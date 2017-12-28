Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз
Президент США заявил, что за время его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, передает РИА Новости.
При этом газета отметила, что в статье использованы официальные данные Пентагона.
Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о частичном выводе российского контингента из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных террористами, освобождены, но при этом американское военное присутствие в этих странах сохраняется.
Двадцатого января, когда прошла инаугурация Трампа, по подсчетам, 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17500 тысяч квадратных миль (примерно 45000 квадратных километров) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшаяся тысяча или около того боевиков контролирует около 1900 квадратных миль (примерно 5000 квадратных километров),привел Трамп в своем «Твиттере» выдержку из статьи газеты Washington Examiner.
При этом газета отметила, что в статье использованы официальные данные Пентагона.
Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о частичном выводе российского контингента из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных террористами, освобождены, но при этом американское военное присутствие в этих странах сохраняется.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти