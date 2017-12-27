19:59 27 декабря
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Главные страхи украинской молодежи

Молодые люди на Украине больше всего боятся коррупции и войны, более четверти из них хотят эмигрировать, приводит RT результаты опроса, проведенного немецким Фондом имени Фридриха Эберта и центром «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine.



«Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%)», – говорится в материале.


70% молодых людей убеждены, что власти в первую очередь должны заниматься борьбой с преступностью и коррупцией.

При этом украинская молодежь больше всего не доверяет именно институтам государственной власти: Верховной раде (1,81 по 5-балльной шкале доверия), кабмину (1,87), а также политическим партиям (1,85).

В то же время молодые люди доверяют церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86).

По данным исследователей, 72% молодежи не хочет переезжать в другую страну и оставлять Украину на срок более шести месяцев. Вместе с тем, каждый четвертый продемонстрировал желание эмигрировать.

Наиболее популярными странами, куда бы украинцы хотели переехать, являются Германия (18%), США (15%) и Польша (12%).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Sergey53 Сегодня, 14:56
    Какие страхи может вызывать коррупция.? Недовольство-да, озлобленность-да, презирание-да, но страх?
    Sergey53
    1. Шура пермский Сегодня, 14:58
      к сожалению,без коррупции никуда... это один из древнейших и трудновыводимых грешков рода человеческого... по поводу безработицы,вот тут сочувствую народу...
      Шура пермский
    2. Комментарий был удален.
    3. Шура пермский Сегодня, 15:04
      сергей,у них страх безнаказанности... коррупция порождает безнаказанность...
      Шура пермский
      1. Sergey53 Сегодня, 15:05
        Точно. Склероз как мороз, только крепчает. hi
        Sergey53
    4. Му Дозвон Сегодня, 15:29
      Боятся что им не дадут :-)
      Му Дозвон
  2. Vard Сегодня, 14:56
    Всего четверть хотят эмигрировать... Значит они на три четверти хотят стать пушечным мясом...
    Vard
    1. Комментарий был удален.
    2. LSA57 Сегодня, 19:50
      Цитата: Vard
      Значит они на три четверти хотят стать пушечным мясом...

      скорее уже коррупционерами laughing
      LSA57
  3. Сержант71 Сегодня, 15:06
    Да и фиг с ним. Нам-то какое дело?
    Сержант71
  4. Masya Masya Сегодня, 15:10
    Наиболее популярными странами, куда бы украинцы хотели переехать, являются Германия (18%), США (15%) и Польша (12%).

    а как же Канада? пристанище бандеровцев? что не катируется- то? Подогрели, обобрали. То есть, подобрали, обогрели...
    Masya Masya
    1. лысова Сегодня, 15:54
      Там конечно красиво, тихо, олени по снежку ходят - но вот беда холодно и не каждый " бородатый " туда пойдёт. Там только гниды бледнолиции могут обосноваться, а это и вправду опасно.
      лысова
    2. LSA57 Сегодня, 19:51
      Цитата: Masya Masya
      а как же Канада? пристанище бандеровцев?

      бандеровцы не скачут. скачут бандерлоги. выходит не ко двору request lol
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 19:56
        Цитата: LSA57
        бандеровцы не скачут. скачут бандерлоги

        Сергей, ещё бы объяснил, в чем разница? recourse мне кажется там скачут все... если не скачешь то.... wink
        Masya Masya
  5. Му Дозвон Сегодня, 15:17
    Что плохого в коррупции?
    Ты мне,я тебе - норм! :-)
    Му Дозвон
  6. Кот_Кузя Сегодня, 15:19
    Чхать на них с высокой колокольни. Пусть хоть как живут. Плевать.
    Кот_Кузя
  7. Самогонщик Сегодня, 15:27
    по поводу коррупции-только что закончилась стрельба в Москве-фабрика-Меньшевик. владелец -по словАверьяновам РИА-сам виноват-начал стрельбу-заложники мол-но как Кузьма говорил-зри в корень- владелец Аверьянов начал стрельбу из-за долгов,защищая от захвата свой бизнес.-ДОЛГИ-одному из кредиторов фабрика задолжала более 141 миллиона рублей. Было заключено мировое соглашение, по которому бывший владелец предприятия Илья должен был отдать здание фабрики в счет погашения долга. вроде много-но на евро это 2 мил.однушка на окраине города дороже. а тут фабрика-но самое странное-С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется..Банкрот фабрика.за 2 мил евро!-Площадь территории фабрики — около 15 тысяч квадратных метров. Там находятся два пятиэтажных здания, соединенных переходом. И заявление в момент всего Ильи Аверьянова-«Я - директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался... У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь... Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием», - заявил мужчина радиостанции Business FM. Так что о коррупция в 404 рано вспоминать-когда такое в Москве происходит. собрав цифры и заявление убитого.фамилию того кто хотел банкротом взять фабрику-смотрю на статью со смехом.
    Самогонщик
    1. Му Дозвон Сегодня, 15:31
      Да у нас не лучше чем у хохлов.
      Му Дозвон
  8. лысова Сегодня, 15:32
    Коррупция и война, по сути две родные сестры. Те, 37 и 36 процентов - это одно и тоже. Нам, как себя лучше повести (море нюансов), не так уж и сложно. Да же если мы, терпим, всё равно нам придётся ловить и добивать ( если кто не в сговоре ) эту не чисть. Даже по обмену пленных и то (простите) - ТВАРИ- пытаются помешать. Помните старики, старый выжигательный прибор, для выжигания, на дощечке - вот и нам, на дощечке ( по дереву ) нужно выжечь слово МИР.
    лысова
  9. assa67 Сегодня, 15:45
    лечиться надо-бошки так промыты,что о психическом здоровье ни кто даже не упомянул.......
    assa67
  10. Дормидонт Сегодня, 16:01
    Коррупция у небратьев уже давно не преступление, а способ правления
    Дормидонт
    1. LSA57 Сегодня, 19:54
      Цитата: Дормидонт
      Коррупция у небратьев уже давно не преступление, а способ правления

      LSA57
  11. rocket757 Сегодня, 19:09
    Надо было не прыгать, остатки серого вещества взбалтывать. а думать заранее!
    rocket757
  12. APASUS Сегодня, 19:13
    Странный опрос или частично вырезан?
    Самый большой страх молодежи в отсутствии перспектив в экономике вообще,в стране нет работы ,а значит и будущего для многих.
    APASUS
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