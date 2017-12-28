Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

Двадцатого января, когда прошла инаугурация Трампа, по подсчетам, 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17500 тысяч квадратных миль (примерно 45000 квадратных километров) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшаяся тысяча или около того боевиков контролирует около 1900 квадратных миль (примерно 5000 квадратных километров),

Президент США заявил, что за время его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, передает РИА Новости привел Трамп в своем «Твиттере» выдержку из статьи газеты Washington Examiner.При этом газета отметила, что в статье использованы официальные данные Пентагона.Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о частичном выводе российского контингента из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных террористами, освобождены, но при этом американское военное присутствие в этих странах сохраняется.