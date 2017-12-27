Прикаспийские страны согласовали принцип раздела водного пространства
Принцип раздела Каспийского моря согласован, приводит Взгляд слова заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Он не стал утвердительно отвечать на вопрос, будет ли в следующем году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
По его словам, «повестка предстоящей встречи глав государств будет весьма насыщенной», однако могут возникнуть нюансы, требующие дополнительного согласования. Поэтому, отметил Карасин, «не исключены дополнительные встречи глав министерств иностранных дел или рабочих групп» по этому вопросу.
«После распада Советского Союза с появлением новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркмении – вопрос определения правового статуса Каспийского моря встал между пятью странами. В советское время Каспийское море практически было внутренним водоемом в границах СССР и лишь на юге омывало берега Ирана», – напоминает газета.
Многие годы Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения не могли прийти к согласованию статуса Каспия, в частности, из-за вопросов признания его морем или озером (их разграничение регулируется разными положениями международного права).
В настоящее время правовой режим Каспия определяется Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года и Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года.
Да, (согласован) но я бы сейчас предпочел не вдаваться в детали,сказал Карасин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента газеты Коммерсантъ.
Он не стал утвердительно отвечать на вопрос, будет ли в следующем году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да",сказал дипломат, добавив, что «вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане».
По его словам, «повестка предстоящей встречи глав государств будет весьма насыщенной», однако могут возникнуть нюансы, требующие дополнительного согласования. Поэтому, отметил Карасин, «не исключены дополнительные встречи глав министерств иностранных дел или рабочих групп» по этому вопросу.
«После распада Советского Союза с появлением новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркмении – вопрос определения правового статуса Каспийского моря встал между пятью странами. В советское время Каспийское море практически было внутренним водоемом в границах СССР и лишь на юге омывало берега Ирана», – напоминает газета.
Многие годы Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения не могли прийти к согласованию статуса Каспия, в частности, из-за вопросов признания его морем или озером (их разграничение регулируется разными положениями международного права).
В настоящее время правовой режим Каспия определяется Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года и Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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