20:06 27 декабря
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Гройсман сообщил о потерях ВВП от блокады Донбасса

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман сегодня подвёл итоги торгово-экономической блокады Донбасса. При этом понять логику украинского кабинета министров крайне сложно. С одной стороны, в правительстве Украины выразили удовлетворение тем, что в порт Одесской области прибыл третий по счёту балкер с американским углем в связи с отказом от угля из Донбасса. С другой стороны, Гройсман сегодня же сетует на потери украинской экономикой миллиардов гривен от отказа самого же Киева вести полноценную торговлю с Донбассом, включая торговлю тем же углем.

По заявлению Владимира Гройсмана, в результате блокады Донбасса Украина потеряла около 1% ВВП. Заявление премьера Украины:
Импорт повысился за счёт блокады. Мы сейчас закупаем энергоресурсы. Всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады.


Гройсман сообщил о потерях ВВП от блокады Донбасса



На это заявление стоит обратить особое внимание при учёте того, что блокаду Донбасса одобрил непосредственно президент Украины Пётр Порошенко. Выходит, именно он и является человеком, который привёл экономику страны к недополучению миллиардов гривен дохода.

Гройсман отметил, что если Украине не нарастить производство собственных энергоресурсов, то это запустит цепную реакцию проблем в экономике страны.

На этом фоне в МВФ озвучили основные риски для украинской экономической системы. В качестве основного риска, и спустя почти 4 года после победы "революции достоинства", называются медленное проведение реформ, необоснованные расходы и коррупция.

Использованы фотографии: https://prm.ua
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Комментарии 11

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  1. Sergey53 Сегодня, 15:11
    Я страны такой больше не знаю где так дуростью страдал бы человек.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 15:19
      Мне кажется , что ни один нормальный человек не поймет чего они добиваются.
      Идущий
      1. изя топ Сегодня, 19:47
        Цитата: Идущий
        Мне кажется , что ни один нормальный человек не поймет чего они добиваются.

        чего,чего...чтоб щеня таки вмерла recourse
        изя топ
    2. devis Сегодня, 15:24
      Гройсман отметил, что если Украине не нарастить производство собственных энергоресурсов, то это запустит цепную реакцию проблем в экономике страны.
      Увеличите производство покрышек и будете жечь дальше,в скаче?
      devis
      1. dsk Сегодня, 15:39
        Здравствуйте Игорь! Жизнь всё расставит по своим местам.
        "Украина сможет закупать российский газ по рыночной цене без платы за транспортировку, что является выгодным для страны." Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, комментируя решение Стокгольмского суда по иску "Газпрома". Представитель украинской компании признал, что прямые поставки газа из России выгоднее закупки у Словакии, Венгрии или Польши. При закупках у Словакии в цену включается стоимость транспортировки с немецкого рынка-хаба в эту страну, поэтому цена газа из Словакии выше немецкой цены, пояснил очевидное Витренко. Теперь же Киев получил возможность покупать топливо по более низкой цене у Москвы, добавил он.
        "Группа пленных ополченцев в количестве 306 человек, задержанных на Украине, доставлена на место в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК). Представители Донецкой и Луганской народных республик приступили к обмену пленными с Киевом." (Телеканал "Царьград" 27.12.17) Дай Бог, чтобы не сорвался обмен. hi
        dsk
  2. Masya Masya Сегодня, 15:21
    laughing

    и будет им счастье... wink
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 15:58
      Вот кому будет счастье:

      Идущий
  3. Дормидонт Сегодня, 15:57
    как сказал классик
    Дормидонт
  4. злой партизан Сегодня, 17:29
    Цитата: Sergey53
    в МВФ озвучили основные риски для украинской экономической системы. В качестве основного риска, и спустя почти 4 года после победы "революции достоинства", называются медленное проведение реформ, необоснованные расходы и коррупция.

    Всё это ... и провокация. yes
    Вот, кстати, неплохое видео, которое многое чего высвечивает: от степени заражённости хохлоглистом до настоящих целей, которые преследуют западные глобальные игроки на Украине:
    злой партизан
  5. APASUS Сегодня, 19:01
    в порт Одесской области прибыл третий по счёту балкер с американским углем в связи с отказом от угля из Донбасса

    Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
    Из пьесы «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова (1795—1829). Слова Чацкого (действ. 1, явл.

    APASUS
  6. Лексус Сегодня, 20:05
    Национальная идея палаты 404 в одной картинке
    Лексус
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