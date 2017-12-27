20:05 27 декабря
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Власти Чечни помогли освободить белорусских врачей из Ливии

Стало известно об освобождении двух граждан Республики Беларусь, которые находились в Ливии фактически в качестве заложников. Речь идёт о белорусских врачах Сергее Здоте и Инне Бабуш. Они оказались в Ливии ещё в 2010 году на основании заключённого ранее контракта. Отработав 7 лет в этой стране и пройдя через события «арабской весны», белорусские медики собирались осенью этого года возвращаться домой. Однако в выезде за пределы Ливии им было отказано. При этом медикам было заявлено, что если они откажутся от продолжения работы в Ливии, им будут предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Власти Чечни помогли освободить белорусских врачей из Ливии


Вмешательство белорусских дипломатов к положительному результату не приводило. Зато дало эффект вмешательство в ситуацию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители Кадырова начали вести переговоры с удерживавшими белорусских врачей силами. Эти переговоры велись по просьбе МИД РФ и РБ.


О ситуации сообщается на страницах издания «Коммерсант»:
Процесс освобождения в Ливии осуществлял Лев Деньгов, глава Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. В результате скоординированной работы с МИД Ливии и руководством Службы безопасности Правительства национального согласия страны, а также МИД России и МИД РБ удалось связаться с белорусскими гражданами, освободить их и вывезти в безопасное место.


Сам Рамзан Кадыров отмечает, что вопросами освобождения белорусских граждан занимался и депутат ГД РФ Адам Делимханов.

Использованы фотографии: chechnyatoday.com
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Комментарии 20

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  1. Гардамир Сегодня, 12:51
    Я так понимаю Чечня отдельная страна?
    Гардамир
    1. kirgiz58 Сегодня, 12:58
      Цитата: Гардамир
      Я так понимаю Чечня отдельная страна?

      Откуда такой вывод? Просто в обязанности этого человека не входят решение данных проблем, но личные качества и связи позволяют это сделать. Поэтому МИД РФ и РБ попросило оказать содействие, а результат оцените сами. И нех...тут сарказмичать, люди на свободе
      kirgiz58
      1. Черный_Ватник Сегодня, 13:04
        Да нет так никаких личных качеств и связей. Скорее всего все это делает Москва и лишь маскируется Кадыровым, создавая тому репутацию...
        Черный_Ватник
        1. kirgiz58 Сегодня, 13:08
          Цитата: Черный_Ватник
          Все это делает Москва и лишь маскируется Кадыровым.

          Ну если один "маскхалат" производит такое действо, то что ж будет если САМ появится воочию-"уму не растяжимо"(с). laughing А на самом деле фиолетово кто, главное люди на свободе.
          kirgiz58
          1. Черный_Ватник Сегодня, 13:14
            Не фиолетово, Кадырову создают репутацию полезного человека и патриота России. А в Чечне градус русофобии за последние 15 лет меньше не стал. Друг на днях вернулся из командировки, пол года там провел, им чеченские силовики в глаза говорили "Придет наше время, ответите за все".
            Черный_Ватник
            1. kirgiz58 Сегодня, 13:57
              Цитата: Черный_Ватник
              Придет наше время

              А вы думаете воронежские московских горячо любят и наоборот? Пока в окопах совместно по пуду соли не съедят, смотрят друг на друга, как на "пищевого конкурента". А те пусть злобой исходят-никогда их время не придет.
              kirgiz58
              1. Черный_Ватник Сегодня, 14:09
                Воронежских с ачхой-мартановскими сравниваете? Ну-ну...
                Черный_Ватник
                1. kirgiz58 Сегодня, 14:11
                  Я не сравниваю. Я говорю, что и про меж нас самих согласия нет, что уж говорить о других.
                  kirgiz58
                  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:14
                    Я вам не про разногласие, а про ненависть... Вы правда разницы не видите?
                    Черный_Ватник
                    1. kirgiz58 Сегодня, 14:26
                      Цитата: Черный_Ватник
                      не про разногласие, а про ненависть

                      Разницу я вижу, просто сказано мной "очень аккуратно". Вообще-то даже термин "пищевой конкурент" предполагает порвать соперника. Ваша "любовь" к ним широка и бездонна? Вот то-то же. Любой зверь чувствует агрессию к себе, а уж тем более двуногий. Я надеюсь вы поняли - я не ВАШ враг. Хоть и с ником "киргиз" smile .
                      kirgiz58
                      1. Черный_Ватник Сегодня, 14:34
                        Мой ник "Черный..." Как бы намекает, что я и сам... не вы поняли)
                        Черный_Ватник
      2. Михаил Филиппов Сегодня, 13:16
        Вот не верю я в бескорыстие Кадырова, но то и слышно Кадыров то, Кадыров се...не удивлюсь, если преемником ВВП окажется он, а не Грудинин, как некоторые аналитеги этого портала тут думают
        Михаил Филиппов
        1. Vita VKO Сегодня, 13:43
          Цитата: Михаил Филиппов
          Вот не верю я в бескорыстие Кадырова

          В политики филантропов нет в принципе. Но Кадыров, в отличии от остальных, реально вытаскивает людей из лап террористов. Это говорит о многом, в том числе о мощной службе разведки и безопасности. Не зря американцы так на него наезжают, даже через соц.сети - заслужил, молодец. Американские санкции ему как награда. Сейчас он настоящий хозяин на Кавказе. Думаю, что дальше России выгодно будет укреплять его власть. Договариваться с одним человеком всегда выгоднее, чем с кучей старейшин, имамов и полевых командиров.
          Vita VKO
          1. Михаил Филиппов Сегодня, 14:07
            На американские санкции ему наплевать, ибо у него ничего в Америке нет. Cмысл - он итак
            Цитата: Vita VKO
            настоящий хозяин на Кавказе
            .
            А так - естественно это работа скорее ФСБ, а не Кадырова. Ну согласитесь вряд ли Кадыров приказал ФСБ вызволять заложников. Кадыров - лишь лицо всей этой операции. Вопрос - почему он?
            Михаил Филиппов
            1. Vita VKO Сегодня, 14:31
              Цитата: Михаил Филиппов
              Вопрос - почему он?

              Он лицо вполне медийное, а вот ФСБ светиться не с руки.
              Vita VKO
      3. Sergey53 Сегодня, 14:04
        Если есть возможности ,то ими надо пользоваться. Мусульмане между собой быстрее находят общий язык.
        Sergey53
      4. Гардамир Сегодня, 16:56
        Откуда такой вывод?
        Ну если великий Лавров, которому по должности положено не смог. и какие у Кадырова связи? Может и в Сирии использовал связи?
        И нех
        да знаете как-то пох, может ещё в России есть губернатор связи которого помогут прекратить стрельбу на Донбассе?
        Гардамир
    2. allaykbar Сегодня, 13:04
      Я так понимаю Чечня отдельная страна?


      это вам всепропальщикам так бы хотелось. Отдельная страна бы была - кабы Лебедев бы Президентом стал.

      Но президентом стал Путин, который завершил эти нелепые телодвижения предыдущих политиков. А Кадыров навел в Чечне порядок.

      И Кадыров и из Украины вытаскивал наших граждан.
      allaykbar
      1. ando_bor Сегодня, 19:49
        Цитата: allaykbar
        это вам всепропальщикам так бы хотелось

        Всепропальщиков столько не бывает, сколько их здесь в ленте, - госдеповские наемники, украинцы ими работают, - язык знают и очень дешевые.
        ando_bor
  2. Million Сегодня, 14:52
    Надо же их хоть как то представить в положительном образе...
    Million
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