Южная Корея проведет учения по обороне острова Токто, оспариваемого Японией

Вооруженные силы 28 декабря в течение двух дней будут проводить регулярные учения по обороне острова Токто — территории Республики Корея — от агрессии внешних сил

Южная Корея намерена провести 28-29 декабря военные учения по обороне острова Токто, на который претендует Япония, объявил в четверг штаб южнокорейских военно-морских сил.— говорится в сообщении штаба, которое передало агентство Рёнхап.В учениях на острове Токто, уже вторых после прихода к власти в мае этого года президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, будут задействованы все рода войск этой страны. Как сообщили в военном ведомстве, маневры в районе архипелага являются плановыми, они проводятся два раза в год. Масштаб учений не изменился по сравнению с предыдущими.Несмотря на то, что Сеул не указывает, кого он имеет в виду в качестве возможного "агрессора", но очевидно, что маневры направлены в первую очередь против Японии. Именно Страна восходящего солнца оспаривает принадлежность архипелага Корее, считая острова японскими и называя их Такэсима.