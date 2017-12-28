Белый дом проявит сдержанность в воинственной риторике по отношению к КНДР
Администрация США намерена в дальнейшем как можно сдержаннее подходить к публичным заявлениям и обсуждениям, касающимся проводимых Пентагоном совместных военных учений в районе Корейского полуострова, передает ТАСС сообщение канала CNN.
Мало того, некоторые члены администрации в целом склоняются к тому, чтобы вообще снизить градус воинственной риторики, чтобы не ставить под удар своих дипломатов.
По словам правительственных источников канала, Вашингтон планирует в дальнейшем «более тихо и более сдержанно» говорить публично о любых предстоящих маневрах в регионе, проводимых с такими союзниками, как Южная Корея и Япония.
Собеседники отметили, что такой подход призван дать американским дипломатам «дополнительное пространство для маневра в их попытках путем переговоров достичь разрядки напряженности вокруг ситуации с КНДР».
Канал напоминает, что в течение десятилетий Вашингтон «открыто и публично говорили о любых предстоящих военных учениях, особенно если они происходили в горячих точках земного шара». Нынешняя администрация планирует изменить эту американскую «традицию», по крайней мере, по отношению к маневрам в районе Корейского полуострова.
Мало того, некоторые члены администрации в целом склоняются к тому, чтобы вообще снизить градус воинственной риторики, чтобы не ставить под удар своих дипломатов.
По словам правительственных источников канала, Вашингтон планирует в дальнейшем «более тихо и более сдержанно» говорить публично о любых предстоящих маневрах в регионе, проводимых с такими союзниками, как Южная Корея и Япония.
Собеседники отметили, что такой подход призван дать американским дипломатам «дополнительное пространство для маневра в их попытках путем переговоров достичь разрядки напряженности вокруг ситуации с КНДР».
Канал напоминает, что в течение десятилетий Вашингтон «открыто и публично говорили о любых предстоящих военных учениях, особенно если они происходили в горячих точках земного шара». Нынешняя администрация планирует изменить эту американскую «традицию», по крайней мере, по отношению к маневрам в районе Корейского полуострова.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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