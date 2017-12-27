19:57 27 декабря
Российские «Панцири» отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим

Эрдоган: Асад - террорист

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил очередной выпад в адрес президента Сирии Башара Асада. В своей речи Эрдоган открыто назвал Асада «террористом», добавив, что тот «убивает сотни тысяч людей». Заявление Эрдогана приводится турецкими СМИ:
С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране. Он террорист, занимающийся государственным террором. Как с ним можно обсуждать будущее Сирии, если он убил почти миллион своих же граждан?


Ранее президент Сирии Башар Асад в одном из интервью отметил, что не считает руководство Турции настоящим гарантом мира в Сирии. По словам Асада, ему прекрасно известно, что Анкара вошла в сирийский процесс в своих собственных интересах, которые на самом деле далеки от интересов сирийского народа.

Эрдоган: Асад - террорист



Напомним, что сегодня глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил информацию о том, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Анкаре 4-х дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма контракта – примерно 2,5 млрд долларов. При этом 55% этой суммы Турция получит в виде кредита от самой России. Детали этого кредита на данный момент не озвучены.

Известно, что на территории САР находятся турецкие военные - преимущественно в провинции Идлиб, в так называемой зоне деэскалации. В той же провинции, по данным сирийских властей, сохраняется наибольшая концентрация боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). В российском Генштабе заявили, что с этой группировкой будет окончательно покончено в САР в 2018 году.

Использованы фотографии: Фейсбук
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 105

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 17:06
    этот эрдоган ещё за су 24 ответить должен...а вообще турки и миротворцы-странно звучит,армянам пусть про свой гуманизм расскажут...
    Шура пермский
    1. Pirogov Сегодня, 17:11
      Цитата: Шура пермский
      этот эрдоган ещё за су 24 ответить должен...а вообще турки и миротворцы-странно звучит,армянам пусть про свой гуманизм расскажут..

      У пердогаши семь пятниц на неделе . Пусть говорит ,а за Су 24 думаю уже ответили ,турецкие лётчики (,,,случайно,,,) попавшие под теракт..........
      Pirogov
      1. dorz Сегодня, 17:30
        Кажется мне, что Эрдоган троянский конь американцев.
        dorz
        1. Идущий Сегодня, 18:00
          Как то ощущается не полнота информации , а Эрдоган оригинал не лучше Трампа.
          Идущий
        2. den3080 Сегодня, 18:04
          да он сам себе троянский конь))) его метёт из стороны в сторону и язык у него значительно проворнее мозга)))
          по истерикам Эрдоган давно заткнул батьку Лукашенко, хотя они и очень похожи по стилю.
          den3080
          1. Идущий Сегодня, 18:12
            Все окружение Эрдогано в шоке от его выходок , он часто их подставляет . а потом за это наказывает.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 18:23
              С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране. Он террорист, занимающийся государственным террором.

              Похоже, Пердогаша перенял у США практику обвинять других в том, чем сам грешит. wink
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 18:32
                Эрдохан имеет большие амбиции , а ещё больше страдает манией величия , вот и несет его.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 18:37
                  Ну да, Османская империя ему всё снится. Как бы не пришлось радоваться свечному заводику под Царь-градом. lol
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 18:42
                    Нет уж под Анкарой , а Константинополь надо в родную гавань возвращать.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 18:44
                      Чтобы никому не было обидно - Гюлену его отдать для душеспасительных бесед. lol
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 18:46
                        Так он его учитель , продолжит образование. laughing
                        Идущий
                  2. Джедай Сегодня, 18:48
                    Цитата: Идущий
                    Так он его учитель , продолжит образование. laughing

                    То-то Пердогаша так требует Гюлена у США: соскучился... crying
                    Джедай
    2. krops777 Сегодня, 17:43
      В своей речи Эрдоган открыто назвал Асада «террористом», добавив, что тот «убивает сотни тысяч людей».


      У него все террористы, евреи, курды, сирийцы, один он белый и пушистый гарант мира.
      krops777
    3. майор Юрик Сегодня, 18:03
      Эрдоган: Асад - террорист

      Напоминает надписи на заборе! На другой стороне надпись- Эрдоган ко.зел! Как дети малые! negative
      майор Юрик
    4. Svarog Сегодня, 18:09
      Цитата: Шура пермский
      этот эрдоган ещё за су 24 ответить должен...а вообще турки и миротворцы-странно звучит,армянам пусть про свой гуманизм расскажут...

      Вот, вот, этот , который помидорами не отделается, еще нож в спину нам воткнет..
      Svarog
  2. Berkut154 Сегодня, 17:08
    Опять 25!!! Ну надо ему все таки трубу подрезать!!!
    Berkut154
    1. midivan Сегодня, 17:20
      Лучше ухо ему отрезать yes А труба не ему, а нам вроде как.
      midivan
  3. DMoroz Сегодня, 17:10
    Что говорить - флюгер он, а не султан... Здесь играем, здесь не играем, а тут рыбу заворачивали...
    DMoroz
    1. allaykbar Сегодня, 17:14
      так бывает когда пересекаются интересы. из-за этого у нас и с израильтянами с этого форума недопонимание. были бы турки - тут бы тоже были постоянные претензии

      геополитика она такая. интересы у каждого государства свои. А дальше уже из возможного.
      allaykbar
      1. DMoroz Сегодня, 17:31
        Геополитика - направление политической мысли, концепция, исходящая из признания интересов государства, распространяемых за пределами официально признанных границ.

        Политическая наука: Словарь-справочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010.

        ИМХО. Невозможно добиваться признания интересов своего государства, если твоя внешнеполитическая линия зигзагообразная. Сначала будет недопонимание, а в дальнейшем - игнорирование твоего мнения. Зачем обращать внимание на очередное высказывание, если завтра оно может измениться на абсолютно противоположное... hi
        DMoroz
    2. kepmor Сегодня, 17:20
      он не флюгер, а хитро.....ый как и все турки...нам ещё много удивительных плодов этой дрЮжбы предстоит "скушать"...приятного всем аппетитУ...
      kepmor
      1. Doliva63 Сегодня, 18:26
        Значит, пришла пора курдского государства в Турции. Сразу спокойней станет в плане международных вопросов.
        Doliva63
  4. Дормидонт Сегодня, 17:10
    Фантомные боли турецкого султана
    Дормидонт
  5. q75agent Сегодня, 17:12
    пока не поздно , продажу С-400 надо отменить , продаст ведь как пить дать
    q75agent
  6. Sergey53 Сегодня, 17:14
    Вот так у нас с ним всё и будет происходить постоянно. Но мы же туда вливаем огромную сумму денег на строительство АЭС..+кредит на покупку у нас же С-400, вроде 1 млрд. долларов. В случае чего, как с ними?
    Sergey53
    1. allaykbar Сегодня, 17:16
      в случае чего - С-400 будут без ракет и зипов стоять, а станция без топлива и персонала - турки которые учатся в институте по обмену сейчас ничего не смогут без Росатома и наших специалистов..
      .
      allaykbar
    2. проходящий Сегодня, 17:18
      Цитата: Sergey53
      Вот так у нас с ним всё и будет происходить постоянно. Но мы же туда вливаем огромную сумму денег на строительство АЭС..+кредит на покупку у нас же С-400, вроде 1 млрд. долларов. В случае чего, как с ними?

      По АЭС сумма озвучивается, а сколько дойдет? Лет через 10 а то и больше выясниться ,что половину не донесли, а спросить нес кого, все давно в лондонах и парижаж
      проходящий
  7. midivan Сегодня, 17:16
    [/quote]С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране. Он террорист, занимающийся государственным террором.[quote]
    Вот же гни.да! Лучший его друг ВВП из кожи вон лезет пытается наладить отношение между нашими странами, предупредил ( считай жизнь спас) при несостоявшемся перевороте, а эта мокрица палки в колеса.
    midivan
    1. Sergey53 Сегодня, 17:24
      Цитата: midivan
      С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране. Он террорист, занимающийся государственным террором.
      Вот же гни.да! Лучший его друг ВВП из кожи вон лезет пытается наладить отношение между нашими странами, предупредил ( считай жизнь спас) при несостоявшемся перевороте, а эта мокрица палки в колеса.

      Тогда возникает встречный вопрос. Кто вы мистер президент, развязавший войну с собственным народом, помимо этого убивающий сирийцев, иракцев на их же территории?
      Sergey53
      1. midivan Сегодня, 17:38
        Этот бы вопрос хотелось бы услышать от наших властей к нему. smile
        midivan
        1. Sergey53 Сегодня, 17:40
          Какой вопрос от властей, вы о чём? На кону большие бабки.
          Sergey53
          1. midivan Сегодня, 17:51
            Его то это не пугает, бабки большие там не только для нас, один туризм ему не плохо приносит, но он не парится как видно.
            midivan
            1. Sergey53 Сегодня, 18:00
              То что его не волнует меня меньше всего волнует, но вот то что это наших не волнует, это пугает.
              Sergey53
              1. allaykbar Сегодня, 18:32
                вы же переживаете о экономике. о наполнении бюджета. если так не делать - такие как вы первые взвоют о падении жизненного уровня
                allaykbar
    2. Doliva63 Сегодня, 18:33
      Эрдоган не купился на переворот. Более того, усилил свои позиции, как мог. Акела промахнулся - это про Путина в данном случае. Впрочем, возможно, есть параллельная игра - НАТО, но тоже не понятно, как Турция себя поведёт. Проще поучаствовать в выборах нового падишаха laughing drinks
      Doliva63
    3. garnik Сегодня, 18:49
      Главное он не скрывает своих мыслей, или мы никак не можем без объятий с турцией ,или судьба у нас такая, наступать на грабли.
      Дело не в эрдогане ,а нашем правительстве.Это мы" закругляем острые края" в наших отношениях , это мы даем в руки турков возможность шантажировать против нас.А это будет .
      garnik
  8. igorra Сегодня, 17:19
    Я так думаю в обёртке С-400 будет начинка С-300. Такое ощущение, что Эрдоган не вышел из пубертатного возраста, гормоны играют, бросается из крайности в крайность. А может курит что то забористое... Интересно бы, услышать мнение психолога.
    igorra
  9. voyaka uh Сегодня, 17:19
    Вот те здрастьте!
    Эрдоган: "Асад - террорист". belay
    Но Эрдоган покупает С-400. И Южный поток пойдет через Турцию. good
    С кем пойти России? С кем из двух ? recourse
    voyaka uh
    1. allaykbar Сегодня, 17:22
      это они пойдут с Россией. Потому что и АЭС и С-400 и ЮП - в интересах Турции. Про Сирию я не говорю и ее интересы. Они совпадают с нашими
      allaykbar
      1. Doliva63 Сегодня, 18:36
        Интересы Турции не равно интересы Эрдогана. Так что логика тут бессильна drinks
        Doliva63
    2. midivan Сегодня, 17:42
      Цитата: voyaka uh
      С кем пойти России? С кем из двух ?

      С Асадом пойдем, а Эрдоган довыпендривается, придется на веревочке вести, как бычка. laughing
      midivan
    3. ultra Сегодня, 17:57
      Цитата: voyaka uh
      С кем пойти России? С кем из двух ?

      Россия сама по себе континент,поэтому мы в попутчиках не нуждаемся!
      ultra
      1. alexmach Сегодня, 18:40
        Ага, континент.. с населением всего на 30% большим чем в маленькой Турции. Безлюдный такой континент. Ещё как вы нуждаетесь в попутчиках, иначе единственное к чему придете - к колонизации вашего континента кем-то другим.
        alexmach
        1. ultra Сегодня, 19:30
          Ну вам из Эстонии конечно виднее! laughing
          ultra
    4. APASUS Сегодня, 18:37
      Цитата: voyaka uh
      Вот те здрастьте!
      Эрдоган: "Асад - террорист". belay
      Но Эрдоган покупает С-400. И Южный поток пойдет через Турцию. good
      С кем пойти России? С кем из двух ? recourse

      Путин с Эрдоганом договорились не мешать экономику с политикой! Вот по этому выбор делать не придется,при всех противоречиях у России политика стала гораздо более гибкой чем у СССР
      APASUS
  10. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 17:23
    Надо ещё посмотреть кто тут террорист. Это как раз подтверждает известную поговорку о том, что громче всех кричит "держи вора"сам вор. К чему бы это он ротик открыл, наверное опять что-то затевает? А насчет комплексов С-400... надеюсь наши что-нибудь придумали на случай очередного "перевертыша" со стороны "султана"... "техническое"!
    Viktor.N.Aleksandrov.
  11. Masya Masya Сегодня, 17:26
    Занесло...
    Эх, занесло куда то
    занесло его!
    Занесло
    Эх, занесло куда то
    занесло опять!
    надо ВВП ему выговор выписать, чтоб не расслаблялся... wink
    Masya Masya
    1. midivan Сегодня, 17:46
      Цитата: Masya Masya
      Занесло...
      Эх, занесло куда то
      занесло его!

      midivan
  12. MoJloT Сегодня, 17:27
    Ага, кто тогда он сам ?
    MoJloT
    1. Masya Masya Сегодня, 17:35
      "демократизатор" очевидно... wink
      Masya Masya
      1. MoJloT Сегодня, 17:38
        Правы на 100%, любой курд подтвердит, т.е. с первого взгляда разницы нет.
        MoJloT
        1. Идущий Сегодня, 18:02
          А когда то они дружили семьями.
          Идущий
  13. anjey Сегодня, 17:28
    Как с ним можно обсуждать будущее Сирии, если он убил почти миллион своих же граждан?
    демагогия чистой воды, а сколько эрдоган ,личными распоряжениями убил неугодных противников и оппозиционеров в тюрьмах ,после путча???? где всякие западные виртуальные правозащитники???да и турецкая подготовка с ведома того же эрдогана и поддержка зеленых бандитов ,которые вырезают население Сирии, это правда от которой не уйти,эрдоган сам по уши в грязи,дерьме и крови-
    Как с ним можно обсуждать будущее
    anjey
    1. alstr Сегодня, 17:43
      Да ладно путч. А курдов вспомним. Скольких там убили? Забыл товарищ - можно напомнить..
      alstr
  14. Livonetc Сегодня, 17:30
    Цитата: voyaka uh
    Вот те здрастьте!
    Эрдоган: "Асад - террорист". belay
    Но Эрдоган покупает С-400. И Южный поток пойдет через Турцию. good
    С кем пойти России? С кем из двух ? recourse

    В том и сила ВВП.
    И с тем и с другим.
    Увидите.
    Livonetc
  15. Волька Сегодня, 17:30
    лучше бы его грохнули тогда... одним гадом перевертышем меньше
    Волька
  16. zyzx Сегодня, 17:38
    Скажу глупость,но брать надо Константинополь,ну не союзники они нам,зачем давать им кредиты. А возвращение Константинополя христианам ,+ 500 к боеспособности и +100000 к силе воли (хотя сам я скорее атеист).
    zyzx
    1. voyaka uh Сегодня, 18:58
      Анталия и другие курорты Турции уже взяты россиянами.
      (Плацдармы десантом захвачены). Оттуда можно совершить решающий
      бросок на такси на Стамбул fellow (и переименовать его в Константинополь) good

      Если тысячи красивых россиянок в бикини ворвутся в Стамбул, турки сдадутся без боя
      (я бы сдался сразу). love
      voyaka uh
  17. Sistema Сегодня, 17:42
    С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране

    Такое ощущение, что Эрдогану Израиль на ухо шепчет , что нужно говорить..
    Хотя Туруия недавно получила С-400 (4 дивизиона на сумму 2.5 млрд бакинских)))
    Sistema
    1. A.D.T. Сегодня, 17:54
      А при чем тут Израиль ! Понимаю что везде рука сиона , но пост ...восторг ! ...стандартный шедевр сумрачного разума борца с массонами.
      A.D.T.
      1. Идущий Сегодня, 18:03
        Цитата: Sistema
        С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране

        Такое ощущение, что Эрдогану Израиль на ухо шепчет , что нужно говорить..
        Хотя Туруия недавно получила С-400 (4 дивизиона на сумму 2.5 млрд бакинских)))


        До получения ещё далеко , пока подписан контракт.
        Идущий
        1. Sistema Сегодня, 19:13
          Цитата: Идущий
          Цитата: Sistema
          С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране

          Такое ощущение, что Эрдогану Израиль на ухо шепчет , что нужно говорить..
          Хотя Туруия недавно получила С-400 (4 дивизиона на сумму 2.5 млрд бакинских)))


          До получения ещё далеко , пока подписан контракт.

          Ну думаю турецкий вариант С-400 уже давно готов и упакован ..Ждем транзакции !
          Sistema
      2. Sistema Сегодня, 18:04
        Цитата: A.D.T.
        А при чем тут Израиль !

        Обычно Израиль такие громкие заявления делает..(это просто набллюдение) ))
        Цитата: A.D.T.
        Понимаю что везде рука сиона , но пост ...восторг ! ...стандартный шедевр сумрачного разума борца с массонами.

        А рот мне не нужно затыкать, любите вы это все в своих СМИ муссировать.
        Я высказал свое мнение и все.. hi
        P.S. В Сирии русские и бесполезно лаять на Ассада ! Россия всему миру показала , что будет с теми , кто на Сирию попрет..
        Sistema
        1. A.D.T. Сегодня, 18:16
          Та слава России !
          Но без Израиля и евреев , хоть в этих , турецко-российских темных делишках обойтись можно ?
          A.D.T.
          1. Sistema Сегодня, 18:24
            Цитата: A.D.T.
            Та слава России !
            Но без Израиля и евреев , хоть в этих , турецко-российских темных делишках обойтись можно ?

            Увы нет уважаемый , Турция большой игрок на БВ и член НАТО , я не знаю что Эрдогану Израиль пообещал или пригрозил , чтобы он такие заявления делал ! Ведь по сути Ассад -это Путин! А Россия -это Сирия..Только не нужно говорить , что это не так ! hi
            А США под вашу дудку пляшет на БВ в том числе (если судить пл ООН и т.д.)))
            Sistema
            1. Krasnodar Сегодня, 18:29
              Цитата: Sistema
              Цитата: A.D.T.
              Та слава России !
              Но без Израиля и евреев , хоть в этих , турецко-российских темных делишках обойтись можно ?

              Увы нет уважаемый , Турция большой игрок на БВ и член НАТО , я не знаю что Эрдогану Израиль пообещал или пригрозил , чтобы он такие заявления делал ! Ведь по сути Ассад -это Путин! А Россия -это Сирия..Только не нужно говорить , что это не так ! hi
              А США под вашу дудку пляшет на БВ в том числе (если судить пл ООН и т.д.)))

              Насчёт Асад это Путин, а Россия это Сирия..как бэ...ну совсем не очень)))))) соответствует геополитической действительности и международным парадигмам.
              Krasnodar
            2. A.D.T. Сегодня, 18:40
              Конечно приятно слышать что все под нашу дудку пляшут. Мне тут спину скрутило , но наше величие как-то утешает и даже обезбаливает.
              Но всеж , уважаемый , считаю что в данном вопросе вы ошибаетесь.
              Израиль тут точно не при чем. Турция шарахается так быстро ! Мы так быстро даже думать не успеваем.
              A.D.T.
              1. Sistema Сегодня, 18:47
                Цитата: A.D.T.
                Конечно приятно слышать что все под нашу дудку пляшут.

                Ну если судить по сайту , сколько вас сразу набежало ..То вполне возможно, такое.
                Хотя я ничего нового не сказал ..Странно!
                Sistema
                1. A.D.T. Сегодня, 19:02
                  Вы правы ( без иронии) , действительно ничего нового , во все времена и при любом образовании . Антипатию к нации еще пойму. Но вот эту вечную массовую странность никак.
                  Насчет набежало. Лично я на больничном . Сижу переживаю , как руководство среагирует на мой не выход на работу.
                  А этот сайт отвлекает , и как уже писал утешает уверениями что мы миром правим.
                  A.D.T.
                  1. Sistema Сегодня, 19:20
                    Цитата: A.D.T.
                    Насчет набежало. Лично я на больничном . Сижу переживаю , как руководство среагирует на мой не выход на работу.
                    А этот сайт отвлекает , и как уже писал утешает уверениями что мы миром правим.

                    Верю , искренне по русски душой и сердцем...Но вот , читая и анализируя все это в мире и т.д. НЕ ВЕРЮ! Уж простите , не я такой меня сделали таким (вы в том числе) soldier
                    Sistema
                    1. A.D.T. Сегодня, 19:29
                      Ох , вас не переубедить.
                      Ищите ошибку в анализе.
                      A.D.T.
                      1. Sistema Сегодня, 19:46
                        Цитата: A.D.T.
                        Ох , вас не переубедить.
                        Ищите ошибку в анализе.

                        И лучше не трогать..Дайте мне спокойно писать, я хочу с гражданами России общаться (русскими)..А вы вечно лезете со своими поучениями и ехидством.. hi
                        Sistema
      3. poquello Сегодня, 18:11
        Цитата: A.D.T.
        А при чем тут Израиль !

        подсунули несвежую мацу ему на завтрак
        poquello
    2. Krasnodar Сегодня, 18:13
      Цитата: Sistema
      С Асадом нельзя обсуждать процесс мирного урегулирования в стране

      Такое ощущение, что Эрдогану Израиль на ухо шепчет , что нужно говорить..
      Хотя Туруия недавно получила С-400 (4 дивизиона на сумму 2.5 млрд бакинских)))

      Мэ, нурок, во всем виноваты жидане ши оккупантэ русэ.
      Они шепчут Эрдогану, как украсть с Молдовы мамалыгу и продать ее в Тираспол.
      Krasnodar
      1. Sistema Сегодня, 18:53
        Цитата: Krasnodar
        Мэ, нурок, во всем виноваты жидане ши оккупантэ русэ.

        Пытаетесь юмором все заглушить (как в наших СМИ и ТВ..?)))
        Смешно конечно, но все же вопрос серьезный стоит. ..
        Я считаю Россию с Турцией очень "некоторым" хочется стравить ..Это был бы отличный вариант , решения русского, украинского ,сирийского, иранского вопроса ! Не так ли господа?
        Sistema
  18. A.D.T. Сегодня, 17:44
    Фидэль Кастро как-то сказал - "Советскому Союзу мы должны были все ! но буржуазной России мы не должны ничего" , и не отдал ни гроша из милиардных долгов.
    Может и эрдоган выдаст что-нибудь типа " друзьям терориста мы денег не должны ! " . И останется 55 процентов из двух с половинной лярдов за с 400 недоплоченными.
    A.D.T.
    1. Идущий Сегодня, 18:04
      Думаю , такой ход с его стороны продуман и подстрахован , у нас много контрактов.
      Идущий
    2. poquello Сегодня, 18:09
      Цитата: A.D.T.
      Фидэль Кастро как-то сказал - "Советскому Союзу мы должны были все ! но буржуазной России мы не должны ничего" , и не отдал ни гроша из милиардных долгов.
      Может и эрдоган выдаст что-нибудь типа " друзьям терориста мы денег не должны ! " . И останется 55 процентов из двух с половинной лярдов за с 400 недоплоченными.

      ну она у них и летать также будет - на 55% до цели
      poquello
      1. A.D.T. Сегодня, 18:31
        Ну если серьезно , то думаю что деньги турки отдадут .
        Скорей всего , эрдоган уже не считает Сирию целостной страной , а значит ищет возможность и себе оторвать кусок от нее.
        И поэтому и "поток" и покупка , да еще в такой странной форме с - 400 , одни из способов сделать Путина более сговорчивым при обсуждении турецких интересов.
        A.D.T.
        1. poquello Сегодня, 19:35
          Цитата: A.D.T.
          эрдоган уже не считает Сирию целостной страной

          "факир с остров огненный земля"
          poquello
  19. Галеон Сегодня, 17:47
    Я раньше был уверен, что когда выпиваешь, не стоит мешать напитки, но по этому человеку вижу, что он мешает то, что вкуривает. С ним, наверное, в молодости куролесить было здорово: затейник был отменный тот Реджеп. С другой стороны - настоящий восточный человек, к которому нельзя поворачиваться спиной: всадит нож просто потому, что увидел спину, а слова оправдания найдет потом.
    Галеон
  20. pvv113 Сегодня, 17:49
    Эрдоган открыто назвал Асада «террористом»

    Однако к Асаду доверия намного больше чем к Эрдогану
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 18:06
      Приветствую Владимир! hi , причем гораздо больше.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 18:26
        Добрый вечер, Виктор! Хоть физиогномику и считают несерьезной наукой, но на примере этих двоих и их противоположностях можно диссертацию нарисовать wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 18:36
          Ну не такая уж она и несерьёзная... , а Асад ещё и врач по образованию.
          Идущий
  21. anjey Сегодня, 17:56
    в тему -подарки от зеленых,так же негласно поддерживаемых турцией
    Боевики «Джебхат ан-Нусры» выпустили несколько ракет по российской авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в провинции Латакия.

    По данным сразу нескольких сирийских источников боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенные в провинции Идлиб, произвели запуск нескольких ракет по российской военной базе «Хмеймим».

    По предварительным данным при обстреле применялись реактивные системы залпового огня. Угроза была оперативно обнаружена российскими силами противовоздушной обороны, после чего в ход пошли системы ПВО «Панцирь-С1». Источники отмечают, что ракеты перехвачены в воздухе около населенного пункта Джабель. Ни один из боеприпасов не достиг цели.
    anjey
  22. Krasnodar Сегодня, 18:00
    По С-400 с точки зрения бизнеса нормальная сделка - 45% предоплата, остальное платежами (плюс проценты по "твоему же кредиту")
    Вопрос в другом - на проданных Кипру С-300 сейчас все НАТО тренируется на предмет преодоления РЛС. Сейчас тоже самое будет с С-400?
    Krasnodar
    1. A.D.T. Сегодня, 18:48
      Я из рабочих . Поэтому наверно примитивно рассуждаю о сделке.
      Вот если беру квартиру , то мне выгодней отдать сразу 200.000 зеленых , чем в результате ссуды отдать около 400.000 .
      Или беру ссуду потому что у меня нет 200 , или потому что сохраняется какаято неуверенность в сделке , или сам чтото мудрю.
      Буду благодарен если разъясните.
      A.D.T.
  23. poquello Сегодня, 18:05
    Он террорист, занимающийся государственным террором.

    турка хренов, слово выучил - употреблять не научился
    poquello
  24. мерцание Сегодня, 18:08
    Это попытка переориентировать американцев от курдов на себя. Типа с нами вам будет лучше, чем с курдами. good
    мерцание
  25. воттак Сегодня, 18:17
    вовин друг рулит
    воттак
  26. Shahno Сегодня, 18:22
    Да все просто. Суннитские лидеры ему(Эрдогану) тонко намекнули, не плохо бы умереть пыл.
    Shahno
  27. vlad.svargin Сегодня, 18:26
    Избави меня, Боже, от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь

    Иметь такого союзника , у которого семь пятниц на неделе равносильно человеку который в любой момент "воткнёт в твою спину нож"...
    vlad.svargin
  28. Piramidon Сегодня, 18:28
    Как я понимаю, Эрдоган считает Асада террористом, а это значит, что мы, по его словам,поддерживаем террористов? Тогда пошел бы он нax.. со своими помидорами.
    Piramidon
  29. мерцание Сегодня, 18:35
    Эрдоган не плохо подготовлен в плане акробатики, так что это не первый и не последний его кульбит. Надо будет, он и двойное сальто выкрутит. yes
    мерцание
  30. Monster_Fat Сегодня, 18:38
    Ну, и как Россия сможет разрулить сей "проблемчик"? wink Турки типа "купили" и С-400 и "южный поток"-ага, за....кредиты со стороны России, то есть Россия сама платит за все в надежде на то, что ей что-то потом, отдадут... winked То есть Россия, теперь, полностью зависит от Турции, согласно правилу: "Если занимаешь много денег кому-нибудь, то в этом случае не он зависит от тебя, а уже ты зависишь от него так, как он может свободно послать тебя на три веселых буквы в плане долга и задолбаешься, потом, по судам бегать(Украина -в пример)".... wink
    Monster_Fat
  31. andrej-shironov Сегодня, 18:40
    Пусть Эрдоган убъётся об стену! В первую очередь Асад-президент Сирии! Этим всё сказано!
    andrej-shironov
  32. Zina389 Сегодня, 18:52
    Хочет одним заде на все диване сесть. Это он решил немного Трампу подлизнуть, после наезда на Израиль. От США он тоже ждет кредитов и подарков на Новый Год.
    Zina389
  33. Shahno Сегодня, 18:59
    Эрдоган находится между пяти огней. США, суннитская коалиция, Россия, Иран, курды. Которые давят на него с разных сторон. Он, к сожалению, в этой ситуации не может выработать взвешенную позицию, и начинает истерить. Для восточного правителя это не приемлимое качество.
    Shahno
    1. Sistema Сегодня, 19:25
      Цитата: Shahno
      Он, к сожалению, в этой ситуации не может выработать взвешенную позицию, и начинает истерить. Для восточного правителя это не приемлимое качество.

      Россия его спасла от убийства и сохранила его власть..Он всем обязан Путину!
      Просто идет игра "языками" , для отвлечения .. bully
      Sistema
      1. Shahno Сегодня, 19:36
        Это политика. Тут никто никому не обязан как бы.... Турция пытается соскочить не для того, чтобы попасть в зависимость от какого либо лидера в России или где либо еще. У "султана" как бы большие планы на самостоятельную игру. Не заблуждайтесь.
        Shahno
  34. Berkut24 Сегодня, 19:05
    В Турции появились пушистые?
    Berkut24
  35. rocket757 Сегодня, 19:07
    Недосултан Эрдоган зажигает ... так глядишь и нашим гадость опять сделает или обзовёт как?
    Сунуть бы ему боеголовку этак на 100 кт уже без чеки!!! ,эт вместо ЗРК, по моему полезнее для всех будет.
    rocket757
  36. sapporo1959 Сегодня, 19:26
    А говорили что Эрдоган нам друг.Сегодня с Ассадом ни как не разберется,а завтра и газ так перекроет в трубе которую опять мы тянем через море океан.
    sapporo1959
Картина дня