Шойгу назвал приоритет для российских Вооруженных сил

Впереди предстоит многое сделать. Много работы. Вы все слышали выступление и поручения Верховного главнокомандующего Владимира Путина

Есть серьезные поручения по освоению отдельных регионов. Я говорю об Арктике, я говорю об островной части на востоке (страны) и... что связано с укреплением наших западных границ

Развитие военной инфраструктуры в Арктике и у западных границ России станет приоритетом для Вооруженных сил России в ближайшей перспективе. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.- сказал он.Шойгу отметил, что в конце года также будут подведены итоги по выполнению поручений президента РФ, связанных с указами 2012 года, а также данных на майских и ноябрьских совещаниях в Сочи, которых прошло уже 10.- подчеркнул министр.Шойгу заявил, что в этом направлении уже проделана большая работа, связанная с размещением соединений. При этом он отметил активную работу командующих округами, строителей, тех, кто занимался размещением дивизий.Днем ранее Шойгу заявил, что Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. По его словам, за всю историю освоения региона такого количества объектов в таком оснащении не строило ни одно государство.