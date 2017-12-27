Гройсман сообщил о потерях ВВП от блокады Донбасса

Импорт повысился за счёт блокады. Мы сейчас закупаем энергоресурсы. Всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады.

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман сегодня подвёл итоги торгово-экономической блокады Донбасса. При этом понять логику украинского кабинета министров крайне сложно. С одной стороны, в правительстве Украины выразили удовлетворение тем, что в порт Одесской области прибыл третий по счёту балкер с американским углем в связи с отказом от угля из Донбасса. С другой стороны, Гройсман сегодня же сетует на потери украинской экономикой миллиардов гривен от отказа самого же Киева вести полноценную торговлю с Донбассом, включая торговлю тем же углем.По заявлению Владимира Гройсмана, в результате блокады Донбасса Украина потеряла около 1% ВВП. Заявление премьера Украины:На это заявление стоит обратить особое внимание при учёте того, что блокаду Донбасса одобрил непосредственно президент Украины Пётр Порошенко. Выходит, именно он и является человеком, который привёл экономику страны к недополучению миллиардов гривен дохода.Гройсман отметил, что если Украине не нарастить производство собственных энергоресурсов, то это запустит цепную реакцию проблем в экономике страны.На этом фоне в МВФ озвучили основные риски для украинской экономической системы. В качестве основного риска, и спустя почти 4 года после победы "революции достоинства", называются медленное проведение реформ, необоснованные расходы и коррупция.