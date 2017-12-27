Власти Чечни помогли освободить белорусских врачей из Ливии

Процесс освобождения в Ливии осуществлял Лев Деньгов, глава Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. В результате скоординированной работы с МИД Ливии и руководством Службы безопасности Правительства национального согласия страны, а также МИД России и МИД РБ удалось связаться с белорусскими гражданами, освободить их и вывезти в безопасное место.

Стало известно об освобождении двух граждан Республики Беларусь, которые находились в Ливии фактически в качестве заложников. Речь идёт о белорусских врачах Сергее Здоте и Инне Бабуш. Они оказались в Ливии ещё в 2010 году на основании заключённого ранее контракта. Отработав 7 лет в этой стране и пройдя через события «арабской весны», белорусские медики собирались осенью этого года возвращаться домой. Однако в выезде за пределы Ливии им было отказано. При этом медикам было заявлено, что если они откажутся от продолжения работы в Ливии, им будут предъявлены обвинения по уголовным статьям.Вмешательство белорусских дипломатов к положительному результату не приводило. Зато дало эффект вмешательство в ситуацию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители Кадырова начали вести переговоры с удерживавшими белорусских врачей силами. Эти переговоры велись по просьбе МИД РФ и РБ.О ситуации сообщается на страницах издания «Коммерсант» Сам Рамзан Кадыров отмечает, что вопросами освобождения белорусских граждан занимался и депутат ГД РФ Адам Делимханов.