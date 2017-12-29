Пентагон: США выполняют Договор о РСМД в полном объеме

Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД,

Соединенные Штаты не выходят за рамки договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), тогда как Россия нарушает его положения, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Джонни Майкла.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение в Японии элементов ПРО США будет означать нарушение Вашингтоном при содействии Токио договора РСМД.Комплексы Aegis Ashore «оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения, на практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии», отметила Захарова.сказал агентству Майкл.Напомним, в начале декабря президент США одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о РСМД. Москва считает такие действия безосновательными и надеется, что американская администрация воздержится от введения новых ограничений.Указанный договор был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.