21:21 29 декабря

Пентагон: США выполняют Договор о РСМД в полном объеме

Соединенные Штаты не выходят за рамки договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), тогда как Россия нарушает его положения, передает РИА Новости заявление представителя Пентагона Джонни Майкла.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение в Японии элементов ПРО США будет означать нарушение Вашингтоном при содействии Токио договора РСМД.


Комплексы Aegis Ashore «оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения, на практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии», отметила Захарова.

Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД,
сказал агентству Майкл.

Напомним, в начале декабря президент США одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о РСМД. Москва считает такие действия безосновательными и надеется, что американская администрация воздержится от введения новых ограничений.

Указанный договор был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. новичок Сегодня, 11:42
    облажили демоны своими пусковымы установками про. а у нас по ходу только две базы за рубежом и пару “пунктов поддскока“. анаконда заворачивает, ёкрный бабай.
    новичок
    1. Маз Сегодня, 11:50
      Всё пропало, хана, капец, труба, крышка
      Маз
      1. новичок Сегодня, 11:52
        вас видимо подняли, да забыли разбудить. мил человек, вы вообще о чём?
        новичок
      2. Шура пермский Сегодня, 12:07
        Америкосы скоро выйдут из этого договора,судя по шумихе вокруг его
        Шура пермский
        1. новичок Сегодня, 12:10
          а у них всё по накатанной. сначало шумят показывая пальцем на других и под шумихой полным ходом готовя почву. затем выходят из договора уже с готовой “мат. частью“.
          новичок
  2. Vard Сегодня, 11:42
    Это весь Дальний восток накрывают... Явное нарушение...
    Vard
  3. Egorovich Сегодня, 11:44
    Голимое вранье опять выдают за правду. Амер.икосовскую породу не поменяешь.
    Egorovich
    1. svp67 Сегодня, 11:49
      Цитата: Egorovich
      Голимое вранье опять выдают за правду.

      Это не "голимое вранье", а "чистый обман", тот кто придумал этот ход, "светлая голова". Это надо признать
      svp67
      1. Egorovich Сегодня, 12:28
        Ложь, обман, вранье - целью является введение в заблуждение кого либо путем создания у него неверного представления о фактах.
        Egorovich
        1. svp67 Сегодня, 12:29
          Цитата: Egorovich
          Ложь, обман, вранье - целью является введение в заблуждение кого либо путем создания у него неверного представления о фактах.

          Это один из аспектов "искусства войны".
          svp67
          1. Egorovich Сегодня, 12:35
            Я вам просто показал, что "галимое вранье" и "чистый обман" одно и тоже.
            Egorovich
            1. svp67 Сегодня, 12:37
              Цитата: Egorovich
              Я вам просто показал, что "галимое вранье" и "чистый обман" одно и тоже.

              Ты как это не назови, надо признать, что они нас тут "сделали" и пока "шумим" срочно надо готовить ОТВЕТ
              svp67
              1. Egorovich Сегодня, 12:48
                В этом вопросе никто никого не сделал, просто мы их догнали или даже в чем то опередили, что ясно показали "Калибры, Х-101" в Сирии. Поэтому и вонь идет. Пусковую установку можно ведь поставить не только на корабль и матрасники все отлично понимают.
                Egorovich
                1. svp67 Сегодня, 13:37
                  Цитата: Egorovich
                  В этом вопросе никто никого не сделал, просто мы их догнали или даже в чем то опередили, что ясно показали "Калибры, Х-101" в Сирии.

                  Эти ракеты ХОРОШИ, но Вы не увидели в чем мы проиграли. А в том, что для ракет разного класса мы не создаем универсальные ПУ, которые можно было бы, так же как и они разворачивать в любом месте, по нашему желанию, а вот они пусть ломают голову, а что же там "в нутри"
                  svp67
                  1. Egorovich Сегодня, 13:45
                    А вам кто сообщил, что мы не создаем или не создали?
                    Egorovich
                    1. svp67 Сегодня, 14:26
                      Цитата: Egorovich
                      А вам кто сообщил, что мы не создаем или не создали?

                      Что не создали, так это видно, а вот то что создаем, так то увидим, что создали... А пока так нет. Весь сыр бор из нашего "Искандера" у которого явно иная нагрузка...
                      Вы разницу во внешнем виде видите...уже не говоря о размерах


                      И я не пойму почему и эти комплексы выглядят по иному...


                      Как думаете их можно было бы сделать ВНЕШНЕ идентичными?
                      svp67
                      1. Egorovich Сегодня, 15:38
                        То что есть, для всеобщего обозрения, мы видим и анализируем, но ПУ(если она есть) для РСМД нигде не найдете и никто вам ее не покажет.
                        Egorovich
  4. svp67 Сегодня, 11:47
    Вся эта возня с ДРСМД лишне доказательство того, что при написании подобных договоров необходимо смотреть на перспективу и более четко прописывать ограничения. Так как действительно ни что не запрещает США использовать "универсальные ПУ", но нам от этого легче не становиться...в любой момент в этих ПУ могут оказаться ударные ракеты для нанесения "первого глобального удары", а затем размещены и ракеты ПРО, для отражения нашего ответного удара.... Печально, что мы много говоря об универсализме не пошли таким же путем...
    svp67
  5. iliitchitch Сегодня, 11:52
    От их чудовищного всепоглощающего миролюбия чувствуешь себя ущербным . КАК , ну КАК я мог подумать , что они ушлёпки ???
    iliitchitch
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    Посмотрел на фото к статье и почему-то мелькнула мысль - какая прекрасная мишень и даже с указанием "десяточки". Из космоса как на ладони. Все же не зря американское военное ведомство расположили в пентаграмме.
    rotmistr60
  7. Дормидонт Сегодня, 11:54
    Задорная, искромётная хуцпа
    Дормидонт
  8. частное лицо Сегодня, 12:08
    США возомнили себя властелином мира, и все попытки России указать на нарушение договорённостей оборачиваются против России. Америкосы обложили с запада и востока системами ПРО и утверждают что это не направлено против нас.России на Кубе нужно свою базу реанимировать чтоб эти "ястребы помойные" были под колпаком.
    частное лицо
  9. Немезида Сегодня, 13:59
    Очередная лож из Вашингтона
    Немезида
  10. svp67 Сегодня, 15:42
    Цитата: Egorovich
    но ПУ(если она есть) для РСМД нигде не найдете и никто вам ее не покажет.

    Не стоит недооценивать РАЗВЕДКУ противника. К сожалению у нас предостаточно мест, где очень сложно скрыть выдвижение этих установок, это тот же Крым и Калининградская область
    svp67
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