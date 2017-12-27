Адвокат: Родченкова в России будут пытать

В США опубликовано интервью с адвокатом беглого экс-главы российской антидопинговой службы Григорием Родченковым. Интервью с Джимом Уолденом, а именно так зовут адвоката, вышло на страницах «Inside the Games». Уолден заявляет, что несколько дней назад Родченков решил сменить место жительство в США «из-за угрозы его жизни и здоровью». При этом Уолден не сообщил, кто конкретно в США угрожает его подзащитному, обвиняемому в России по ряду уголовных статей.Адвокат Родченко вместо этого выдвигается претензии Международному Олимпийскому комитету, который «отказался взять Родченкова под свою защиту». Не пояснил Уолден и того, в чём именно может заключаться процесс защиты Родченкова со стороны МОК – выделением личных телохранителей для человека, страдающего не только шизофренией, но теперь ещё и паранойей?В своих дальнейших словах Джим Уолден заявляет, что российская сторона пытается оказаться давление на США с целью экстрадиции Родченкова. Чтобы экстрадиции не произошло, Уолден объявляет, что в России Родченкова «ожидают пытки и даже смерть».Можно себе представить уровень антироссийского абсурда в США, если заявления "о пытках" по столь громкому делу отличаются даже адвокаты. Видимо, ситуация с Магнитским, в выгодном свете в своё время представленная американскими пропагандистами, до сих пор заставляет американцев верить в подобную чушь.