20:40 28 декабря

Росгвардия закупает для бойцов персональные видеорегистраторы

Росгвардия объявила тендер на поставку персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки, передает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Росгвардия закупает для бойцов персональные видеорегистраторы


Система должна быть оснащена датчиком нападения, при срабатывании которого запись будет вестись автоматически.


Согласно документации тендера, нужно поставить пять комплектов персональных регистраторов, которые можно крепить на различные типы формы и обмундирования Росгвардии.

Эти приборы должны обеспечивать «непрерывную синхронную аудио- и видеозапись окружающей обстановки в зоне несения службы военнослужащим (сотрудником)».

Сообщается также, что устройство «должно обеспечивать регистрацию событий в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне».

Стоимость одного устройства не должна превышать 365 тыс. рублей, общая цена контракта составляет 1,825 млн. рублей.

Изделия должны быть поставлены к июлю 2018 года в войсковую часть 6686 в Московской области.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 16

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  1. Teberii Сегодня, 11:23
    А по всей стране во сколько обойдется и сажать надо сразу будет,чтоб потом не разбираться кто что по заказал.
    Teberii
    1. ПАМ Сегодня, 11:40
      цена какая-то не здоровая видеорегистратора за 1шт.
      ПАМ
      1. x.andvlad Сегодня, 11:58
        Что за загадочный "датчик нападения?" Кто знает, поведайте. Кто или что его приводит в действие, и каким образом? Может это он и стоит "бешеных денег"?
        x.andvlad
      2. Alexey RA Сегодня, 13:27
        Цитата: ПАМ
        цена какая-то не здоровая видеорегистратора за 1шт.

        365 тыс. рублей -это цена за 1 комплект. В комплекте - 12 регистраторов, терминал (зарядное устройство + хранение, поиск и просмотр записей на ЖК-экране), ПО и документация.
        И таких комплектов закупается 5 штук.
        Alexey RA
    2. катана Сегодня, 11:56
      Вероятнее всего ,этими видеорегистраторами оснастят части Росгвардии,которых отправляют на поддержание общественного порядка в городах России,попросту говоря - ваших "космонавтов".У нас в Армении индивидуальными видеорегистраторами оснащены сотрудники дорожной полиции - несколько месяцев тому назад один полицейский патруль неправомерно остановил меня и хотел выписать штраф за якобы неправильное вождение авто.Я начал предъявлять претензии и сотрудник дорожной полиции включил свой видеорегистратор ,предупредив меня об этом - но он быстро понял свою ошибку и снова его выключил - на видеорегистратор я выговорил ему все мои претензии вместе с отборным матом. wassat Ему пришлось отпустить меня.Но судя по действиям российских "космонавтов",за ругань на камеру ,пусть и с обоснованными претензиями,вам,русским,светит этак года четыре -пять.
      катана
      1. игорка357 Сегодня, 14:44
        То-есть у вас оскорбление сотрудника полиции находящегося при исполнении это тьфу?Слушайте,шикарно вы там живете,может поехать в ваших ментов поплевать,в наших то нельзя.. wink ?А мне вот интересно,он когда регистратор выключил,не достал ли он свою дубинку,и не извинились ли вы перед ним и по быстренькому свалили..а?А то что-то на героя вы больно похожи,да я ему..да он включил..да потом пожалел и выключил..а я ему опять на..ну ему пришлось..!
        игорка357
  2. Дормидонт Сегодня, 11:23
    Теперь на посту ни поспать, ни покурить
    Дормидонт
  3. Джедай Сегодня, 11:30
    Росгвардия объявила тендер на поставку персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки

    Подождём результатов тендера - тогда и будем выводы делать, а пока можно только предположения строить.
    Джедай
  4. Safer Сегодня, 11:37
    Система должна быть оснащена датчиком нападения, при срабатывании которого запись будет вестись автоматически.

    А по каким признакам датчик должен определять нападение? Ну вот подскользнусь я и на разборе полетов видио начнется со звука падения и трехэтажного мата в адрес дворника laughing Ой посмеёмся мы с такой техникой! А как бабло по пилят!
    Safer
  5. q75agent Сегодня, 11:43
    Цитата: Дормидонт
    Теперь на посту ни поспать, ни покурить

    зато от борзых и "умных "в последнее время граждан , самое то , накосячат по пьяни , а потом бегут жаловаться на неправомерные действия , все прям умные стали слишком , права они знают , а обязанности почему то забывают
    q75agent
  6. Теренин Сегодня, 11:44
    Для просмотра всего видео несения службы нужно еще одну нацгвардию создавать. Просматривать будут выборочно и конфликтные ситуации.
    Теренин
  7. Галеон Сегодня, 11:49
    Один регистратор за 365 тысяч рублей. автомобильный видеорегистратор стоит от 2000 руб, за 3 тыр уже вполне приличный. Камера (а вернее одноканальный видеорегистратор с камерой) GoPro (один из самых внятных вариантов) стоит около 33 тыр. Куда девать еще 11 раз по 33 тыщи? На сертификацию, "адаптацию", "коренные изменения конструкции" или просто переклейку шильдика хорошими людьми для хороших людей? И потом эта нелепая инфракрасная подсветка для носимой видеокамеры... С подсветкой потребление регистратора будет составлять (в среднем) не менее 250-300 мА/ч. Для восьмичасовой ночной работы регистратору понадобится аккумулятор не менее 3А/ч. В GoPro вопрос ночной съемки решен хорошей чувствительностью матрицы. Зачем именно подсветка?
    Ну почему, почему сразу закрадывается мысль о том, что в условия закупки, в эту невероятную цену сразу заложена "коррупционная составляющая???
    Галеон
    1. катана Сегодня, 12:16
      Чуть что - коррупционное составляющее.Нету коррупции в России ,ребята, smile от слова НЕТ.Это в Америках коррупция,а у вас БОРЬБА С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ! wassat bully
      катана
  8. Комментарий был удален.
  9. коноправ Сегодня, 12:25
    Сначала маски носили палачи. Потом бандиты. Сейчас полиция. А вот " рядовым гражданам" маски ниЗЗя или просто " западло"?
    коноправ
  10. Alexey RA Сегодня, 13:01
    Любители пострадать за бюджет и распилы - расходимся. Нас нагрели. laughing
    Открываем документацию аукциона на Госзакупках - и внимательно читаем документацию. Закупается 5 комплектов системы видеоконтроля обстановки. В составе каждого из комплектов:
    - Персональное носимое устройство регистрации информации – 12 компл.;
    - Терминал зарядки, архивирования и хранения данных – 1 шт.;
    - Специальное программное обеспечение ;
    - Формуляр и руководство по эксплуатации на изделие.
    © Документация по Извещению о проведении электронного аукциона от 26.12.2017 №0195400000217000342
    А дальше идут 5 листов ТЗ на компоненты комплекта, включая разрешение камеры (848х480; 1280х720; 1920х1080; 2304х1296 пикселей), наличие режима охраны, время автономной работы (9 часов) регистратора, наличие у терминала цветного ЖК-монитора и жёстких дисков (фактически - гибрид зарядной станции и ноутбука), наличия в комплекте поставки лицензированной ОС и т.д.
    Alexey RA
    1. Галеон Сегодня, 13:26
      Alexey RA , вас бы лучше в ньюсмейкеры на сайт - в сообщении все ясно и цены вполне адекватны. Хотя, про ИК-подсветку недоумения остаются. Спасибо, объяснили. А ворчать я начал, т.к. уже задавался вопросом из той же области: откуда регистратор нарушений ПДД на столбе имеет цену 1,5 миллиона? Прикидывал цены за видеоканал, за пакет ПО - ну по-любому раз в 5-8 меньше получалось. Как-то так...
      Галеон
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