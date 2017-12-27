Эрдоган: Асад - террорист

С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране. Он террорист, занимающийся государственным террором. Как с ним можно обсуждать будущее Сирии, если он убил почти миллион своих же граждан?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил очередной выпад в адрес президента Сирии Башара Асада. В своей речи Эрдоган открыто назвал Асада «террористом», добавив, что тот «убивает сотни тысяч людей». Заявление Эрдогана приводится турецкими СМИ:Ранее президент Сирии Башар Асад в одном из интервью отметил, что не считает руководство Турции настоящим гарантом мира в Сирии. По словам Асада, ему прекрасно известно, что Анкара вошла в сирийский процесс в своих собственных интересах, которые на самом деле далеки от интересов сирийского народа.Напомним, что сегодня глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил информацию о том, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Анкаре 4-х дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма контракта – примерно 2,5 млрд долларов. При этом 55% этой суммы Турция получит в виде кредита от самой России. Детали этого кредита на данный момент не озвучены.Известно, что на территории САР находятся турецкие военные - преимущественно в провинции Идлиб, в так называемой зоне деэскалации. В той же провинции, по данным сирийских властей, сохраняется наибольшая концентрация боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). В российском Генштабе заявили, что с этой группировкой будет окончательно покончено в САР в 2018 году.