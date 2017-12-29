В Вооруженные силы РФ призваны 134 тыс. человек
В ходе осеннего призыва в вооруженные силы были призваны 134 тыс. человек, среди них 2,4 тысячи крымчан, передает РИА Новости сообщение генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.
По его словам, как и ранее, «призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек».
Он добавил, что в ходе призыва были пополнены и спортивные роты: осенью «в эти подразделения были направлены 180 человек».
С каждым годом число уклонистов от военной службы падает. Это «результат серьезной работы…, которая проводится с допризывной молодежью на всех уровнях», отметил Бурдинский.
В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек. 2,4 тысячи из них – крымчане, призыв которых проводится уже третий год,сказал Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, как и ранее, «призывникам с высшим образованием предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два, а наиболее талантливым предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек».
Двенадцатого декабря со сборных пунктов субъектов Российской Федерации состоялась отправка в эти подразделения, и более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки,отметил генерал.
Он добавил, что в ходе призыва были пополнены и спортивные роты: осенью «в эти подразделения были направлены 180 человек».
С каждым годом число уклонистов от военной службы падает. Это «результат серьезной работы…, которая проводится с допризывной молодежью на всех уровнях», отметил Бурдинский.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти