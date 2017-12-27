20:06 27 декабря
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Прикаспийские страны согласовали принцип раздела водного пространства

Принцип раздела Каспийского моря согласован, приводит Взгляд слова заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.



Да, (согласован) но я бы сейчас предпочел не вдаваться в детали,
сказал Карасин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента газеты Коммерсантъ.


Он не стал утвердительно отвечать на вопрос, будет ли в следующем году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да",
сказал дипломат, добавив, что «вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане».

По его словам, «повестка предстоящей встречи глав государств будет весьма насыщенной», однако могут возникнуть нюансы, требующие дополнительного согласования. Поэтому, отметил Карасин, «не исключены дополнительные встречи глав министерств иностранных дел или рабочих групп» по этому вопросу.

«После распада Советского Союза с появлением новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркмении – вопрос определения правового статуса Каспийского моря встал между пятью странами. В советское время Каспийское море практически было внутренним водоемом в границах СССР и лишь на юге омывало берега Ирана», – напоминает газета.

Многие годы Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения не могли прийти к согласованию статуса Каспия, в частности, из-за вопросов признания его морем или озером (их разграничение регулируется разными положениями международного права).

В настоящее время правовой режим Каспия определяется Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года и Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:04
    Оно скоро высохнет,а они делят всё его
    Шура пермский
    1. Shurik70 Сегодня, 13:10
      Не, высохнет не скоро. Всё-же Волга - это не Амударья.
      А что "согласовано" - не значит "подписано". Иначе подробности огласили бы. Всё ещё может поменяться.
      Shurik70
      1. НасРать Сегодня, 13:20
        Амударья же, когда то впадала в Каспий... ещё каких то 350- 400 лет назад..
        НасРать
        1. Shurik70 Сегодня, 13:29
          Было время, когда даже Средиземное море пересохло.
          Так что и Каспийское пересохнет. Но не сейчас (не в этом столетии).
          Карта зачётная! Пришлось в яндекс лезть, что бы понять, что KITAIA LACUS - это Телецкое озеро
          good
          Shurik70
          1. bulvas Сегодня, 13:43
            Цитата: Shurik70
            Было время, когда даже Средиземное море пересохло.
            Так что и Каспийское пересохнет. Но не сейчас (не в этом столетии). good


            Волга с севера течет, на севере воды много
            bulvas
            1. Shurik70 Сегодня, 19:31
              Цитата: bulvas

              Волга с севера течет, на севере воды много

              Если не будет людей, то одно маленькое землетрясение в районе канала Волга-Дон, и вот Волга уже впадает в Чёрное море.
              Shurik70
          2. Ростовчанин Сегодня, 13:56
            Каспий и с Азовским морем когда-то по Кумо-Манычской впадине соединялся в древности, в советские времена был проект судоходного канала через сеть манчских озер в Дон... шлюзы кстати действуют от Дона до Веселовсеого и Пролетарского водохранилища...
            Ростовчанин
    2. Sergey53 Сегодня, 14:01
      Делят и хотят заключить договор ещё из за того что США пытается и туда залезть. Ну а как ,мы с вами знаем.
      Sergey53
    3. voyaka uh Сегодня, 16:25
      Северная его часть - мелкая. Она и пересохнет.
      А к югу оно все глубже и глубже.
      voyaka uh
  2. Egorovich Сегодня, 13:20
    Из этого ничего не понятно. Дело ясное, что дело темное. Вопрос то конечно очень насущный.
    Egorovich
  3. Masya Masya Сегодня, 13:31
    Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да"

    Анекдот по поэтому поводу, "с бородой", но все-таки...

    Если дипломат говорит "да" - это значит "может быть"
    Если дипломат говорит "может быть" - это значит "нет
    Если дипломат говорит "нет" - значит это не дипломат!!! wink
    Masya Masya
  4. Идущий Сегодня, 13:51
    “Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да",
    сказал дипломат, добавив, что «вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане».


    Похоже не договорились.
    Идущий
  5. Лексус Сегодня, 17:20
    Долгая история с этой делёжкой...
    Лексус
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