Минтруд РФ решил поддержать санкции против КНДР?

Администрацией Приморского края по результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение более девяти тысяч иностранных граждан из КНДР, в том числе для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства. Однако квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России.

Пресс-служба администрации Приморского края сообщает, что министерство труда и социальной политики России на своём уровне фактически поддерживает санкции в отношении КНДР. Отмечено, что Минтруд РФ отклонил все заявки от работодателей на привлечение к проектам почти 10 тысяч граждан Северной Кореи. РИА Новости приводит заявление Приморской администрации:Напомним, что ранее США призвали Россию поддержать санкционный режим в отношении КНДР. В свою очередь Япония направила обращение в РФ с призывом отказаться в привлечении на рабочие места 25 тысяч граждан Северной Кореи.При этом специалисты по трудовому рынку РФ отмечают, что официальный отказ на работу для северокорейцев в России может привести к росту числа трудовых нелегалов, которых без необходимой регистрации будут привлекать к трудовой деятельности заинтересованные в дешёвой рабочей силе дальневосточные работодатели.