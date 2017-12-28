20:43 28 декабря

Новые Су-30СМ пополнили парк ВВС Казахстана

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Казахстана пополнились очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения 4++, сообщает пресс-служба минобороны республики. Данная партия поступила на вооружение казахстанской армии в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.

Как отмечается в распространенном в четверг сообщении пресс-службы, на этих типах самолетов применены передовые технологии.

Новые Су-30СМ пополнили парк ВВС Казахстана



В частности, они оснащены новейшими навигационными комплексами, информационно-управляющее поле имеет многофункциональные дисплеи
- указывается в сообщении. Кроме того, современное вооружение, которое может нести на себе самолет, увеличилось в два раза.

Самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы
- отметил командир войсковой части N21751 полковник Аскар Избасов, слова которого приведены в сообщении. По своим летным и тактико-техническим характеристикам данные истребители вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса, отметили в пресс-службе.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Первые партии самолетов Су-30СМ поступили на вооружение ВВС Казахстана в 2015 и 2016 годах в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России, передает «ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН»

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 26

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  1. Teberii Сегодня, 10:40
    Перевооружение соседей,необходимо а то так и придется самим воевать.
    Teberii
    1. dorz Сегодня, 10:52
      Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.

      Количество можно посчитать на пальцах одной руки, таких самолетов должно быть много.
      dorz
      1. kapitan92 Сегодня, 11:03
        Цитата: dorz
        Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.

        Количество можно посчитать на пальцах одной руки, таких самолетов должно быть много.

        Согласен с Вами! Вероятно это зависит от платежеспособности заказчика? hi
        kapitan92
        1. TUFAN Сегодня, 15:11
          Первый полет Су-30СМ состоялся 21 сентября 2012 года. В конце того же года самолет был принят на вооружение и Минобороны РФ подписало контракт на поставку 30 истребителей до конца 2016 года. По состоянию на 2014 год российские ВВС заказали 60 истребителей, дополнительные контракты были заключены в 2015 и 2016 году. По состоянию на ноябрь 2016 года в строевые части направлены 71 Су-30СМ. Еще четыре Су-30СМ будут изготовлены для ВВС Казахстана.
          TUFAN
        2. TUFAN Сегодня, 15:13
          Экспортная цена 80 лямов, Казахстану за внутренние цены за 50.
          TUFAN
          1. Касым Сегодня, 15:57
            Контракт на 36 машин до 2020. Тут нашим армейцам хорошие деньги на закуп подкинули (на три послед. года 18-20) - пару дней с земляком обсуждаем. Грядет перевооружение большей части нашей авиации. Поэтому есть уверенность, что контракт будет весь выполнен.
            Может так получиться, что РК станет первым "инозаказчиком" на новый Ил-476. Вертушек возьмем скорее всего много (по нашим меркам). Вот бы россияне с МиГ-35 подсуетились - его бы точно взяли. hi
            Касым
            1. TUFAN Сегодня, 16:29
              Дык это превосходно, целых три эскадрильи! Можно будет даже над Великой китайской стеной элеронами раскачивать wink
              TUFAN
              1. Касым Сегодня, 16:40
                Елнур, не получится. Китайцы попросили (РФ тоже), чтобы наши ВВС подальше от 100км. зоны держались. Особенно МиГ-31. У нас действует соглашение по этой приграничной зоне (с китайской стороны аналогично) - никаких наступательных и ударных сил в этой зоне. Вот и летают по направлению восток-запад. hi
                Касым
    2. avt Сегодня, 11:02
      Цитата: Teberii
      Перевооружение соседей,необходимо

      what Только они эти новые машины в пилотажную группу определили wassat Но собственно это их дело . Они платят вроде как исправно , ну анаши машины делают.
      avt
      1. Chertt Сегодня, 11:22
        Цитата: avt
        ну анаши машины делают.

        Оговорочка по Фрейду tongue чуйская долина она южнее
        Chertt
        1. Шалтай Сегодня, 12:10
          Цитата: Chertt
          Цитата: avt
          ну анаши машины делают.

          Оговорочка по Фрейду tongue чуйская долина она южнее

          Чё ? В смысле южнее ? Вы точно знаете где планЫ ? Чуйская долина она вообще-то и севернее планов тоже располагается , и южнее и восточнее . А вот западнее нет .
          Самолеты берут не задаром , это главное .
          Шалтай
          1. Siban Сегодня, 12:46
            Цитата: dorz
            Количество можно посчитать на пальцах одной руки, таких самолетов должно быть много.
            Общий объем поставок Су-30СМ в Казахстан может составить 36 единиц на период до 2020 года, сообщили собеседники "Ведомостей", в этом случае общая стоимость закупки превысит $2 млрд.
            Цитата: Шалтай
            Самолеты берут не задаром , это главное .
            Да что-то это не соответствует современной тенденции продаж российских вооружений. Надо было Казахстану закупить данные истребители на российский кредит. А через энное время РФ, данный кредит реструктуировала, то бишь списала..
            Siban
            1. павлентий Сегодня, 12:48
              Самолеты продаются за рубли, практически по ценам для МО РФ
              павлентий
              1. Siban Сегодня, 13:47
                Цитата: павлентий
                Самолеты продаются за рубли, практически по ценам для МО РФ
                Ну смотря как подсчитать. Общеизвестно, что российское оружие продавалось (да и продаётся) за пальмовое масло, пуховики и товары народного потребления .. Так что ещё вопрос, что выгоднее покупать наличкой или бартером..
                Siban
                1. kapitan92 Сегодня, 16:15
                  Цитата: Siban
                  российское оружие продавалось (да и продаётся) за пальмовое масло, пуховики и товары народного потребления .. Так что ещё вопрос, что выгоднее покупать наличкой или бартером..

                  Вы можете дать ссылки на инфу продажи российского вооружения за пуховики и пальмовое масло ???
                  kapitan92
                  1. Siban Сегодня, 18:48
                    Цитата: kapitan92
                    Вы можете дать ссылки на инфу продажи российского вооружения за пуховики и пальмовое масло ???
                    Здесь же на сайте есть статья "Оружие за бананы" - в ней чёрным по белому про пуховики: "
                    За 15 постсоветских лет Китай купил у России оружия на 20 млрд. долларов. Тут и самолёты Су-27 и Су-30, ЗРК С-300ПМУ и «Тор-М1», подлодки «Кило», тонны ракет и боеприпасов. На часть закупленного оружия Поднебесная получила лицензию и теперь спокойно штампует его на собственных предприятиях. Россия взамен обрела тушёнку, пуховики, игрушки, калькуляторы и прочий ширпотреб
                    Про пальмовое масло:
                    Малайзия, Эфиопия, Бразилия, Вьетнам, Таиланд в 2000–2006 гг. могли предложить за российское оружие только рис, кофе, окорочка и т.д. В 2004 г. Индонезия расплатилась за военное имущество «пальмовым маслом и его компонентами».
                    Из последнего - "Россия заключила сделку века: за партию СУ-35 получит пальмовое масло!"
                    https://topwar.ru/31994-oruzhie-za-banany-pochemu
                    -kachestvo-rossiyskogo-vooruzheniya-snizhaetsya-a
                    -eksport-rastet.
                    https://begemot.media/news/rossiya-zaklyuchila-sd
                    elku-veka-za-partiyu-su-35-poluchit-palmovoe-masl
                    o
                    Siban
                    1. kapitan92 Сегодня, 20:43
                      Цитата: Siban
                      https://begemot.media/news/rossiya-zaklyuchila-sd
                      elku-veka-za-partiyu-su-35-poluchit-palmovoe-masl
                      o

                      Ростех и государственная торговая компания Индонезии PT Perusahaan Perdagangan подписали меморандум, предусматривающий поставки в Россию индонезийского пальмового масла, кофе и чая.
                      Меморандум это не контракт!
                      https://topwar.ru/31994-oruzhie-za-banany-pochemu
                      -kachestvo-rossiyskogo-vooruzheniya-snizhaetsya-a
                      -eksport-rastet
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                      Цитата: Siban
                      Здесь же на сайте есть статья "Оружие за бананы" - в ней чёрным по белому про пуховики: "

                      В 2006 г. был заключен контракт общей стоимостью около $1 млрд, по которому российская сторона поставила два ракетных катера проекта 12418, а также организовала во Вьетнаме строительство шести аналогичных кораблей.
                      С 2007 г. на ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" (Татарстан) для ВМС Вьетнама было построено четыре фрегата (сторожевых корабля) проекта 11661Э ("Гепард-3.9"). В 2006 г. был заключен контракт на поставку первых двух кораблей (стоимостью около $350 млн), в 2013 г. - еще двух (стоимость - около $700 млн).
                      Для вьетнамского флота в России по контракту 2009 г. построены шесть дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 06361 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo-M). С учетом расходов на строительство объектов инфраструктуры, подготовку экипажей и т.д. Общая стоимость контракта, по оценкам специалистов, достигает $4 млрд.

                      Подробнее на ТАСС:
                      http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3306777
                      Научитесь пользоваться достоверными источниками информации и внимательно читайте оные. hi
                      kapitan92
              2. Касым Сегодня, 16:05
                Скорее всего за баксы. Россия - единственная страна, где Казахстан больше покупает, чем продает - рубли в дефиците. wink . Можно также в юанях или наших тенге.
                Новость радует. Вчера только с земляком недоумевали за поставки - и вот "на тебе"!
                До этого было 6 Су-30СМ. Потом последовало утверждение дополнительного соглашения на 12 машин. Сколько пришло не ведаю.
                АВТ, предыдущие 6 ушли в пилотажную группу (Барсы Жетысу). Эти уже строевикам. hi
                Касым
                1. Касым Сегодня, 16:15
                  На фото сайта ТЕНГРИ НЬЮС пришли два борта 07 и 08.
                  Касым
                2. kapitan92 Сегодня, 16:25
                  Цитата: Касым
                  Скорее всего за баксы. Россия - единственная страна, где Казахстан больше покупает, чем продает - рубли в дефиците. . Можно также в юанях или наших тенге.

                  Напомним, что ранее Казахстан по двум контрактам заказал в общей сложности 11 истребителей Су-30СМ постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут". По первому контракту 2014 года стоимостью около 5 млрд рублей Казахстан получил четыре истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами с "01" по "04" (серийные номера, соответственно, с 10МК5 1118 по 1120 и 1201), которые прибыли на 604-ю авиационную базу Сил воздушной обороны (СВО) Казахстана в Талды-Кургане 17 апреля 2015 года.

                  В конце 2015 года Казахстан заключил следующий контракт стоимостью более 10 млрд рублей на закупку семи дополнительных истребителей Су-30СМ. Первые два из них (красные бортовые номера "05" и "06", серийные номера 10МК5 1315 и 10МК5 1316) прибыли на 604-ю авиационную базу СВО Казахстана в Талды-Кургане 27 декабря 2016 года. Поставка еще двух машин по данному контракту, по имеющимся сведениям, ожидается к концу 2017 года, а остальных трех - в 2018 году.

                  Ранее сообщалось, что министерство обороны Казахстана планирует до 2020 года приобрести суммарно 36 самолетов Су-30СМ.

                  https://bmpd.livejournal.com/2843290.html hi
                  kapitan92
                  1. Касым Сегодня, 17:20
                    Капитан, тут такое дело. Общий контракт был подписан в 14 году на выставке КАДЕКС. Потом уже по факту пошли дополнительные соглашения по этому контракту. В 15 году (17 апреля) первые 4 самолета. Потом еще 2 в декабре 2016года . Теперь вот еще 2 - декабрь 2017г.. Итого 8 машин. На сайте ВО была инфа за контракт (доп. соглаш.) 12 самолетов (12 сентября этого года).
                    Но ладно это. Меня три дня назад земляк обрадовал за "большой куш", который выделили на авиацию для наших ВВС на три года. В 15-17 было резкое увеличение бюджета МО РК. Теперь вот рассмотрели на след три года. Земляк (он на сайте присутствует) писал, что львинная доля пойдет на ВВС. Простите, но инфа не моя, поэтому сумму называть не буду. Но это очень-очень большие деньги. Лишь бы она подтвердилась - ВПК РФ получит солидные деньги из РК. Мы с ним пару дней гадаем куда и на что пойдет. Он писал, что будет модернизация всех Су-25 (они у нас в резерв были отправлены) - видимо опыт Сирии нашим подсказал. Писал также, что 01 утвердил бюджет.
                    Мне гадать на ВО как-то не хочется - не хочу балаболом выглядеть, если что ни так выидет. Нашему Елбасы перераспределить средства раз плюнуть. hi
                    Но судя по состоянию ВВС контракт на все Су-30СМ (36 ед.) будет выполнен до конца. Вот что еще интересно. Смотрите на суммы этих контрактов - а теперь переведите в дол. по тому курсу. Не помню какой он был на тот момент, но это точно меньше 30 млн. дол. за единицу - вот Вам и внутренняя цена - нам по внутрирос. цене продают. Я понимаю, что цена в рублях. Но тогда санкции пошли и Вам нужны были доллары, которые у нас имеются. А вот из-за дисбаланса в торговле, может быть валюта всякая и разная.
                    Касым
            2. Шалтай Сегодня, 13:26
              Цитата: Siban
              Надо было Казахстану закупить данные истребители на российский кредит. А через энное время РФ, данный кредит реструктуировала, то бишь списала..

              Сами знаете как люди умеют . В одну горную , но при этом очень независимую республику Россия просто так поставила большие такие , пребольшие пушки совсем даром . Правда не знаю как их от ЖД транспортировать через перевалы , тоннели . Наверно есть способы , особенно если по частям . Вопрос в том , кому потом доверить собрать , чтобы лишних гаек не осталось .
              Шалтай
        2. TUFAN Сегодня, 15:20
          laughing laughing laughing ну не разделил человек wassat
          TUFAN
    3. TUFAN Сегодня, 15:08
      Почему соседей, язык не поворачивается сказать (то бишь написАть) союзников?))
      TUFAN
  2. san4es Сегодня, 10:53
    Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов
    soldier
    san4es
  3. Комментарий был удален.
  4. Олежек Сегодня, 16:23
    А подготовка пилотов у них как будет организована?
    Олежек
    1. Касым Сегодня, 17:42
      Наши перед первой поставкой в Иркутске обосновались на пол-года (контракт в 14г.). После прибытия первых 4 бортов прилетели и российские инструктора (апрель 15г). В конце 15 года они покинули Талды-Курган. Основали пилотажную группу Барсы Жетысу. Сейчас они готовят hi
      В боевой авиации говорят ЛЕТЧИК, пилоты в гражданской авиации.
      Касым
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