              Цитата: НасРать
              Ворье на президенство?

              С цитатой вышла ошибочка. Исправляю. Но это не отменяет того, что вы ведёте себя как "жена Гуськова" smile Не видел, не трогал, не щупал, но бочку накачу. Я понимаю - типичная позиция озлобленного неудачника. Сочувствую.
              Монос
              1. НасРать Сегодня, 14:59
                Хе-хе... пусть я неудачник... но не ид иот , которому моют мозги!!! bully
                НасРать
                1. Монос Сегодня, 17:41
                  Цитата: НасРать
                  но не ид иот , которому моют мозги!!!

                  Моют, только другие. smile
                  Монос
  2. groks Сегодня, 14:01
    Шойгу отметил, что в конце года также будут подведены итоги по выполнению поручений президента РФ, связанных с указами 2012 года
    Сейчас 2017. Заканчивается.
    groks
    1. НасРать Сегодня, 14:06
      Он отчитывался за 5 лет.... готовиться на заслуженный отдых?
      НасРать
      1. Идущий Сегодня, 14:44
        Думаю , не дождетесь.
        Идущий
        1. НасРать Сегодня, 15:03
          Да мне плевать..., перетасовка будет в любом случае... Диму то задвигать придется- народ озлоблен..Шойгу посодють на его место(вон как популярен у простаков) и заживем слаще прежнего!!!
          На все руки, от скуки...
          НасРать
          1. Идущий Сегодня, 15:16
            Я рассчитываю только на себя и прошу только не мешать мне.
            Идущий
      2. groks Сегодня, 17:42
        Он отчитывался за 5 лет

        Тогда бы было "с 2012". Да ладно, он второй, кто президенты в физию плюнул, первый был финансатор.
        groks
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:19
    Приоритетом ,помимо РВСН у нас должно быть постройка сбалансированного океанского флота. А Арктика...там нефть и газ,и эта приоритетность подталкивается РОСНФТЬЮ и ГАЗПРОМОМ.
    НЕКСУС
  4. Беларусь это Россия Сегодня, 19:24
    Шойгу отметил, что в конце года также будут подведены итоги по выполнению поручений президента РФ, связанных с указами 2012 года, а также данных на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже 10.
    Есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. Я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (страны) и... что связано с укреплением наших западных границ
    - подчеркнул министр.
    Шойгу заявил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. При этом он отметил активную работу командующих округами, строителей, тех, кто занимался размещением дивизий.
    Днем ранее Шойгу заявил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. По его словам, за всю историю освоения региона такого количества объектов в таком оснащении не строило ни одно государство.
    Всё правильно говорит Сергей Шойгу.Правильно всё.Быстрее бы.
    Беларусь это Россия
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