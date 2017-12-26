Киев: Украинизация ТВ и радио завершена на 98 процентов

В среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в переходный период действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%. Это произошло за счёт требований, согласно которым доля передач и фильмов, выполненных на государственном языке, засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства.

Президент Украины Пётр Порошенко