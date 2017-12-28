08:16 28 декабря

Трамп не смог обойти Обаму

В США проведён опрос на предмет того, кто из известных мужчин и женщин вызывает у рядовых американцев наибольшее уважение и даже восхищение. Опрос проводился институтом Гэллапа и охватил более тысячи человек в разных штатах США. Выяснилось, что первые места в гендерных группах заняли экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

При этом нельзя сказать, что социологические результаты этих людей выдающиеся в процентном отношении. За Обаму «проголосовали» 17% опрошенных. За Х.Клинтон – 9%.

На втором месте среди представителей мужского пола – Дональд Трамп. У него около 14%. В тройку лидеров вошёл также Папа римский Франциск, у которого только 3%.


Трамп не смог обойти Обаму


В первой тройке среди известных американцам женщин – Мишель Обама (супруга экс-президента) с 7-ю процентами голосов и Опра Уинфри (телеведущая), популярность которой в США выше популярности Папы римского (у неё 4%).

В институте Гэллапа отмечают, что Барак Обама занимает первое место среди мужчин, которыми «восхищаются» американцы, уже десятый раз. Однако в сравнении с 2016-м годом Обама всё же потерял некоторую часть популярности –минус 5% голосов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. No pasaran Сегодня, 05:42
    Скоро обойдёт!Всех!Я,как русский хакер,помогу ему в этом... smile
    No pasaran
    1. 210окв Сегодня, 05:53
      А нам оно надо....В смысле интересно?
      210окв
      1. Chertt Сегодня, 07:24
        Матрасники уважают, каких то мутных, странных чертей. Ну насколько мы разные
        Chertt
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:47
    Они оба + Клинтонша и ломаного гроша не стоят ! stop
    Они бы у меня и 1 % не набрали !
    Uncle Lee
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:51
      Барак Обама занимает первое место среди мужчин, которыми «восхищаются» американцы

      Ну до популярности нашего ВВП им далеко как до Луны пешком.
      А вообще тема статьи малозначащая...популярность как проститутка вещь не постоянная...сегодня ее любят а завтра пинка под зад дадут.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 05:56
        Вот именно..Даже вна территории которая самым наглым образом была им "изнасилована в грубой форме"... crying Понравилось наверное... wassat
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Барак Обама занимает первое место среди мужчин, которыми «восхищаются» американцы

        Ну до популярности нашего ВВП им далеко как до Луны пешком.
        А вообще тема статьи малозначащая...популярность как проститутка вещь не постоянная...сегодня ее любят а завтра пинка под зад дадут.
        210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:13
    Навального или человеколошадь пускай себе выберут в президенты! fool
    Геркулесыч
  4. изя топ Сегодня, 06:43
    первые места в гендерных группах заняли экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама

    изя топ
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Обама - Клинтон очень показательный результат опроса. А это говорит о том, что пропаганда в Сша более агрессивна чем где-либо если заставила в итоге "восхищаться" этими людьми. Но еще не вечер и Трамп со своей непредсказуемостью и любованием собой похлеще чем Обама общеголяет их.
    rotmistr60
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