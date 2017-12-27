Рогозин: гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%

Это точно не хуже будет, чем в прошлом году. Где-то порядка, наверное, 97-98% в целом по всем государственным заказчикам, включая Министерство обороны

Отмечаю, несмотря на санкции и довольно сложное экономическое положение, в котором находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, мы удерживаем очень высокие за всю историю выполнения гособоронзаказа показатели

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%.- сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24".- добавил вице-премьер.По его словам, ОПК в 2017 году построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов.Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс в 2016 году произвел на шесть самолетов меньше, а количество вертолетов составило тогда 190 единиц.Вице-премьер отметил, что правительство хотело бы максимально загрузить предприятия работой.