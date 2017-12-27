20:01 27 декабря
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Рогозин: гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%.

Это точно не хуже будет, чем в прошлом году. Где-то порядка, наверное, 97-98% в целом по всем государственным заказчикам, включая Министерство обороны
- сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Рогозин: гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%



Отмечаю, несмотря на санкции и довольно сложное экономическое положение, в котором находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, мы удерживаем очень высокие за всю историю выполнения гособоронзаказа показатели
- добавил вице-премьер.

По его словам, ОПК в 2017 году построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов.

Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс в 2016 году произвел на шесть самолетов меньше, а количество вертолетов составило тогда 190 единиц.

Вице-премьер отметил, что правительство хотело бы максимально загрузить предприятия работой.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. No pasaran Сегодня, 17:21
    Диман сказал-Диман сделал...На зону бы его,посмотрел бы я, как он словами бросался.
    No pasaran
    1. Вадим237 Сегодня, 17:58
      Бедный Дмитрий Рогозин - как же его все не любят.
      Вадим237
      1. Черный_Ватник Сегодня, 18:10
        А за что его любить? Карьеристы убили СССР. Рогозин наитипичнейший карьерист.
        Черный_Ватник
        1. хрыч Сегодня, 18:14
          Цитата: Черный_Ватник
          Рогозин наитипичнейший карьерист.

          Ну, он же не Дед Мороз wassat
          хрыч
          1. Джедай Сегодня, 18:20
            Цитата: хрыч
            Ну, он же не Дед Мороз

            Дед Маразм? what
            Джедай
            1. Тралл Сегодня, 19:10
              Он и в люк танка на 97-98% пролазит laughing
              Тралл
              1. Джедай Сегодня, 19:22
                Цитата: Тралл
                Он и в люк танка на 97-98% пролазит

                А если сверху крышкой люка треснуть? feel
                Джедай
                1. san4es Сегодня, 19:30
                  Цитата: Джедай
                  ...А если сверху крышкой люка треснуть? feel

                  ...Крышка сломается.Он бронированный wink
                  Привет Макс hi
                  san4es
                  1. Джедай Сегодня, 19:32
                    Саня, салют! hi
                    Цитата: san4es
                    ...Крышка сломается.Он бронированный

                    А крышка люка что - из пластмассия сделана? recourse
                    Джедай
                    1. san4es Сегодня, 19:36
                      Цитата: Джедай
                      А крышка люка что - из пластмассия сделана? recourse

                      ...Не, на Рогозине КАЗ установлен angry yes
                      san4es
                      1. Джедай Сегодня, 19:41
                        belay Вот оно чё... А так и не заметно. lol
                        Джедай
      2. san4es Сегодня, 18:38
        Цитата: Вадим237
        Бедный Дмитрий Рогозин - как же его все не любят.

        ...Ага, их-бы на его место...Тогда-бы на 200% план перевыполнили fellow bully
        san4es
        1. Вадим237 Сегодня, 19:25
          "Тогда-бы на 200% план перевыполнили" - Да, только в штаны.
          Вадим237
    2. Svarog Сегодня, 18:10
      Цитата: No pasaran
      Диман сказал-Диман сделал...На зону бы его,посмотрел бы я, как он словами бросался.

      Что сынок подкачал 2-3% не дотянул?
      Svarog
    3. Салют Сегодня, 19:11
      Рогозин активный управленец, очень ему симпатизирую
      Салют
  2. 210окв Сегодня, 17:25
    По авиации результаты можно сказать неплохие.Давно его не было слышно..
    210окв
    1. Trotil42 Сегодня, 17:49
      Выполнен на 98 процентов....в совдепии это называлось сорван...не сказаны причины срыва...переиначить фразу...ну например....пуск ракеты состоялся на 98 процентов...например хирург ...апендецит удалён на 98 процентов....воще ха=ха ...это нормально? Короче кругом либерасты... hi
      Trotil42
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:02
        Гексоген 42, или как там тебя am -следи за поселом "совдепия "таких как ты людьми делала! fool !
        Геркулесыч
      2. bk316 Сегодня, 18:09
        Незачет. И примеры не к месту и даже про либерастов не поможет, а уж про совдепию - вообще прокол.
        Геркулесыч , давай покажи пример,что-нибудь бессмысленное, но плюсиков на 20 - порадуй.
        bk316
      3. 210окв Сегодня, 18:26
        Либерасты?А чего у Вас Советский Союз совдепией обозван?А?
        Цитата: Trotil42
        Выполнен на 98 процентов....в совдепии это называлось сорван...не сказаны причины срыва...переиначить фразу...ну например....пуск ракеты состоялся на 98 процентов...например хирург ...апендецит удалён на 98 процентов....воще ха=ха ...это нормально? Короче кругом либерасты... hi
        210окв
    2. kapitan92 Сегодня, 18:34
      Цитата: 210окв
      По авиации результаты можно сказать неплохие

      Приветствую! Чтобы знать фактическое выполнение - надо знать плановое задание на 2017г, по ВС РФ. Многое засекречено. Думаю цифры от лукавого.. Как осуществляется подсчет выполнения? Если по объему освоенных средств это одно, если по количеству принятых войсками единиц - другое.
      Взять для примера ВМФ, по основным боевым единицам.
      Цитата: 210окв
      Давно его не было слышно..

      Надеюсь, что скоро и не увидим! Имею ввиду в правительстве. hi
      kapitan92
      1. rocket757 Сегодня, 18:55
        А мож все правительство нам не увидеть и чем раньше тем лучше?
        Пардон, оговорился, ПОЧТИ ВСЁ?
        rocket757
      2. Керенский Сегодня, 18:56
        Если по объему освоенных средств это одно, если по количеству принятых войсками единиц - другое.

        Вооот!!! Умный человек! А то:
        По его словам, ОПК в 2017 году построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов.

        А сдал сколько?! Ась?
        Керенский
  3. Sergey53 Сегодня, 17:27
    Правительство хотело бы максимально загрузить предприятия работой.А кто мешает это сделать? Или заводы не в нашей стране находятся? Что мешает? Или может кто?
    Sergey53
    1. Pirogov Сегодня, 17:59
      Цитата: Sergey53
      Правительство хотело бы максимально загрузить предприятия работой.А кто мешает это сделать? Или заводы не в нашей стране находятся? Что мешает? Или может кто?

      Им и так хорошо .
      Pirogov
      1. Sergey53 Сегодня, 18:04
        Цитата: Pirogov
        Им и так хорошо .

        Лишь бы им побоку всё не было.
        Sergey53
        1. rocket757 Сегодня, 19:00
          А мож попросим "отца родного", шоб озаботился он, шоб правительству было не всё хорошо и не побоку?
          Занять и чем полезным ... например отправить почти всем скопом белых медведей считать, пингвинов и прихватить всяких разных рыжих и усатых .......
          rocket757
  4. Sistema Сегодня, 17:37
    ВПК России должно работать по максимуму..А еще лучше переводить экономику на военные релься ! Обстановка критическая в мире..
    Sistema
    1. Вадим237 Сегодня, 17:53
      Ни какой критической обстановки в мире нет - она только в головах, как и разруха.
      Вадим237
      1. Sistema Сегодня, 18:12
        Цитата: Вадим237
        Ни какой критической обстановки в мире нет - она только в головах, как и разруха.

        Ну либералы и "ценители западных ценностей" разбегутся по "ташкентским фронтам" ..А нам в России отбиваться придется , как 41-ом..Ведь так, будет?
        Sistema
        1. Вадим237 Сегодня, 18:36
          Если сможете отбиться от ядерной боеголовки, то опытом поделитесь, уж больно охота узнать как это.
          Вадим237
          1. rocket757 Сегодня, 19:02
            А если две в ответочку? можно вообще троицу как завещано!
            rocket757
          2. Sistema Сегодня, 19:54
            Цитата: Вадим237
            Если сможете отбиться от ядерной боеголовки, то опытом поделитесь, уж больно охота узнать как это.

            Наращивать ВПК России и гнонбить либералов внутри страны (чтобы не сливали все и всех))) И ВСЕ господа!
            Рецепт простой , я прав ? Система проверена и уже не раз за нашу историю.. soldier
            Sistema
  5. НЕКСУС Сегодня, 18:02
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%.

    Почему не на 100% или 110%?
    НЕКСУС
    1. bk316 Сегодня, 18:11
      Вы где работаете?
      На сколько процентов годовой план выполнили?
      bk316
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:15
        Цитата: bk316
        Вы где работаете?
        На сколько процентов годовой план выполнили?

        Уважаемый,даже последнему неучу понятно,что 98% это меньше чем 100%. Не надо тут сидеть и умничать.Был годовой план перевооружения,который курировал господин Рогозин.План НЕ ВЫПОЛНЕН. С кого ответ?
        НЕКСУС
        1. bk316 Сегодня, 19:25
          даже последнему неучу понятно,что 98% это меньше чем 100%.

          Да а 110% больше 100%, а 1000% больше 110%.
          Вот я Вас и спрашиваю
          Вы где работаете?
          На сколько процентов годовой план выполнили?

          Следующий вопрос будет а почему не на 1000%

          Вот если бы спросили, а почему не выполнены эти 2% я бы ничего не написал, а бла-бла маршала не красят, или Вы устали и решили переквалифицироваться в управдома, тьфу в тролля.
          bk316
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:37
            Цитата: bk316
            Вот если бы спросили, а почему не выполнены эти 2% я бы ничего не написал

            Уважаемый,вы занимаетесь буквоедством,при этом не ответив на мой вопрос.При этом решили поиграть в тупую игру "сам д.у.р.а.к".
            Цитата: bk316
            а бла-бла маршала не красят,

            Вы еще и в званиях не разборчивы...
            НЕКСУС
    2. Tusv Сегодня, 18:50
      Цитата: НЕКСУС
      Почему не на 100% или 110%?

      Ну дык Адмиралы загорают без двигла, Витязи попадают через раз, про Прометеи давно не слышно, Нудоль только только отстрелялся. Это даже больше 3%.
      Tusv
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:59
        Цитата: Tusv
        Ну дык Адмиралы загорают без двигла

        А где-Ура,импортозамещение? fellow

        Цитата: Tusv
        Витязи попадают через раз, про Прометеи давно не слышно,

        А давайте вспомним про Морфея?Или может про Полимент-Редут? Про снос сроков по Горшкову и Грену...
        Цитата: Tusv
        Нудоль только только отстрелялся.

        И сыграли похоронный марш по БЖРД Баргузин.
        Цитата: Tusv
        Это даже больше 3%

        Я думаю,куда больше...но откукарекать то господину Рогозину надо.А пипл схавает.
        НЕКСУС
        1. Tusv Сегодня, 19:10
          Цитата: НЕКСУС
          Я думаю,куда больше...но откукарекать то господину Рогозину надо.А пипл схавает.

          Я тоже думаю, что много больше. Потому как, что перечисил самое затратное
          Tusv
        2. andrej-shironov Сегодня, 19:26
          Сейчас подтянутся Турбрис, Петров, Вадим, Зяблицев и другие! И расскажут нам про ВВП, как стало жить хорошо и что надо голосовать за Путина.
          andrej-shironov
        3. Стирбьорн Сегодня, 19:48
          Цитата: НЕКСУС
          А давайте вспомним про Морфея?Или может про Полимент-Редут? Про снос сроков по Горшкову и Грену...

          Можно еще Ил-112 вспомнить, который Рогозин, многократно обещал в июне на крыло поставить, а за месяц до обещанного срока, с удивлением обнаружил, что двигатель не готов для него fellow
          Стирбьорн
  6. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:10
    Нет ну почему не на 105-110%, ну или на крайняк на 100%... request
    GELEZNII_KAPUT
  7. Neputin Сегодня, 18:30
    Брехня - точно 100%
    Neputin
  8. Сергей Кожокарь Сегодня, 18:33
    Цитата: Джедай
    Цитата: хрыч
    Ну, он же не Дед Мороз

    Дед Маразм? what


    Он журналист по образованию, держится в обойме полезных Путину людей "за прошлые заслуги". Партия "Родина" помните? Её уже нет, а её лидер так сказать вышел на орбиту. Он и космодром строил, и авиапромом заведовал, и космонавтикой рулил, и везже план выполнял на 98%.То есть недостроил, не запустил, не взлетели. Зато сына пристроил, жильём себя обеспечил,и встроился в СИСТЕМУ...
    Сергей Кожокарь
    1. Джедай Сегодня, 18:59
      Цитата: Сергей Кожокарь
      Он журналист по образованию

      Судя по тому как складно "поёт" - однозначно!
      Джедай
    2. коноправ Сегодня, 19:27
      Рогозин, если помнится, был представителем РФ в НАТО. После того как он покинул эту должность, НАТО начало агрессивно наступать на восток. Он што там у их калоши тырил, али жывательны резинки на стулья лепил, что оне так на нас взъярились то? Кто знат?
      коноправ
      1. Сергей Кожокарь Сегодня, 19:31
        Он там звиздел по делу и без дела, единственное его достижение, он посадил на территории российского посольства два тополя. С "тонким" намёком. Интересно прижились они, или как всё к чему приложил руки Рогозин "на 98%?
        Сергей Кожокарь
        1. коноправ Сегодня, 19:37
          Не отслеживал его боевой путь, но вот история с космодромом и вокруг космодрома какая- то гнилая.
          коноправ
  9. groks Сегодня, 18:35
    По доброй традиции должно быть 146%. Но вообще очень обтекаемо. Что значит "построил" и " в том числе МО"? А - братьям навек самолётов пихнули, у них сразу управляемый вектор пошёл.
    Клоун.
    groks
  10. andrej-shironov Сегодня, 18:38
    Ну ежели Рогозин сказал! Ведь никогда не говорил ерунды!
    andrej-shironov
    1. groks Сегодня, 18:46
      В смысле никогда не было и вот опять(с)?
      "Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут", - сообщил Рогозин" Это он про пополнение атлантической спутниковой группировки.
      groks
      1. andrej-shironov Сегодня, 19:22
        Дать Рогозину батут и пусть прыгает! Исправляет азимут.
        andrej-shironov
  11. Туз Бубен Сегодня, 18:48
    А вот ещё бы прикрутить этого манагера к Фрегату и отправить, вместо Байконура с Куры, или Плесецка...Ну ошиблись, с кем не бывает...А потом посмотреть на него с километровой глубины как на ту собачку...
    Туз Бубен
    1. Туз Бубен Сегодня, 19:06
      Чай на месте то ему будет легша определится по поводу достаточности Атлантической спутниковой группировки ?!
      Туз Бубен
  12. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:59
    По его словам, ОПК в 2017 году построил 139 боевых самолетов и 214 вертолетов.

    Это где ж такой кокаин забористый?
    Андрей из Челябинска
    1. bk316 Сегодня, 19:29
      Огласите настоящие числа, вам же лучше известно.
      Нет правда сколько? Всем же интересно. А тут такой "Андрей из Челябинска" - "вот я точно знаю".
      Ну так просветите нас....
      bk316
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:01
        Цитата: bk316
        Огласите настоящие числа, вам же лучше известно.

        Иркутский авиационный завод в текущем году передал в войска 17 истребителей Су-30СМ. 5 из них поступили на вооружение морской авиации, в 72-ю авиабазу морской авиации Балтийского флота, дислоцированную на аэродроме Черняховск Калиниградской области. Ещё 12 Су-30СМ поступили на вооружение 14-го истребительного авиаполка (ИАП), дислоцированного на аэродроме Халино, Курской области.
        Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина в 2017 году передал в ВКС России 10 истребителей Су-35С. Все 10 истребителей вошли в состав 159-го истребительного авиаполка, дислоцированного на авиабазе Бесовец, в Карелии.
        Итого - 39 истребителей.
        Новосибирский авиационный завод в период с января по ноябрь 2017 года передал в строевые части 12 бомбардировщиков Су-34. Все в 2017 году запланирована поставка 16 бомбардировщиков данного типа в войска. Оставшиеся 4 вероятно будут переданы в ВКС России в самом конце декабря, либо в начале 2018 года. Будем считать, что все 16 войдут в состав ВКС в 2017 г.
        Итого - 55 самолетов.
        На текущий момент известно о поставке 6 учебно-тренировочных самолётов Як-130. Всего была запланирована поставка 10 Як-130 в 2017 году., допустим даже войдет все 10
        Итого - 65 самолетов
        3 новейших "тяжёлых" самолёта радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП, созданных на базе самолётов Ил-18, с мощнейшим комплексом радиоэлектронных помех "Порубщик"
        Итого - 68 самолетов. В прошлом, 2016 г их было 69, кстати, т.е. цифры сопоставимы.
        Концерн "Вертолёты России" отчитался о полном выполнении Гособоронзаказа на 2017 год, поставив несколько десятков боевых вертолётов Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, транспортных Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5, Ка-226, а также учебных вертолётов "Ансат-У"
        Это все.
        Сравните с планом, озвученным главкомом ВКС Бондаревым на 2017 г
        Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу. Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники.

        Похоже на то, что получили? Похоже.
        Ну, можно прибавить сюда еще модернизированные самолеты. МиГ-31БМ выдали аж 5 штук, и еще 6 - в счет сорванного в 2016 г заказа. Зачтем 11. И, конечно, стратеги - 1 Ту-160 и 2 Ту-95
        Итого 14 модернизированных самолетов.
        То есть у нас ВКС получили порядка 160 самолетов И вертолетов + 14 модернизированных самолетов.
        По рогозински - 353 самолета и вертолета wassat
        Вот я и спрашиваю, где ж кокаин такой забористый цветет? laughing
        Андрей из Челябинска
    2. Вадим237 Сегодня, 19:51
      Это наверное построили всего самолётов и вертолётов всех классов.
      Вадим237
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