20:44 28 декабря

Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот

Если верить нашим средствам массовой информации, в которых последнее время дружно выступают высокие государственные лица, наперебой уверяющие, что нам на санкции плевать, импортозамещение — на полном ходу развития, и всё прочее.

Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот


Кризис миновал, мы победим. Окончательно и безоговорочно.


Хотелось бы верить в эти слова. А еще лучше — ощущать это на своей шкуре.

Но на практике порой случаются вещи, которые вызывают полное недоумение и даже нежелание понимать сложившуюся ситуацию.

Генеральный директор вроде бы российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" Олег Букин сообщил журналистам, что в 2018 году ПГК планировала приобрести до 5 тысяч новых железнодорожных вагонов, но не может этого сделать.

Причина отдает безумием: основной поставщик ПГК в плане вагонов, «Уралвагонзавод» (да, он еще и вагоны производит), находится под санкциями США!

Возникает вопрос: какое отношение имеет указ Трампа от 2 августа этого года к поставкам вагонов от российского производителя российскому же грузовому оператору?

Если внимательно присмотреться, то всплывают интересные нюансы.

ПГК — крупнейший российский частный оператор железнодорожных перевозок, представляет собой выкупленное подразделение МПС. Владелец – олигарх-3 России Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат, Невский судоремонтный завод, Санкт-Петербургский морской порт и так далее).

Компания зарегистрирована в Москве. В руководстве – исключительно русские фамилии.

Но ПГК входит в международную транспортную группу UCL Holding. Сайт UCL, также принадлежащей Лисину, сообщает, что группа UCL состоит из АО «Первая грузовая компания» и вагоноремонтного депо «Грязи».

Казалось бы, при чём тут Трамп и его указ? И как американский президент вообще может указывать российским компаниям, где, что и у кого покупать?

Как оказывается, может. Более того, российская вроде бы компания покорно следует указаниям из США. Добровольно исполняя команду.

Возможно, все дело в том, что российская компания и российский же холдинг таковыми уже не являются. На сайтах все в полном порядке: российские адреса, телефоны, регистрационные номера. Но «Форбс», размещая информацию об UCL, в качестве «порта прописки» почему-то указывает город Амстердам. А это уже никак не Россия. Это Нидерланды.

Собственно, на этом сказка о том, что санкции нам не вредят, а наоборот, усиливают страну, заканчивается.

На деле ставшие частными и международными компании, принадлежащие олигархам, не просто зависят от того, как скомандуют в США, они еще будут беспрекословно исполнять команды из-за океана.

Иначе – реальные санкции и реальные финансовые потери. Угроза бизнесу, угроза личной империи кавалера орденов Почета и Александра Невского Владимира Лисина.

И «Уралвагонзавод» остается без заказа на 2018 год. Возможно, проблему решит вагоностроительный завод в Торжке, который не попал под санкции. Или, что еще проще, вагоны будут заказаны где-то еще за рубежом.

Все эти разглагольствования на тему того, что импортозамещение решит проблему санкций, превращаются в пыль и пустой звук, когда речь заходит о частных интересах.

И здесь все будет так, как скомандуют истинные хозяева положения. Речь, понятное дело, идет не о представителях российской власти. Речь идет о так называемых элитах, давным-давно завязанных на Западе.

Печально, конечно. То, что УВЗ не получит весьма хороший заказ, это половина беды. Вторая половина заключается в том, что на поверку российские компании принадлежат не России. Они принадлежат мировому капиталу, который не имеет гражданства и национальности.

Отсюда не просто попытки влиять (как это случилось на воронежском предприятии «Верофарм», принадлежащем американцам, которые пытались диктовать санкционные условия сотрудникам), а диктовать свои условия.

Как диктуют условия победители проигравшим.

И самый неприятный момент: наши олигархи идут на выполнение этих условий.

Конечно, взывать к патриотизму того же Лисина нет никакого смысла. Когда у человека 3-й капитал в России и 57-й в мире (по данным того же «Форбс» на 2017 год), это уже не совсем гражданин России, как ни увешивай его орденами. Это гражданин своего капитала, император своей империи.

Что-то мне подсказывает, что наши элитарные императоры признали себя побежденными перед Западом. А значит, удара в спину можно ожидать в любой момент. Всем, от Путина до дворника.

По материалам:
https://ria.ru/economy/20171221/1511396230.html
http://www.forbes.ru/profile/universal-cargo-logistics-holding
http://www.uclholding.ru/uclrail/pgk/about
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 71

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  1. olegfbi Сегодня, 15:18
    Статья = Крик души!
    Если серьёзно отнестись к проблеме, то сразу приходит на ум вопрос о адекватности и целостности экономической политики правительства РФ.
    Много "копей сломано" на тему хранения наших резервов в долларах сша ... Это отдельная и ОГРОМНАЯ тема, но описанное в статье поведение "олигарха" попахивает изменой! Очень хочется верить, что измена не останется безнаказанной!
    При всём этом, на мой взгляд, либерастичное поведение некоторых лиц во власти и большом бизнесе (не будем показывать пальцем) требует, как минимум, проверки со стороны органов госбезопасности.
    olegfbi
    1. Korax71 Сегодня, 15:38
      Скорее всего как всегда спустят на тормозах и концов не найдут.не так давно в одном из источников созерцал таблицу с долей иностранного капитала и инвестиций в отечественную экономику.это конечно хорошо,что Россия сохраняет свою инвестиционную привлекательность,но!!!!!!!за это приходится платить тем,что оказывать давление через это на бизнес и страну в целом ,могут очень весомое.
      Korax71
      1. катана Сегодня, 16:41
        А зачем дворнику то ожидать удара в спину?А вот руководству РФ следовало бы давно напрячься ,в Российской истории есть богатая традиция госпереворотов,начиная с Бориса Годунова,насколько я помню. smile
        катана
        1. allaykbar Сегодня, 16:55
          в Российской истории есть богатая традиция госпереворотов,начиная с Бориса Годунова,насколько я помню. smile


          Рамзик в режиме ожидания?
          allaykbar
          1. 210окв Сегодня, 18:20
            Ага,так и ждёт..Ждун,только иногда пытается мысли вслух выдавать.Что,в Армении переворота не случилось,на Россию переключился.."Революционер радужный"..
            Цитата: allaykbar
            в Российской истории есть богатая традиция госпереворотов,начиная с Бориса Годунова,насколько я помню. smile


            Рамзик в режиме ожидания?
            210окв
    2. самый главный Сегодня, 15:53
      Цитата: olegfbi
      Статья = Крик души!
      Если серьёзно отнестись к проблеме, то сразу приходит на ум вопрос об адекватности правительства РФ.

      Да уже всем давно понятно, что эти "господа" только и могут, что бюджет пилить.. Зато на сайте ВО огромное количество их почитателей, которые с пеной изо рта доказывают, что всё просто замечательно в стране! А как доходит до конкретики, то им и сказать нечего...
      самый главный
      1. Вас Влад Сегодня, 16:07
        Цитата: самый главный
        А как доходит до конкретики, то им и сказать нечего...

        А кто вам говорил что легко будет?Это война экономическая...(плата за самостоятельную политику)вы же говорите что всё плохо, так вот санкции действуют и это не шутка!Можно ныть и включить всё пропало,а можно подзатянуть поясок и гордится тем что мы не прогнулись перед западом!Вы как я понял прогнулись..
        Вас Влад
        1. самый главный Сегодня, 16:13
          Цитата: Вас Влад
          Вы я как понял прогнулись..

          Обычно про "затянуть поясок" говорят те, у кого "штанишки на пузе не сходятся". Причем предлагают это тем, у кого и так они болтаются. И при чем тут мой "прогиб" и отсутствие адекватности в правительстве? Разве санкции мешают развивать в стране производство? Посмотрите, что есть в совхозе им. Ленина у Грудинина и сравните с тем, что в остальной России.
          самый главный
          1. Вас Влад Сегодня, 16:22
            Цитата: самый главный
            Ленина у Грудинина и сравните с тем, что в остальной России.

            В уши бабке старой дуйте у которой с мозгами проблемы мне не надо!
            Цитата: самый главный
            И при чем тут мой "прогиб" и отсутствие адекватности в правительстве?

            А при том что когда возникают проблемы и этим начинают пользоваться всякие проходимцы многие им верят...и пишут, а посмотрите что там у грудина в огороде fellow
            Вас Влад
            1. самый главный Сегодня, 16:33
              Цитата: Вас Влад
              А при том что когда возникают проблемы и этим начинают пользоваться всякие проходимцы многие им верят...и пишут, а посмотрите что там у грудина в огороде

              Проблема в том, что в магазине (кроме продуктов с огромным количеством сои и пальмовым маслом) нет ничего, что отворили в России. Для меня это печально, я стараюсь выбирать обычно своё. А Грудинин (пишется с большой буквы, т.к. это фамилия), на сельхоз производстве сотворил чудо. А почитаемое Вами правительство на нефти и газе сокращает (ой, извините, ОПТИМИЗИРУЕТ!)больницы и школы, да и в армии не всё ладно - флот становится москитным, корабли 1 и 2 рангов даже не планируются.
              самый главный
              1. Вас Влад Сегодня, 16:41
                Цитата: самый главный
                Проблема в том, что в магазине (кроме продуктов с огромным количеством сои и пальмовым маслом) нет ничего, что отворили в России.

                Вы врёте!!!
                Цитата: самый главный
                Для меня это печально, я стараюсь выбирать обычно своё.

                Я вижу что вы грустный..
                Цитата: самый главный
                А Грудинин (пишется с большой буквы, т.к. это фамилия), на сельхоз производстве сотворил чудо.

                Ну да давайте расскажите нам как в нашей отстойной стране без возможностей и перспектив, это Великий человек (не побоюсь этого слова) создал чудооо!
                Цитата: самый главный
                А почитаемое Вами правительство на нефти и газе сокращает (ой, извините, ОПТИМИЗИРУЕТ!)больницы и школы, да и в армии не всё ладно - флот становится москитным, корабли 1 и 2 рангов даже не планируются.

                Может у вас где то и оптимизируют как вы тут пишите,а у нас везде евроремонт сделали! tongue Есть приоритеты сейчас в армии,это только ваш волшебник может чудо слепить!
                Вас Влад
                1. Korax71 Сегодня, 17:23
                  кстати,н асчет пальмового масла точно не врет.обьем закупок этого сырья у нас примерно такой же как и у всей Европы.в пересчете на душу населения прикиньте сколько это.
                  Korax71
                  1. Вас Влад Сегодня, 20:16
                    Цитата: Korax71
                    пальмового масла

                    Пальмовое масло
                    Растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы. Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Один из древнейших продуктов питания человечества, известный ещё в Древнем Египте.
                    Применяется в производстве косметики и продуктов питания.
                    Вас Влад
                2. мордвин 3 Сегодня, 18:14
                  Цитата: Вас Влад
                  ,а у нас везде евроремонт сделали!

                  А что такое евроремонт? recourse
                  мордвин 3
                  1. Paranoid50 Сегодня, 19:26
                    Цитата: мордвин 3
                    что такое евроремонт?

                    Давно уже мем. yes А раньше так назывался обычный ремонт,сделанный
                    при помощи импортных материалов,но нашими или чумазыми шабашниками.
                    Paranoid50
                3. groks Сегодня, 19:39
                  Вы врёте!!!
                  Аргумент однако.
                  а у нас везде евроремонт сделали!

                  Ага. В моей родной школе тоже сделали. Количество классов увеличили раза в полтора. При этом снесли половину несущих стен.
                  groks
                  1. Вас Влад Сегодня, 20:07
                    Цитата: groks
                    Аргумент однако.

                    Это не аргумент ,а факт.
                    Вас Влад
                4. Мих1974 Сегодня, 20:22
                  Евро ремонт у вас хто и их чего делали? Не "граздане других стран" случайно и не из иностранных ло материалов? am
                  Ну ка, ну ка просветите нас на счет какие конкретно не пальмовые продукты в наших магазинах "сделано в России"?
                  А от себя пару "достижений": у знакомых двух летний ребенок сразу покрывается алергической сыпью от хлеба испеченного Самим (даже не магазинные belay ) из муки высшего сорта БЕЗ никаких хим. дабавок negative , сгущенку - можно покупать ТОЛЬКО белорусскую, это молоко штабелями стоящее в проходах без всяких холодильников и сроком до ПОЛУГОДА - явняется "не пальмовым". А хотите вообще "мереть от смеха" - почитайте внимательно ИЗ ЧЕГО сделано обычное туалетное мыло!! belay - их ПАЛЬМЫ negative .
                  Я вот прям так и вижу этот процесс: солнечный день, пляж желтенький недалеко, пальмы колыхаются, ярко голубое небом и такое же море и стоит такой "станок" в него как в распилочный запихивается "бревно пальмы" - снижу через (обязательно) прозрачный конус в трубу струей фонтанирует "молоко", а с другой стороны станка "выпадат" бруски мыла. belay am
                  Мих1974
              2. АКС Сегодня, 16:48
                грудинин Клоун, Балабол, и Трепло, настоящий Капиталист который обворовал крестьян. и пользуясь близостью своего предприятия к Москве вешает лапшу на уши таким как Вы, о том какой он бизнесмен!!!!
                Вот введут санкции против компаний зарубежных с кем сотрудничает грудинин и все его "экономическое чудо "накроется.
                АКС
              3. Вас Влад Сегодня, 16:49
                А так если честно ваш волшебник Путину в подмётки не годится yes Пусть и дальше ягодку выращивает если у него это хорошо получается(с ваших слов)а я привык людям верить!!
                Вас Влад
          2. Lock36 Сегодня, 18:52
            Цитата: самый главный
            Посмотрите, что есть в совхозе им. Ленина у Грудинина и сравните с тем, что в остальной России.

            Вы сами-то что об этом знаете, болезный? Вы или жертва пропаганды, или больной на всю голову. Грудинин - олигарх, латифундист, зарабатывающий на недвижке, экс-член Единой России, выдвижение которого приветствует Макфол.
            Lock36
        2. Кент0001 Сегодня, 16:33
          Не надо путать мягкое с теплым. Пояса давно у всех затянуты, за исключением чиновников и алигархов. Нормального экономического развития в стране нет.
          Кент0001
    3. Кент0001 Сегодня, 16:31
      А царь -то на што? Все у нас хорошо? Вернем деньги алигархов из-за бугра.!Ага, только на каких условиях? А Лисина давно нужно было немного прижучить, а то бабки здесь зарабатывает, под патриота косит, а сам....короче иногда понимаешь коммунистов с их национализацией...
      Кент0001
    4. Megatron Сегодня, 16:37
      При чем здесь путин то? Все эти олигархи действуют с его одобрения!
      Megatron
      1. sapporo1959 Сегодня, 17:24
        Действительно для нашей страны думать что банк сам по себе,олигархи отдельно,ну а сам Путин не в курсе это конешно не каждому дано.
        sapporo1959
    5. Sovetskiy Сегодня, 16:54
      Цитата: olegfbi
      Это отдельная и ОГРОМНАЯ тема, но описанное в статье поведение "олигарха" попахивает изменой! Очень хочется верить, что измена не останется безнаказанной!

      Это Вы про "Сбербанк" в Крыму или ЦБ РФ в Москве?)
      Sovetskiy
      1. olegfbi Сегодня, 18:54
        Это Вы про "Сбербанк" в Крыму или ЦБ РФ в Москве?

        Это я про ПОЛИТИКУ правительства РФ.
        olegfbi
    6. виктор н Сегодня, 18:00
      Насколько достоверна и полна информация? Прежде чем поднимать крик - нужно проверить. А то создается впечатление, что многие здесь только и ждут повода, чтобы обгадить власти, не имея ничего, чтобы помочь России.
      виктор н
      1. Sovetskiy Сегодня, 18:38
        Цитата: виктор н
        А то создается впечатление, что многие здесь только и ждут повода, чтобы обгадить власти, не имея ничего, чтобы помочь России.

        Сделайте себе сравнительный анализ с отсечкой в тридцать лет так называемой "демократии" новой России и тридцать лет в РСФСР:. сколько промышленных производств построено, сколько разрушено и закрыто, сколько земель освоено, сколько заброшено, сколько самолетов, вертолетов, судов,тракторов построено и сколько списано в металлолом. Какие у нас теперь "герои" в СМИ,- Бузовы с Собчак, с парикмахерами Зайцевыми или труженики села, шахт, заводов и фабрик.
        И тогда у Вас, надеюсь, все станет на свои места.
        Говорите помочь России? А может уточните, какой именно? Не той ли которая разворовала госсобственность и "выкупила" активы за деньги того же ограбленного народонаселения?
        Вот Правительство говорит: "У нас все хорошо!" Но не уточняет у кого именно хорошо. Президент говорит что доволен работой Правительства, при этом население почему то другого мнения. Может мы в разных странах живем и правят они каким то другим народом?)Так вы о чьем тут оптимизме говорите?
        Sovetskiy
    7. Вадим237 Сегодня, 18:02
      От статьи бредником несёт, Уралвагонзавод заказами забит, теми же самыми шестью тысячами ЖД платформ, для МО, заказ на которые заключён в начале этого года, минимум на три года, вот частник и пролетел.
      Вадим237
      1. Вас Влад Сегодня, 18:28
        Цитата: Вадим237
        От статьи бредником несёт, Уралвагонзавод заказами забит, теми же самыми шестью тысячами ЖД платформ, для МО,

        Да нет,не бред!Они купили семь тысяч вагонов у Уралвагонзавода и планируют ещё купить пять тысяч, но не понимают как это сделать что бы потом в трубу не вылететь (честно говорят, санкции)Не зря это всё наружу вылезло what
        Вас Влад
      2. Sovetskiy Сегодня, 19:08
        Цитата: Вадим237
        От статьи бредником несёт, Уралвагонзавод заказами забит, теми же самыми шестью тысячами ЖД платформ, для МО, заказ на которые заключён в начале этого года, минимум на три года, вот частник и пролетел.

        Бредником несёт?
        А это не тот ли "Уралвагонзавод", который частный "Альфа-Банк" чуть не обанкротил в плоть до попыток приостановки производства? Или у нас два "Уралвагонзавода"? Может поясните, как стратегическое оборонное предприятие "село" на кредиты частников, которые в свою очередь чуть не сорвали выполнение Госзаказа? Куда "дивилися наши очи?"
        Sovetskiy
    8. Мих1974 Сегодня, 20:11
      А может перефразируем - встает вопрос об Главе этой шайки олигархов (воров)? Так за ЧТО и КОГО "рабствует на галлерах" Путин: за Народ - вроде нет, за олигархов - по факту да, им и триллионы в банки на "покрытие ущерба" и приватизацию за копейки огромных и безумно дорогих кусков государственой собственности, и даже вон "коспенсации и амнистия за возврат украденных денег" am . Что сейчас говортят "работники УВЗ" которые так "топили" за Путина пару лет назад? sad
      "Мы ни в коем случае не будем пересматривать итого приватизации" am не хотити, ладно - Приватизацию давайте оставим в покое, но - ВОРОВСТВО (залоговые аукционы и т.д.) вот с этим давайте разберемсы. negative am . И каждому "воздадим по заслугам".
      Лучше следующим президентом будет тот кто "ничего на сегодня не понимает в международной политике" (ничего, ему главное сильно "не шевелится"), зато - снизит процентную ставку, отнимет ГОСУДАРСТВЕННЫЕ корпорации у чиновников-олигархов и прибыль пустит не на "кУкУриных" кторые ничего не могут победить, а теперь и нам вообще этого не позволят, а на Школьные стадионы и спортивные центры для ДЕТЕЙ!!! good
      Мих1974
  2. Selin Andrey Сегодня, 15:18
    Кампрадоры. Как то так.
    Selin Andrey
  3. Sovetskiy Сегодня, 15:35
    [quoteЧто-то мне подсказывает, что наши элитарные императоры признали себя побежденными перед Западом. А значит, удара в спину можно ожидать в любой момент. Всем, от Путина до дворника.][/quote]
    Его уже давно нанесли.
    "Пересмотра результатов приватизации в России не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американским СМИ в субботу. По его словам, он говорил об этом многократно и его позиция никак не изменилась" (РИА Новости).
    Будучи Премьером, Путин В.В.: "«В обществе много говорят о том, что приватизация 90-х годов, включая залоговые аукционы, была нечестной. И я с этим полностью согласен», - пишет кандидат в президенты в статье «О наших экономических задачах».
    Однако, по мнению Путина, «отъем собственности сейчас, как предлагают некоторые, привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и всплеску безработицы».
    Кроме того, отмечает премьер, «многие нынешние собственники этих активов формально являются добросовестными приобретателями».
    "Формально" у нас в стране все, кроме американских законов.
    Sovetskiy
    1. Александр Ра Сегодня, 16:59
      ..."Пересмотра результатов приватизации в России не будет». Не в этом ли главная функция «элиты», пустившей Россию в меню? А вдруг «Ничто не вечно под Луной» не верно?
      ...«отъем собственности сейчас, как предлагают некоторые, привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и всплеску безработицы». Россия - щедрая душа. Отъём подождет. А что и кто мешает соединить отечественный человеческий потенциал, экономический КПД которого сегодня не то смешон, не то плачевен, со своими природными богатствами? Почему сам потенциал не соединяется с богатствами?
      ...«Добросовестные приобретатели» с «добросовестным» первичным капиталом, как жалко их - чаще и дальше других кидали лопатой.
      Александр Ра
  4. Антианглосакс Сегодня, 15:40
    Я конечно отчетливо осознаю, что наши власти опущенки и терпилы, готовые ради сегодняшнего сытого дня и привилегий терпеть издевательства англоязычных выродков, но что до такой степени! Искренне удивлён поведением этих подматрасных шестёрок и окончательно убеждён в правильности своего выбора - не голосовать за нынешнего п`резидента.
    Антианглосакс
    1. andy.v.lee Сегодня, 16:42
      Те, кто "подматрасники" вскоре столкнутся с очень большой проблемой: "войной цивилизаций" или культур.
      andy.v.lee
  5. синоби Сегодня, 15:41
    Основную войну Путин ведёт не с западом,а с собственным правительством.Наследием ЕБНа и семьи.Тут они с Трампом два сапога-пара.
    синоби
    1. axxenm Сегодня, 17:01
      Цитата: синоби
      Основную войну Путин ведёт не с западом,а с собственным правительством.Наследием ЕБНа и семьи.Тут они с Трампом два сапога-пара.

      Это у вас сверх-наивность или сверх-цинизм?
      axxenm
  6. igorra Сегодня, 15:46
    Экспроприация экспроприированного нужна, по другому никак. Кто там кричал, что Путин диктатор всероссийский властитель? Чем дальше в лес, тем правше Маркс и Энгельс. Какой коммунистический Китай? Кто нибудь слышал о защите рабочего класса последним оплотом коммунизма в мире? Это не мы, русские последнюю рубаху, когда самим носить нечего. Недавно прочитал статью (не помню на каком ресурсе, на бегу) о работе британского журналиста на складах Амазона по упаковке посылок, мама не горюй. Я так думаю, скоро будем перечитывать труды Ленина и Сталина.
    igorra
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:46
    М-да... это что-то новенькое. Спасибо, Роман, о таком я даже не задумывался.
    Вот ведь...
    Андрей из Челябинска
  8. Лесс Сегодня, 15:51
    Планируем до 5 тыс. купить в следующем году… Непонятно, у кого покупать, потому что Тихвин (Тихвинский вагоностроительный завод) пока не продает либо называет какие-то неприемлемые цены. Уралвагонзавод, у которого, наверное, были бы готовы купить, находится под санкциями. Мы, с одной стороны, хотим у них купить, но с другой, не понимаем, как это можно сделать, — сообщил гендиректор ПГК Олег Букин.

    Госдепартамент США в октябре опубликовал список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций. В том числе в перечень вошел УВЗ. До публикации списка ПГК в прошлом году купила у УВЗ 7 тыс. инновационных и 200 крытых вагонов.

    Представители «Уралвагонзавода», впрочем, заявили, что для них отсутствие контракта с ПГК «не критично».

    Мы можем выразить только сожаление, что ПГК не смогла воспользоваться нашими вагонами. Но для компании это, конечно, не критично. У нас практически 70% будет обеспечено заказами [в 2018 году], но еще идет ряд переговоров. По всей видимости, будет превышен показатель этого года. Мы с 2014 г. под санкциями, и подобных проблем раньше не возникало. Мы не считаем это проблемой, — отметили на предприятии.
    Насколько я понимаю дело не в УВЗ. А отдельного взятого гендиректора можно и поменять или же отжать у владельцев всю компанию. Вообщем проблема вылезла "на свет", а значит её решением теперь займутся совсем другие люди.
    Лесс
    1. Вас Влад Сегодня, 16:57
      Цитата: Лесс
      Вообщем проблема вылезла "на свет", а значит её решением теперь займутся совсем другие люди

      Да сейчас МНОГИЕ делают выбор!!
      Вас Влад
  9. BAI Сегодня, 15:57
    А везде так. Сбербанк в Крыму не работает. Какая-то авиакомпания, осуществлявшая полеты в Крым накрылась и т.д.
    BAI
    1. виктор н Сегодня, 18:07
      В Крыму успешно продолжается грандиозная стройка, да совсем не одна! По стране реализуются грандиозные проекты - кто понимает.
      Хрен с ним, со Сбербанком в Крыму: пусть местные учатся сервису и умерят аппетиты в стоимости услуг.
      виктор н
      1. groks Сегодня, 19:54
        Да все уже понимают. Очередной вон под следствием после грандиозного проекта.
        У нас гитлерогубернатора ушли. Посадить вроде неприлично было, так его вбок повысили. Тоже на грандиозных проектах погорел.
        А нельзя их сразу сажать? Вот затеяли строить новый космодром(к примеру! только к примеру! да не дай боже!). Собрались, поделили деньги, кинули жребий, кому в Лондон, кому в КПЗ, кто сразу часть денег отдаёт силовикам, ну и т.д. . И тихо разошлись. На заранее вычисленный процент недоворованного уже спокойно строят.
        groks
  10. unignm Сегодня, 16:13
    всё пропало мы все умрём
    unignm
    1. askme Сегодня, 18:23
      Под лейблом "патриотов", ага... Самое то панику создавать под этим лейблом, даже не на основе фактов, на основе их истеричных интрертрепаций...
      askme
  11. EvilLion Сегодня, 16:33
    Вот и перед революцией всё было так же.
    EvilLion
  12. tv70 Сегодня, 16:37
    Что - то я потерялся, это что же получается, мы взяли в арену свою страну?
    tv70
  13. Strashila Сегодня, 16:37
    Что только об этом узнали...??? Уже в конце 90-х поднимался вопрос,а кто собственно стал владельцами приватизированных только что предприятий, ладно что они переправили все технологии на Запад... так они уже тогда саботировали во всю постановления правительства по выпуску продукции оборонного значения, типа это частная собственность и остальное в таком же духе... и ни каких санкций не было.
    Strashila
    1. виктор н Сегодня, 18:14
      Да-да, Россия давно была обязана развалиться! Надо спросить с тех, кто этому воспрепятствовал! И обязать! А то, вишь, Крым они прибрали, в Сирию влезли! Непорядок!
      Глубокоуважаемый, у Вас с логикой всё в порядке?
      виктор н
      1. Strashila Сегодня, 18:55
        Когда произошел теракт в Домодедово... как быстро нашли владельцев... и где были зарегистрированы компании... как известно энергетика определяет безопасность государства... где зарегистрированы компании... так что с логикой все в порядке.
        Strashila
  14. tv70 Сегодня, 16:38
    Извините, в аренду...
    tv70
  15. Perviy Сегодня, 16:40
    Бесит, когда в руках олигархической кодлы сосредоточены огромные ресурсы. Проблему надо решать, но Путина, похоже, такое положение дел устраивает.
    Perviy
    1. виктор н Сегодня, 18:18
      А Вас нее используют, подбрасывая информацию, достоверность которой Вы проверить не можете? И даже не удосужились!
      Все комментаторы возмущены, а ни одного подтверждения нет.
      виктор н
  16. Ураган70 Сегодня, 16:44
    Цитата: olegfbi
    Статья = Крик души!
    Если серьёзно отнестись к проблеме, то сразу приходит на ум вопрос о адекватности и целостности экономической политики правительства РФ.
    Много "копей сломано" на тему хранения наших резервов в долларах сша ... Это отдельная и ОГРОМНАЯ тема, но описанное в статье поведение "олигарха" попахивает изменой! Очень хочется верить, что измена не останется безнаказанной!
    При всём этом, на мой взгляд, либерастичное поведение некоторых лиц во власти и большом бизнесе (не будем показывать пальцем) требует, как минимум, проверки со стороны органов госбезопасности.

    А ближе к выборам этих криков станет еще больше!
    Ураган70
    1. askme Сегодня, 18:26
      Так весь рунет троллями забит ЦРУ-шными...
      askme
  17. АКС Сегодня, 16:57
    Роман изучите матчасть, Россия встроена в мировую экономическую систему. Вы не задаетесь к примеру вопросом что будет с вагонами если они пересекут границу РФ? или еще какой нибудь подводный камень который Вы в праведном гневе не увидели!
    почему Вы не возмущаетесь поведением элиты при покупки турбин "сименс" для Крыма? или в этом случае все сделано правильно?
    нужно было не коммунизм строить как в СССР, а корпорации и технологии развивать как на западе, что бы купить всё и всех А импортозамещение только быстро на бумаже делается когда статьи пишешь. в статьях все просто. а ты сам попробуй сделай!
    АКС
    1. Pax tecum Сегодня, 18:01
      Странно (такое читать в вашем комментарии), но при СССР как раз технологии и были. Причем развиты были так, что и сейчас их до конца освоить не можем. СССР именно и создал тот самый передовой технологический задел, от ВПК до космоса.
      А, были времена, когда ваш Запад и его корпорации существенно отставали от СССР, и не только в области бесплатной медицины и образования (как высшего, так и послевузовского). А, то чем западные корпорации так сегодня славятся, то это как раз, в большенстве своём, и есть советские технологии, разными путями попавшие за кордон.
      Странные вы люди! Вините СССР, КПСС, коммунизм и социализм, а сами живете их достижениями. До сих пор "прожрать" не можете, "иуды"!
      Pax tecum
  18. мыслитель Сегодня, 17:43
    "Неладно что-то в датском королевстве". С одной стороны -
    у человека 3-й капитал в России и 57-й в мире (по данным того же «Форбс» на 2017 год),

    И с другой стороны -
    УВЗ сейчас переживает не лучшие времена. После ухода с поста директора Олега Сиенко, завод был передан в «Ростех», начались финансовые проверки. Недавно рабочие, недовольные новыми нормами и оплатой труда подали в суд на руководство, а на самом заводе устроили «итальянскую забастовку».
    мыслитель
    1. Вадим237 Сегодня, 18:06
      Ни куда этот заказчик не денется, в какой стране он будет заказывать вагоны для российских железных дорог? - А вагоны то нужны.
      Вадим237
      1. andrej-shironov Сегодня, 20:09
        Что значит в какой? Свято место пусто не бывает. Вам ли не знать про конкуренцию как адепту капитализма.
        andrej-shironov
  19. Теренин Сегодня, 18:06
    Глядя на несметные богатства наших олигархов, понимаешь, какой богатой страной был Советский Союз.

    ©
    Теренин
  20. olafcik Сегодня, 18:20
    Когда то....два года назад, примерно, некоторые на этом портале говорили что неважно где зарегистрирован сей сайт.
    А зарегистрирован topwar.ru
    Whois Record for TopWar.ru
    Whois & Quick Stats
    Registrant Org VO-media Ltd. is associated with ~21 other domains
    Dates Created on 2010-04-20 - Expires on 2018-04-20
    IP Address 104.24.30.51 - 10 other sites hosted on this server Reverse IP
    IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
    ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)
    =================================================
    ==================
    И вот говенных таких статеек, про то как все плохо в России сейчас становится больше на порядок.....))))
    olafcik
    1. tihonmarine Сегодня, 19:51
      Одно можно сказать NO COMENT !!!
      tihonmarine
  21. tihonmarine Сегодня, 19:48
    Конечно "русские олигархи" они уже не русские и для России они "пятая колонна". И вот эта колонна разваливает Россию регулярно и постоянно. Такая же ситуация была и в 1917 году, которая привела к Октябрьскому перевороту. Народу надоело "кормить" эту жадную стаю шакалов, и стоило небольшой искры, так полыхнуло, что пожар не затухает 100 лет.
    tihonmarine
  22. andrej-shironov Сегодня, 19:59
    Роман, вы подняли очень болезненную тему! Такого когнитивного диссонанса очень много во всей экономике, промышленности и т.д! Очень многие этого не понимают. Такие, как некто Турбрис, до посинения спорят что ежели компания находится на территории России и руководят ею россияне, то она автоматически соблюдает интересы России! И зачастую сыпят утверждениями что даже если у компании есть своё производство на территории России, то оно автоматически становится собственностью России при объявлении национализации при форс-мажорах! Даже не думают что зачастую главное в высокотехнологичном производстве это технологии, в том числе информационные! И обездвижить это предприятие можно будет с легкостью из за рубежа! А вот запустить его будет очень проблематично. К сожалению мозг нынешних молодых убит напрочь нынешней системой образования.
    andrej-shironov
  23. Горный стрелок Сегодня, 20:24
    Автор, ты шпион? Работаешь против собственной родины? Да ни за что на свете Лисин не откроет журналюгам схемы, как он будет закупать российские вагоны у УВЗ. А ты что хочешь? Чтобы все узнали, как тогда, с турбинами "Siemens"? Блин, как же верен лозунг:"Болтун - находка для шпиона"!
    Давно пора поприкрыть. Информацию. Кто, что, где и почем... На войне как на войне.
    Горный стрелок
  24. Ураган70 Сегодня, 20:43
    Правительство РФ подписало
    закон о единовременной выплате
    с 01.01.2018 года каждому
    гражданину , родившемуся в
    СССР в период 1950 - 1994 год ,
    по 300000 рублей .
    Подробнее : https://pp.userapi.com/c840732/v840732442/3b006/S
    2l54FNfNBk.jpg
    Ураган70
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