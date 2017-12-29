21:18 29 декабря

В Вооруженные силы РФ призваны 134 тыс. человек

В ходе осеннего призыва в вооруженные силы были призваны 134 тыс. человек, среди них 2,4 тысячи крымчан, передает РИА Новости сообщение генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.



В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек. 2,4 тысячи из них – крымчане, призыв которых проводится уже третий год,
сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».


По его словам, как и ранее, «призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек».

Двенадцатого декабря со сборных пунктов субъектов Российской Федерации состоялась отправка в эти подразделения, и более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки,
отметил генерал.

Он добавил, что в ходе призыва были пополнены и спортивные роты: осенью «в эти подразделения были направлены 180 человек».

С каждым годом число уклонистов от военной службы падает. Это «результат серьезной работы…, которая проводится с допризывной молодежью на всех уровнях», отметил Бурдинский.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. igorra Сегодня, 11:32
    А мой младший пришёл, младшим сержантом ВКС, получается эти 134 000 его заменили. После защиты диплома, год назад не взяли, сказали мест в армии уже нет, оставили на осень. Сказать, что я тогда офигел, это не сказать практически ничего. Всё, все мои сыновья отслужили, как и положено настоящим русским и не только, мужикам. Всем заступившим: хорошой службы и всех с Новым Годом!
    igorra
    1. ando_bor Сегодня, 12:26
      Цитата: igorra
      сказали мест в армии уже нет, оставили на осень

      Цитата: igorra
      Всем заступившим: хорошой службы и всех с Новым Годом!

      И вас поздравляем.
      Сейчас в армию всех на берут, призывают нужное количество, а это где то треть призывного контингента, может чуть больше на демографической яме, то есть отбор есть а система отбора отсутствует, а свято место пусто не бывает - его занимает коррупция, и если раньше в основном отмазывались, то сейчас за определенную мзду могут место найти если мест нет, как в вашем случае, мой в 12 году универ заканчивал, но он знал и пошел зараннее, что бы пол года не болтаться, в армию хотел, - а мы вас в этот призыв не планировали, но если желаете - нет проблем, и сразу после диплома пошел в Армию.
      ando_bor
  2. verner1967 Сегодня, 13:23
    С этими сменами формы одежды, скоро солдат родной армии буду только по шевронам отличать от других. По фото даже не понял о какой армии речь идёт )))
    verner1967
  3. старшина запаса Сегодня, 20:30
    старшего осенью ЗАБРАЛИ , месяц в госпитале лежал , два дня назад выписали из части никто за ним не едет а сдовольствия в госпитале сняли он ходит в столовую и практически просит что-нибудь поесть ему говорят приходи когда все поедят . кстати это Москва -ВКС !!!
    старшина запаса
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