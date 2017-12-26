Киев: Украинизация ТВ и радио завершена на 98 процентов
Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский представляет данные по «украинизации» контента. По словам Костинского, украинизация фильмов и телерадиопрограмм идёт полным ходом. Костинский заявил, что программа украинизации контента выполнена уже на 98%.
Цитата портала «ПолитНавигатор»:
На Украине национальный регулятор проверяет эфиры телеканалов и радиостанций, а также публикации в интернет-СМИ и печатных изданиях. Объёмы контента на украинском языке не должны быть ниже 75% от всего объёма предлагаемой информации. Многие украинские СМИ решают этот вопрос следующим образом: переводят на украинский язык всю рекламу, чтобы кардинальным образом не снижать русскоязычную долю информационных эфиров или художественных лент.
Украинский закон при этом разрешает не дублировать на украинский язык фильмы, снятые в советское время. Однако требует, чтобы при показе (не запрещённых) фильмов на экране появлялись украиноязычные титры.
Если телеканал игнорирует требования украинского законодательства, то его ожидает штраф в размере 5% лицензионного сбора или (в случае повторных нарушений) отзыв лицензии.
Цитата портала «ПолитНавигатор»:
В среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в переходный период действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%. Это произошло за счёт требований, согласно которым доля передач и фильмов, выполненных на государственном языке, засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства.
На Украине национальный регулятор проверяет эфиры телеканалов и радиостанций, а также публикации в интернет-СМИ и печатных изданиях. Объёмы контента на украинском языке не должны быть ниже 75% от всего объёма предлагаемой информации. Многие украинские СМИ решают этот вопрос следующим образом: переводят на украинский язык всю рекламу, чтобы кардинальным образом не снижать русскоязычную долю информационных эфиров или художественных лент.
Президент Украины Пётр Порошенко
Украинский закон при этом разрешает не дублировать на украинский язык фильмы, снятые в советское время. Однако требует, чтобы при показе (не запрещённых) фильмов на экране появлялись украиноязычные титры.
Если телеканал игнорирует требования украинского законодательства, то его ожидает штраф в размере 5% лицензионного сбора или (в случае повторных нарушений) отзыв лицензии.
Использованы фотографии: Фейсбук
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