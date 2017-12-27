20:00 27 декабря
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Адвокат: Родченкова в России будут пытать

В США опубликовано интервью с адвокатом беглого экс-главы российской антидопинговой службы Григорием Родченковым. Интервью с Джимом Уолденом, а именно так зовут адвоката, вышло на страницах «Inside the Games». Уолден заявляет, что несколько дней назад Родченков решил сменить место жительство в США «из-за угрозы его жизни и здоровью». При этом Уолден не сообщил, кто конкретно в США угрожает его подзащитному, обвиняемому в России по ряду уголовных статей.

Адвокат Родченко вместо этого выдвигается претензии Международному Олимпийскому комитету, который «отказался взять Родченкова под свою защиту». Не пояснил Уолден и того, в чём именно может заключаться процесс защиты Родченкова со стороны МОК – выделением личных телохранителей для человека, страдающего не только шизофренией, но теперь ещё и паранойей?

В своих дальнейших словах Джим Уолден заявляет, что российская сторона пытается оказаться давление на США с целью экстрадиции Родченкова. Чтобы экстрадиции не произошло, Уолден объявляет, что в России Родченкова «ожидают пытки и даже смерть».


Адвокат: Родченкова в России будут пытать


Можно себе представить уровень антироссийского абсурда в США, если заявления "о пытках" по столь громкому делу отличаются даже адвокаты. Видимо, ситуация с Магнитским, в выгодном свете в своё время представленная американскими пропагандистами, до сих пор заставляет американцев верить в подобную чушь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 58

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:10
    зачем пытать,эту мразоту можно сразу к стенке прислонить))
    Ратник с пулеметом
    1. Венд Сегодня, 13:13
      Каждый судит о других по себе. В США пытка в порядке вещей.
      Венд
      1. Джедай Сегодня, 13:18
        Цитата: Венд
        В США пытка в порядке вещей.

        Это основа их демократии. yes
        Джедай
        1. Шура пермский Сегодня, 13:39
          Основа их демократии-сотни тысяц убиеных коренных американцев
          Шура пермский
          1. Джедай Сегодня, 13:45
            США предпочитают считать себя коренными жителями Северной Америки, а про индейцев и вовсе вспоминают как об ошибке развития человека.
            Джедай
            1. Ил-18 Сегодня, 14:04
              Значит, нужно притянуть за уши связь Родченкова с ИГ. Слить инфу в ФБР. Тогда его точно будут пытать. В Гуантанамо.
              Ил-18
              1. Джедай Сегодня, 14:11
                Станет эта иуда Родченков не нужен США - они и без подсказки найдут способ от него избавиться. yes
                Джедай
        2. Шмель_3 Сегодня, 14:57
          Цитата: Джедай
          Цитата: Венд
          В США пытка в порядке вещей.

          Вы ошибаетесь. В США нет пыток, есть "интенсивные методы допроса". Так звучит мягче, да и п`гавозащитники не возражают.
          Шмель_3
          1. Джедай Сегодня, 15:01
            Цитата: Шмель_3
            В США нет пыток, есть "интенсивные методы допроса". Так звучит мягче, да и п`гавозащитники не возражают.

            В умении пускать дым и скруглять грани США всей планете фору дадут. "Вы слишком квадратно смотрите на вопрос, надо круглее". lol Ну а "п`гавозащитники" - тут Вы и сами всё сказали, комментарии излишни. hi
            Джедай
            1. Шмель_3 Сегодня, 15:09
              Джедай, полностью с Вами согласен. Вот только, думаю, не грех это и к ним применять.
              Шмель_3
              1. Джедай Сегодня, 15:12
                Это давно пора, но большинство воспринимает диктатуру США как нечто само собой разумеющееся. Да и сами США категорически возмущаются, если с ними поступают их же методами, что только подтверждает - только так и надо.
                Джедай
                1. Шмель_3 Сегодня, 15:25
                  Джедай. Я конечно же не представитель МИДа, но как только бы США поднимали ворпос о крымских татарах, дал бы Вашу цитату:
                  Цитата: Джедай
                  США предпочитают считать себя коренными жителями Северной Америки, а про индейцев и вовсе вспоминают как об ошибке развития человека.
                  Шмель_3
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:23
        ну так они же "демократично" пытают,а мы по старинке,насколько помню пытки применялись с целью получения иформации,а какую еще инфу от этой слизи мы получить можем,да никакую,а вот заокеаныши ему бейцы жутко крутили,на целую сказочку очкарик потом горбатого налепил.
        Ратник с пулеметом
    2. igor1981 Сегодня, 13:14
      Цитата: Ратник с пулеметом
      зачем пытать,эту мразоту можно сразу к стенке прислонить))


      Ну уж нет, нужно чтоб сначала помучился, а потом можно и к стенке. Я не кровожадный, мне за державу обидно.
      igor1981
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:18
        насекомые не мучаются,они только жрут и ищут поляны где еще пожрать можно))так что можно сразу давить
        Ратник с пулеметом
    3. Shurik70 Сегодня, 13:15
      Он сейчас для ЦРУ - как Литвиненко, отработанный материал.
      Так что полагаю скоро стоит ожидать убийства с топорно сфабрикованным "российским следом". Типа следов полония в самолётах, летавших в Россию, или топора в крови, случайно выпавшего из машины российского дипломата.
      Shurik70
      1. kirgiz58 Сегодня, 13:47
        Цитата: Shurik70
        Так что полагаю скоро стоит ожидать убийства с топорно сфабрикованным "российским следом". Типа следов полония в самолётах, летавших в Россию, или топора в крови, случайно выпавшего из машины российского дипломата.

        Так есть варианты: с шарфиком, с проводом от электробритвы, с упавшим в ванну телефоном... и много других.
        kirgiz58
        1. Vita VKO Сегодня, 14:02
          Цитата: kirgiz58
          Так есть варианты: с шарфиком, с проводом от электробритвы, с упавшим в ванну телефоном... и много других.

          Американцы любят шоу. Поэтому на месте убийства Родченкова будет АКМ, удостоверения ФСБ, бутылка водки и медвежья шерсть laughing
          Vita VKO
          1. kirgiz58 Сегодня, 14:09
            Цитата: Vita VKO
            Американцы любят шоу.

            Для полноценного шоу потребны шапки-ушанки, балалайки(от альта до баса), косоворотки, хромовые сапоги и еще много какого реквизита. smile
            kirgiz58
          2. Alexanast Сегодня, 16:23
            Цитата: Vita VKO
            медвежья шерсть


            Шерсть гризли...? wassat
            Но ведь это никого волновать не будет... lol
            Alexanast
          3. ustinov.yuri Сегодня, 16:51
            Много шерсти
            ustinov.yuri
    4. Dimontius Сегодня, 13:26
      предатель-шизофреник нашей стране не нужен. Его не то что содержать в тюряге не хочется, на него и патрона жалко. Оставьте его себе и берите у него интервью хоть каждый день,ведь у вас с ним один псих. диагноз.
      Dimontius
      1. BlombiRus Сегодня, 14:01
        Цитата: Dimontius
        предатель-шизофреник нашей стране не нужен. Его не то что содержать в тюряге не хочется, на него и патрона жалко. Оставьте его себе и берите у него интервью хоть каждый день,ведь у вас с ним один псих. диагноз.

        Вы даже не представляете, какие интервью у него будут брать в зоне на общаке. Там столько интервьюеров окажется, у него гортань до крови износится. Знаменитость однако!
        BlombiRus
    5. BlombiRus Сегодня, 13:26
      А я бы попытал! Тока мне не разрешат. Заругают, садистом дражница будут. А жаль.
      BlombiRus
      1. Александр 3 Сегодня, 13:57
        Паяльник ему и что бы не обидно было и адвокату.
        Александр 3
    6. Geisenberg Сегодня, 15:01
      Цитата: Ратник с пулеметом
      зачем пытать,эту мразоту можно сразу к стенке прислонить))


      нее ... ты чего ... пытать будут обязательно - ректально, на что он и напрашивается ))
      Geisenberg
    7. Маз Сегодня, 15:48
      Заплюют, пусть берет скафандр и баллоны с кислородом, ласты, маску, грузы свинцовые...
      Маз
    8. sgazeev Сегодня, 16:56
      Цитата: Ратник с пулеметом
      зачем пытать,эту мразоту можно сразу к стенке прислонить))

      Они сами напоят его мочой мартышки. hi
      sgazeev
  2. Андрей К Сегодня, 13:10
    ...Родченкова в России будут пытать...

    Заставят самому тесты посдавать, как над нашими олимпийцами поизмывались...
    А если серьёзно, то это работа нанятого адвоката - выдавать отмороженного уголовника и афериста за страдальца...
    По поводу того, что в России Родченкова «ожидают пытки и даже смерть», всем ясно - Родченков уже давно моральный труп. Никому это животное не нужно, руки об него пачкать...
    Андрей К
  3. Злой 55 Сегодня, 13:13
    Да нет, пытать его не будут..За всё, что он для России сделал, впервые с 1698 года, просто обновят бестолковой башкой лобное место на Красной площади..И абсолютно правильно сделают..
    Злой 55
  4. Masya Masya Сегодня, 13:15
    с особой изобретательностью!!!! laughing
    Masya Masya
  5. Черный_Ватник Сегодня, 13:16
    Пытки - это время, средства и т.д. Гораздо дешевле 9мм в лобешник.
    Черный_Ватник
  6. инструктор батутной зоны Сегодня, 13:19
    Ещё как будут пытать! Наденут на голову пыльный мешок и внутрь засунут отнюхать его же грязные носки:))) laughing laughing laughing
    инструктор батутной зоны
    1. oldzek Сегодня, 13:23
      старая мудрость гласит:свое не пахнет.
      oldzek
  7. холодильник Сегодня, 13:20
    Без комментарев, но каким образом всякое дерьмо занимает руководящие посты?, а потом спокойно уходят на запад! Честно сказать доверия к Москве у меня минимально, Нет за исключением отдельных руководителей спокоен ощущения, что Россия велика, шкурные интересы видны у многих. Не пора ли Смерш возрождать? Памятник Дзержинскому на место! А потом удивляемся что страны вокруг лимитрофы наши памятники сносят, да новые русские сами и у себя дома их сносят давно.
    холодильник
  8. Egorovich Сегодня, 13:23
    Да, вот если бы эту па.да.ль спортсменам отдать, участь его была бы предрешена на первых же минутах.
    Egorovich
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:38
      Как показывает"практика", спортсмены готовы ехать хоть в тельняшках!
      Ибо "добро" получено- они готовились..
      Их(спортсменов),тупо,сделали заложниками- и так, плохо, и так плохо((
      Ну,а Мутко?? Полгода,от "футбольной кормушки"... Айяйяй... Негодник..!
      Сибирский цирюльник
      1. сорок восьмой Сегодня, 13:45
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Ну,а Мутко?? Полгода,от "футбольной кормушки"

        Это сделано с единственной целью, чтобы его фамилия перестала мелькать в документах ФИФА до конца ЧМ-2018.
        сорок восьмой
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:25
    ...В своих дальнейших словах Джим Уолден заявляет, что российская сторона пытается оказаться давление на США с целью экстрадиции Родченкова...
    Вопрос: чем надавить пытаемся????))) "сиськами"???? (Пардон)
    Ну,а серьёзно,то тюрьма плачет,по Иуде
    Сибирский цирюльник
  10. Moskovit Сегодня, 13:26
    Пусть выпьет всю мочу, с которой мухлевал!
    Moskovit
  11. voyaka uh Сегодня, 13:34
    Почему обязательно - пытать?
    Он решил бежать в США, после того, как два его коллеги из
    Московской антидопинговой лаборатории внезапно скоропостижно
    скончались... Парень понял, что ФСБ начало заметать следы,
    и рванул - прихватив комп.базу данных лаборатории.
    voyaka uh
    1. майор Юрик Сегодня, 14:00
      Цитата: voyaka uh
      Почему обязательно - пытать?
      Он решил бежать в США, после того, как два его коллеги из
      Московской антидопинговой лаборатории внезапно скоропостижно
      скончались... Парень понял, что ФСБ начало заметать следы,
      и рванул - прихватив комп.базу данных лаборатории.

      Уважаемый, voyaka uh, сдавайте свою мочу в унитаз почаще,а то она иногда ударяет в голову!! negative
      майор Юрик
    2. Лужский Сегодня, 15:18
      Цитата: voyaka uh
      Он решил бежать в США, после того, как два его коллеги из
      Московской антидопинговой лаборатории внезапно скоропостижно
      скончались...

      ДО того, уважаемый, ДО. Проверьте даты. Мне кажется, это многое меняет. На момент отъезда Родченкова и в течение месяца после отъезда (бегства) и Синев и Камаев находились в Москве. ФСБ, которая, по-вашему,
      Цитата: voyaka uh
      начало заметать следы,
      могла контролировать их передвижения и контакты, в том числе и негласно. А если они расценивались как опасные свидетели, тем более их надо было контролировать и беречь. Массовая ликвидация слишком заметна, слишком привлекает внимание, чтобы к ней прибегать на своей территории.
      История, конечно, темная, запутанная. Что и как там на самом деле происходило мы вряд ли узнаем в скором времени...
      Но в одном я уверен точно. Допинг жрут все и больше всех - американцы, которые суть его прародители. Причем делают это это нагло, в открытую. Спортсмены-инвалиды, блин. Я был бы уверен в том, что и израильские спортсмены все на допинге, если бы у них победы в последнее время какие-то были. wink
      И последнее.
      Уолден объявляет, что в России Родченкова «ожидают пытки и даже смерть».

      С чем тут спорить? И единственным спасение от пыток и смерти - сесть в тюрьму. Только там, под охраной многочисленных сотрудников с собаками, которые не смотрят телевизор, у него были бы шансы уцелеть в России. И то... не уверен. Ибо среди пострадавших от его действий есть и биатлонисты, а они стреляют метко... Короче, тюрьма - его спасение. laughing
      Лужский
      1. voyaka uh Сегодня, 15:24
        "Массовая ликвидация слишком заметна, слишком привлекает внимание"///

        Так, "сердечные приступы" - кто докажет?
        "До-после" - была допинг-мафия, начали всплывать неприятные случаи
        (слишком много людей задействовано - продавцов и пользователей), зачали заметать
        следы. Глава мафии сбежал и дал показания, чтобы спасти свою жизнь.
        Никто из официальный лиц России его не опровергает.
        voyaka uh
        1. Маз Сегодня, 15:50
          Шо презумпция невиновности сдохла? Или вам дело Радченко в Израиле напомнить? И то, что полиция выделавает с НИм до сих пор? Собственный Эксперт полиции возмутился даже , о чем говорить? Чья бы корова мычала... Арье Дери - министр МВД Израиля отсидевший срок за воровство 168 000 000 есть депутат кнессета? И вы нас учить будете? На недостатки указывать?
          Маз
        2. Лужский Сегодня, 17:45
          Цитата: voyaka uh
          "До-после" - была допинг-мафия

          Э-э, не скажите. Если бы "до", то однозначно испугался зачистки и сбежал. А так получается - сбежал и заварил кашу. Есть разница. И заметьте, Родченков начал заявлять об угрозах по отношению к себе также после обнародования информации о смерти Синева и Камаева, то есть, воспользовался этими смертями в своих интересах. Кто еще ими воспользовался мы не знаем, но кто сугубо пострадал, это российские власти, которым пришлось отмываться и от этого в том числе.Так что я еще раз хочу сказать, что по моему мнению, такая двойная ликвидация (если допустить, что это была ликвидация) не в интересах наших спецслужб и властей.
          Что до всего остального, сиречь вашего скрытого или открытого злорадства по поводу наших спортсменов, это похоже на то, как если бы я начал злорадствовать по поводу ваших погибших в терактах. Разницы почти никакой. И там и там причина - политика и там и там пострадали невиновные, и там и там очевидна вина властей пострадавшей стороны. Так что не уподобляйтесь разным... ну, сами знаете. А то действительно похоже.
          Лужский
  12. sergo1914 Сегодня, 13:37
    Пытки и смерть? Ха! Пытки - переливание крови - снова пытки.
    sergo1914
  13. Bulrumeb Сегодня, 13:38
    Можно себе представить уровень антироссийского абсурда в США, если заявления "о пытках" по столь громкому делу отличаются даже адвокаты

    Ну почему же абсурда? меееедленно рубить на пятаки..... исключительно в воспитательных целях для ему подобных
    Bulrumeb
  14. Наемник Сегодня, 13:47
    Какие Вы кровожадные, может этому гражданину медаль дать? Как бы ещё нашего спортсмена защитника своих интересов и знатного полиглота Муть-ко в отставку отправить?
    Министр позволивший геям Гейропы унижать мою Родину!
    Наемник
  15. Pacifist Сегодня, 14:12
    Это они к нам пытаются свои методы прикладывать. Вынужден их огорчить. Нет, не будут. Но учитывая сущность этого г-на, он со страху сдохнет без посторонней помощи.
    Pacifist
  16. Sasha_Sar Сегодня, 14:51
    Будем "пытать" мельдонием, и всей той хренью которой он "подчивал" наших спортсменов на олимпиаде в Сочи
    Sasha_Sar
  17. Million Сегодня, 14:53
    Для чего его пытать? Он и сам все расскажет.Он же не Мальчиш-Кибальчиш
    Million
  18. Cetron Сегодня, 15:42
    Этому параноику надо создать иллюзию слежки (жучок в машине,в доме, случайно упавший рядом кирпич, и т.д и т.п.). Он сам сведёт счёты со своей дерьмовой жизнью. В РОССИИ он не нужен.
    Cetron
  19. Iglu40 Сегодня, 15:53
    Предлагаю пытать плевками в морду. Заплевать, что бы утонул!
    Iglu40
  20. rosomaha Сегодня, 16:25
    ой посадють на кол и всего делов то....
    rosomaha
  21. трофим Сегодня, 16:30
    Ну скорее "бить" чем "пытать", причем все кому не лень, чем не лень и в основном по яйцам и в репу.
    трофим
  22. Лексус Сегодня, 18:27
    На нарах ему самое место. У нужника.
    Лексус
  23. Старый26 Сегодня, 18:50
    Цитата: BlombiRus
    А я бы попытал! Тока мне не разрешат. Заругают, садистом дражница будут. А жаль.

    Конечно будут дражница. Потому как дай вам волю - таких дров наломаете. Нет, чтобы пригласить его за стол, и сначала накормить по-русски, от души, а потом уже разговоры разговаривать. так дай вам волю сразу начнете руки-ноги ломать дохтуру
    Старый26
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