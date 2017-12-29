В Вооруженные силы РФ призваны 134 тыс. человек

В Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек. 2,4 тысячи из них – крымчане, призыв которых проводится уже третий год,

Двенадцатого декабря со сборных пунктов субъектов Российской Федерации состоялась отправка в эти подразделения, и более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки,