Трамп не смог обойти Обаму

В США проведён опрос на предмет того, кто из известных мужчин и женщин вызывает у рядовых американцев наибольшее уважение и даже восхищение. Опрос проводился институтом Гэллапа и охватил более тысячи человек в разных штатах США. Выяснилось, что первые места в гендерных группах заняли экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.При этом нельзя сказать, что социологические результаты этих людей выдающиеся в процентном отношении. За Обаму «проголосовали» 17% опрошенных. За Х.Клинтон – 9%.На втором месте среди представителей мужского пола – Дональд Трамп. У него около 14%. В тройку лидеров вошёл также Папа римский Франциск, у которого только 3%.В первой тройке среди известных американцам женщин – Мишель Обама (супруга экс-президента) с 7-ю процентами голосов и Опра Уинфри (телеведущая), популярность которой в США выше популярности Папы римского (у неё 4%).В институте Гэллапа отмечают, что Барак Обама занимает первое место среди мужчин, которыми «восхищаются» американцы, уже десятый раз. Однако в сравнении с 2016-м годом Обама всё же потерял некоторую часть популярности –минус 5% голосов.