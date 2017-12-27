Главные страхи украинской молодежи
Молодые люди на Украине больше всего боятся коррупции и войны, более четверти из них хотят эмигрировать, приводит RT результаты опроса, проведенного немецким Фондом имени Фридриха Эберта и центром «Новая Европа» совместно с социологической компанией GfK Ukraine.
«Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%)», – говорится в материале.
70% молодых людей убеждены, что власти в первую очередь должны заниматься борьбой с преступностью и коррупцией.
При этом украинская молодежь больше всего не доверяет именно институтам государственной власти: Верховной раде (1,81 по 5-балльной шкале доверия), кабмину (1,87), а также политическим партиям (1,85).
В то же время молодые люди доверяют церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86).
По данным исследователей, 72% молодежи не хочет переезжать в другую страну и оставлять Украину на срок более шести месяцев. Вместе с тем, каждый четвертый продемонстрировал желание эмигрировать.
Наиболее популярными странами, куда бы украинцы хотели переехать, являются Германия (18%), США (15%) и Польша (12%).
«Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%)», – говорится в материале.
70% молодых людей убеждены, что власти в первую очередь должны заниматься борьбой с преступностью и коррупцией.
При этом украинская молодежь больше всего не доверяет именно институтам государственной власти: Верховной раде (1,81 по 5-балльной шкале доверия), кабмину (1,87), а также политическим партиям (1,85).
В то же время молодые люди доверяют церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86).
По данным исследователей, 72% молодежи не хочет переезжать в другую страну и оставлять Украину на срок более шести месяцев. Вместе с тем, каждый четвертый продемонстрировал желание эмигрировать.
Наиболее популярными странами, куда бы украинцы хотели переехать, являются Германия (18%), США (15%) и Польша (12%).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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