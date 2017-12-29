09:02 29 декабря

Минтруд РФ решил поддержать санкции против КНДР?

Пресс-служба администрации Приморского края сообщает, что министерство труда и социальной политики России на своём уровне фактически поддерживает санкции в отношении КНДР. Отмечено, что Минтруд РФ отклонил все заявки от работодателей на привлечение к проектам почти 10 тысяч граждан Северной Кореи.

Минтруд РФ решил поддержать санкции против КНДР?


РИА Новости приводит заявление Приморской администрации:
Администрацией Приморского края по результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение более девяти тысяч иностранных граждан из КНДР, в том числе для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства. Однако квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России.


Напомним, что ранее США призвали Россию поддержать санкционный режим в отношении КНДР. В свою очередь Япония направила обращение в РФ с призывом отказаться в привлечении на рабочие места 25 тысяч граждан Северной Кореи.

При этом специалисты по трудовому рынку РФ отмечают, что официальный отказ на работу для северокорейцев в России может привести к росту числа трудовых нелегалов, которых без необходимой регистрации будут привлекать к трудовой деятельности заинтересованные в дешёвой рабочей силе дальневосточные работодатели.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 07:42
    А чего бы Минтруду не применить санкции к украинским гастерам?
    210окв
    1. dorz Сегодня, 07:47
      ...может привести к росту числа трудовых нелегалов, которых без необходимой регистрации будут привлекать к трудовой деятельности заинтересованные в дешёвой рабочей силе

      Корейцы будут продолжать работать, но гораздо дешевле.
      dorz
      1. Logall Сегодня, 08:08
        Нужно трясти ФМС! Это их недочеты! Зарплаты у них маленькие, Зато дома и автомобили обратно пропорциональные зарплатам...
        Logall
    2. Дедкастарый Сегодня, 07:57
      Цитата: 210окв
      А чего бы Минтруду не применить санкции к украинским гастерам?

      "минтруд",вааще не знает о рабах вот феодал его выпорет......[media=http:/https://rp5.ru/Погода_в
      _Реже]
      Дедкастарый
  2. koksalek Сегодня, 07:46
    Сладко так лизнули, совсем как тут https://topwar.ru/132848-kak-rossiya-uverenno-pob
    ezhdaet-sankcii-s-tochnostyu-do-naoborot.html
    koksalek
    1. Alone Сегодня, 08:47
      Да уж..Не знаю как сейчас,но в нулевых Лисин с Путиным дружили знатно.
      Alone
  3. лом123 Сегодня, 07:47
    А что нам плохого КНДР сделала,мотрасы опять рулят...
    лом123
  4. ИмПерц Сегодня, 07:49
    Почему-бы Правительству РФ не распространить заявление, что обычные граждане КНДР не должны страдать от санкций и ухудшать своё жизненное положение...
    Западные "партнёры" так всегда поступают...
    И кладут на ООН.
    ИмПерц
  5. лом123 Сегодня, 07:49
    Зомбо сми по всем каналам мы мы мы а что мы?/
    лом123
  6. Кот_Кузя Сегодня, 07:52
    М-да! Зато украинских, китайских, таджикских и узбекских гастеров миллионы в стране. Я вообще не понимаю, зачем наше Правительство поддерживает США и Японию в отношении санкций к КНДР? Разве КНДР предъявляет какие-то претензии к нам? Вообще надо послать японцев куда подальше, пусть сначала письменно откажутся от претензий на Курилы, и только потом будем говорить о санкциях в отношении КНДР. Так же и США надо послать подальше. Они нам санкции, а мы будет так и продолжать утираться, и говорить "чего изволите?". Ах, санкции против КНДР? Ну конечно, мистер Трамп! Бегом сейчас побежим присоединяться к санкциям. После этого возмущаться тем, что европейские страны поддерживают санкции против нас, просто смешно и унизительно. Раз Россия поддерживает санкции против КНДР в угоду США, то какое моральное право мы имеем возмущаться санкциям европейских стран против России в угоду США?
    Кот_Кузя
    1. bk316 Сегодня, 08:16
      Ну если вы либераст, то такие картинки вам размещать как-то не по рангу.
      А если а если прикидываетесь патриотом , то фамилия Питерс вам ни о чем не говорит?
      bk316
      1. Кот_Кузя Сегодня, 08:20
        Нет, впервые слышу.
        Кот_Кузя
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:36
        из комментариев дочки ПЕСКОВА...Елизаветы...

        По промо-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. У меня 13 рабов: Жуан, Хуан, Агафрий, Верелло, Чук, Аркадий, Базилио, Шо, Ки-Дзи, Точуку, Вася, Дима, ну и тринадцатый сами представляете. Как-то раз отправила Агафрия на закрытую распродажу санкционных продуктов, и он вместо сыра Пуле купил Камамбер... Ну, я думаю, каждый меня поймет, пришлось уволить неуча. Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа! Так что будущее - за мной!

        Конкурент Собчак образовалась...
        Тот же ЛЕХА
  7. Masya Masya Сегодня, 08:07
    КНДР признала Крым российским, а мы платим такой черной неблагодарностью! стыдно товарищи...
    Masya Masya
    1. лом123 Сегодня, 08:20
      С такой политикой и товарищей не останится
      лом123
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:29
      Masya Masya
      КНДР признала Крым российским, а мы платим такой черной неблагодарностью! стыдно товарищи..
      .Вот именно.Зато в стране тех кого и на пушечный выстрел к России подпускать нельзя.Как грязи у нас шляются .Забирая работу у нас.
      Наблюдатель2014
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:32
      Цитата: Masya Masya
      стыдно товарищи...

      Это вы к кому так обращаетесь?...если к власти ,то там и слов таких не знают. Там только в ходу ,,господа и выгода,,..ну и еще ,,чего изволите,, как в данном случае
      ДЕДПИХТО
      1. Masya Masya Сегодня, 08:37
        Мне стыдно... за ентих господ... а, Вы, разве не товарищ?
        Masya Masya
  8. garnik Сегодня, 08:24
    Да ,жалко корейцев,не заслужили они быть разделенными.Ну а наши нехорошо поступили,гниловато.Сами взрастили ,теперь их отталкиваем.
    garnik
  9. Семёныч Сегодня, 08:30
    Одной рукой держим - другой отталкиваем. Тьфу!
    Семёныч
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