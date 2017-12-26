19:24 26 декабря

Киев: Украинизация ТВ и радио завершена на 98 процентов

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский представляет данные по «украинизации» контента. По словам Костинского, украинизация фильмов и телерадиопрограмм идёт полным ходом. Костинский заявил, что программа украинизации контента выполнена уже на 98%.

Цитата портала «ПолитНавигатор»:
В среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в переходный период действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%. Это произошло за счёт требований, согласно которым доля передач и фильмов, выполненных на государственном языке, засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства.


На Украине национальный регулятор проверяет эфиры телеканалов и радиостанций, а также публикации в интернет-СМИ и печатных изданиях. Объёмы контента на украинском языке не должны быть ниже 75% от всего объёма предлагаемой информации. Многие украинские СМИ решают этот вопрос следующим образом: переводят на украинский язык всю рекламу, чтобы кардинальным образом не снижать русскоязычную долю информационных эфиров или художественных лент.


Киев: Украинизация ТВ и радио завершена на 98 процентов

Президент Украины Пётр Порошенко


Украинский закон при этом разрешает не дублировать на украинский язык фильмы, снятые в советское время. Однако требует, чтобы при показе (не запрещённых) фильмов на экране появлялись украиноязычные титры.

Если телеканал игнорирует требования украинского законодательства, то его ожидает штраф в размере 5% лицензионного сбора или (в случае повторных нарушений) отзыв лицензии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 43

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 17:57
    Оставлю видео по обстановке
    Владыка Ситх
    1. Монос Сегодня, 18:01
      Если меня когда-нибудь кто-нибудь спросит: "Жители какой страны самые странные?". Я несомненно отвечу: "Украины!".
      Монос
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:05
        Хреново это все.
        Аристарх Людвигович
        1. Идущий Сегодня, 18:44
          Как то вы ласково , это все дерьмо смердит под нашим порогом.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 18:52
            Продолжают беситься скакусы, Рождество отметили по-новому и не просохли ещё, что ли? request
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 19:09
              А что им , добавился ещё один праздник , будут не просыхать две недели.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 19:22
                Так есть же образец для подражания - Дон Педро, тьфу!
                Джедай
      2. Шура пермский Сегодня, 18:07
        Прикол украинского языка в том,что они друг друга в разных концах страны не понимают,вот такая мова…
        Шура пермский
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 18:11
          Итальянцы, норвежцы, китайцы тоже не понимают друг друга в разных концах страны. К слову, одна из проблем северокорейских перебежчиков на юге это...языковая. Да-да, хотя казалось бы, один народ
          Михаил Филиппов
      3. Alex20042004 Сегодня, 18:29
        Добавлю. Усраина - это ещё и страна возможностей !
        Alex20042004
      4. Лелёк Сегодня, 19:19
        Цитата: Монос
        Монос


        hi , Виктор.
        Это не странность, это своеобразное выполнение спецзаказа от "смотрящего". Ведь приказано же "рвать все связи по-живому", вот и рвут. Основная масса плебса (где-то 67%) смотрят на этот вандализм, чешут дыню и решают, кто-то: "нихерасе!", кто-то: "мой огород у леса", кто-то: "пора линять". Ну а оголтелые - good , хотя и у самых отмороженных случается в извилине "тик-так".
        Лелёк
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:58
    Можно смеяться над укроиной, и властями, но они четко держатся указанного госдепом курса -Россия враг, с ней нужно порвать отношения. А для этого все средства хороши!Мы уже проглотили введение электронной системы снятия отпечатков пальцев, проглотим и вытеснение их эфира нашего Русского языка.
    Геркулесыч
    1. Михаил Филиппов Сегодня, 18:14
      Именно. Ведь нет более эффективной "стены" чем ментальная. Один из "кирпичиков" такой "стены" - это язык. Когда вы приедете в Киев и спросите у прохожего "который час", а он вам ответит "I don't understand you".
      Михаил Филиппов
    2. seti Сегодня, 18:35
      Цитата: Геркулесыч
      Можно смеяться над укроиной, и властями, но они четко держатся указанного госдепом курса -Россия враг, с ней нужно порвать отношения. А для этого все средства хороши!Мы уже проглотили введение электронной системы снятия отпечатков пальцев, проглотим и вытеснение их эфира нашего Русского языка.

      Полностью поддерживаю сказанное.
      seti
  3. pvv113 Сегодня, 18:03
    Костинский заявил, что программа украинизации контента выполнена уже на 98%.

    Верной дорогой идете, товарищи!
    pvv113
    1. volodya Сегодня, 18:08
      Цитата: pvv113
      Верной дорогой идете, товарищи!

      volodya
    2. Михаил Филиппов Сегодня, 18:14
      Зря смеетесь. Как я выше писал, нет более эффективной "стены" чем ментальная. Один из "кирпичиков" такой "стены" - это язык. Когда вы приедете в Киев и спросите у прохожего "который час", а он вам ответит "I don't understand you".
      Михаил Филиппов
      1. Лев Бронш Сегодня, 18:40
        Очень простой вопрос - нужна ли нам "ментальная стена" с банедропоклонниками и шухевичеобожателями?? Мой ответ - ДА! И чем выше и неприступней такая стена, тем лучше! Вы 1 января на факельное шествие по проспекту бандеры в Киеве посмотрите, и на улицах/проспектах шухевича и бандеры по всей украине полюбуйтесь. И подумайте, а оно нам надо, ментально соответствовать нацистам?? Кстати помониторьте СМИ украины, соц.сети, поищите хотя бы лёгкое осуждение официальной героизации ОУН-УПА, всех этих кровавых маньяков... а там кроме бандеро-шухевича ого-го сколько хлопцев было, шо москалив, жыдив та ляхив резали. Поинтересуйтесь на досуге, кто официальные герои украинского гос-ва и есть возражения от украинцев по этому поводу.
        Вы думаете, что поляки просто так с бандерой на дыбы встали? Причём именно полякам сверхвыгодно падение украины в пропасть. И то упёрлись в бандеру, а украинцам всё в порядке...
        Увы, ментальность не вытравишь. От неё можно только дистанцироваться! Так что стена! И чем выше и надёжнее, тем лучше! А вот кто не захочет под бандеровцами жить, тех надо переселить, обустроить и 3-4 млн. русских реально могут вернуться!! Это при нашей то демографии убогой какое подспорье!
        Лев Бронш
      2. pvv113 Сегодня, 18:40
        Я не смеюсь, я им сочувствую. Грешно смеяться над больными людьми
        pvv113
        1. Masya Masya Сегодня, 18:51
          над убогими...
          Masya Masya
          1. pvv113 Сегодня, 18:52
            Добрый вечер, Марина! love
            Убожество - это тоже болезнь
            pvv113
            1. Masya Masya Сегодня, 18:59
              Приветик, Владимир! love я бы сказала- диагноз! laughing
              Masya Masya
              1. pvv113 Сегодня, 19:07
                Или судьба? lol
                pvv113
                1. Masya Masya Сегодня, 19:21
                  Вот в вас летит кирпич... увидеть его полёт- это восприятие...
                  понять, что если он попадет, будет больно- это мудрость,
                  прикинуть траекторию и место падения- это интеллект,
                  увернуться от кирпича- это ловкость!!!
                  высокохудожественно обложить кинувшего- это харизма!!!!
                  а вот если получил по кумполу- это СУДЬБА!!!!!! laughing love
                  Masya Masya
  4. Masya Masya Сегодня, 18:08
    98%? что скачка до 120% не хватило? не останавливайтесь на достигнутом!!!! wink выше и чаще!!! laughing
    Masya Masya
    1. Вадим237 Сегодня, 18:23
      У него 120 было в стакане, с градусом 98.
      Вадим237
      1. Masya Masya Сегодня, 18:30
        сгорит нафиг... или они адаптированные? recourse
        Masya Masya
  5. Чичиков Сегодня, 18:09
    Жаль, план по могилизации "украинизации", не выполнен!
    Чичиков
  6. Александр 3 Сегодня, 18:12
    Интересно при показе фильма про 2 Великую Отечественную в эпизодах с гитлером все вскидывают руку и кричат (слава Украине)? Имею ввиду перевод.
    Александр 3
  7. NKT Сегодня, 18:13
    Ну теперь остался пустяк - научиться понимать wink
    NKT
    1. Михаил Филиппов Сегодня, 18:18
      Понимают так или иначе многие ибо у многих она была в школе.
      Михаил Филиппов
  8. Симон Сегодня, 18:34
    Цитата: pvv113
    Костинский заявил, что программа украинизации контента выполнена уже на 98%.

    Верной дорогой идете, товарищи!

    Точно, русский язык на Украине забудут - станут отарой баранов с американским чабаном fool laughing
    Симон
  9. Alex20042004 Сегодня, 18:36
    В Усраине всё как обычно.
    Alex20042004
    1. Masya Masya Сегодня, 18:53
      без перемен.... wink анархия мать порядка... laughing
      Masya Masya
  10. farik68 Сегодня, 18:51
    Ну так и обосри Тесь в своей Украине sranoi..
    farik68
  11. ё-моё Сегодня, 18:54
    Всё это фигня, в смысле "украинизация". Как говорили на русском, так и будем. А всякие там "дякую", "файно" и прочее, пусть оставят для себя убогих ... .
    ё-моё
  12. Дормидонт Сегодня, 18:57
    Так им и надо
    Дормидонт
  13. APASUS Сегодня, 19:03
    Учитывая что сама украинская власть говорит на украинском с большим трудом и акцентом,вся цель данной акции выдавить русский язык из общения и закрепить порабощение
    APASUS
  14. федоров Сегодня, 19:09
    УкрТВ и радио осталось только для глубоких пенсионеров в селах о которых сыновья не позаботились ,ну или так сложилось... Спутники ставят массово. У нас весь чердак в доме завален эфирными антеннам -гниют...
    Плевал я на эту украинизацию, тем более укрофильмы полный отстой % на 95., А Советские-Русские, да даже голивудские с их переводом, так и поржать можно. Я помню смотрел Пираты карибского моря в кинотеатре на украинском в Киеве - зал ухахатывался laughing И-нет есть в конце концов.
    федоров
  15. Беларусь это Россия Сегодня, 19:12
    Когда Украина и украинцы и Русские живущие в Украине-скинут этих майданов западных бандеровских и освободят Украину от них? И войдут в состав России Русской православной по своей воле и по своему желанию? Сделают ополчение народное против оккупантов и агрессоров западных бандерогловых-как Дмитрий Пожарский в Москве против поляков сделал ополчение.
    Беларусь это Россия
  16. Лена Петрова Сегодня, 19:15
    Цитата: Геркулесыч
    Мы уже проглотили введение электронной системы снятия отпечатков пальцев,

    Да нам, вообще в принципе пофиг эти системы. Пусть хоть анализ ДНК проводят.
    Лена Петрова
  17. loginovich Сегодня, 19:22
    Мое чисто субъективное мнение- Костинский погорячился Если Ганна Герман по русски заговорила значит все еще не так оно плохо.Я то думал Ганнуся конченная бандеровка ,оказывается и не такая и конченная.

    loginovich
  18. мичман Сегодня, 19:23
    Вот наш кандидат в Президенты России Павел Грудинин говорит, что мы с ними братья. Мне пришлось создавать, развивать 19 украинских предприятий в 1979-1988 годах. Трудно было во Львове, Хмельницком. Там все держалось на приезжих специалистах из РФ. Как будет дальше трудно понять. Но, что это не братья, уверен. Честь имею.
    мичман
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