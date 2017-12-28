Росгвардия закупает для бойцов персональные видеорегистраторы
Росгвардия объявила тендер на поставку персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки, передает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.
Система должна быть оснащена датчиком нападения, при срабатывании которого запись будет вестись автоматически.
Согласно документации тендера, нужно поставить пять комплектов персональных регистраторов, которые можно крепить на различные типы формы и обмундирования Росгвардии.
Эти приборы должны обеспечивать «непрерывную синхронную аудио- и видеозапись окружающей обстановки в зоне несения службы военнослужащим (сотрудником)».
Сообщается также, что устройство «должно обеспечивать регистрацию событий в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне».
Стоимость одного устройства не должна превышать 365 тыс. рублей, общая цена контракта составляет 1,825 млн. рублей.
Изделия должны быть поставлены к июлю 2018 года в войсковую часть 6686 в Московской области.
Система должна быть оснащена датчиком нападения, при срабатывании которого запись будет вестись автоматически.
Согласно документации тендера, нужно поставить пять комплектов персональных регистраторов, которые можно крепить на различные типы формы и обмундирования Росгвардии.
Эти приборы должны обеспечивать «непрерывную синхронную аудио- и видеозапись окружающей обстановки в зоне несения службы военнослужащим (сотрудником)».
Сообщается также, что устройство «должно обеспечивать регистрацию событий в темное время суток и при недостаточной освещенности, с помощью встроенной подсветки в инфракрасном диапазоне».
Стоимость одного устройства не должна превышать 365 тыс. рублей, общая цена контракта составляет 1,825 млн. рублей.
Изделия должны быть поставлены к июлю 2018 года в войсковую часть 6686 в Московской области.
Использованы фотографии: http://ren.tv
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