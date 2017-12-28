20:43 28 декабря

Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

Президент США заявил, что за время его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, передает РИА Новости.



Двадцатого января, когда прошла инаугурация Трампа, по подсчетам, 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17500 тысяч квадратных миль (примерно 45000 квадратных километров) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшаяся тысяча или около того боевиков контролирует около 1900 квадратных миль (примерно 5000 квадратных километров),
привел Трамп в своем «Твиттере» выдержку из статьи газеты Washington Examiner.


При этом газета отметила, что в статье использованы официальные данные Пентагона.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о частичном выводе российского контингента из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных террористами, освобождены, но при этом американское военное присутствие в этих странах сохраняется.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Шура пермский Сегодня, 09:35
    Зато много группировок сменили свое название,но не род деятельности,к сожалению
    Шура пермский
    1. alex-s Сегодня, 09:38
      Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

      Я как на новую работу устроился - такая же фигня - «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз fool
      Вопрос: " Причём тут я?"
      alex-s
      1. Teberii Сегодня, 09:44
        За период его правления -Россия гоняла террористов в Сирии и оказывала помощь другим странам.
        Teberii
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:51
          Да только наша армия и флот спасли потомственного легитимного президента Башара Асада от ИГИЛ. А вообще операция в Сирии нужна для смены повестки дня, чтобы дорогой россиянин обсуждал чё-там-у-сирийцев, сколько отбито у ИГИЛ очередных эль-мухос...сков, а не реальные проблемы в стране.
          Аристарх Людвигович
          1. SOF Сегодня, 10:10
            Цитата: Аристарх Людвигович
            А вообще операция в Сирии нужна для смены повестки дня, чтобы дорогой россиянин обсуждал чё-там-у-сирийцев, сколько отбито у ИГИЛ очередных эль-мухос...сков, а не реальные проблемы в стране.

            laughing
            ...а дальше, как в том анекдоте про слона, задвигаем тему про то, что президент плохой и нужно его менять на Грудинина?
            ...ничего в мире не меняется... тупость плодится и размножается... laughing
            SOF
            1. Монос Сегодня, 10:25
              Президент США заявил, что за время его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз

              А ещё за это же время прошли весна, лето, осень и скоро наступит Новый год. Да здравствует Трамп, Дональд "Всемогущий"! laughing
              Монос
          2. собаковод Сегодня, 10:13
            То есть борьба с международным терроризмом - это не наши проблемы? С такими рассуждениями они и к нам припрутся скоро. Ну и испытали своё вооружение, набрались немного боевого опыта. Не секрет, что благодаря приобретённому опыту, что то доработали, от чего то отказались, а что то возобновили.
            собаковод
          3. comprochikos Сегодня, 10:14
            Так это любой презик может заявить. Например, тот же президент какого-нибудь Габона может сказать, что во время его президентства в Сирии была уничтожена большая часть ИГИЛ laughing
            comprochikos
        2. Чёрный Сегодня, 10:35
          А знаете почему Землю крутится? Трамп толкает wassat
          Чёрный
          1. LSA57 Сегодня, 11:17
            Цитата: Чёрный
            А знаете почему Землю крутится? Трамп толкает

            помогает щеневмерликам преодолеть энергитический кризис laughing
            LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 10:04
        Цитата: alex-s
        Президент США заявил, что за время его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, передает РИА Новости.

        Вопрос: " Причём тут я?"

        Подъезжает мужик на санях к дому. "Хозяйка, открывай ворота, я дрова привёз". Лошадь поворачивает к нему голову, "Яяяяя????"
        LSA57
      3. Ююка Сегодня, 12:28
        Цитата: alex-s
        Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

        Я как на новую работу устроился - такая же фигня - «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз fool
        Вопрос: " Причём тут я?"


        конечно, ни при чем! fool Это я еще в 2014 сказал - "надо с этим кончать!" После этого Крым стал наш! потом я долго думал... минут 5 не меньше... кто нам еще угрожает? и понял - ИГИЛ! в результате с ним покончено! что дальше пока не решил - устал сильно... надо отдохнуть wassat
        Ююка
  2. 210окв Сегодня, 09:39
    За годы его президентства он получил больше всего помоев на свою голову.До сих пор обтекает..
    210окв
    1. Лелёк Сегодня, 12:09
      Цитата: 210окв
      За годы его президентства он получил больше всего помоев на свою голову.До сих пор обтекает.

      hi , Дмитрий.
      Его президентство всего-то год с хвостиком, помоев тонна, а вот успехов - увы... . В то время, когда единоличный "победитель ИГИЛ" павлином распускает хвост на экранах американских телекомпаний, войска САА вкруговую обложили базу в Ат-Танфе, принуждая америкосов убраться из Сирии.
      Лелёк
  3. rodus Сегодня, 09:39
    Какая печаль для америки laughing
    rodus
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:44
    за период его президентства...
    Действительно в его период президентства, но вот только при активной работе России. А президентство Трампа можно считать временнЫм промежутком этого события.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 09:48
      Во время российской операции в Сирии , президентом США был Трамп.
      Идущий
  5. Altona Сегодня, 09:46
    Трамп забыл написать, что при нем КНДР завершила изготовление баллистических межконтинентальных ракет нового поколения и теперь может смело посылать "могучую" Америку в любом направлении.
    Altona
  6. pvv113 Сегодня, 09:55
    Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

    Фраза бестолковая, как и ее автор.
    За период моего обучения в военном училище померло три генсека.
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 09:59
      Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

      Типичное поведение недалёкого самовлюблённого избалованного ребёнка. yes
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:02
        Макс, а может он это говорит о недостатках в своей работе?
        К нашему сожалению, за время моего президентства, «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:04
          Это надо у его спичрайтеров уточнить. lol
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:10
            Не у этих ли?
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:14
              И у этих тоже. Я иногда поражаюсь: как можно тупо читать ахинею с бумажки, не вникая в суть? Это до какой степени мозг должен быть отключен? request
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 10:18
                Похоже, что отключение мозга - главный атрибут американских политиков
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 10:20
                  Я уже как-то предполагал, что отклонения в работе мозга являются ключевым критерием отбора в американскую политику. lol
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 10:57
                    И что самое интересное - это им не мешает wassat
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 11:05
                      Тут можно вспомнить поговорку о том, что мешает плохому танцору. Так и у американских политиков, только с мозгом. wink wassat
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 11:30
                        Да у американцев с танцами вообще проблемы, не только в мозгах дело, что-то еще мешает
                        pvv113
              2. LSA57 Сегодня, 11:21
                Цитата: Джедай
                Я иногда поражаюсь: как можно тупо читать ахинею с бумажки, не вникая в суть?

                после речи на N съезде КПСС Л. И. Брежнев спрашивает у своих помошников
                - Вы сказали, что речь будет 15 минут, а я читал 45
                - Так вы все 3 экземпляра прочитали
                LSA57
    2. oldzek Сегодня, 10:00
      замечательно!может стоит пройти обучение где нибудь за большой лужей?а вдруг....
      oldzek
      1. pvv113 Сегодня, 10:05
        Если рассматривать как тенденцию - почему бы и нет laughing
        pvv113
  7. Masya Masya Сегодня, 09:56
    забыл уточнить, что не благодаря, а вопреки...
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 10:07
      Цитата: Masya Masya
      забыл уточнить, что не благодаря, а вопреки...

      начал работу над ошибками. взял под своё крылышко, то что от них ещё временно осталось
      LSA57
    2. sabakina Сегодня, 10:17
      Мариночка hi Трамп в своей речи не сказал почему или из-за чего, а просто константировал факт, что за период его президенства количество восходов и заходов Солнца было одинаковым.
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 10:25
        Приветик, Вячеслав! love
        Цитата: sabakina
        за период его президенства количество восходов и заходов Солнца было одинаковым

        ну слава богу! а то складывается впечатление, что трамп и Солнце лично включает, выключает... lol самомнение зашкаливает wink
        Masya Masya
      2. LSA57 Сегодня, 10:33
        Цитата: sabakina
        Мариночка hi Трамп в своей речи не сказал почему или из-за чего, а просто константировал факт, что за период его президенства количество восходов и заходов Солнца было одинаковым.

        но к моменту его речи на один заход было меньше
        LSA57
  8. rpuropuu Сегодня, 09:57
    Цитата: alex-s
    Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

    Я как на новую работу устроился - такая же фигня - «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз fool
    Вопрос: " Причём тут я?"

    То же самое подумал good yes И самое смешное, ведь Трамп не соврал recourse Вот так, чудь не договаривая и пишется история what
    rpuropuu
  9. Комментарий был удален.
  10. Чичиков Сегодня, 09:59
    А что, правильно сказал, только не правильно расставил интонации!
    Пока я жил, совершено десятки, если не сотни, пилотируемых полетов в космос. Правда в том, что я в них, не участвовал!
    Чичиков
    1. LSA57 Сегодня, 10:08
      Цитата: Чичиков
      Правда в том, что я в них, не участвовал!

      но внимательно за ними наблюдал lol
      LSA57
  11. Комментарий был удален.
  12. Pacifist Сегодня, 10:01
    Не, ну что, не соврал. Действительно уменьшилась. Только он то тут не при чем. Это как заявить, что после покупки мною машины территория занимаемая ИГ уменьшилась. Уменьшилась ведь? Да, уменьшилась.
    Pacifist
  13. afrikanez Сегодня, 10:05
    Те кто создавал ИГ, Трампу это не простят. Импичмента не избежать, игиловцы будут на этом настаивать. lol
    afrikanez
  14. петька слесарь Сегодня, 10:06
    цит.Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз... "

    да , уменьшилась- трамп не соврал

    только "забыл" сказать, что это не его полоссатая заслуга

    в анамнезе- ранний склероз
    лечение -импичмент ему - импичмент - но можно и просто зеленкой (лоб намазать)
    петька слесарь
  15. злой партизан Сегодня, 10:27
    Молодец! good И, главное, ведь не поспоришь! request
    Правда это откровение сродни: "Самый опасны продукт это огурцы, т.к. 99% умерших на планете Земля людей употребляли его в пищу". yes Но то такое....
    злой партизан
    1. gukoyan Сегодня, 10:38
      Вода ещё смертельнее, от её употребления все 100% померло)))
      gukoyan
  16. Altona Сегодня, 10:28
    Цитата: pvv113
    За период моего обучения в военном училище померло три генсека.

    -----------------------
    Ваш роль же в этом тоже была. laughing laughing
    Altona
  17. Topotun Сегодня, 10:33
    Как в той поговорке- Мы пахали, я и трактор....
    Topotun
  18. gukoyan Сегодня, 10:36
    Ну дак без российского присутствия в Сирии численность вниз не пошла бы...
    gukoyan
  19. ТТХ Сегодня, 10:42
    Президент США заявил, что за время его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сократилась в девять раз laughing шо Аляску про...ли? И калифонию laughing
    ТТХ
  20. домохозяйка Сегодня, 10:50
    В честь дня рождения моей мамы калибры с Каспия полетели на ИГИЛ. А сегодня день рождения моей дочери - и как раз накануне обмен пленными состоялся! Сплошные подарки! А как мой день рождения, так в России выборы президента!
    домохозяйка
  21. bk316 Сегодня, 10:56
    Тсссс.... Тише товарищ трамп...... Не разглашайте связь между этими событиями:конечно и то и другое заслуга Российской армии.
    Просто ИГ гоняли ВКС РФ а Вас президентом назначили Кибервойска РФ. wassat
    bk316
  22. МВГ Сегодня, 11:08
    Так же Трамп имеет полное право заявить, что в период его президентства успешно наступила зима и он добьется наступления весны приблизительно в марте-апреле следующего года
    МВГ
  23. astepanov Сегодня, 11:09
    Всё правильно. Уменьшилась. Именно за время его президентства. Он только забыл добавить: "Благодаря России".
    astepanov
  24. сталевар Сегодня, 11:27
    это не болезнь, это воспитание, от такого человека держись на расстоянии.
    сталевар
  25. К-50 Сегодня, 11:31
    Трамп заявил, что за период его президентства «территория ИГ» уменьшилась в несколько раз

    Она давно бы исчезла, если бы не ФША со своей помощью "свободной оппозиции". yes angry
    К-50
  26. Романенко Сегодня, 16:41
    Зря, очень зря он так написал, получит теперь по шее от Обамы, тот старался, старался, всё увеличивал территорию ИГИЛ, а Трамп всё профукал...
    Романенко
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