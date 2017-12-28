20:40 28 декабря

Южная Корея проведет учения по обороне острова Токто, оспариваемого Японией

Южная Корея намерена провести 28-29 декабря военные учения по обороне острова Токто, на который претендует Япония, объявил в четверг штаб южнокорейских военно-морских сил.

Южная Корея проведет учения по обороне острова Токто, оспариваемого Японией


Вооруженные силы 28 декабря в течение двух дней будут проводить регулярные учения по обороне острова Токто — территории Республики Корея — от агрессии внешних сил
— говорится в сообщении штаба, которое передало агентство Рёнхап.


В учениях на острове Токто, уже вторых после прихода к власти в мае этого года президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, будут задействованы все рода войск этой страны. Как сообщили в военном ведомстве, маневры в районе архипелага являются плановыми, они проводятся два раза в год. Масштаб учений не изменился по сравнению с предыдущими.

Несмотря на то, что Сеул не указывает, кого он имеет в виду в качестве возможного "агрессора", но очевидно, что маневры направлены в первую очередь против Японии. Именно Страна восходящего солнца оспаривает принадлежность архипелага Корее, считая острова японскими и называя их Такэсима.

Использованы фотографии: http://nosint.blogspot.ru/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 11:18
    Хватит готовиться. Мочите друг дружку
    Дормидонт
    1. Safer Сегодня, 11:25
      Да такими темпами Япония начнет претендовать и на острова Гавайи. О-о-очень воинственный народ!
      Safer
      1. MoJloT Сегодня, 11:26
        Самураи что с них возьмешь ...
        MoJloT
        1. Safer Сегодня, 11:30
          Да какие они самураи? Какой самурай так прогнулся перед гайдзинами? Там и близко такого менталитета не осталось, оказывается ядерный взрыв и радиация отлично вносят коррективы в оный.
          Safer
          1. MoJloT Сегодня, 11:32
            Время покажет кто есть кто. Сдается не все Хироо Онода с корректировались.
            MoJloT
  2. Teberii Сегодня, 11:20
    Не успели разобраться с Северной Кореей,как уже шпильки Японии ставят.
    Teberii
    1. Джедай Сегодня, 11:24
      Полный капец: вместе боятся КНДР, но при этом и про собственные тёрки не забывают. fool
      Джедай
      1. PSih2097 Сегодня, 11:31
        Цитата: Джедай
        вместе боятся КНДР

        они КНР боятся, а КНДР это так, вдовесок идет...
        PSih2097
        1. Джедай Сегодня, 11:39
          Да пусть хоть марсиан боятся! Суть во второй части моего комментария:
          Цитата: Джедай
          но при этом и про собственные тёрки не забывают.

          Нет единства - а это уже пахнет разбродом и шатанием.
          Джедай
          1. Смог Сегодня, 11:52
            Цитата: Джедай
            Нет единства -

            Да хоть бы разодрались, что ли..... А Трампушка их бы замирял...(в твиттере)
            Привет, братка! drinks soldier
            Смог
            1. Svarog51 Сегодня, 12:10
              Костя, рад тебя видеть hi
              Да хоть бы разодрались, что ли....

              Чего то аппетиты у японцев расти начали опять. У Шпака магнитофон, у посла медальон. Упс. feel У нас Курилы, у Южной Кореи - Токто. Видать, опять пора по рогам настучать. am drinks
              Svarog51
              1. Идущий Сегодня, 12:38
                Сергей , доброго времени! hi США им разрешила возродить наступательные войска , вот и результат.
                Идущий
                1. Svarog51 Сегодня, 12:51
                  Здравствуй, Виктор hi
                  США им разрешила возродить наступательные войска

                  Ну всё как всегда, полосатые науськивают, а эти ведутся. В конечном итоге - японцам настучат по кумполу, а полосатые денежку грести будут. Ничего в мире не меняется. negative
                  Svarog51
                  1. Идущий Сегодня, 13:02
                    А то , вассал должен приносить прибыль хозяину.
                    Идущий
                    1. Svarog51 Сегодня, 13:19
                      Ага, даже ценой своей жизни.
                      Svarog51
                      1. Идущий Сегодня, 13:21
                        Так для этого их и готовят.
                        Идущий
                    2. Svarog51 Сегодня, 13:28
                      Чего то это мне напоминает? recourse А-а, вспомнил аналогию. Когда скотину гонят на убой, ей музыку спокойную включают, чтоб не нервничала и не брыкалась. request
                      Svarog51
                      1. Идущий Сегодня, 14:14
                        Примерно так и ещё кормят хорошо.
                        Идущий
                    3. Svarog51 Сегодня, 14:35
                      Виктор, да к лешему убогих. Вот наш "маленький зелёный друг" маршальские погоны в зеркале рассматривает. Может тряхнём его на коньяк? Как думаешь? feel
                      Svarog51
                      1. Идущий Сегодня, 14:56
                        А то , я уже поздравил , но про поляну не намекнул.
                        Идущий
                    4. Svarog51 Сегодня, 15:00
                      А он тебе ответил? Мне нет. У него от радости столбняк приключился или он в магазин рванул? Как думаешь?
                      Svarog51
                      1. Идущий Сегодня, 15:04
                        Да , вот и на соседней ветке ... а Корейцы японцев побьют , они более мотивированный и у них зуб на японцев.
                        Идущий
            2. Джедай Сегодня, 12:22
              Костик, братишка, категорически приветствую! soldier drinks
              Цитата: Смог
              Да хоть бы разодрались, что ли...

              Чем чёрт не шутит, может это США их и стравливают друг с другом для увеличения поставок своего оружия? belay
              Джедай
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    военные учения по обороне острова Токто, на который претендует Япония
    Вот и прекрасно. "Союз" против КНДР поскрипывает, так как начнется словесная баталия между ними что и кому принадлежит и кто нагнетает обстановку. Раздухарились что-то южные корейцы, наверное американские авианосцы придали столько "храбрости", что скоро себя начнут бояться.
    rotmistr60
  4. Egorovich Сегодня, 11:38
    Дальний Восток это пороховая бочка. Все друг друга "любят" просто до смерти. Две Кореи, Япония и Китай - "друзья" до гроба.
    Egorovich
    1. vadimtt Сегодня, 15:22
      Вы скромно не упомянули еще десяток стран в этой "теплой" кампашке laughing
      vadimtt
Картина дня