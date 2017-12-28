20:46 28 декабря

Белый дом проявит сдержанность в воинственной риторике по отношению к КНДР

Администрация США намерена в дальнейшем как можно сдержаннее подходить к публичным заявлениям и обсуждениям, касающимся проводимых Пентагоном совместных военных учений в районе Корейского полуострова, передает ТАСС сообщение канала CNN.



Мало того, некоторые члены администрации в целом склоняются к тому, чтобы вообще снизить градус воинственной риторики, чтобы не ставить под удар своих дипломатов.


По словам правительственных источников канала, Вашингтон планирует в дальнейшем «более тихо и более сдержанно» говорить публично о любых предстоящих маневрах в регионе, проводимых с такими союзниками, как Южная Корея и Япония.

Собеседники отметили, что такой подход призван дать американским дипломатам «дополнительное пространство для маневра в их попытках путем переговоров достичь разрядки напряженности вокруг ситуации с КНДР».

Канал напоминает, что в течение десятилетий Вашингтон «открыто и публично говорили о любых предстоящих военных учениях, особенно если они происходили в горячих точках земного шара». Нынешняя администрация планирует изменить эту американскую «традицию», по крайней мере, по отношению к маневрам в районе Корейского полуострова.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. White wolf Сегодня, 12:21
    Куда ам Россия.С мальчишом-плохишом справиться не могут.
    White wolf
    1. Чёрный Сегодня, 12:23
      Мы вас уничтожим, мы вас сотрем с лица земли, мы вас так, мы вас этак...Но вдруг выяснилось, что у этого толстячка Ына- вполне приличные яйца, и запугать его непросто. И огромная, всемогущая Америка, которая, согласно теории американских подстилок , всех нагибает, вдруг сдулась . Всем остальным странам- на заметку: вот так надо разговаривать с США. smile
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 12:27
        США размазана и унижена КНДР и они не знают , что дальше делать.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:39
          Если США заявляют о проявлении сдержанности в отношении КНДР - жди беды и подлостей! negative
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:41
            Это так , но в данном случае они ищут того , кто за них выполнит их угрозы , сами боятся. lol
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 12:45
              Так они всегда чужими руками жар загребают.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:59
                Да тут как бы , даже чужими руками опасаются , потому как Ын знает , кто кукловод и кому полетит ответка , не трудно догадаться.
                Идущий
      2. фигвам Сегодня, 12:37
        фша как всегда лгут, у них всё идёт по плану. "Бойтесь данайцев, дары приносящих"
        фигвам
        1. volodya Сегодня, 12:46
          Цитата: фигвам
          фша как всегда лгут, у них всё идёт по плану. "Бойтесь данайцев, дары приносящих"

          Дело не в риторике, дело в том,что они будут делать в тихаря!
          volodya
      3. Svarog Сегодня, 12:43
        Цитата: Чёрный
        Всем остальным странам- на заметку: вот так надо разговаривать с США.

        Так могут себе позволить разговаривать с сша, только страны обладающие ЯО и за спиной которых стоит мощное государство..
        Svarog
      4. катана Сегодня, 12:49
        Наконец то из Вашингтона прозвучала трезвая мысль.К больным странам нужно относиться так же ,как к больным людям - сдержанно и с пониманием.У меня вот сосед по лестничной площадке,одногодка,которого я знал с детства,в 17 лет заболел психической болезнью (врачи ему поставили диагноз - шизофрения).Он терроризировал своих родителей ,своих знакомых и соседей ,меня в том числе.Родителе отвозили его в психушку,но долго там его не могли держать - через энное количество дней за якобы "лечение" в психушке надо было платить ,а у родителей не было столько денег.У моего соседа иногда мозги прочищались и он осозновал всю тяжесть своего положения.В один из таких дней мой больной сосед выбросился с балкона своей квартиры и погиб.Я ,когда вспоминаю его,радуюсь в душе,что не поднял руку на ,по сути,несчастного больного человека,хотя он мне здорово досаждал.Я помнил,каким он был до своей болезни.Вот и в случае с Северной Кореей американцы набрались ума и не обращают особого внимания на вопли сумасшедшего.
        катана
        1. Ныробский Сегодня, 13:51
          Цитата: катана
          Вот и в случае с Северной Кореей американцы набрались ума и не обращают особого внимания на вопли сумасшедшего.
          Нет Размик, это у США просветление наступило, как у вашего соседа между приступами психического помутнения рассудка. А так, США реально больны бешенством и пока их не усыпят, как бешеную псину, в нашей коммуналке по имени Земля, никто не будет жить в покое.
          Ныробский
          1. катана Сегодня, 13:54
            Цитата: Ныробский
            Цитата: катана
            Вот и в случае с Северной Кореей американцы набрались ума и не обращают особого внимания на вопли сумасшедшего.
            Нет Размик, это у США просветление наступило, как у вашего соседа между приступами психического помутнения рассудка. А так, США реально больны бешенством и пока их не усыпят, как бешеную псину, в нашей коммуналке по имени Земля, никто не будет жить в покое.

            На ваш комментарий мне нечего возрозить - вполне возможно,что у США та же болезнь,что у КНДР - смотря на выкрутасы толстого рыжего клоуна,я склоняюсь к этому.Из межгосударственных отношений Трамп сделал шоу ,как в дешевом цирке шапито.
            катана
          2. игорка357 Сегодня, 14:06
            А потом надо будет усыплять Китай,а потом кто-нибудь будет говорить,что надо усыпить Россию,а потом..а потом..и еще и еще...во все времена так было..не несите чушь!Пока на планете существует человек,кто то будет хотеть быть выше всех,и после исчезновения США,не будет мира на планете..его никогда не было,всегда шли войны за господство на земле,ВСЕГДА!
            игорка357
      5. Orionvit Сегодня, 14:47
        Цитата: Чёрный
        И огромная, всемогущая Америка, которая, согласно теории американских подстилок , всех нагибает, вдруг сдулась

        Ну так о.ч.к.о таки на поверку у штатов оказалось не железное. laughing прикинули нос к органу, и подумали, ну его на фиг. Правильно тут пишут, теперь от штатов нужно ожидать любой подлости, впрочем как всегда.
        Orionvit
      6. Кент0001 Сегодня, 16:41
        У Кима нет продавшейся США элиты со всем Российским баблом.
        Кент0001
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:21
    Вашингтон планирует в дальнейшем «более тихо и более сдержанно
    Ну если это получится у Вашингтона, то тогда остается только удивиться и поприветствовать такую позицию.
    rotmistr60
  3. Egorovich Сегодня, 12:23
    Неужели мозжечок у матрасников начал работать? Чего то с трудом верится.
    Egorovich
    1. dorz Сегодня, 12:28
      Цитата: Egorovich
      Неужели мозжечок у матрасников начал работать? Чего то с трудом верится.

      В Южной Корее поживает 250 тыс. американцев, не будут рисковать.
      dorz
  4. лесовозник Сегодня, 12:27
    Что и требовалось доказать - корея лишь повод для увеличения концентрации американского флота вблизи наших дальневосточных границ
    лесовозник
    1. просто экспл Сегодня, 14:28
      КНДР повод для терок с Китаем , Трампу не нравится что все делается в Китае , и он хочет перенести производства обратно в штаты , но перед этим серьезно напрячь отношения с Китаем .
      просто экспл
  5. мичман Сегодня, 12:27
    Наконец то вспомнили, как я думаю, как понесли их из Кореи наши отцы и старшие братья. Честь имею.
    мичман
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 12:28
    Кто-то умно выразился в штатах.А,тем-более орать и визжать на СК-погоды не сделает.Кто-то работает.Тут новость проскочила,что СК соорудило ХОВ и впихнуло их в боеголовки.
    ВЕРЕСК
  7. Житель Урала Сегодня, 12:31
    Вашингтон сейчас будет смягчать риторику - надо Олимпиаду провести - убаюкивать они умеют, приучат к постоянному присутствию своих сил,
    потом внезапно ударят, когда никто не ждет
    Житель Урала
  8. Paranoid50 Сегодня, 12:31
    Вашингтон планирует в дальнейшем «более тихо и более сдержанно» говорить публично о любых предстоящих маневрах в регионе, проводимых с такими союзниками, как Южная Корея и Япония.
    О,как. belay О манёврах - шёпотом. Учения проводить крадучись, на цыпочках... Пример "мягкой" и "гибкой" политики. laughing laughing laughing
    Paranoid50
    1. Джедай Сегодня, 12:40
      Саша, привет! hi
      Цитата: Paranoid50
      Учения проводить крадучись, на цыпочках.

      Дошло до США, что гадить под дверь строем с оркестром не ходят. lol
      Джедай
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:46
        Цитата: Джедай
        Дошло до США, что гадить под дверь с оркестром и строем не ходят.

        Здравствуй,Макс. hi Дык,всё равно, потом в дверь позвонят,бумагу попросят. yes
        Paranoid50
        1. Джедай Сегодня, 12:50
          От "исключительных" всего можно ждать, это факт.
          Джедай
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 12:42
    Или из-за этого.Но,что-то я не сильно верю СК в их прорыве в ракетах.Хотя-кто знает.
    ВЕРЕСК
  10. Дормидонт Сегодня, 13:08
    Администрация США намерена в дальнейшем как можно сдержаннее подходить к публичным заявлениям и обсуждениям
    . В переводе с дипломатического языка на гражданский: "Вашингтон засунет свой ядовитый язык в своё естественное отверстие".
    Дормидонт
    1. Orionvit Сегодня, 14:53
      Вы плохо знаете американский язык. В переводе с ихнего, это означает "вы там булки пока расслабьте, а мы потом незаметно сзади подкрадёмся".
      Orionvit
  11. Костадинов Сегодня, 18:07
    Цитата: катана
    Он терроризировал своих родителей ,своих знакомых и соседей ,меня в том числе...У моего соседа иногда мозги прочищались и он осозновал всю тяжесть своего положения.В один из таких дней мой больной сосед выбросился с балкона своей квартиры и погиб.

    Не надо расчитиват что США сами выбросятся с балкона. Для них необходима хорошая усмирительная одежда в виде ЯО и квалифицированая медицинская помощь от специалистами по лечение американских мозгов из КНДР.
    Костадинов
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